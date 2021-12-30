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Stafory робот Вера



30.12.2021 5 технологических мифов, в которые пора перестать верить в 2022 году 1
07.09.2021 Заговор машин против людей. Программы-кадровики отказывают в работе миллионам профессионалов 2
17.08.2021 «Единая Россия» хочет запретить искусственный интеллект в медицине, образовании и кадрах 2
04.02.2021 «Яндекс» поможет фондам поддержки онкобольных 1
08.12.2020 Astra Linux запустила образовательный проект «Astra-школа» 1
19.11.2020 В SAP CIS назначен новый директор по персоналу 2
26.10.2020 Инсайдеры и как с ними бороться 1
01.10.2020 Практический опыт использования HPE Nimble: все ли так хорошо, как заявляет маркетинг? 1
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 1
24.08.2020 «Техносерв Консалтинг» объявил о назначении коммерческого директора 1
23.07.2020 Как технологии позволяют «обнулить» HR-отдел 2
22.07.2020 Минэкономики выступило в защиту ИТ-отрасли, которую обижает ФАС 2
21.07.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи 1
29.05.2020 Начались продажи чудо-флешки, защищающей от 5G и коронавируса. Ее можно заказать и в России 1
14.05.2020 «Ростелеком» подвел итоги онлайн-хакатона с призовым фондом 2,5 млн рублей 1
29.04.2020 «Яндекс» начал поддерживать НКО в рамках проекта «Помощь рядом» 1
02.04.2020 Алексей Данилин, Positive Technologies: Хакеры больше сфокусированы на продаже киберуслуг, чем на быстром выводе денег 1
13.03.2020 На рынке биткоина обвал. Курс обрушился более чем на 50% 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
11.02.2020 Придуман новый способ прогнозирования продаж на основе анализа альтернативных данных 1
09.01.2020 Dr.Web впервые внедрили в госучреждении Боливии 1
15.11.2019 Microsoft рассказала CNews о новой стратегии в России 1
24.10.2019 Цена биткоина за несколько минут рухнула на 10% 1
10.10.2019 Создана операционная система для постапокалипсиса. Она запустится даже на калькуляторе 1
07.10.2019 Сбербанк обнаружил канал утечки данных клиентских учетных записей 1
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
07.08.2019 Традиционные ИБ-системы не подходят эпохе цифровой экономики 1
29.07.2019 Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов 1
17.05.2019 HeadHunter вложил четверть миллиарда в стартап руководителей «Мегафона» 1
18.04.2019 Российский разработчик робота-рекрутера: Мне угрожал HeadHunter 3
29.01.2019 ЦППК «наняла» робота-рекрутера для работы с соискателями 3
14.01.2019 «Сибур» и iCore внедрили систему телеприсутствия в Томске 1
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 1
11.12.2018 IBS автоматизировала учет лекарств в «Центре паллиативной помощи ДЗМ» 1
10.12.2018 «Лаборатория Касперского»: в 2018 г. 50% компьютеров на промышленных предприятиях России столкнулась с киберугрозами 1
06.12.2018 Российский «тракторный принц» вложился в робота для разговоров по телефону 5
04.12.2018 В России растет спрос на BPM 1
30.11.2018 В Швейцарии представлена краудфандинговая блокчейн платформа BitRussia 1
22.11.2018 СПИД-центр на деньги Элтона Джона закупил iPhone XS Max самой дорогой версии 1
31.10.2018 Как роботы нанимают людей. История одного проекта Coca-Cola 3

Публикаций - 76, упоминаний - 101

Stafory упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Stafory - Стафори 14 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8678 9
Yandex - Яндекс 4886 6
Microsoft Corporation 22205 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6407 3
Apple Inc 10476 3
Meta - Facebook 4194 3
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 24 2
IBM - International Business Machines Corp 8846 2
Ланит - Datana - Датана 10 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1552 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8160 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3850 2
WayRay 7 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 24 2
Google LLC 9984 2
Nvidia Corp 3086 2
NeuroSky 4 2
Emotiv Systems 7 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute 21 2
Call Miner 2 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 290 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1098 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7627 2
Philips 1925 2
VK - Mail.ru Group 2987 2
SAP SE 4485 2
АгроСигнал 4 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 31 1
Компьюлинк УСП 143 1
Signal Profits 2 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 779 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 14 1
Цифровые активы 44 1
Элдис 2 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 462 1
Perimetrix 273 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
ChemTech - Химтех 5 1
UBIC Technologies 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5090 6
HeadHunter Group - HH Group 409 4
BMW 386 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 383 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 109 2
Airbus Group 203 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 260 2
Нефтьмагистраль 9 2
Aviasales - Jetradar 52 1
Kärcher 28 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 47 1
Государственная Третьяковская галерея 43 1
Европлан - Europlan 27 1
Analpa - ЛС Импорт 4 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 9 1
Рекадро - российское кадровое агентство 2 1
Flowwow 5 1
CME Group 18 1
BK Capital Management 2 1
Парижская коммуна 6 1
H&M 16 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 108 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России 5 1
Beko 52 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 30 1
РВК - Российская венчурная компания 523 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 84 1
Уралсиб Банк 471 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1621 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 34 1
X5 Group - Перекрёсток 307 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 505 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 153 1
Zenden Group 24 1
Talkbank 13 1
Walt Disney Company 552 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 55 1
Спортмастер 134 1
Adidas 125 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2053 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 268 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9267 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1878 3
Правительство РФ 7432 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1469 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 570 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7777 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1410 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2114 1
Президент Российской Федерации 3284 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2661 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1292 1
Счётная палата РФ 589 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1558 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3099 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 219 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2498 2
Единая Россия - Политическая партия 242 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 191 1
Руссофт - Russoft 366 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 169 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13362 20
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1693 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6025 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8413 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 6260 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 34231 5
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 846 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 18755 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7832 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2533 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1703 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 1416 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1562 3
Big Data - Большие данные 2807 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1268 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5890 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4467 2
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 49 2
Аналитические и рекомендательные сервисы 72 2
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 171 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7329 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 451 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 380 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1594 2
Нейропротезирование - разработка нейронных протезов - Neuroprosthetics - Neural prosthetics 4 2
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 344 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 478 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 315 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3703 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4832 2
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 4420 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 7137 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1030 2
Субтехнологии 17 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 198 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 548 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 527 1
Website - Вебсайт 5049 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1664 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 2322 1
Microsoft Windows 10 11297 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 313 3
Emotiv Systems Epoc+ 2 2
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 13 2
VisionLabs Luna Platform - СКУД 63 2
Microsoft Azure Databricks 6 2
DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 4 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2111 2
Nvidia TensorRT 10 2
Google Dialogflow 8 2
ЭОС Дело СЭД 2544 2
BMW HoloActive Touch 2 2
Superjob 208 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 51 2
Nvidia DriveNet 2 2
Airbus Fuel Consumption Cycle 2 2
Яндекс Помощь рядом 13 2
Google Gmail 789 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 288 2
Apple Siri - Голосовой помощник 335 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 288 2
Microsoft Cortana 145 2
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 25 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
DonorSearch 2 1
РЖД Сапсан 6 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 11 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 1
Яндекс Go 64 1
Кнопка жизни 20 1
Amazon Go 9 1
Google Translate 51 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2600 1
Microsoft Azure 1248 1
Microsoft Azure Stack 64 1
Microsoft Dynamics 365 119 1
Meta - Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 12 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 120 1
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 56 1
Архипов Михаил 6 2
Гурова Вера 13 2
Ураксин Александр 2 2
Румянцев Сергей 22 1
Комаров Петр 2 1
Попова Софья 2 1
Соломатина Вера 4 1
Семенова Ирина 43 1
Kelly Brian - Келли Брайан 2 1
Back Adam - Бэк Адам 1 1
Fleder Michael - Фледер Майкл 1 1
Cohen Michael - Конн Майкл 4 1
Shah Devavrat - Шах Деваврат 1 1
Cuban Mark - Кьюбан Марк 7 1
Юрьев Никита 5 1
Canfield Jacob - Кенфилд Джейкоб 2 1
Brandt Peter - Брандт Питер 2 1
Blair Tony - Блэр Тони 56 1
Серебрянникова Анна 5 1
Никитушкина Ольга 2 1
Печаткина Екатерина 1 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 1
Варламов Кирилл 35 1
Греф Герман 344 1
Филатов Андрей 105 1
Тихонова Кристина 44 1
Омкар Годбоул 1 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Карачинский Анатолий 89 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 1
Хинштейн Александр 67 1
Цетович Олег 1 1
Солдатенков Сергей 156 1
Семененко Петр 1 1
Нейронов Федор 6 1
Кулашова Анна 9 1
Волкова Вера 4 1
Стрелкина Любовь 8 1
Семененко Георгий 1 1
Крылов Андрей 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 103861 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44871 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32535 9
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Европа 10676 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11165 3
Америка Северная 2636 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12789 2
США - Массачусетс 462 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2671 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1186 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 647 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12365 2
Бразилия - Федеративная Республика 1923 2
Италия - Итальянская Республика 3148 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1928 2
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Австралия - Австралийский Союз 2725 1
Россия - ДФО - Амурская область 498 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 404 1
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