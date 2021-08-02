Индексная книга CNews*
Google Android 2 Android Eclair, Gingerbread, Froyo
Публикаций - 715, упоминаний - 1095
Google Android 2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1757 20
|Engadget - Блог о технологиях 417 9
|SlashGear 134 5
|Electronista 166 4
|Pocket-Lint 71 4
|The Verge - Издание 500 3
|Wikipedia - Википедия 440 3
|TechRadar 89 3
|Forbes - Форбс 630 2
|91Mobiles 1695 2
|WABetaInfo 7 2
|Ars Technica 380 2
|GSM Arena 66 2
|DigiTimes - Издание 1295 2
|The Guardian - Британская газета 339 2
|AnandTech 71 2
|The Register 1399 2
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5773 2
|Bloomberg 1109 2
|Mercury News 37 1
|MIT Technology Review 64 1
|Reg Hardware 91 1
|FT - Financial Times 1165 1
|PCWorld - PC World 44 1
|Samsung Tomorrow 10 1
|GizmoChina 97 1
|Mobiltelefon 4 1
|ComputerWorld 146 1
|China Daily 64 1
|Android Authority 38 1
|Ubergizmo 6 1
|Известия ИД 465 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 1
|AP - Associated Press 1994 1
|Inquirer 463 1
|PC Magazine - PCMag 79 1
|Чудо техники 60 1
|NYT - The New York Times 1001 1
|Liliputing 37 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 1
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.