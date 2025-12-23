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Google Android устройства-девайсы Google Android планшеты

Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.12.2025 Intel и AMD больше не нужны. Китай научился запускать Windows на дешевых Android-планшетах с ARM-процессорами

кциональна. Ею можно пользоваться почти без каких-либо ограничений, как будто Cloud AI Pad – это не Android-планшет, а полноценный ноутбук на базе ОС Microsoft. В Китае Cloud AI Pad стоит 1799

05.11.2024 Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

в Google Play бывает непросто. Большая часть ПО попросту не адаптирована под планшеты — только под экран смартфона.  Пользоваться такими программами неудобно, не говоря уже о том, что до сих пор для Android-планшетов не существует полноценных альтернатив некоторым приложениям, знакомым пользователям iPad, например, Procreate, iMovie или GarageBand.Монтаж видео: KineMaster Альтернатива iMov
25.10.2016 Microsoft установила Office Mobile на Android-планшеты Irbis

Irbis (группа компаний «Ланит») объявил о старте продаж Android-планшетов со встроенным пакетом приложений Microsoft Office Mobile. Как рассказали CNews в компании, в третьем квартале 2016 г. Microsoft Office Mobile был установлен на несколько сотен
06.05.2016 10 лучших Android-планшетов. Выбор ZOOM

На практике таких показателей достичь непросто, но объективно Lenovo Yoga Tablet работает с одной зарядки около трех дней. [pagebreak]До 40 тысяч рублей Acer Predator 8 — пожалуй, самый оригинальный Android-планшет из тех, что сопоставимы с iPad по стоимости. Гаджет стоит 33 тысячи рублей и позиционируется как идеальный для геймеров. Спорить с этим сложно: у него алюминиевый корпус, яркий

28.09.2015 Эволюция Android-планшетов: от полуфабрикатов к деликатесам

ла цена, всего на 100–150 долларов меньше, чем у самого доступного iPad, но в Samsung доказали, что Android-планшет может быть пригоден к использованию. Корейцы снабдили устройство набором фирм
24.03.2015 Microsoft поселится в Android-планшетах более десятка производителей

Microsoft подписала соглашение с 11 производителями Android-планшетов, по условиям которого они будут предустанавливать на некоторые модели выпускаемых ими устройств приложения софтверного гиганта. Об этом в официальном блоге сообщила Пегги Джон
08.09.2014 В России стал доступен 7-дюймовый Android-планшет Etuline Tegra NOTE 7 LTE

В российской рознице стал доступен 7-дюймовый Android-планшет Etuline Tegra NOTE 7 LTE. Новинка оснащена производительным четырехъядерным процессором NVIDIA Tegra 4, работающем на частоте 1,8 ГГц, и отличается IPS экраном высокого разрешен
30.09.2013 Аналитики: iPad повержен Android-планшетами

млрд, которую Apple, с одной стороны, и все другие вендоры, с другой, поделили поровну. Аналитики также отметили, что средняя отпускная стоимость iPad быстро приближается к средней рыночной стоимости Android-планшетов. За последний год средняя цена iPad снизилась на 17%, тогда как средняя цена планшетов других марок - на столько же возросла. Снижение средней цены iPad связано со смещением с
10.05.2013 Microsoft хочет купить за $1 млрд крупного производителя Android-планшетов

ся, в частности, подразделение по выпуску учебной литературы. Nook занимает 10% американского рынка Android-планшетов, но в последнее время плохо продается Подразделение, производящее ридеры и

21.12.2012 Acer планирует выпустить Android-планшет по цене $99

Компания Acer планирует подключиться к производителям дешевых Android-планшетов, сообщает PhoneArena. Четвертый по величине поставщик персональных компьютеров планирует составить конкуренцию Google Nexus 7 стоимостью $99, неофициальная информация о которо
09.07.2012 Приложение ivi.ru предустанавливают на Android-планшеты

Онлайн-кинотеатр ivi.ru сообщил о том, что приложение ivi.ru теперь предустанавливается на популярные недорогие планшетные компьютеры на базе Android таких марок как Rolsen, RoverPad, iconBIT и Qumo. Android-планшеты Rolsen RTB Joy, RoverPad, iconBIT NetTab Matrix, Sky и Parus, а также Qumo Apollo, 2Go!, Infinity 4.0 и Dotcom с предустановленным мобильным приложением ivi.ru уже можно купить
18.06.2012 Аналитики разочаровались в перспективах Android-планшетов

ованиям в IDC Том Майнелли (Tom Mainelli). По его словам, если Apple действительно выпустит 7-дюймовый планшет по цене менее $300 до конца текущего года, то ее позиции еще более окрепнут. Перспективы Android-планшетов на последующие годы также стали менее радужными, согласно обновленному прогнозу. Теперь аналитики не рассчитывают, что Android станет популярнее iOS в течение всего рассматрив
25.05.2012 Microsoft выпустит Office для iPad и Android-планшетов в ноябре

Ранее уже ходили слухи о том, что Microsoft планирует выпустить версию Office для iPad. Теперь к ним добавились слухи об аналогичном продукте для Android-планшетов. По информации BGR, пакеты планируется выпустить в ноябре 2012 г. Современные планшеты обладают необходимой производительностью для запуска более сложного программного обеспеч
04.05.2012 Поставки Android-планшетов неожиданно просели

0%. В первые три месяца прошлого года на рынок было поставлено 7,9 млн планшетов. Более низкие результаты по сравнению с прогнозом аналитики IDC связали с завышенными ожиданиями относительно сегмента Android-планшетов, который показал "значительное падение" в объеме поставок. По словам директора IDC по исследованиям Тома Майнелли (Tom Mainelli), практически все производители планшетов на An
28.04.2012 Amazon Kindle Fire занял более половины рынка Android-планшетов в США

Выпущенный в ноябре 2011 г. Amazon Kindle Fire занял более половины рынка Android-планшетов в США по итогам продаж в феврале, сообщает результаты опроса comScore. В феврале 2012 г. на долю Kindle Fire пришлось 54,4% продаж по сравнению с 41,8% месяцем ранее и 29,4% в
04.04.2012 Explay анонсировала выпуск нового Android-планшета с функцией 3G

ожет читать внешние накопители. Как и у предшественника, в планшете 512 МБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной, также поддерживаются карты памяти microSD (до 32 ГБ). Explay анонсировала выпуск нового Android-планшета с функцией 3G Модель MID725 3G поддерживает функцию автоповорота экрана G-Sensor, возможность подключения внешних управляющих устройств, таких как мышь и клавиатура, при этом к
07.11.2011 Новая версия IM+ 5.0 обзавелась поддержкой Android-планшетов и новыми функциями

Мультипротокольный клиент для мгновенных сообщений IM+ от компании SHAPE Services обновился до версии 5.0. Эта версия приложения получила поддержку Android-планшетов, новые функции и научилась работать протоколом Mail.Ru Агент. При помощи IM+ можно одновременно осуществлять общение в сетях Skype, ICQ, ВКонтакте, Mail.Ru Агент, Facebook, Go
21.10.2011 Продажи Android-планшетов за год выросли в 45 раз

г., выросли в 2,6 раза - с 4,2 млн до 11,1 млн штук, однако вследствие более высоких результатов Android и появлению других решений доля iOS за год сократилась с 95,5% до 66,6%. Несмотря на рост доли Android-планшетов, еще в августе аналитик ABI Research Джефф Орр (Jeff Orr) не видел в продаже ни одного серьезного конкурента планшету от Apple. На сегодняшний день единственным достойным сопе
14.10.2011 R2-D2: NXP Semiconductors представила модель управления «умным домом» с помощью Android-планшетов

тся, что когда за внедрением подобных решений стоит компания представленная в 25 странах мира и с доходом 4,4 млрд. долларов США (2010 г.), то "умные дома" уже скоро станут вполне обычным явлением, а Android-планшеты займут своё место как необходимый пульт управления всеми устройствами дома. Перейди на главную страницу блога — узнай, чем еще может быть полезен Android!
15.08.2011 Доля Android-планшетов растет, но конкурентов iPad до сих пор не появилось

ланшеты с ограниченным функционалом, - продолжает Орр. - Это помогло увеличить продажи в сравнении год к году, но и породило негативное восприятие данной товарной группы в умах потребителей». В целом Android-планшеты пока находятся на начальном этапе своего развития, резюмирует аналитик. В количественном выражении единственным близким конкурентом iPad является Samsung Galaxy Tab, который в

08.08.2011 Разработчики не верят в Android-планшеты

ксперты: разработчики отказываются выпускать приложения, потому что планшеты на Andriod неудобны, а Android-планшеты неудобны, потому что для них мало качественных программ. Надежда возлагается
14.06.2011 В России появились Android-планшеты Perfeo

минимальной громкости - до 5 часов, для файлов с низким разрешением до 7 часов). В России появились Android-планшеты Perfeo В настоящее время аппарат работает на базе Android OS 2.1, однако обн
01.06.2011 Pixel Qi будет выпускать экраны для Android-планшетов

к, в первом случае экран потребляет 2.7 Вт, во втором – 0.4 Вт. 7-дюймовый экран должен появиться в третьем квартале 2011 года, 10-дюймовый – в четвертом квартале. Pixel Qi будет выпускать экраны для Android-планшетов Пока производители не анонсировали модели планшетов с экранами Pixel Qi.
25.05.2011 Acer покажет Android-планшет на базе Intel Atom в июле

рат получит 10-дюймовый экран и будет базироваться на чипе Intel Oak Trail. Его будет собирать компания Compal. Предположительно у него появится еще и дополнительная версия под MeeGo OS. Acer покажет Android-планшет на базе Intel Atom в июле Acer не комментирует имеющиеся слухи.
10.03.2011 Prestigio показала флагманский Android-планшет

b. В каждой категории уже предустановлены необходимые для повседневной работы приложения – почтовые клиенты, утилиты для чтения книг, воспроизведения видео и так далее. Prestigio показала флагманский Android-планшет Планшет имеет 1 ГГц процессор с 3D-ускорителем и 8 Гб встроенной памяти. Стоимость Prestigio MultiPad 7100 составит 14990 рублей.
25.02.2011 Первый взгляд на Motorola Xoom – Android-планшет нового поколения

ление Motorola Xoom ознаменовало новый виток конкурентной борьбы на рынке альтернативных планшетов (все модели, кроме Apple iPad) – в настоящее время при абсолютном лидерстве Samsung по производству “гуглопланшетов» активные действия в этом направлении предпринимают LG и Acer, а с недавнего времени – HTC, Toshiba и Sony/Sony Ericsson. В таких условиях Motorola Xoom в очередной раз становитс
21.02.2011 Sony Ericsson покажет Android-планшет и LTE-коммуникатор

MWC 2011. В нем будет 3-мегапиксельная камера и 6-7-дюймовый сенсорный экран. Sony Ericsson покажет Android-планшет и LTE-коммуникатор Точной информации о том, что именно за версия Android OS б
10.02.2011 HTC покажет 7-дюймовый Android-планшет весной 2011 года
20.01.2011 Заместитель Джобса поставил Android-планшеты выше Windows 7-устройств

серьезной конкуренции устройству iPad . По его мнению, Windows 7-планшеты являются тяжелыми, громоздкими и дорогими устройствами, для работы с которыми требуются стилусы и расширенные аккумуляторы, а Android-планшеты – это просто увеличенные в размерах смартфоны. Тем не менее, Кук отмечает, что с выпуском Android Honeycomb эти планшеты смогут сравняться относительно с iPad, но в любом случа
31.12.2010 LG покажет Android-планшеты на выставке CES 2011

юймовым экраном, что нехарактерно для подобных устройств (сейчас самым распространенной диагональю "гуглопланшетов» является 7-дюймовый размер). Подробной информации о том, что именно за планше
27.12.2010 BenQ готовит к выпуску Android-планшет
23.11.2010 Creative выпустили развлекательные Android-планшеты

Creative выпустили развлекательные Android-планшеты для российского рынка. Одно из устройств - Creative ZiiO, использующий кодек apt-X и обеспечивающий самое чистое беспроводное звучание (с помощью набора приложений Pure Android
08.11.2010 LG покажет Android-планшет в первом квартале 2011 года
28.10.2010 Acer покажет Android-планшеты 23 ноября
13.10.2010 ZTE показала недорогой Android-планшет

Компания ZTE выпустила недорогой Android-планшет Устройство ZTE Light представляет собой 7-дюймовый компьютер под управлением Android OS 2.1 с кастомной оболочкой. Он поддерживает Wi-Fi, 3G, GPS и работает 10 часов без подзаря
17.09.2010 ViewSonic продемонстрировала второй Android-планшет
09.09.2010 Первый взгляд на Toshiba Folio 100: интересный Android-планшет

olio 100       Toshiba Folio 100  Dell Streak Samsung Galaxy Tab  ЖК, 10,1"  ЖК, 5" ЖК, 7" Android OS 2.2 Android OS 1.6 Android OS 2.2 400 евро (без 3G) ~500 евро ~700-800 евро   Как и любой другой «гуглопланшет», сравнивать Toshiba Folio 100 можно только с аналогичными устройствами – в настоящее время их пока два (Dell Streak и Samsung Galaxy Tab). Прямое сравнение с Apple iPad будет, по

24.08.2010 ViewSonic подтвердила планы по выпуску Android-планшета
12.08.2010 Amazon готовит Android-планшет
15.07.2010 Acer выпустит два Android-планшета до конца 2010 года

Публикаций - 215, упоминаний - 252

Google Android устройства-девайсы и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 85
Samsung Electronics 11064 68
Google LLC 12688 67
Nvidia Corp 4002 39
Microsoft Corporation 25775 37
Acer Group - Acer Inc 2776 27
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 26
Lenovo Group 2446 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 21
Huawei 4676 19
Intel Corporation 12811 19
Sony 6739 18
HTC Corporation 1512 17
LG Electronics 3735 16
Meta Platforms - Facebook 4621 13
Toshiba Corporation 2980 13
Dell EMC 5180 12
Lenovo Motorola 3566 12
Qualcomm Technologies 1974 10
HP Inc. 5883 10
MediaTek - Ralink 595 10
X Corp - Twitter 2938 9
Xiaomi - Сяоми 2231 8
Wacom 143 8
Yandex - Яндекс 9216 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Citrix Systems 868 5
Dropbox 527 5
АйТи 1519 5
ViewSonic 325 5
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Adobe Systems 1597 4
Fly - Explay - Эксплей 243 4
VAIO 475 4
Barnes & Noble 171 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Связной ГК 1401 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
Геометрия НПО 165 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 6 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Евросеть 1421 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
Белый Ветер 365 2
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Melitta 6 1
Ardo - Ардо 36 1
Русские сладости - Формула дистрибуции 2 1
Okkam - Амнет - Дэфт 16 1
Севкабель Порт 15 1
ITG Investment Research - Investment Technology Group 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Adidas - Адидас 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Boeing 1031 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 187
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 114
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 92
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 85
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 82
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 77
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 73
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 71
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 70
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 64
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 62
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 54
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 54
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 50
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 45
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 43
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 40
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 37
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Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 26
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 25
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Samsung Galaxy 1035 23
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 22
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