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Stafory робот Вера

СОБЫТИЯ

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17.05.2023 Робот-рекрутер «Вера» проконсультировала 4000 соискателей ЦППК за год

лжительности диалога с каждым из 4000 кандидатов. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Робот «Вера» – цифровой рекрутер, который анализирует ответы и отвечает соискателям. Тем самым техно
11.04.2023 Вера Баева, #CloudMTS: «Мы стремимся сделать услуги ближе к клиенту, ускоряя эпоху edge-вычислений»

Market.CNews: Зачем облачному провайдеру нужны точки присутствия в разных регионах? Ведь каналы связи позволяют предоставлять сервис удаленно из столичного ЦОД. Вера Баева: Да, современные каналы связи позволяют получать облачные услуги из любой удаленной точки. Но мы работаем на рынке B2B, и у клиентов нередко возникают требования обеспечить минимальн
31.08.2022 Гигантский производитель ПК теряет миллиарды долларов выручки и сокращает поставки. Веры в светлое будущее нет

ся в самом скором будущем Далеко не самые впечатляющие результаты за отчетный период моментально привели к 5-процентному падению стоимости ее акций. Всего же с начала 2022 г. они потеряли в цене 17%. Веры в светлое будущее нет Впереди у HP еще один квартал финансового 2022 года, однако иллюзий в отношении него аналитики компании не питают. В финансовом отчете говорится о снижении годового п
17.08.2022 «билайн» открыл горячую линию для благотворительной акции «Дети вместо цветов» фонда «Вера»

«билайн» выступит технологическим партнером благотворительной акции «Дети вместо цветов» Фонда помощи хосписам «Вера» и Детского хосписа «Дом с маяком». Акция ежегодно проводится в преддверии Дня Знаний и направлена на сбор средств для адресной помощи подопечным детских хосписов в 73 регионах России. Опе
27.06.2022 ЦППК нанимает на работу машинистов с помощью робота «Веры»

За два месяца работы в новом кадровом сезоне виртуальный рекрутер «Вера» обработала 469 звонков от желающих трудоустроиться на работу в АО «Центральная ППК», сообщили CNews представители пригородного железнодорожного перевозчика России. Больше всего обращений

22.04.2022 В новом кадровом сезоне робот «Вера» поможет с подбором персонала для ЦППК

ролеров и работников локомотивных бригад ЦППК испытали виртуального рекрутера в действии. За месяц «Вера» обрабатывает до 3000 звонков от кандидатов на вакансии ЦППК — на данный момент в компан
29.01.2019 ЦППК «наняла» робота-рекрутера для работы с соискателями

обращений соискателей. С октября 2018 г. с виртуальным помощником пообщались 3 500 человек. «Робот Вера» — система подбора персонала, разработка российской компании Stafory. В ЦППК «Вера

06.12.2018 Российский «тракторный принц» вложился в робота для разговоров по телефону

вского завода Георгий Семененко инвестировали 226 млн руб., то есть около $3,4 млн, в проект «Робот Вера» российской компании «Стафори». Вера используется в HR — робот способен вести гол
11.08.2017 В МТС появятся сотрудники, нанятые роботом

может компании МТС нанимать людей на вакантные позиции. Заниматься этим будет робот, получивший имя Вера — это разработка российского стартапа Stafory, портфельной компании Фонда развития интер
11.08.2017 МТС наняла робота специалистом по подбору персонала

чила годовой контракт на использование робота после трехмесячного тестового периода. За время теста Вера поставила рекорд по количеству отсмотренных резюме кандидатов, оценив на соответствие тр
31.05.2011 Слепая вера GPS приводит к смерти

дорогу, то под кирпич, а то и вообще в тупик. Причина всему, заявляет корреспондент CBS News Билл Уайтекер (Bill Whitaker), человек, который, собственно, и поднял бучу вокруг "Смерти от GPS", слепая вера большинства людей в современные технологии и, в частности, в этот относительно новый чудо-прибор. Читайте на CNews Россия строит свой суперколлайдер «1С» выкупил у основателей Skype своего
10.08.2010 Связана ли вера в успех с его достижением?

Наша вера в успех или неудачу того или иного дела влияет на уровень активности мозга, но не влияет
19.11.2009 Директор по персоналу General Motors перешёл в «HP в России и странах СНГ»

R в различных транснациональных компаниях, таких как Shell, GlaxoSmithKline и General Motors. Ранее Вера Машкова занимала позицию директора по персоналу в компании General Motors в рамках сети

31.07.2007 Католики будут проповедовать свою веру в Second Life?

а лучше всего это сделать изнутри», - пишет Спадаро в своей статье. «Виртуальный мир - это огромная территория для миссионера. Там вы можете встретить огромное количество людей и вдохновить их своей верой».
16.05.2007 Подданную Ее Величества лишили веры в GPS

Как сообщает ВВС, юная британка, с излишнем доверием отнесшаяся к спутниковым услугам XXI века, в одночасье лишилась и машины, и веры в навигационные технологии, испытав к тому же неподдельные по остроте ощущения. Начало поездки не предвещало ничего неприятного. 20-летняя второкурсница Бирмингемского университета в Велик
23.04.2007 Религия и медицина: социологические данные

практикующих медиков Лос-Анджелеса в категории Internal Medicine показал - 85% из них полагают, что вера помогает пациентам выздороветь. 1% опрошенных придерживается противоположного мнения, сч
28.02.2005 RSA: вера в онлайн падает

ие краж банковских реквизитов через интернет серьезно вредят развитию электронной коммерции, утверждают эксперты компании RSA Security в своем докладе. Опросив более тысячи человек, они выяснили, что вера в сетевую безопасность падает. Почти 70% респондентов сказали, что интернет-компании недостаточно озабочены защитой клиентов, а 43% заявили о нежелании передавать свои реквизиты через Сеть
04.03.2002 Ватикан: истинной веры в Сети быть не может

ментов. Имея собственный сайт, Ватикан, тем не менее, предупреждает верующих о том, что виртуальная вера не заменит настоящей, поскольку при всем изобилии религиозных опытов, изложенных в Сети,
04.03.2002 Ватикан: истинной веры в Сети быть не может

и в Сети. Имея собственный сайт, Ватикан тем не менее предупреждает верующих о том, что виртуальная вера не заменит настоящей, поскольку при всем изобилии религиозных опытов, изложенных в Сети,
25.05.2001 NASDAQ: вера в будущее двигает котировки вверх

мнению аналитиков, гораздо большую роль в итоговом росте Nasdaq сыграла уверенность участников рынка в его перспективах и будущем всей экономики в целом после многократного снижения учетной ставки и вера в то, что «не владеть акциями сейчас гораздо более рискованно, чем владеть ими». Из всех секторов технологического рынка незначительно упали, несмотря на рост Intel, акции полупроводниковы

Публикаций - 377, упоминаний - 419

Stafory и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 41
Intel Corporation 12811 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
HP Inc. 5883 18
Google LLC 12688 17
Yandex - Яндекс 9216 15
Samsung Electronics 11064 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Apple Inc 13154 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Cisco Systems 5372 12
Meta Platforms - Facebook 4621 12
9594 12
Oracle Corporation 7074 12
Stafory - Стафори 16 11
МегаФон 10742 11
Dell EMC 5180 11
Nvidia Corp 4002 9
SAP SE 5601 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
Ростелеком 10948 7
X Corp - Twitter 2938 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
AOL Inc - America Online 1883 6
Broadcom - VMware 2610 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
OpenAI 541 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Yahoo! 3726 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Huawei 4676 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 20
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 15
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Merrill Lynch 454 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Возрождение - Коммерческий банк 359 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 5
Boeing 1031 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
eBay Inc 1640 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Совкомбанк Совесть 279 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Tesla Motors 461 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
Газпром нефть 725 3
Альфа-Групп 745 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
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ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
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Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
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Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Symbian Foundation 38 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Catholic Charismatic Renewal - Католическое харизматическое обновление 2 1
WiMAX Forum 69 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 1
РусБренд 7 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 15
Microsoft Windows 16882 17
Linux OS 11533 14
Microsoft Windows 2000 8678 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 10
Google Android 15243 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
OpenAI - ChatGPT 719 6
Apple iOS 8583 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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