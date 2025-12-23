Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты

Intel и AMD больше не нужны. Китай научился запускать Windows на дешевых Android-планшетах с ARM-процессорами кциональна. Ею можно пользоваться почти без каких-либо ограничений, как будто Cloud AI Pad – это не Android-планшет, а полноценный ноутбук на базе ОС Microsoft. В Китае Cloud AI Pad стоит 1799

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества в Google Play бывает непросто. Большая часть ПО попросту не адаптирована под планшеты — только под экран смартфона. Пользоваться такими программами неудобно, не говоря уже о том, что до сих пор для Android-планшетов не существует полноценных альтернатив некоторым приложениям, знакомым пользователям iPad, например, Procreate, iMovie или GarageBand.Монтаж видео: KineMaster Альтернатива iMov

Microsoft установила Office Mobile на Android-планшеты Irbis Irbis (группа компаний «Ланит») объявил о старте продаж Android-планшетов со встроенным пакетом приложений Microsoft Office Mobile. Как рассказали CNews в компании, в третьем квартале 2016 г. Microsoft Office Mobile был установлен на несколько сотен

10 лучших Android-планшетов. Выбор ZOOM На практике таких показателей достичь непросто, но объективно Lenovo Yoga Tablet работает с одной зарядки около трех дней. [pagebreak]До 40 тысяч рублей Acer Predator 8 — пожалуй, самый оригинальный Android-планшет из тех, что сопоставимы с iPad по стоимости. Гаджет стоит 33 тысячи рублей и позиционируется как идеальный для геймеров. Спорить с этим сложно: у него алюминиевый корпус, яркий

Эволюция Android-планшетов: от полуфабрикатов к деликатесам ла цена, всего на 100–150 долларов меньше, чем у самого доступного iPad, но в Samsung доказали, что Android-планшет может быть пригоден к использованию. Корейцы снабдили устройство набором фирм

Microsoft поселится в Android-планшетах более десятка производителей Microsoft подписала соглашение с 11 производителями Android-планшетов, по условиям которого они будут предустанавливать на некоторые модели выпускаемых ими устройств приложения софтверного гиганта. Об этом в официальном блоге сообщила Пегги Джон

В России стал доступен 7-дюймовый Android-планшет Etuline Tegra NOTE 7 LTE В российской рознице стал доступен 7-дюймовый Android-планшет Etuline Tegra NOTE 7 LTE. Новинка оснащена производительным четырехъядерным процессором NVIDIA Tegra 4, работающем на частоте 1,8 ГГц, и отличается IPS экраном высокого разрешен

Аналитики: iPad повержен Android-планшетами млрд, которую Apple, с одной стороны, и все другие вендоры, с другой, поделили поровну. Аналитики также отметили, что средняя отпускная стоимость iPad быстро приближается к средней рыночной стоимости Android-планшетов. За последний год средняя цена iPad снизилась на 17%, тогда как средняя цена планшетов других марок - на столько же возросла. Снижение средней цены iPad связано со смещением с

Microsoft хочет купить за $1 млрд крупного производителя Android-планшетов ся, в частности, подразделение по выпуску учебной литературы. Nook занимает 10% американского рынка Android-планшетов, но в последнее время плохо продается Подразделение, производящее ридеры и

Acer планирует выпустить Android-планшет по цене $99 Компания Acer планирует подключиться к производителям дешевых Android-планшетов, сообщает PhoneArena. Четвертый по величине поставщик персональных компьютеров планирует составить конкуренцию Google Nexus 7 стоимостью $99, неофициальная информация о которо

Приложение ivi.ru предустанавливают на Android-планшеты Онлайн-кинотеатр ivi.ru сообщил о том, что приложение ivi.ru теперь предустанавливается на популярные недорогие планшетные компьютеры на базе Android таких марок как Rolsen, RoverPad, iconBIT и Qumo. Android-планшеты Rolsen RTB Joy, RoverPad, iconBIT NetTab Matrix, Sky и Parus, а также Qumo Apollo, 2Go!, Infinity 4.0 и Dotcom с предустановленным мобильным приложением ivi.ru уже можно купить

Аналитики разочаровались в перспективах Android-планшетов ованиям в IDC Том Майнелли (Tom Mainelli). По его словам, если Apple действительно выпустит 7-дюймовый планшет по цене менее $300 до конца текущего года, то ее позиции еще более окрепнут. Перспективы Android-планшетов на последующие годы также стали менее радужными, согласно обновленному прогнозу. Теперь аналитики не рассчитывают, что Android станет популярнее iOS в течение всего рассматрив

Microsoft выпустит Office для iPad и Android-планшетов в ноябре Ранее уже ходили слухи о том, что Microsoft планирует выпустить версию Office для iPad. Теперь к ним добавились слухи об аналогичном продукте для Android-планшетов. По информации BGR, пакеты планируется выпустить в ноябре 2012 г. Современные планшеты обладают необходимой производительностью для запуска более сложного программного обеспеч

Поставки Android-планшетов неожиданно просели 0%. В первые три месяца прошлого года на рынок было поставлено 7,9 млн планшетов. Более низкие результаты по сравнению с прогнозом аналитики IDC связали с завышенными ожиданиями относительно сегмента Android-планшетов, который показал "значительное падение" в объеме поставок. По словам директора IDC по исследованиям Тома Майнелли (Tom Mainelli), практически все производители планшетов на An

Amazon Kindle Fire занял более половины рынка Android-планшетов в США Выпущенный в ноябре 2011 г. Amazon Kindle Fire занял более половины рынка Android-планшетов в США по итогам продаж в феврале, сообщает результаты опроса comScore. В феврале 2012 г. на долю Kindle Fire пришлось 54,4% продаж по сравнению с 41,8% месяцем ранее и 29,4% в

Explay анонсировала выпуск нового Android-планшета с функцией 3G ожет читать внешние накопители. Как и у предшественника, в планшете 512 МБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной, также поддерживаются карты памяти microSD (до 32 ГБ). Explay анонсировала выпуск нового Android-планшета с функцией 3G Модель MID725 3G поддерживает функцию автоповорота экрана G-Sensor, возможность подключения внешних управляющих устройств, таких как мышь и клавиатура, при этом к

Новая версия IM+ 5.0 обзавелась поддержкой Android-планшетов и новыми функциями Мультипротокольный клиент для мгновенных сообщений IM+ от компании SHAPE Services обновился до версии 5.0. Эта версия приложения получила поддержку Android-планшетов, новые функции и научилась работать протоколом Mail.Ru Агент. При помощи IM+ можно одновременно осуществлять общение в сетях Skype, ICQ, ВКонтакте, Mail.Ru Агент, Facebook, Go

Продажи Android-планшетов за год выросли в 45 раз г., выросли в 2,6 раза - с 4,2 млн до 11,1 млн штук, однако вследствие более высоких результатов Android и появлению других решений доля iOS за год сократилась с 95,5% до 66,6%. Несмотря на рост доли Android-планшетов, еще в августе аналитик ABI Research Джефф Орр (Jeff Orr) не видел в продаже ни одного серьезного конкурента планшету от Apple. На сегодняшний день единственным достойным сопе

R2-D2: NXP Semiconductors представила модель управления «умным домом» с помощью Android-планшетов тся, что когда за внедрением подобных решений стоит компания представленная в 25 странах мира и с доходом 4,4 млрд. долларов США (2010 г.), то "умные дома" уже скоро станут вполне обычным явлением, а Android-планшеты займут своё место как необходимый пульт управления всеми устройствами дома. Перейди на главную страницу блога — узнай, чем еще может быть полезен Android!

Доля Android-планшетов растет, но конкурентов iPad до сих пор не появилось ланшеты с ограниченным функционалом, - продолжает Орр. - Это помогло увеличить продажи в сравнении год к году, но и породило негативное восприятие данной товарной группы в умах потребителей». В целом Android-планшеты пока находятся на начальном этапе своего развития, резюмирует аналитик. В количественном выражении единственным близким конкурентом iPad является Samsung Galaxy Tab, который в

Разработчики не верят в Android-планшеты ксперты: разработчики отказываются выпускать приложения, потому что планшеты на Andriod неудобны, а Android-планшеты неудобны, потому что для них мало качественных программ. Надежда возлагается

В России появились Android-планшеты Perfeo минимальной громкости - до 5 часов, для файлов с низким разрешением до 7 часов). В России появились Android-планшеты Perfeo В настоящее время аппарат работает на базе Android OS 2.1, однако обн

Pixel Qi будет выпускать экраны для Android-планшетов к, в первом случае экран потребляет 2.7 Вт, во втором – 0.4 Вт. 7-дюймовый экран должен появиться в третьем квартале 2011 года, 10-дюймовый – в четвертом квартале. Pixel Qi будет выпускать экраны для Android-планшетов Пока производители не анонсировали модели планшетов с экранами Pixel Qi.

Acer покажет Android-планшет на базе Intel Atom в июле рат получит 10-дюймовый экран и будет базироваться на чипе Intel Oak Trail. Его будет собирать компания Compal. Предположительно у него появится еще и дополнительная версия под MeeGo OS. Acer покажет Android-планшет на базе Intel Atom в июле Acer не комментирует имеющиеся слухи.

Prestigio показала флагманский Android-планшет b. В каждой категории уже предустановлены необходимые для повседневной работы приложения – почтовые клиенты, утилиты для чтения книг, воспроизведения видео и так далее. Prestigio показала флагманский Android-планшет Планшет имеет 1 ГГц процессор с 3D-ускорителем и 8 Гб встроенной памяти. Стоимость Prestigio MultiPad 7100 составит 14990 рублей.

Первый взгляд на Motorola Xoom – Android-планшет нового поколения ление Motorola Xoom ознаменовало новый виток конкурентной борьбы на рынке альтернативных планшетов (все модели, кроме Apple iPad) – в настоящее время при абсолютном лидерстве Samsung по производству “гуглопланшетов» активные действия в этом направлении предпринимают LG и Acer, а с недавнего времени – HTC, Toshiba и Sony/Sony Ericsson. В таких условиях Motorola Xoom в очередной раз становитс

Sony Ericsson покажет Android-планшет и LTE-коммуникатор MWC 2011. В нем будет 3-мегапиксельная камера и 6-7-дюймовый сенсорный экран. Sony Ericsson покажет Android-планшет и LTE-коммуникатор Точной информации о том, что именно за версия Android OS б

Заместитель Джобса поставил Android-планшеты выше Windows 7-устройств серьезной конкуренции устройству iPad . По его мнению, Windows 7-планшеты являются тяжелыми, громоздкими и дорогими устройствами, для работы с которыми требуются стилусы и расширенные аккумуляторы, а Android-планшеты – это просто увеличенные в размерах смартфоны. Тем не менее, Кук отмечает, что с выпуском Android Honeycomb эти планшеты смогут сравняться относительно с iPad, но в любом случа

LG покажет Android-планшеты на выставке CES 2011 юймовым экраном, что нехарактерно для подобных устройств (сейчас самым распространенной диагональю "гуглопланшетов» является 7-дюймовый размер). Подробной информации о том, что именно за планше

Creative выпустили развлекательные Android-планшеты Creative выпустили развлекательные Android-планшеты для российского рынка. Одно из устройств - Creative ZiiO, использующий кодек apt-X и обеспечивающий самое чистое беспроводное звучание (с помощью набора приложений Pure Android

ZTE показала недорогой Android-планшет Компания ZTE выпустила недорогой Android-планшет Устройство ZTE Light представляет собой 7-дюймовый компьютер под управлением Android OS 2.1 с кастомной оболочкой. Он поддерживает Wi-Fi, 3G, GPS и работает 10 часов без подзаря