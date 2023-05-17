Робот-рекрутер «Вера» проконсультировала 4000 соискателей ЦППК за год лжительности диалога с каждым из 4000 кандидатов. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Робот «Вера» – цифровой рекрутер, который анализирует ответы и отвечает соискателям. Тем самым техно

Вера Баева, #CloudMTS: «Мы стремимся сделать услуги ближе к клиенту, ускоряя эпоху edge-вычислений» Market.CNews: Зачем облачному провайдеру нужны точки присутствия в разных регионах? Ведь каналы связи позволяют предоставлять сервис удаленно из столичного ЦОД. Вера Баева: Да, современные каналы связи позволяют получать облачные услуги из любой удаленной точки. Но мы работаем на рынке B2B, и у клиентов нередко возникают требования обеспечить минимальн

Гигантский производитель ПК теряет миллиарды долларов выручки и сокращает поставки. Веры в светлое будущее нет ся в самом скором будущем Далеко не самые впечатляющие результаты за отчетный период моментально привели к 5-процентному падению стоимости ее акций. Всего же с начала 2022 г. они потеряли в цене 17%. Веры в светлое будущее нет Впереди у HP еще один квартал финансового 2022 года, однако иллюзий в отношении него аналитики компании не питают. В финансовом отчете говорится о снижении годового п

«билайн» открыл горячую линию для благотворительной акции «Дети вместо цветов» фонда «Вера» «билайн» выступит технологическим партнером благотворительной акции «Дети вместо цветов» Фонда помощи хосписам «Вера» и Детского хосписа «Дом с маяком». Акция ежегодно проводится в преддверии Дня Знаний и направлена на сбор средств для адресной помощи подопечным детских хосписов в 73 регионах России. Опе

ЦППК нанимает на работу машинистов с помощью робота «Веры» За два месяца работы в новом кадровом сезоне виртуальный рекрутер «Вера» обработала 469 звонков от желающих трудоустроиться на работу в АО «Центральная ППК», сообщили CNews представители пригородного железнодорожного перевозчика России. Больше всего обращений

В новом кадровом сезоне робот «Вера» поможет с подбором персонала для ЦППК ролеров и работников локомотивных бригад ЦППК испытали виртуального рекрутера в действии. За месяц «Вера» обрабатывает до 3000 звонков от кандидатов на вакансии ЦППК — на данный момент в компан

ЦППК «наняла» робота-рекрутера для работы с соискателями обращений соискателей. С октября 2018 г. с виртуальным помощником пообщались 3 500 человек. «Робот Вера» — система подбора персонала, разработка российской компании Stafory. В ЦППК «Вера

Российский «тракторный принц» вложился в робота для разговоров по телефону вского завода Георгий Семененко инвестировали 226 млн руб., то есть около $3,4 млн, в проект «Робот Вера» российской компании «Стафори». Вера используется в HR — робот способен вести гол

В МТС появятся сотрудники, нанятые роботом может компании МТС нанимать людей на вакантные позиции. Заниматься этим будет робот, получивший имя Вера — это разработка российского стартапа Stafory, портфельной компании Фонда развития интер

МТС наняла робота специалистом по подбору персонала чила годовой контракт на использование робота после трехмесячного тестового периода. За время теста Вера поставила рекорд по количеству отсмотренных резюме кандидатов, оценив на соответствие тр

Слепая вера GPS приводит к смерти дорогу, то под кирпич, а то и вообще в тупик. Причина всему, заявляет корреспондент CBS News Билл Уайтекер (Bill Whitaker), человек, который, собственно, и поднял бучу вокруг "Смерти от GPS", слепая вера большинства людей в современные технологии и, в частности, в этот относительно новый чудо-прибор. Читайте на CNews Россия строит свой суперколлайдер «1С» выкупил у основателей Skype своего

Связана ли вера в успех с его достижением? Наша вера в успех или неудачу того или иного дела влияет на уровень активности мозга, но не влияет

Директор по персоналу General Motors перешёл в «HP в России и странах СНГ» R в различных транснациональных компаниях, таких как Shell, GlaxoSmithKline и General Motors. Ранее Вера Машкова занимала позицию директора по персоналу в компании General Motors в рамках сети

Католики будут проповедовать свою веру в Second Life? а лучше всего это сделать изнутри», - пишет Спадаро в своей статье. «Виртуальный мир - это огромная территория для миссионера. Там вы можете встретить огромное количество людей и вдохновить их своей верой».

Подданную Ее Величества лишили веры в GPS Как сообщает ВВС, юная британка, с излишнем доверием отнесшаяся к спутниковым услугам XXI века, в одночасье лишилась и машины, и веры в навигационные технологии, испытав к тому же неподдельные по остроте ощущения. Начало поездки не предвещало ничего неприятного. 20-летняя второкурсница Бирмингемского университета в Велик

Религия и медицина: социологические данные практикующих медиков Лос-Анджелеса в категории Internal Medicine показал - 85% из них полагают, что вера помогает пациентам выздороветь. 1% опрошенных придерживается противоположного мнения, сч

RSA: вера в онлайн падает ие краж банковских реквизитов через интернет серьезно вредят развитию электронной коммерции, утверждают эксперты компании RSA Security в своем докладе. Опросив более тысячи человек, они выяснили, что вера в сетевую безопасность падает. Почти 70% респондентов сказали, что интернет-компании недостаточно озабочены защитой клиентов, а 43% заявили о нежелании передавать свои реквизиты через Сеть

Ватикан: истинной веры в Сети быть не может ментов. Имея собственный сайт, Ватикан, тем не менее, предупреждает верующих о том, что виртуальная вера не заменит настоящей, поскольку при всем изобилии религиозных опытов, изложенных в Сети,

Ватикан: истинной веры в Сети быть не может и в Сети. Имея собственный сайт, Ватикан тем не менее предупреждает верующих о том, что виртуальная вера не заменит настоящей, поскольку при всем изобилии религиозных опытов, изложенных в Сети,