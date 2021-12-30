Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Stafory робот Вера
Публикаций - 76, упоминаний - 101
Stafory упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Grand View Research 15 1
|Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 149 1
|Internet Stock Report 992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru