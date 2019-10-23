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Fortune

СОБЫТИЯ


23.10.2019 Язык для Fortune 500. COBOL справляет юбилей
18.08.2009 BlackBerry перерос Apple iPhone

Журнал Fortune представил результаты очередного рейтинга компаний, лидирующим в мире по темпам роста. Рейтинг этого года отличается тем, что впервые в него были включены компании не из США. Он формиру
21.04.2009 Apple впервые за 15 лет попала в список Fortune 100

Apple впервые с 1994 г. вошла в список 100 крупнейших компаний США, составляемого журналом Fortune. Компания разместилась на 71 позиции. Впервые в список 500 крупнейших компаний США Apple вошла в 1983 г., однако в 1995 г. выбыла из него. В это время ее основатель Стив Джобс (Steve Jo
24.01.2008 Google стал лучшим работодателем по версии Fortune

Издание Fortune опубликовало список лучших компаний-работодателей в 2008 г. Первое место в этом рейтинге заняла компания Google. По мнению аналитиков Fortune, Google стал лучшим работодателем, п
09.11.2007 Soldier of Fortune: Payback "на золоте"

Компания Activision объявила о "золотом" статусе шутера от первого лица Soldier of Fortune: Pay Back. Игра разработана студией Cauldron. Версии для РС и Xbox 360 появятся в продаже 13 ноября. Обладателям PlayStation 3 придется подождать пару недель.Soldier of Fortune P
25.10.2007 Soldier of Fortune: Payback. Официальный сайт

Компания Activision объявила о запуске официального сайта шутера от первого лица Soldier of Fortune: Pay Back, разрабатывается который для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 студией Claudron. На сайте можно найти информацию об игре, посмотреть скриншоты и свежий видеоролик. Релиз игры состо
25.10.2007 Uncharted: Drake's Fortune ушла на "золото"

Uncharted: Drake's Fortune - сага о потомке Френсиса Дрейка - Натане Дрейке завершена на 100%. В данный момент идет процесс одобрения, затем китайские роботы сделают пару сотен тысяч дисков, и только с 7 декабря

18.10.2007 Soldier of Fortune запретили в Австралии

Австралийское рейтинговое агентство OFLC (Office of Film and Literature Classification) запретило продажи на территории Зеленого континента шутера от первого лица Soldier of Fortune: Pay Back, разрабатывается который для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 студией Claudron. Как объясняют представители агенства, игра не поддается никакой классификации из-за своей жестокост
10.10.2007 Soldier of Fortune: Pay Back. Видео и скриншоты

Компания Activision опубликовала видеоролик и семь скриншотов из шутера Soldier of Fortune: Pay Back, разрабатывается который для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Скачать видео можно здесь (132,41 МБ).Информации об игре по-прежнему неприлично мало, особенно учитывая тот факт, чт
19.09.2007 Uncharted: Drake's Fortune. Видео

Казалось бы, Uncharted: Drake's Fortune - тропическая игра. Зеленый леса, желтый песочек.. Ан нет, новые ролики открывают другую сторону игры про искателя приключений по имени Натан Дрейк. Честно признаться, такую Uncharted:

10.09.2007 Uncharted: Drake's Fortune. Скриншоты

Новые симпатичные концепт-арты и скриншоты из Uncharted: Drake's Fortune стали сегодня достоянием общественности. Приключенческий боевик в джунглях появится на полках где-то в ноябре. Между прочим, Uncharted: Drake's Fortune - одна из самых красив
04.09.2007 Uncharted: Drake’s Fortune. Скриншоты

Uncharted: Drake’s Fortune - приключенческий боевик от создателей отличного платформера Jak 3. Naughty Dog признаются, что прежде они просто не могли добиться такой красивой картинки, вот и приходилось обходиться
20.08.2007 Fortune 1000: лидеры выбирают Microsoft IIS

Организация Port80 Software провела опрос среди веб-сайтов компаний, входящих в список Fortune 1000, на предмет их предпочтений в сфере веб-серверов. Оказалось, что веб-сервер Microsoft Internet Information Services 6.0 увеличил свою долю среди общего количества серверов на 9,5%

02.07.2007 Soldier of Fortune не от Raven Software

Недавно мы рассказывали о намерениях компании Activision в ноябре этого года выпустить шутер Soldier of Fortune: Pay Back. Сообщалось, что игра выйдет для РС, Xbox 360 и PS3.На днях стало известно, что студия Raven Software, разработчик предыдущей части Soldier of Fortune II: Double Helix,
27.06.2007 Новое пришествие Soldier of Fortune

Нынешняя осень обещает стать богатой на громкие релизы. Компания Activision в ноябре этого года планирует выпустить шутер от первого лица Soldier of Fortune: Pay Back. Подробностей об игре, как это принято нынче в эру "полуанонсов", не сообщается. Известно лишь, что игра будет выпущена для PC, Xbox 360 и PlayStation 3.Не известно и то, кому
10.02.2003 Fortune присвоил Intel титул первоклассной компании

По итогам 2002 года журнал Fortune присвоил Intel титул первоклассной (Blue-Ribbon) компании, поскольку она вошла во все шесть ежегодных номинаций журнала: Fortune 500, Global 500, 100 лучших компаний по условиям

07.03.2002 Adaytum заключила ряд контрактов с компаниями из списка Fortune 500 на внедрение e.Planning

Корпорация Adaytum, поставщик решений для планирования бизнеса (Enterprise Business Planning - EBP), объявила о заключении трёх крупных контрактов с компаниями из списка Fortune 500 на широкомасштабное внедрение и поддержку системы e.Planning. Компания, название которой не разглашается, заключила договор на приобретение лицензий, техническую поддержку и обслужи
24.01.2002 SAS уже 5 лет подряд входит в десятку лидеров рейтинга Fortune TOP 100
10.08.2001 Исследование: 81 компания из Fortune 100 рекламируется в интернете

Как показало исследование компании Jupiter Media Metrix, уже 81 компания из рейтинга Fortune 100 рекламируют предоставляемые ими услуги в интернете. Причем интересно, что еще в прошлом году число таких фирм составляло лишь 67. Только в течение первой половины этого года объем р
21.09.2000 General Electric в третий раз подряд признана журналом Fortune наиболее уважаемой компанией в мире

В ежегодном опросе, проводимом журналом Fortune, компания General Electric вновь - уже третий раз подряд - признана наиболее уважаемой в мире компанией. Fortune провел опрос среди руководителей и аналитиков 379 компаний в 27 о
14.07.2000 Правительство Канады запретило свободную продажу игры "Soldier of Fortune"

Правительство Канады посчитало, что изобилующая насилием "стрелялка от первого лица"(FPS) Soldier of Fortune слишком жестока, чтобы допустить ее к свободной продаже. В результате этого решения, Soldier of Fortune получила пометку "только для взрослых" и теперь будет продаваться только в
14.10.1999 Президент Hewlett-Packard - самая влиятельная женщина в американском бизнесе

В последнем номере журнала Fortune опубликована новая версия списка 50 "самых влиятельных женщин американского бизнеса". Как и год назад, первую строчку списка занимает Карлетон Фиорина (Carleton Fiorina), которая в июле
01.10.1999 По данным журнала Fortune, Intel входит в число компаний, чья деятельность вызывает наибольшее уважение

По данным ежегодного опроса, проводимого американским журналом для деловых людей Fortune, корпорация Intel занимает одно из ведущих мест среди компаний, чья деятельность вызывает наибольшее уважение. В том числе, как указывает Fortune, это связано с тем, что Intel ос
06.09.1999 Fortune публикует список 40 самых богатых людей, из тех, кому еще нет 40

Журнал Fortune составил список 40 самых богатых людей, кому меньше 40 лет (40 Richest People Under 40). Первое место занял Michael Dell, глава компании Dell Computer. Его состояние оценивается в $21.5

Публикаций - 211, упоминаний - 211

Fortune и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 44
Apple Inc 13156 36
Google LLC 12690 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Intel Corporation 12811 16
Oracle Corporation 7074 15
HP - Hewlett-Packard 3662 14
Dell EMC 5180 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
SAP SE 5601 10
Cisco Systems 5372 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
HP Inc. 5883 9
Microsoft - Activision Blizzard 511 8
X Corp - Twitter 2938 8
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 8
AOL Inc - America Online 1883 7
Samsung Electronics 11065 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
AT&T Inc 1726 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Yahoo! 3726 5
Yandex - Яндекс 9216 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Toshiba Corporation 2980 4
SAS Institute 1082 4
Sony 6739 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Nvidia Corp 4002 3
Verizon - WorldCom 501 3
NetApp - Network Appliance 667 3
Broadcom - VMware 2610 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
Salesforce 498 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Warner 540 5
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 4
eBay Inc 1640 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Berkshire Hathaway 34 2
Lockheed Martin 777 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Greylock Partners 38 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
The Home Depot Inc 66 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
British Airways - British Midland International 127 2
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Getty Images 29 1
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 1
Sony Music Entertainment 161 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Merrill Lynch 454 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. Federal Chief Information Officer of the United States - Федеральный совет ИТ-директоров США - Федеральный директор по информационным технологиям США 7 1
Правительство Канады 51 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 5
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
OIN - Open Invention Network 24 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 16
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 14
Microsoft Windows 2000 8678 12
Microsoft Windows 16882 12
Apple iPad 4012 10
Google Android 15244 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 9
Apple iOS 8583 7
Linux OS 11533 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 6
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 6
Apple iPhone 4 800 6
Microsoft Office 4170 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Apple - App Store 3109 3
Microsoft Azure 1526 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
WordPress Foundation - WordPress 255 3
Apple iPhone 6 4861 3
Apple iPod 1553 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Apple iTunes Store 1118 3
C/C++ - Язык программирования 894 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 2
Intel Pentium III 782 2
Google Brillo 7 2
WordPress - LifterLMS 3 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 2
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 2
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 111 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
OpenAI - ChatGPT 720 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - Nucleus OS 5 2
IBM DB2 396 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 14
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 5
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
Smith Brad - Смит Брэд 104 3
Immelt Jeffrey - Immelt Jeff - Иммельт Джеффри 13 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 3
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 3
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 2
Hamill Debi - Хэмилл Деби 7 2
Dell Michael - Делл Майкл 193 2
Allen Paul - Аллен Пол 125 2
Кобяков Андрей 7 2
Семенова Ирина 43 2
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Гершкович Омри 2 2
Huberty Kathryn - Huberty Katy - Хьюберти Кэтрин - Хьюберти Кэти 19 2
Тишкин Игорь 5 2
Marced Maria - Марсед Мария 6 2
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 2
Whitmore Chris - Витмор Крис - Уитмор Крис 5 2
Jung Andrea - Джанг Андреа 3 2
Dubinsky Donna - Дубински Донна 21 2
Lashinsky Adam - Лашински Адам 2 2
Waitt Ted - Вэйтт Тэд 11 2
Jahnke William - Янк Уильям 2 2
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 2
Hopkins Deborah - Хоупкинс Дебора 6 2
Fiorina Carleton - Фиорина Карлетон 10 2
Cue Eddy - Кью Эдди 36 2
Dunn Patricia - Данн Патриция 17 2
Cohen Larry - Коэн Ларри 2 2
Winfrey Oprah - Уинфри Опра 13 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 95
Россия - РФ - Российская федерация 166168 39
Европа 24964 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Азия - Азиатский регион 5920 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Япония 13807 10
США - Нью-Йорк 3180 10
Ближний Восток 3154 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
США - Калифорния 4829 10
Африка - Африканский регион 3641 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Америка - Американский регион 2206 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Испания - Королевство 3840 6
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Швеция - Королевство 3782 5
Европа Восточная 3138 5
Канада 5082 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Китай - Тайвань 4245 5
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 4
Индия - Bharat 5870 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
США - Мичиган 274 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Ирландия - Республика 1051 3
Украина 7928 3
США - Калифорния - Сан-Диего 370 2
США - Вирджиния - Виргиния 288 2
США - Невада 214 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 39
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 9
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 7
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 7
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 6
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
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Bloomberg 1627 10
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ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 18 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 1
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Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Tufts University - Университет Тафтса 14 1
UK Government - NPL - National Physical Laboratory - Национальная физическая лаборатория Великобритании 5 1
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