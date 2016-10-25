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Google Android устройства-девайсы Google Android планшеты

Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты


25.10.2016 Microsoft установила Office Mobile на Android-планшеты Irbis
06.05.2016 10 лучших Android-планшетов. Выбор ZOOM
28.09.2015 Эволюция Android-планшетов: от полуфабрикатов к деликатесам
24.03.2015 Microsoft поселится в Android-планшетах более десятка производителей
08.09.2014 В России стал доступен 7-дюймовый Android-планшет Etuline Tegra NOTE 7 LTE
30.09.2013 Аналитики: iPad повержен Android-планшетами
10.05.2013 Microsoft хочет купить за $1 млрд крупного производителя Android-планшетов
18.06.2012 Аналитики разочаровались в перспективах Android-планшетов
25.05.2012 Microsoft выпустит Office для iPad и Android-планшетов в ноябре
04.05.2012 Поставки Android-планшетов неожиданно просели
28.04.2012 Amazon Kindle Fire занял более половины рынка Android-планшетов в США
04.04.2012 Explay анонсировала выпуск нового Android-планшета с функцией 3G
07.11.2011 Новая версия IM+ 5.0 обзавелась поддержкой Android-планшетов и новыми функциями
21.10.2011 Продажи Android-планшетов за год выросли в 45 раз
14.10.2011 R2-D2: NXP Semiconductors представила модель управления «умным домом» с помощью Android-планшетов
15.08.2011 Доля Android-планшетов растет, но конкурентов iPad до сих пор не появилось
08.08.2011 Разработчики не верят в Android-планшеты
14.06.2011 В России появились Android-планшеты Perfeo
01.06.2011 Pixel Qi будет выпускать экраны для Android-планшетов
25.05.2011 Acer покажет Android-планшет на базе Intel Atom в июле
10.03.2011 Prestigio показала флагманский Android-планшет
21.02.2011 Sony Ericsson покажет Android-планшет и LTE-коммуникатор
10.02.2011 HTC покажет 7-дюймовый Android-планшет весной 2011 года
20.01.2011 Заместитель Джобса поставил Android-планшеты выше Windows 7-устройств
27.12.2010 BenQ готовит к выпуску Android-планшет
28.10.2010 Acer покажет Android-планшеты 23 ноября
17.09.2010 ViewSonic продемонстрировала второй Android-планшет
24.08.2010 ViewSonic подтвердила планы по выпуску Android-планшета
12.08.2010 Amazon готовит Android-планшет
16.06.2010 Android-планшеты подешевеют

Публикаций - 181, упоминаний - 215

Google Android устройства-девайсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 77
Samsung Electronics 9333 61
Nvidia Corp 3118 39
Microsoft Corporation 22497 36
Amazon Inc - Amazon.com 2650 20
Intel Corporation 11262 19
Lenovo Group 2077 19
LG Electronics 3372 16
Huawei 3222 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 6
Элемент ГК - Elementec 1523 5
Yandex - Яндекс 5015 5
AMD - Advanced Micro Devices 3661 4
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 3
Dell Technologies - Dell Computer 984 3
Xiaomi 1095 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 2
Compal Electronics 133 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
Samsung - Harman - JBL 167 2
HP - Hewlett-Packard 3567 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 1
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 1
Softline - Софтлайн 1870 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 1
Новые облачные технологии (НОТ) 277 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 1
Монолит-Инфо 77 1
Галактика - Корпорация 1077 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 50 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Mary Kay - Мэри Кэй 88 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
Президент Российской Федерации 3770 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 78
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 73
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 64
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 59
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 48
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 42
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 39
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 39
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 36
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 31
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 31
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 30
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 30
Google Android устройства-девайсы 605 24
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 23
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 22
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 12
Автофокус - Автофокусировка 699 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 12
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 12
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 11
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 938 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 9
DDR - Double data rate 2422 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 4
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 4
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 866 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 3
Google Android 11959 154
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 25
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 98 18
Linux OS 7669 16
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 14
Microsoft Office 3247 13
Microsoft Windows 7 1780 11
Amazon Kindle 151 10
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 10
Microsoft Windows 2104 9
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 7
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 7
Acer Iconia 93 7
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 5
Apple macOS 1457 3
Intel Celeron - Серия процессоров 924 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 3
Nokia Nseries 424 3
Sony PlayStation Vita - PS Vita 81 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Google Gmail 802 2
Huawei AppGallery 131 2
Новые облачные технологии - МойОфис 381 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 1
Heroes of Might and Magic - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 83 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 73 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 647 1
Apple iPod 1369 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 1
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
Путин Владимир 2542 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 42
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 15
Китай - Тайвань 2115 13
Япония 10069 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
Азия - Азиатский регион 3803 4
Германия - Берлин 635 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Америка 2011 2
Луна - спутник Земли 1184 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
Россия - Сибирь 1579 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 1
Австрия - Австрийская Республика 1020 1
Россия - СФО - Новосибирск 3269 1
Беларусь - Белоруссия 3525 1
Солнечная система - Solar system 2236 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
Ergonomics - Эргономика 840 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
DigiTimes - Издание 1284 9
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
data.ai - App Annie State of Mobile 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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