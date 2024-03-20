Получите все материалы CNews по ключевому слову
Платформа компьютерного зрения LUNA позволяет аутентифицировать человека по лицу, а также распознать дополнительные атрибуты: пол, возраст, эмоции, элементы одежды, особенности поведения и может применяться в рамках решений «умного города». Решения на основе LUNA PLATFORM уже используются в банковских и государственных сервисах, на промышленных предприятиях, в ритейле и телеком-секторе.
Основанное на алгоритмах VisionLabs решение работает следующим образом: система получает изображение человека, извлекает из него биометрический вектор и ищет совпадение по списку участников. Вектор — это математическая модель, что не позволяет превратить зашифрованные биометрические характеристики в исходное изображение и обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности сервиса. Дополнительную защиту создают алгоритмы Liveness, которые отличают реального человека от его фотографии или маски.
СОБЫТИЯ
|20.03.2024
|
На российский Linux перенесли отечественную систему слежки за транспортом
ия «Группа Астра» объявили о завершении успешных испытаний в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Отчеты тестирования подтвердили совместимость видеоаналитики для транспорта LUNA CARS с операционной системой Astra Linux Special Edition. Корректная работа программного обеспечения в защищенной среде этой операционной системы была подтверждена соответствующим сертифик
|19.03.2024
|
VisionLabs и «Группа Астра» представят решение для цифровизации транспортной инфраструктуры
зрения, и «Группа Астра» объявили об успешном завершении испытаний в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Результаты тестирования показали, что видеоаналитика для транспорта Luna Cars совместима с операционной системой Astra Linux Special Edition. Корректная работа программного обеспечения в защищенной среде ОС подтверждена сертификатом. Оба продукта внесены в «Рее
|24.01.2024
|
VisionLabs и «Базальт СПО» создадут биометрические решения для «умного города»
жды, особенности поведения, и может применяться в рамках решений «умного города». Решения на основе LUNA PLATFORM уже используются в банковских и государственных сервисах, на промышленных предп
|11.12.2023
|
Подтверждена совместимость платформы компьютерного зрения VisionLabs и Astra Linux
я и атрибуты одежды. Использующиеся в продукте алгоритмы полностью разработаны командой VisionLabs. LUNA PLATFORM используется во всех сферах умного города: банковские и государственные сервисы
|14.02.2022
|
Компьютерное зрение на российском ПО: подтверждена совместимость продуктов VisionLabs с «Ред ОС»
В результате испытаний подтверждена совместимость продуктов на базе технологий компьютерного зрения LUNA Platform и LUNA SDK от VisionLabs с операционной системой «Ред ОС» от «Ред софт». Полное
|25.01.2021
|
Visionlabs и Examus представили систему для удаленной сдачи экзаменов
Visionlabs и Examus, резиденты кластера информационных технологий фонда «Сколково», разработали новый продукт на основе компьютерного зрения Luna Exam. Он включает в себя систему мониторинга Examus и биометрическую верификацию при прохождении экзамена или тестирования на основе алгоритмов распознавания и анализа лиц Visionlabs. Испо
|15.10.2020
|
Visionlabs научила систему компьютерного зрения распознавать цвет, марку и модель автомобиля
Visionlabs, резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», выпустила новый продукт для распознавания транспорта. Luna Cars определяет не только государственный номер, но и марку, модель, цвет, тип и категорию автомобиля. На данный момент система распознает более 140 марок, 800 моделей и пять категорий тра
|08.10.2020
|
Visionlabs получила сертификат МВД на свою биометрическую платформу
ертификации продукта проводили специалисты ведомства. Полученный документ подтверждает соответствие Luna Platform постановлению Правительства России №969 в части требований к функциональным сво
|20.12.2017
|
КРОК представил облачную систему видеоаналитики на базе VisionLabs LUNA
КРОК выпустил на рынок облачную систему видеоаналитики, реализованную на базе платформы VisionLabs LUNA в формате управляемого сервиса. Она доступна из облака КРОК и может использов
|30.08.2017
|
«Почта Банк» рассказал о результатах внедрения биометрических технологий
де пресс-конференции раскрыл финансовые и иные результаты использования платформы идентификации лиц VisionLabs LUNA. В мероприятии приняли участие советник президента-председателя правления «По
|22.03.2017
|
Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection
что теперь пользователи приложения Microsoft Azure Information Protection могут воспользоваться новыми функциями «Hold Your Own Key» (HYOK), работая с аппаратными модулями безопасности (HSM) SafeNet Luna от компании Gemalto. Такая интеграция позволяет организациям с жесткими нормативными требованиями к защите информации управлять, владеть и хранить свои ключи шифрования в локальных модулях
|26.12.2016
|
«Тинькофф Банк» внедрил систему распознавания лиц VisionLabs LUNA
рочного лицензионного договора на поставку и обслуживание платформы верификации и идентификации лиц VisionLabs LUNA. Как рассказали CNews в банке, «Тинькофф Банк» начал поиск поставщика в 2016
|29.07.2015
|
Gemalto представила аппаратный модуль безопасности для управления ключами в «облаке»
Компания Gemalto представила SafeNet Luna SA 6 — аппаратный модуль безопасности (HSM, hardware security module), созданный специально для поставщиков облачных услуг. Благодаря ему они смогут предлагать своим заказчикам шифрование
|07.06.2012
|
Аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna EFT сертифицирован по стандарту PCI HSM
Компания SafeNet, поставщик решений для защиты данных, объявила о том, что аппаратный модуль безопасности Luna EFT Hardware Security Module (HSM) прошел сертификацию на соответствие стандарту PCI HSM, а также стандарту FIPS 140-2 Level 3. Таким образом, SafeNet заблаговременно провела сертификацию,
|25.09.2007
|
Ламповый усилитель Prima Luna Prologue 1: щекотливый момент
илители начинаются со стоимости 2000-3000 у. е. Как раз этот щекотливый момент (связь цены и класса) сегодня ещё более щекотлив. А виновник всему — модель полного лампового стереоусилителя Prima Luna Prologue 1. Прихоти конъюнктуры До 60-х годов вся аудиотехника изготавливалась на лампах. Но вот пришёл «твёрдотельный» транзистор, а за ним чип — и они потеснили лампу в силу своей ф
|21.07.2004
|
В модули Luna внедрена поддержка безопасности Adobe-документов
Компания Rainbow Technologies сообщила о поддержке устройствами Luna, производства SafeNet, службы документов Adobe. Пользователям предоставлена возможность безопасного обмена документами, созданными на платформе Adobe Intelligent Document. Платформа Adobe
|30.04.2004
|
Luna SP обезопасит Java-приложения
После слияния с Rainbow Technologies компания SafeNet продолжает развивать семейство продуктов Luna. Новое устройство Luna SP разработано для облегчения внедрения защищённых Java-приложений. Высокая вычислительная мощность - более 1200 транзакций в секунду (1024-bit RSA операций),
|29.03.2004
|
Rainbow представил модули Luna SA для защиты криптоключей RMS-сервера
сти использования ПО, представила на конференции RSA 2004 решение, поддерживающее службы управления правами (Windows Rights Management Services, сокращенно RMS) Windows Server 2003. Аппаратные модули Luna SA производства Rainbow-Chrysalis обеспечивают физическую и логическую защиту криптографических ключей RMS-сервера. Эти ключи обеспечивают авторизацию при создании документов в Microsoft O
