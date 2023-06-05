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University of Washington Вашингтонский университет Университет Вашингтона Университет штата Вашингтон



05.06.2023 Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров 2

06.07.2022 Сооснователи NtechLab покинули компанию 1

25.11.2021 Как российскому тандему из программиста и инвестора удалось обойти Google 1

21.10.2021 Сестринская компания Google купила ПО для создания роботов, чтобы раскрыть его исходный код для всех 2

17.08.2021 Сотрудники Apple массово покидают компанию. Бегство объясняют тремя гипотезами 1

30.12.2020 Самые значимые достижения 2020 года в разработке аккумуляторов 1

07.12.2020 Найден способ получить кислород на Марсе 1

23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 1

16.09.2020 Apple представила умные часы Apple Watch Series 6 1

13.08.2020 Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы 1

13.08.2020 Обычный кирпич можно превратить в высокотехнологичную замену аккумулятора. И это не шутка 2

13.05.2020 Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости 1

12.05.2020 Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости 1

30.03.2020 Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы? 1

10.03.2020 Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика 1

06.12.2019 Экс-сотрудник Oracle подал в суд: Его уволили «за отказ обманывать клиентов» 1

04.06.2019 В гибели птиц в Беринговом море винят глобальное потепление 1

15.05.2019 Для российской полиции создан дрон-парализатор с электрошокером 1

24.04.2019 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц интегрирована в американскую платформу безопасности 1

25.03.2019 Microsoft построила хранилище данных на основе ДНК 2

23.11.2018 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц поймала грабителя, объявленного в розыск 1

10.10.2018 Ученые закодируют информацию в ДНК и отправят на Луну в 2020 году 3

24.07.2018 На Луне могла существовать жизнь 1

04.07.2018 Оracle начал зарплатную войну: Специалистам по искусственному интеллекту там платят $6 млн 2

02.07.2018 В России закрывается скандальный «лучший в мире» сервис распознавания лиц 1

01.07.2018 Загрязнение воздуха как причина эпидемии диабета 1

06.06.2018 Россияне выпустили коробочную версию «лучшей в мире» системы распознавания лиц 1

16.05.2018 Робот-насекомое выполняет первые полеты 1

02.04.2018 Вирус может повысить эффективность редактирования генов CRISPR 1

06.12.2017 Есть и не толстеть благодаря генной терапии 1

29.09.2017 Для слежки за прохожими в Москве внедрили нейросеть 1

25.09.2017 Грязный воздух вызывает почечную недостаточность 1

14.09.2017 «Вокорд» и ISD представили решение для распознавания лиц в платежно-пропускных терминалах 1

10.07.2017 Создан первый в мире мобильник без батареи. Видео 1

29.06.2017 Свет увидел автономный мобильник без батареи 1

14.06.2017 У трети жителей планеты избыточный вес 1

18.04.2017 Физики создали отрицательную массу 1

27.02.2017 В Microsoft Research создали приложение для ввода текста движением глаз 1

27.02.2017 Microsoft создала приложение для ввода текста глазами. Видео 2

22.11.2016 Новый Битрикс24 научился распознавать лица клиентов в CRM 1


Публикаций - 232, упоминаний - 260

University of Washington замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23943 15
Google LLC 11255 15
Intel Corporation 11815 10
IBM - International Business Machines Corp 9295 6
NtechLab - НтехЛаб 97 6
Oracle Corporation 6450 5
Spirit DSP - Спирит Корп 459 4
Dell EMC 4969 4
3DiVi - Тридиви 11 4
Rank One Computing 6 4
TongYi Transportation Technology 6 4
Dermalog 6 4
Samtech InfoNet 6 4
Mellanox Technologies 87 4
VCognition 6 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3090 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2972 4
Галактика - Корпорация 1436 4
Vocord - Вокорд 183 4
Neurotechnology 6 4
Check Point Software Technologies 723 3
Selectel - Селектел 275 3
Apple Inc 11502 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 509 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 2
Softline - Софтлайн 2272 2
Amazon Inc - Amazon.com 2860 2
VMware 2221 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 2
Google Russia - Гугл Россия 153 2
Philips Healthcare - Philips Medical Systems 11 2
Meta Platforms - Facebook 4361 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10490 2
Zebra Technologies 138 2
Yandex - Яндекс 6208 2
Цифра ГК 2228 2
БУХта - Buhta 77 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 91 1
Kometa - Комета 158 1
IFS - Industrial and Financial Systems 71 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 20
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2573 9
Wells Fargo 75 4
Открытие ФК - Банк Открытие 520 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 2
Лента - Утконос 164 2
NDF - инвестиционный фонд 7 2
NGI Fund 35 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 32 1
101Hotels.com 670 1
OceanGate Inc 1 1
Helion Energy 1 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 573 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 16 1
Uber 316 1
Québec City Jean Lesage International Airport - Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа 1 1
Boeing 991 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 1
eBay Inc 1604 1
LinkedIn 602 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 1
Nike 176 1
LEGO 231 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3398 14
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 257 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 441 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 345 4
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 2
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 26 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 290 1
Судебная власть - Judicial power 2172 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 555 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 279 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1641 1
Правительство Москвы 2142 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2632 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1128 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 620 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 1
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