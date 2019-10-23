BlackBerry перерос Apple iPhone Журнал Fortune представил результаты очередного рейтинга компаний, лидирующим в мире по темпам роста. Рейтинг этого года отличается тем, что впервые в него были включены компании не из США. Он формиру

Apple впервые за 15 лет попала в список Fortune 100 Apple впервые с 1994 г. вошла в список 100 крупнейших компаний США, составляемого журналом Fortune. Компания разместилась на 71 позиции. Впервые в список 500 крупнейших компаний США Apple вошла в 1983 г., однако в 1995 г. выбыла из него. В это время ее основатель Стив Джобс (Steve Jo

Google стал лучшим работодателем по версии Fortune Издание Fortune опубликовало список лучших компаний-работодателей в 2008 г. Первое место в этом рейтинге заняла компания Google. По мнению аналитиков Fortune, Google стал лучшим работодателем, п

Soldier of Fortune: Payback "на золоте" Компания Activision объявила о "золотом" статусе шутера от первого лица Soldier of Fortune: Pay Back. Игра разработана студией Cauldron. Версии для РС и Xbox 360 появятся в продаже 13 ноября. Обладателям PlayStation 3 придется подождать пару недель.Soldier of Fortune P

Soldier of Fortune: Payback. Официальный сайт Компания Activision объявила о запуске официального сайта шутера от первого лица Soldier of Fortune: Pay Back, разрабатывается который для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 студией Claudron. На сайте можно найти информацию об игре, посмотреть скриншоты и свежий видеоролик. Релиз игры состо

Uncharted: Drake's Fortune ушла на "золото" Uncharted: Drake's Fortune - сага о потомке Френсиса Дрейка - Натане Дрейке завершена на 100%. В данный момент идет процесс одобрения, затем китайские роботы сделают пару сотен тысяч дисков, и только с 7 декабря

Soldier of Fortune запретили в Австралии Австралийское рейтинговое агентство OFLC (Office of Film and Literature Classification) запретило продажи на территории Зеленого континента шутера от первого лица Soldier of Fortune: Pay Back, разрабатывается который для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 студией Claudron. Как объясняют представители агенства, игра не поддается никакой классификации из-за своей жестокост

Soldier of Fortune: Pay Back. Видео и скриншоты Компания Activision опубликовала видеоролик и семь скриншотов из шутера Soldier of Fortune: Pay Back, разрабатывается который для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Скачать видео можно здесь (132,41 МБ).Информации об игре по-прежнему неприлично мало, особенно учитывая тот факт, чт

Uncharted: Drake's Fortune. Видео Казалось бы, Uncharted: Drake's Fortune - тропическая игра. Зеленый леса, желтый песочек.. Ан нет, новые ролики открывают другую сторону игры про искателя приключений по имени Натан Дрейк. Честно признаться, такую Uncharted:

Uncharted: Drake's Fortune. Скриншоты Новые симпатичные концепт-арты и скриншоты из Uncharted: Drake's Fortune стали сегодня достоянием общественности. Приключенческий боевик в джунглях появится на полках где-то в ноябре. Между прочим, Uncharted: Drake's Fortune - одна из самых красив

Uncharted: Drake’s Fortune. Скриншоты Uncharted: Drake’s Fortune - приключенческий боевик от создателей отличного платформера Jak 3. Naughty Dog признаются, что прежде они просто не могли добиться такой красивой картинки, вот и приходилось обходиться

Fortune 1000: лидеры выбирают Microsoft IIS Организация Port80 Software провела опрос среди веб-сайтов компаний, входящих в список Fortune 1000, на предмет их предпочтений в сфере веб-серверов. Оказалось, что веб-сервер Microsoft Internet Information Services 6.0 увеличил свою долю среди общего количества серверов на 9,5%

Soldier of Fortune не от Raven Software Недавно мы рассказывали о намерениях компании Activision в ноябре этого года выпустить шутер Soldier of Fortune: Pay Back. Сообщалось, что игра выйдет для РС, Xbox 360 и PS3.На днях стало известно, что студия Raven Software, разработчик предыдущей части Soldier of Fortune II: Double Helix,

Новое пришествие Soldier of Fortune Нынешняя осень обещает стать богатой на громкие релизы. Компания Activision в ноябре этого года планирует выпустить шутер от первого лица Soldier of Fortune: Pay Back. Подробностей об игре, как это принято нынче в эру "полуанонсов", не сообщается. Известно лишь, что игра будет выпущена для PC, Xbox 360 и PlayStation 3.Не известно и то, кому

Fortune присвоил Intel титул первоклассной компании По итогам 2002 года журнал Fortune присвоил Intel титул первоклассной (Blue-Ribbon) компании, поскольку она вошла во все шесть ежегодных номинаций журнала: Fortune 500, Global 500, 100 лучших компаний по условиям

Adaytum заключила ряд контрактов с компаниями из списка Fortune 500 на внедрение e.Planning Корпорация Adaytum, поставщик решений для планирования бизнеса (Enterprise Business Planning - EBP), объявила о заключении трёх крупных контрактов с компаниями из списка Fortune 500 на широкомасштабное внедрение и поддержку системы e.Planning. Компания, название которой не разглашается, заключила договор на приобретение лицензий, техническую поддержку и обслужи

Исследование: 81 компания из Fortune 100 рекламируется в интернете Как показало исследование компании Jupiter Media Metrix, уже 81 компания из рейтинга Fortune 100 рекламируют предоставляемые ими услуги в интернете. Причем интересно, что еще в прошлом году число таких фирм составляло лишь 67. Только в течение первой половины этого года объем р

General Electric в третий раз подряд признана журналом Fortune наиболее уважаемой компанией в мире В ежегодном опросе, проводимом журналом Fortune, компания General Electric вновь - уже третий раз подряд - признана наиболее уважаемой в мире компанией. Fortune провел опрос среди руководителей и аналитиков 379 компаний в 27 о

Правительство Канады запретило свободную продажу игры "Soldier of Fortune" Правительство Канады посчитало, что изобилующая насилием "стрелялка от первого лица"(FPS) Soldier of Fortune слишком жестока, чтобы допустить ее к свободной продаже. В результате этого решения, Soldier of Fortune получила пометку "только для взрослых" и теперь будет продаваться только в

Президент Hewlett-Packard - самая влиятельная женщина в американском бизнесе В последнем номере журнала Fortune опубликована новая версия списка 50 "самых влиятельных женщин американского бизнеса". Как и год назад, первую строчку списка занимает Карлетон Фиорина (Carleton Fiorina), которая в июле

По данным журнала Fortune, Intel входит в число компаний, чья деятельность вызывает наибольшее уважение По данным ежегодного опроса, проводимого американским журналом для деловых людей Fortune, корпорация Intel занимает одно из ведущих мест среди компаний, чья деятельность вызывает наибольшее уважение. В том числе, как указывает Fortune, это связано с тем, что Intel ос