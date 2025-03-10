Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications

Один из крупнейших американских телекомов признал себя жертвой кибершпионажа Следующий в списке Один из крупнейших телеком-операторов США, корпорация T-Mobile, признала, что на протяжении нескольких месяцев в ее сетях хозяйничала китайская кибергруппировка Salt Typhoon, специализирующаяся на кибершпионаже. Целью операторов Salt Typhoon был п

Обзор ноутбука DIGMA PRO Sprint M: тонкий, легкий и надежный ows 11 PRO Сеть Wi-Fi 2.4/5 ГГц 802.11ac, Bluetooth 5.0 Аккумулятор 4700 мАч Габариты 359,1х264,2х19,4 мм Масса 1,8 кг Цена 57 990 рублей Дизайн и различия в версиях Удивительно, но в серию DIGMA PRO Sprint M вошли абсолютно разные по строению и дизайну модели, которые различаются между собой в зависимости от платформы, на которой обустроены. Лэптопы на чипах Intel имеют строгий угловатый в

Sprint предложит рынку картриджи для принтеров под собственным брендом Российская компания Sprint, специализирующаяся на услугах по аутсорсингу печати, начинает продажу совместимых расходных материалов для печатной техники под собственным брендом. Ранее они были доступны только для к

Россия научила Америку плохому. Сотовый оператор из США насильно переводит клиентов на дорогие тарифы «ради их же выгоды» Русская смекалка на американский манер Американский оператор связи T-Mobile начал принудительный перевод своих абонентов на тарифные планы с более высокой абоне

Digma Pro расширяет линейку ноутбуков Sprint M: в продажу поступили устройства с процессором AMD Ryzen 7 Линейку Digma Pro Sprint M пополнили два новых ноутбука на ОС Windows 11 Pro. Они подойдут для мультимедиа, учебы, а также работы с документами. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro. Устройства работаю

Sprint запускает программу гарантии для печатной техники ушедших брендов Российская компания Sprint, специализирующаяся на услугах по аутсорсингу печати, начинает оказывать гарантийную поддержку для печатной техники, которую поставляет в Россию по параллельному импорту. Гарантия будет

Компания Sprint первая привезла в Россию новые корпоративные МФУ HP Компания Sprint, специализирующаяся на услугах по аутсорсингу печати, поставила в Россию новую линейку многофункциональных устройств формата А3 серии HP LaserJet Managed E800/E700. Поставки осуществляют

Digma Pro представляет свой первый ноутбук Sprint M ro. Новинки будут продаваться в среднем ценовом сегменте, при этом сохраняя оптимальное соотношение между ценой и качеством. Новая линейка включает в себя коллекцию высокопроизводительных ноутбуков — Sprint M, Magnus M и Fortis M. Первым ноутбуком в продажу поступит Digma Pro Sprint M ― модель с 15,6-дюймовым экраном, процессорами Intel Core и предустановленной ОС Windows 11 Professi

Хозяину салона связи дали 10 лет тюрьмы за разблокировку смартфонов и их отвязку от сетей В тюрьму за разблокировку мобильников Бывшего владельца одной из розничных точек сотового оператора T-Mobile (принадлежит Deutsche Telekom) в США приговорили к 10 годам лишения свободы выплате

Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» х клиентов – пользователей ОС Android в США. Ранее, в начале 2021 г., аналогичным образом поступили T-Mobile и AT&T – два других представителя американской «большой тройки» операторов сотовой с

Взломан крупный оператор связи. Хакеры украли записи сотен тысяч разговоров Взлом T-Mobile Оператор связи T-Mobile (США) допустил утечку информации о сотнях тысяч своих

Nokia подписала 63 коммерческих контракта на развертывание сетей 5G Это такие компании, как AT&T, KDDI, Korea Telecom, LG Uplus, NTT DOCOMO, O2, SK Telecom, Softbank, Sprint, STC, T-Mobile US, Verizon, Vodafone Italy и Zain Saudi. «Этот результат подчеркивает

T-Mobile раздавал личные данные своих 70 млн клиентов всем желающим Персональные данные клиентов всем желающим На сайте крупного мобильного оператора T-Mobile выявлена и устранена серьезная ошибка, грозившая привести к крупномасштабной утечке

Dish Network готов купить Sprint Nextel за $25,5 млрд Спутниковый оператор Dish Network сделал предложение акционерам американского сотового оператора Sprint Nextel о покупке компании за $25,5 млрд, что соответствует $7 за акцию. Предложение Di

Sprint Nextel и SoftBank отказались от оборудования Huawei под давлением властей США Компании Sprint Nextel и SoftBank пообещали не пользоваться оборудованием китайской компании Huawei Te

T-Mobile обеспечил удаленных сотрудников безопасным доступом к корпоративным данным с помощью SecurAccess Оператор мобильной связи T-Mobile внедрил решение для удаленной аутентификации с помощью мобильного телефона. T-Mobile хотела предоставить своим удаленным сотрудникам безопасный доступ к корпоративным ресурсам с

Первопроходец WiMAX продан Компания Sprint Nextel, третий по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, объявила о п

Sprint начинает продажи Microsoft Office 365 с помощью платформы Parallels Automation Компания Parallels — мировой разработчик программного обеспечения автоматизации услуг хостинга и облачных сервисов, а также виртуализации ПК и Mac — сообщила о том, что компания Sprint, третий по величине телеком-оператор США (56 млн абонентов), начинает продажи облачных сервисов Microsoft Office 365 с помощью платформы Parallels Automation. Это уже 12 из топ-30 телеко

Ericsson проведет модернизацию сети оператора T-Mobile USA для запуска LTE Компания Ericsson заключила контракт с американским оператором T-Mobile USA на проведение трансформации сотовой сети для последующего запуска LTE, который намечен на 2013 г. Инвестиции T-Mobile USA в проект по модернизации сети оцениваются на уровне

В США сорвалась телеком-сделка года Компания AT&T, второй по величине абонентской базы оператор в США, отказался от приобретения другого американского оператора T-Mobile USA, являющегося дочерней компанией немецкой Deutsche Telekom. Причиной стало блокирование сделки со стороны Министерства юстиции США и Федеральной комиссии США по связи, говорится в о

Смартфон Samsung для Sprint о слайдера - Transform Ultra. Новый смартфон выпущен в содружестве с телекоммуникационной компанией Sprint Nextel и предназначен для пользователей сетей Sprint. Как и все боковые слайдер

Минюст США намерен заблокировать сделку между T-Mobile и AT&T Сделка по приобретению телекоммуникационной компанией AT&T оператора T-Mobile за $39 млрд столкнулась со значительным препятствием. По мнению Министерства юстиции

AT&T выплатит $6 млрд отступных, если покупка T-Mobile USA не состоится второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в США, обязалась выплатить немецкому концерну Deutsche Telekom $6 млрд, если американские регулирующие органы заблокируют сделку по покупке T-Mobile USA, сообщает Reuters, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Помимо $3 млрд наличными, о которых было объявлено в марте, соглашение об отступных включает в себя передачу конце

AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд оператор сотовой связи в США, объявила о подписании окончательного соглашения по покупке оператора T-Mobile USA, принадлежащего немецкому концерну Deutsche Telekom. Сумма сделки, которая уже п

AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд Американская телекоммуникационная компания AT&T согласилась приобрести оператора T-Mobile USA у Deutsche Telekom за $39 млрд, сообщает AFP. Как отмечается, данная сделка позволит AT&T обогнать крупнейшего американского оператора беспроводной связи Verizon. Покупка T-Mobi

3Q представила ультракомпактные нетбуки на базе разных ОС Компания 3Q показала два новых ультракомпактных нетбука Qoo! Clutch и Sprint с различной окраской корпуса (нежный белый, практичный черный, теплый коричневый, загадочный сиреневый, эффектный красный и стильный вишневый). Нетбуки имеют ультратонкий корпус, встроен

Против Samsung и T-Mobile поданы иски из-за задержки обновлений Android OS В США разгорается конфликт между покупателями коммуникатора Samsung Galaxy S (Samsung Vibrant) и сотовым оператором T-Mobile и производителем самих устройств Samsung. Причина этого – умышленная задержка выпуска обновлений прошивки мобильной операционной системы Android OS до обещанной версии 2.2. В настоящее

T-Mobile myTouch позволяет использовать видеотелефонию на Android OS Американский филиал немецкого сотового оператора T-Mobile представил обновленный аппарат на базе Android OS, позционируемый как флагманское устройство. Он может работать в сетях 4G, разворачиваемых в данный момент в США оператором на базе HSP

Смартфон T-Mobile G2 анонсирован официально После череды слухов и предположений компания T-Mobile, наконец, анонсировала T-Mobile G2. Новый смартфон, идущий на смену выпущенному в 2008 г. первому "гуглофону" G1, обладает аналогичным форм-фактором с клавиатурой стандарта QWER

Хамид Ахаван назначен CEO Siemens Enterprise Communications и перед правлением Deutsche Telekom с 2006 г., когда был назначен главным исполнительным директором T-Mobile International AG. До работы в T-Mobile International Хамид Ахаван занимал дол

Huawei и T-Mobile протестировали самоорганизующуюся сеть LTE Компании Huawei и T-Mobile заявили о завершении испытаний сети LTE с функциями самоорганизации. Благодаря автоматизации процессов планирования, оптимизации и восстановления сети решение SON LTE позволит оператор

С «гуглофонами» HTC возникли неожиданные сложности Android 1.5 – последняя версия прошивки, которую можно будет поставить на T-Mobile G1, передает Electronista. Для последующих прошивок просто-напросто не хватит внутренней памяти устройства, емкость которой равняется 256 МБ. Помимо прошивки, в эту память устанавливаю

T-Mobile G2 представлен официально, но под иным названием Оператор сотовой связи T-Mobile USA анонсировал второй «гуглофон» - модель под названием T-Mobile myTouch 3G with Google поступит в продажу в августе 2009 г. по цене $200. Купить устройство за такую цену можно

Хакеры угрожают продать конфиденциальные данные T-Mobile USA Группа неизвестных хакеров сумела взломать сеть крупного американского оператора T-Mobile USA и похитить ряд конфиденциальных документов, передает Perimetrix. По утверждению взломщиков, опубликованном на сайте Insecure.org, они сумели получить доступ «ко всем документам – б

T-Mobile выдала тайну нового iPhone На веб-сайте мобильного оператора T-Mobile в Австрии появилась карточка телефона «iPhone 32 GB» с подписью «Coming Soon» («Скоро в продаже»), сообщает SlashGear. Никакой более подробной информации указано не было. В данный моме

T-Mobile выпускает второй «гуглофон» Оператор сотовой связи T-Mobile официально объявил о том, что в течение следующих месяцев проступит к продажам второй модели «гуглофона», смартфона на платформе Google Android, сообщает TechRadar. Вероятно, этим моби

Американцы купили 1 млн «гуглофонов» за полгода Компания T-Mobile рапортовала о продаже миллионного «гуглофона» G1 на американском рынке. Здесь он поя

T-Mobile извиняется перед 40 млн клиентов за отсутствие связи Абоненты одного из крупнейших немецких сотовых операторов T-Mobile в ближайшее воскресенье смогут бесплатно отправлять SMS-сообщения, сообщает «РИА Нов

T-Mobile готовится к грандиозному анонсу 21 апреля Оператор сотовой связи T-Mobile разослал приглашения на пресс-мероприятие, которое пройдет 21 апреля в Нью-Йорке. Компания готовится к важному анонсу, сообщает Gizmodo. Предполагается, что на этом мероприятии будет о