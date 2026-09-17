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Индексная книга (каталог) CNews*
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University of Washington Вашингтонский университет Университет Вашингтона Университет штата Вашингтон

University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон

СОБЫТИЯ


17.09.2026 Учёные создали ИИ-модель для умных часов и фитнес-браслетов, которая превзошла аналоги по точности 1
30.07.2025 «Яндекс» опубликовал ИИ-технологию распознавания голосовых команд на фоне шума 1
11.06.2025 Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели 1
25.03.2025 Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию 1
12.12.2024 В «черный список» США внесли знаменитого российского разработчика системы распознавания лиц, разгромившего Google 1
04.03.2024 Древний и давно заброшенный редактор сайтов стал мощным оружием сетевых мошенников для атак на госсайты 1
05.06.2023 Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров 2
06.07.2022 Сооснователи NtechLab покинули компанию 1
25.11.2021 Как российскому тандему из программиста и инвестора удалось обойти Google 1
21.10.2021 Сестринская компания Google купила ПО для создания роботов, чтобы раскрыть его исходный код для всех 2
17.08.2021 Сотрудники Apple массово покидают компанию. Бегство объясняют тремя гипотезами 1
30.12.2020 Самые значимые достижения 2020 года в разработке аккумуляторов 1
07.12.2020 Найден способ получить кислород на Марсе 1
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 1
23.09.2020 Microsoft представила новые технологии и сервисы 1
16.09.2020 Apple представила умные часы Apple Watch Series 6 1
13.08.2020 Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы 2
13.08.2020 Обычный кирпич можно превратить в высокотехнологичную замену аккумулятора. И это не шутка 2
13.05.2020 Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости 1
12.05.2020 Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости 1
30.03.2020 Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы? 1
06.12.2019 Экс-сотрудник Oracle подал в суд: Его уволили «за отказ обманывать клиентов» 1
04.06.2019 В гибели птиц в Беринговом море винят глобальное потепление 1
15.05.2019 Для российской полиции создан дрон-парализатор с электрошокером 1
24.04.2019 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц интегрирована в американскую платформу безопасности 1
25.03.2019 Microsoft построила хранилище данных на основе ДНК 2
23.11.2018 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц поймала грабителя, объявленного в розыск 1
25.10.2018 «Лаборатория Касперского» рассказала о фишинговых атаках на университеты 1
10.10.2018 Ученые закодируют информацию в ДНК и отправят на Луну в 2020 году 3
24.07.2018 На Луне могла существовать жизнь 1
04.07.2018 Оracle начал зарплатную войну: Специалистам по искусственному интеллекту там платят $6 млн 2
02.07.2018 В России закрывается скандальный «лучший в мире» сервис распознавания лиц 1
01.07.2018 Загрязнение воздуха как причина эпидемии диабета 1
06.06.2018 Россияне выпустили коробочную версию «лучшей в мире» системы распознавания лиц 1
16.05.2018 Робот-насекомое выполняет первые полеты 1
02.04.2018 Вирус может повысить эффективность редактирования генов CRISPR 2
06.12.2017 Есть и не толстеть благодаря генной терапии 1
29.09.2017 Для слежки за прохожими в Москве внедрили нейросеть 1
25.09.2017 Грязный воздух вызывает почечную недостаточность 1
14.09.2017 «Вокорд» и ISD представили решение для распознавания лиц в платежно-пропускных терминалах 1

Публикаций - 263, упоминаний - 303

University of Washington и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25842 27
Google LLC 12764 26
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 190 12
Intel Corporation 12859 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 8
Dell EMC 5204 7
Apple Inc 13253 7
IBM - International Business Machines Corp 9717 6
Oracle Corporation 7099 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5030 6
Meta Platforms - Facebook 4631 5
Spirit DSP - Спирит Корп 482 5
Vocord - Вокорд 185 5
3DiVi - Тридиви 15 4
Samtech InfoNet 6 4
TongYi Transportation Technology 6 4
Rank One Computing 6 4
Dermalog 6 4
VCognition 6 4
Neurotechnology 6 4
Lane15 Software 4 4
Samsung Electronics 11121 4
Галактика - Корпорация 1551 4
Nvidia - Mellanox Technologies 98 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Ростелеком 11021 3
Amazon Inc - Amazon.com 3298 3
Yandex - Яндекс 9324 3
LG Electronics 3744 3
Dell Technologies - Dell Computer 2223 3
Check Point Software Technologies 834 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1708 3
Selectel - Селектел 554 3
Lenovo Motorola 3570 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1161 3
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 2
Philips Healthcare - Philips Medical Systems 16 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 2
ITT Corporation - ITT Worldcom - ITT Industries - International Telephone and Telegraph Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн - ИТТ Уорлдком 33 2
Tevian - Технологии видеоанализа 12 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 4
NDF - инвестиционный фонд 7 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВБП - Варданян, Бройтман и Партнеры 4 3
Boeing 1032 3
Impulse VC - венчурный фонд 14 2
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
Boeing Defense, Space & Security - Insitu 7 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
Twist Bioscience 5 2
Лента - Утконос 180 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Paulig Group - Паулиг РУС 25 1
Uber 364 1
Québec City Jean Lesage International Airport - Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа 1 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Helion Energy 2 1
NGI Fund 36 1
OceanGate Inc 1 1
Биочип-ИМБ - Лаборатория биологических микрочипов 1 1
Минск-Арена - Многопрофильный культурно-спортивный комплекс 5 1
International Paper 27 1
Dubai International Airport - Международный аэропорт Дубай 2 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
NPower Seattle 1 1
НПО Спецматериалов - Научно-производственное объединение специальных материалов 3 1
Основа Капитал - инвестиционная группа 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8976 1
eBay Inc 1642 1
Microsoft - LinkedIn 705 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 20
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 9
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 7
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5996 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2891 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3991 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 287 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Судебная власть - Judicial power 2521 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5735 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1192 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1215 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 345 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3453 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 788 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 652 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 411 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10285 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14089 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 16
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7714 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13784 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3744 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4835 6
NtechLab FindFace 57 11
Apple iPhone 6 4860 6
Google FaceNet 6 5
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 172 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7677 4
Microsoft Windows 16974 4
Oracle Java - язык программирования 3487 4
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 3
Pixabay 264 3
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1308 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5818 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 3
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 341 2
WordPress - LifterLMS 3 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 2
NASA Mars Odyssey orbiter 59 2
Rosetta@home - проект добровольных вычислений 5 2
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 2
ESA - CNES CALIPSO - Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations - CALIOP - Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization 11 2
University of Washington - Foldit 4 2
Boeing - ScanEagle SECC - ScanEagle Compressed Carriage 16 2
Google Android 15325 2
Microsoft Windows XP 2433 2
WordPress Foundation - WordPress 258 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
WordPress LMS - LearnPress 3 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 412 1
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 73 1
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 215 1
Vocord FaceControl 39 1
Microsoft Windows NT 890 1
Absolute Software - Absolute Home & Office - CompuTrace - LoJack 21 1
C/C++ - Язык программирования 903 1
Oracle NetSuite 39 1
Кухаренко Артём 18 7
Trinkaus Erik - Тринкаус Эрик 5 5
Кабаков Александр 11 4
Schulze-Makuch Dirk - Шульц-Макуш Дирк 4 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Варданян Рубен 14 3
Loddders Katharina - Лоддерс Катарина 3 3
Lanza Gregory - Ланза Грегори 3 3
Barnes Rory - Барнс Рори 4 3
Wickline Samuel - Виклин Сэмюэль 3 3
Гершкович Омри 2 2
Charlson Robert - Чарлсон Роберт 2 2
Копейкин Сергей 2 2
Burgasser Adam - Бургассер Адам 7 2
Formolon Ed - Формалон Эд 2 2
Gellert Ralf - Геллерт Ральф 2 2
Maeda Taro - Маеда Таро 2 2
Gartman Frank - Гартман Франк 2 2
Паламарчук Алексей 64 2
Мамышев Александр 2 2
Grinspoon David - Гринспун Дэвид 4 2
Lemke Larry - Лемке Ларри 6 2
Venkatapaty Etiray - Венкатапати Етирай 2 2
Katz Jonathan - Катц Джонатан 3 2
Mayer Lucio - Майер Лючо 2 2
Smalley Richard - Смоли Ричард 4 2
Davies Paul - Дэвис Пол 6 2
Vidale John - Видейл Джон 2 2
Brownlee Donald - Браунли Дональд 9 2
Squaers Steve - Сквайерс Стив 6 2
Hullar Timothy - Халлар Тимоти 2 2
Bershad Brian - Бершад Брайан 3 2
Stoker Carol - Стойкер Кэрол 4 2
Smith Joshua - Смит Джошуа 3 2
Will Clifford - Вилл Клиффорд 2 2
Ward Peter - Уорд Питер 4 2
Wessel Ralf - Вессел Ральф 2 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 1
Демидова Надежда 11 1
США - Колумбия - Вашингтон 1499 190
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 88
Земля - планета Солнечной системы 10893 42
Россия - РФ - Российская федерация 167709 36
Солнце - звезда Солнечной системы 5511 29
США - Миссури - Сент-Луис 77 29
США - Вашингтон - Сиэтл 408 26
Европа 25014 19
США - Калифорния 4838 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 15
Солнечная система - Solar system 2573 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 13
Индия - Bharat 5897 13
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 12
Германия - Федеративная Республика 13281 9
США - Миссури 129 8
Япония 13839 8
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 8
Канада 5093 7
Мировой океан - World Ocean 530 6
Юпитер - планета Солнечной системы 557 6
Финляндия - Финляндская Республика 3704 6
США - Техас 1059 6
Венера - планета Солнечной системы 299 5
Сатурн - Титан (спутник) 542 5
Колумбия - Республика 554 5
Нептун - планета Солнечной системы 203 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19693 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 4
Африка - Африканский регион 3647 4
Евразия - Евразийский континент 646 4
Нидерланды 3765 4
Литва - Литовская Республика 675 4
Китай - Пекин - Beijing 1106 4
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 686 4
США - Орегон 255 3
США - Огайо 291 3
США - Техас - Остин 192 3
США - Колорадо - Денвер 122 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 67
Молекула - Molecula 1106 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10484 25
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4723 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 18
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1328 18
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2031 18
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5031 18
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 17
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1462 17
Зоология - наука о животных 2902 16
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5551 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11443 15
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1750 12
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1028 12
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3062 11
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2299 10
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 893 10
Ботаника - Растения - Plantae 1175 10
Физика - Physics - область естествознания 2962 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7652 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16256 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6852 8
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1332 8
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3883 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 8
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 916 7
Газы - Метан - methanum - болотный газ 372 7
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1149 7
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 422 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6848 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5827 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3413 6
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1378 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18313 6
Энергетика - Energy - Energetically 5933 6
New Scientist 1448 13
Phys.org 972 11
CNews RND - R&D.CNews 2274 10
Nature 834 6
EurekAlert 291 5
Nanotechweb 92 4
LiveScience 154 4
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 4
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 3
Fortune 211 2
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MIT Technology Review 66 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Future - Space.com 200 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
ScienceDaily 399 2
PhysicsWeb 184 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
Independent 113 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 2
The Register - The Register Hardware 1794 2
Bloomberg 1640 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1319 2
Wired - Издание 277 2
AP - Associated Press 2008 1
Rusbase 16 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Mercury Center 309 1
РБК Daily 91 1
InfoSync 35 1
Nature Geoscience 22 1
Hot Hardware - HotHardware 29 1
IDG - CSO 36 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
Seattle Times 41 1
The Verge - Издание 621 1
Forbes - Форбс 1014 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8657 8
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 6
Microsoft Research 145 5
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 58 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 2
Fortune Global 500 298 2
Mercury Research 74 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
comScore 379 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Aberdeen Group 53 1
Forrester Research 836 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4065 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 5
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 138 4
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 4
SLU - Saint Louis University - Сент-Луисский университет 8 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 3
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 164 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 171 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 2
UVic - University of Victoria - Университет Виктории 10 2
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 2
BU - Boston University - Бостонский университет 63 2
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 2
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 2
NASA NIAC - Institute for Advanced Concepts 4 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 146 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 1
Школа компьютерных наук и инженерии имени Пола Г. Аллена - Кейсовская школа инженерии - Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering 1 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 11 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 12
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2685 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 231 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Microsoft Ignite 44 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
Связь-Экспокомм 276 1
День молодёжи - 27 июня 1106 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
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