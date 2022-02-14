Компьютерное зрение на российском ПО: подтверждена совместимость продуктов VisionLabs с «Ред ОС»

В результате испытаний подтверждена совместимость продуктов на базе технологий компьютерного зрения LUNA Platform и LUNA SDK от VisionLabs с операционной системой «Ред ОС» от «Ред софт». Полное соответствие политике импортозамещения допускает использование совместного решения в государственном секторе, в том числе в субъектах критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Продукты VisionLabs включены в реестр отечественного ПО и являются полностью российской разработкой. LUNA Platform – система компьютерного зрения на основе нейронных сетей. Она помогает верифицировать и идентифицировать личность человека, а также определять его эмоции, пол, возраст, элементы поведения, силуэт, действия, жесты, направление взгляда и атрибуты одежды.

Платформа видеоаналитики LUNA применима в различных сценариях умного города: от аутентификации в банковских и государственных сервисах до систем контроля доступа и обеспечения промышленной безопасности.

Также с «Ред ОС» совместим набор готовых библиотек и нейронных сетей для распознавания лиц и анализа изображений LUNA SDK от VisionLabs. За счет этого компании, использующие только данную операционную систему, смогут самостоятельно разработать и добавить необходимые функции видеоаналитики в собственные сервисы и продукты.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3751).

«Помимо разработки собственных продуктов и реализации проектов в интересах российского госсектора, “Ред софт” активно взаимодействует с партнерами, расширяя экосистему “Ред ОС”. Совместное импортонезависимое решение “Ред софт” и VisionLabs, например, нацелено на обеспечение контроля и безопасности доступа с помощью технологий распознавания лиц. Такое решение может быть внедрено повсеместно, в том числе на объектах КИИ», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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«В основе продуктов VisionLabs – российские технологии, отвечающие отраслевым стандартам импортозамещения. Поэтому наше партнерство с компанией “Ред софт” сфокусировано на том, чтобы предоставить возможность стратегически значимым организациям использовать компьютерное зрение в рамках полностью отечественных систем. Это не только позволит компаниям использовать наши готовые решения в среде “Ред ОС”, но и разрабатывать собственные сценарии – от простой аутентификации до сложных сервисов с распознаванием силуэтов, жестов, поз и других human-centric атрибутов», – сказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

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«Ред софт» – российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг; резидент «Сколково», член АРПП «Отечественный софт» и «Русофт». Компания осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека. «Ред софт» обладает собственной линейкой продуктов: «Ред ОС», СУБД «Ред база данных», «Ред платформа», «Ред виртуализация», «Редшлюз» и др. Продукты входят в Реестр отечественного ПО. Среди заказчиков госкорпорации и более 20 органов государственной власти, в том числе ФССП России, Генпрокуратура России, Минобороны России. Активно внедряются проекты в регионах.

VisionLabs — компания области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Наши клиенты — это финансовые и транспортные компании, ретейлеры и международные технологические корпорации. Основные продукты компании — платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA и линейка устройств на базе собственных технологий (Luna Ace, Luna Pos, Luna Thermo и др.).