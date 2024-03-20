Платформа компьютерного зрения LUNA позволяет аутентифицировать человека по лицу, а также распознать дополнительные атрибуты: пол, возраст, эмоции, элементы одежды, особенности поведения и может применяться в рамках решений «умного города». Решения на основе LUNA PLATFORM уже используются в банковских и государственных сервисах, на промышленных предприятиях, в ритейле и телеком-секторе.

Основанное на алгоритмах VisionLabs решение работает следующим образом: система получает изображение человека, извлекает из него биометрический вектор и ищет совпадение по списку участников. Вектор — это математическая модель, что не позволяет превратить зашифрованные биометрические характеристики в исходное изображение и обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности сервиса. Дополнительную защиту создают алгоритмы Liveness, которые отличают реального человека от его фотографии или маски.