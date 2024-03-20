Разделы

МТС Экосистема МТС МТС ИИ Intema VisionLabs Luna Platform Платформа компьютерного зрения LUNA


Платформа компьютерного зрения LUNA позволяет аутентифицировать человека по лицу, а также распознать дополнительные атрибуты: пол, возраст, эмоции, элементы одежды, особенности поведения и может применяться в рамках решений «умного города». Решения на основе LUNA PLATFORM уже используются в банковских и государственных сервисах, на промышленных предприятиях, в ритейле и телеком-секторе.

Основанное на алгоритмах VisionLabs решение работает следующим образом: система получает изображение человека, извлекает из него биометрический вектор и ищет совпадение по списку участников. Вектор — это математическая модель, что не позволяет превратить зашифрованные биометрические характеристики в исходное изображение и обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности сервиса. Дополнительную защиту создают алгоритмы Liveness, которые отличают реального человека от его фотографии или маски.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


20.03.2024 На российский Linux перенесли отечественную систему слежки за транспортом

ия «Группа Астра» объявили о завершении успешных испытаний в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Отчеты тестирования подтвердили совместимость видеоаналитики для транспорта LUNA CARS с операционной системой Astra Linux Special Edition. Корректная работа программного обеспечения в защищенной среде этой операционной системы была подтверждена соответствующим сертифик
19.03.2024 VisionLabs и «Группа Астра» представят решение для цифровизации транспортной инфраструктуры

зрения, и «Группа Астра» объявили об успешном завершении испытаний в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Результаты тестирования показали, что видеоаналитика для транспорта Luna Cars совместима с операционной системой Astra Linux Special Edition. Корректная работа программного обеспечения в защищенной среде ОС подтверждена сертификатом. Оба продукта внесены в «Рее
24.01.2024 VisionLabs и «Базальт СПО» создадут биометрические решения для «умного города»

жды, особенности поведения, и может применяться в рамках решений «умного города». Решения на основе LUNA PLATFORM уже используются в банковских и государственных сервисах, на промышленных предп
11.12.2023 Подтверждена совместимость платформы компьютерного зрения VisionLabs и Astra Linux

я и атрибуты одежды. Использующиеся в продукте алгоритмы полностью разработаны командой VisionLabs. LUNA PLATFORM используется во всех сферах умного города: банковские и государственные сервисы
14.02.2022 Компьютерное зрение на российском ПО: подтверждена совместимость продуктов VisionLabs с «Ред ОС»

В результате испытаний подтверждена совместимость продуктов на базе технологий компьютерного зрения LUNA Platform и LUNA SDK от VisionLabs с операционной системой «Ред ОС» от «Ред софт». Полное
25.01.2021 Visionlabs и Examus представили систему для удаленной сдачи экзаменов

Visionlabs и Examus, резиденты кластера информационных технологий фонда «Сколково», разработали новый продукт на основе компьютерного зрения Luna Exam. Он включает в себя систему мониторинга Examus и биометрическую верификацию при прохождении экзамена или тестирования на основе алгоритмов распознавания и анализа лиц Visionlabs. Испо
15.10.2020 Visionlabs научила систему компьютерного зрения распознавать цвет, марку и модель автомобиля

Visionlabs, резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», выпустила новый продукт для распознавания транспорта. Luna Cars определяет не только государственный номер, но и марку, модель, цвет, тип и категорию автомобиля. На данный момент система распознает более 140 марок, 800 моделей и пять категорий тра
08.10.2020 Visionlabs получила сертификат МВД на свою биометрическую платформу

ертификации продукта проводили специалисты ведомства. Полученный документ подтверждает соответствие Luna Platform постановлению Правительства России №969 в части требований к функциональным сво
20.12.2017 КРОК представил облачную систему видеоаналитики на базе VisionLabs LUNA

КРОК выпустил на рынок облачную систему видеоаналитики, реализованную на базе платформы VisionLabs LUNA в формате управляемого сервиса. Она доступна из облака КРОК и может использов
30.08.2017 «Почта Банк» рассказал о результатах внедрения биометрических технологий

де пресс-конференции раскрыл финансовые и иные результаты использования платформы идентификации лиц VisionLabs LUNA. В мероприятии приняли участие советник президента-председателя правления «По
22.03.2017 Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection

что теперь пользователи приложения Microsoft Azure Information Protection могут воспользоваться новыми функциями «Hold Your Own Key» (HYOK), работая с аппаратными модулями безопасности (HSM) SafeNet Luna от компании Gemalto. Такая интеграция позволяет организациям с жесткими нормативными требованиями к защите информации управлять, владеть и хранить свои ключи шифрования в локальных модулях
26.12.2016 «Тинькофф Банк» внедрил систему распознавания лиц VisionLabs LUNA

рочного лицензионного договора на поставку и обслуживание платформы верификации и идентификации лиц VisionLabs LUNA. Как рассказали CNews в банке, «Тинькофф Банк» начал поиск поставщика в 2016

29.07.2015 Gemalto представила аппаратный модуль безопасности для управления ключами в «облаке»

Компания Gemalto представила SafeNet Luna SA 6 — аппаратный модуль безопасности (HSM, hardware security module), созданный специально для поставщиков облачных услуг. Благодаря ему они смогут предлагать своим заказчикам шифрование

07.06.2012 Аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna EFT сертифицирован по стандарту PCI HSM

Компания SafeNet, поставщик решений для защиты данных, объявила о том, что аппаратный модуль безопасности Luna EFT Hardware Security Module (HSM) прошел сертификацию на соответствие стандарту PCI HSM, а также стандарту FIPS 140-2 Level 3. Таким образом, SafeNet заблаговременно провела сертификацию,
25.09.2007 Ламповый усилитель Prima Luna Prologue 1: щекотливый момент

илители начинаются со стоимости 2000-3000 у. е. Как раз этот щекотливый момент (связь цены и класса) сегодня ещё более щекотлив. А виновник всему — модель полного лампового стереоусилителя Prima Luna Prologue 1. Прихоти конъюнктуры До 60-х годов вся аудиотехника изготавливалась на лампах. Но вот пришёл «твёрдотельный» транзистор, а за ним чип — и они потеснили лампу в силу своей ф
21.07.2004 В модули Luna внедрена поддержка безопасности Adobe-документов

Компания Rainbow Technologies сообщила о поддержке устройствами Luna, производства SafeNet, службы документов Adobe. Пользователям предоставлена возможность безопасного обмена документами, созданными на платформе Adobe Intelligent Document. Платформа Adobe

30.04.2004 Luna SP обезопасит Java-приложения

После слияния с Rainbow Technologies компания SafeNet продолжает развивать семейство продуктов Luna. Новое устройство Luna SP разработано для облегчения внедрения защищённых Java-приложений. Высокая вычислительная мощность - более 1200 транзакций в секунду (1024-bit RSA операций),
29.03.2004 Rainbow представил модули Luna SA для защиты криптоключей RMS-сервера

сти использования ПО, представила на конференции RSA 2004 решение, поддерживающее службы управления правами (Windows Rights Management Services, сокращенно RMS) Windows Server 2003. Аппаратные модули Luna SA производства Rainbow-Chrysalis обеспечивают физическую и логическую защиту криптографических ключей RMS-сервера. Эти ключи обеспечивают авторизацию при создании документов в Microsoft O

Публикаций - 102, упоминаний - 135

