Intel и AMD больше не нужны. Китай научился запускать Windows на дешевых Android-планшетах с ARM-процессорами

В Китае появился планшет Cloud AI Pad на обычном ARM-процессоре, который, тем не менее, работает на Windows. Сама Windows по умолчанию не поддерживает этот CPU, но разработчики сумели обойти ограничения Microsoft. По умолчанию Cloud AI Pad – это Android-планшет, однако Windows на нем работает без труда. Главное – чтобы был доступ в интернет.

Планшет «2 в 1»

В Китае разработан планшетный компьютер Cloud AI Pad, способный работать одновременно и на Android, и на Windows, пишет портал Gizmochina. Вот только его центральный процессор не входит в список поддерживаемых ОС Windows, так что формально эта система не должна запускаться на нем.

Тем не менее, Windows, запущенная на экране Cloud AI Pad, полностью функциональна. Ею можно пользоваться почти без каких-либо ограничений, как будто Cloud AI Pad – это не Android-планшет, а полноценный ноутбук на базе ОС Microsoft.

В Китае Cloud AI Pad стоит 1799 юаней или около 20,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 декабря 2025 г. Это примерно на уровне современных Android-планшетов среднего уровня продающихся в российской рознице.

За распространение Cloud AI Pad в КНР отвечает местный оператор связи China Unicom. Появление планшета за пределами границ Поднебесной пока не анонсировано.

Как все работает

Секрет работы Windows на планшете Cloud AI Pad кроется в его названии. Разумеется, разработчики не смогли запустить систему непосредственно на планшете, с учетом того, что ОС Microsoft не поддерживает его «кремниевое сердце».

gizmochina.com Магия кроется в использовании облака

По умолчанию планшет работает на Android, тогда как Windows запускается в облаке. Другими словами, для постоянного доступа к этой системе потребуется стабильный доступ в интернет, в том числе и по мобильным сетям – в планшете есть поддержка сетей 5G. В России с этим туго – во-первых, в стране до сих пор нет общественных сетей 5G, во-вторых, в регионах регулярно отключают мобильный интернет.

При этом необходимости перезагружать планшет для работы в Windows или Android не потребуется – обе системы способны трудиться на Cloud AI Pad одновременно, тем более что Windows, несмотря на ее «прожорливость», не будет расходовать аппаратные ресурсы компьютера.

Чтобы открыть Windows на Cloud AI Pad, нужно всего лишь нажать кнопку F9 на клавиатуре (поставляется в комплекте или может использоваться сторонняя). При использовании внешней клавиатуры планшет превращается в почти полноценный ноутбук.

К слову, на штатной клавиатуре есть отдельная кнопка для вызова ИИ-помощника. Такую часто можно встретить в современных ноутбуках на базе Windows 11, вот только в Cloud AI Pad она активирует не ненавистный всем Copilot от Microsoft, а китайского ассистента, работающего на базе крупной модели Yuanjing от Unicom.

Классический планшет

Полноценная Windows в облаке – это главная «фишка» Cloud AI Pad. Вторая особенность – это его низкая цена, поскольку установленная в нем электроника, как правило, встречается лишь в заметно более дорогих устройствах.

Cloud AI Pad оснащен большим 12,2-дюймовым экраном с высоки м разрешением 2160х1440 пикселей, также известным как 2К или Quad HD. На передней панели расположена 8-мегапиксельная камера, а на задней — 13-мегапиксельная.

Внутри планшета установлен процессор Unisoc T9100 – 6-нанометровый и 8-ядерный. Это чип с трехкластерной компоновкой – он включает одно ядро Cortex-A76 с частотой 2,7 ГГц, три ядра A76 на 2,3 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55, частота которых достигает 2,1 ГГц. За графику отвечает видеоподсистема Mali-G57 MC4 с частотой 850 МГц.

Cloud AI Pad поставляется с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. У него есть аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки до 18 Вт. Разработчики заявляют о до 10 часах непрерывного воспроизведения видео.