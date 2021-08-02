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Индексная книга CNews*
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Google Android 2 Android Eclair, Gingerbread, Froyo

Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo


02.08.2021 Миллионы смартфонов на Android станут бесполезными из-за всего одного каприза Google
22.08.2012 Новые компакты Nikon: миниатюрные, качественные, с Android 2.3
26.01.2012 Тест Sony Ericsson Xperia neo и pro: зачем смартфону QWERTY-клавиатура?
12.10.2011 R2-D2: Вышла новая альтернативная прошивка для Android-устройств CyanogenMod 7.1 - ядро Android 2.3.7 и другие нововведения
21.09.2011 МТС представила новый смартфон на Android 2.3
14.09.2011 Медиаплееры Sony используют Android 2.3
08.08.2011 Samsung покажет суперфон на базе Android OS 2.3
17.02.2011 Huawei показала планшет на базе Android 2.3
14.01.2011 Обзор и сравнение Android 2.3 и 3.0: все секреты новой мобильной ОС
10.12.2010 Samsung может не обеспечить обновление до Android OS 2.3 владельцам Galaxy S
08.12.2010 Google интегрирует технологию NFC в Android 2.3
07.12.2010 Google представил новую версию Android и новый смартфон. ФОТО
07.12.2010 Google представил новую версию Android
13.11.2010 Samsung представит флагман на Android Gingerbread весной 2011 года
11.11.2010 Sony Ericsson готовит флагман на базе Android 2.3

Публикаций - 715, упоминаний - 1095

Google Android 2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9723 146
Google LLC 10932 112
HTC Corporation 1491 82
Apple Inc 11184 71
LG Electronics 3538 63
Sony 6481 57
Sony Ericsson 1123 44
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 43
Qualcomm Technologies 1700 36
Twitter 2696 36
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 33
Lenovo Motorola 3503 33
Meta Platforms - Facebook 4337 32
Nvidia Corp 3213 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 28
Microsoft Corporation 23484 26
NeXus 322 20
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2416 18
Huawei 3500 18
Lenovo Group 2168 17
Intel Corporation 11664 16
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1311 16
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9420 14
Dell EMC 4912 13
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2633 12
AT&T Inc 1652 12
Motorola Inc 1135 12
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 11
ZTE Corporation 721 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 199 10
Verizon Communications - Bell Atlanitic 917 9
ViewSonic 312 8
Fly 203 8
ДОК 767 8
TI - Texas Instruments Incorporated 815 7
Прогноз 1654 6
123 солюшнс 619 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6931 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 17
Точка 3795 8
Связной ГК 1335 7
Евросеть 1399 7
Россети Ленэнерго 2348 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6185 4
Совкомбанк Совесть 266 4
Prada 52 4
Carl Zeiss 299 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 3
eBay Inc 1597 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 2
X5 Group 813 2
Лента - Сеть розничной торговли 1697 2
Белый Ветер 353 2
Техносила - СервисТрейд 241 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 2
Геометрия НПО 127 2
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 15 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 136 1
Scuderia Ferrari Formula 1 20 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 47 1
KGI Securities 50 1
САНГ 7 1
101Hotels.com 703 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 207 1
Родник 85 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 53 1
Раунд 288 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 1
Adidas - Адидас 151 1
BMW Group 412 1
Kickstarter 122 1
Visa International 1872 1
EPIC Telecom Invest 199 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4306 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17944 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1546 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 431 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 28
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 14
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21332 311
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21919 228
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19214 226
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11503 175
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6714 146
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11282 142
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8440 142
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11808 138
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5732 126
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17300 121
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5692 119
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79147 113
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8525 110
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6326 90
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2735 89
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6172 87
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5648 81
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24952 75
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22123 73
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1756 69
Автофокус - Автофокусировка 2229 69
USB micro 941 67
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6142 67
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3503 66
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2163 66
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1068 60
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9319 60
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2326 58
Наушники - Headphones 3504 53
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9365 52
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2563 52
DLNA - Digital Living Network Alliance 473 51
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3918 51
Карты памяти - Запоминающее устройство 2189 51
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3238 46
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12600 46
A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 343 45
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12510 45
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5447 44
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5989 44
Google Android 12534 371
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 110
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 103
Samsung Galaxy 953 80
Apple iPhone - серия смартфонов 6618 75
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 349 63
Google Play - Google Store - Android Market 2930 54
Apple iOS 6788 49
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 166 47
HTC Sense UI - графическая оболочка 266 45
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 45
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 44
Apple iPad 3736 43
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 42
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 38
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1437 36
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 403 35
HTC Desire - серия смартфонов 153 35
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 380 33
Samsung Electronics TouchWiz 200 33
Microsoft Windows 14424 31
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 28
Samsung Galaxy Note 684 27
Apple iPhone 4 746 26
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 26
Sony Bravia 247 25
Nvidia Optimus 184 24
Samsung Super AMOLED 144 24
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 23
Microsoft Skype 1973 23
Google YouTube - Видеохостинг 2425 23
HTC EVO 63 22
HTC Sensation 41 22
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 477 22
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 554 21
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 649 20
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 20
Google Android 3 - Android Honeycomb 70 19
LG Optimus 68 18
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 878 18
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 6
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 5
Rubin Andy - Рубин Энди 61 5
Lee Bruce - Ли Брюс 3 2
Лацанич Василь 104 2
Сулейманов Имран 3 2
Gartenberg Michael - Гартенберг Майкл 20 2
Doherty Richard - Доэрти Ричард 9 1
Cameron James - Кэмерон Джеймс 26 1
Зверев Александр 6 1
Меркулов Петр 8 1
Сорвина Елена 6 1
Пантелеев Антон 25 1
Twain Mark - Твен Марк 15 1
Абдуразаков Ораз 10 1
Шеховцова Ирина 10 1
Кравченко Александр 13 1
Шуняев Сергей 22 1
Wong Jack - Вонг Джек 7 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 1
Жараспаев Кайрат 6 1
Wang J.T. - Ван Джей Ти 29 1
Шерман Валерий 4 1
Громаков Алексей 8 1
Бакушин Валерий 3 1
Шуняева Екатерина 3 1
Miller Charles - Миллер Чарли 20 1
Larry Page - Ларри Пейдж 186 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 1
Белоусов Максим 94 1
Санин Александр 20 1
Медведев Дмитрий 1629 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Alonso Fernando - Алонсо Фернандо 8 1
Дуров Павел 249 1
Некрасов Евгений 3 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 10 1
Charles Arthur - Чарльз Артур 2 1
Никитин Андрей 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 122676 140
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50152 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15069 54
Южная Корея - Республика 6282 52
Европа 21298 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 23
Япония 12876 23
Солнце - звезда Солнечной системы 4904 22
Швеция - Королевство 3457 15
Китай - Тайвань 3735 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39300 11
Германия - Федеративная Республика 12008 9
Азия - Азиатский регион 4657 8
Финляндия - Финляндская Республика 3467 8
Франция - Французская Республика 7084 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13141 6
Польша - Республика 1773 5
Германия - Берлин 701 5
Индия - Республика 5067 5
Испания - Каталония - Барселона 716 5
Канада 4709 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1384 4
Африка - Африканский регион 3267 4
Венгрия 641 3
Португалия - Порту 621 3
Америка Северная 2834 3
США - Нью-Йорк 2809 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 302 3
Италия - Итальянская Республика 4223 2
Норвегия - Королевство 1766 2
Америка Латинская 1683 2
Турция - Турецкая республика 2066 2
Украина 7264 2
Юпитер - планета Солнечной системы 532 2
США - Калифорния - Купертино 252 2
Китай - Шанхай 739 1
США - Аризона 485 1
Литва - Литовская Республика 621 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10244 65
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4047 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19986 31
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1408 15
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2456 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4415 12
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1604 11
Ergonomics - Эргономика 1493 10
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1261 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4742 9
Английский язык 6156 9
Статистика - Statistics - статистические данные 1602 8
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1373 7
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4548 6
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 816 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13912 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10656 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 882 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1370 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2089 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4182 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41911 5
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2637 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4046 4
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3574 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4633 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2098 3
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 3
Абонентская база - Абонентская плата 5296 3
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1145 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2168 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5216 3
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 824 3
Homo Sapiens - Человек разумный 2720 3
"китайфон" 27 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - спортивное и лечебное питание 690 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6027 3
Философия - Philosophy 401 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15043 2
CNews - ZOOM.CNews 1757 20
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11623 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2066 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 2
Black Hat - Конференция 78 1
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Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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