Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures

Dell будет выкуплена за $24,4 млрд ll объявила о подписании обязывающего соглашения, в рамках которого Майкл Делл (Michael Dell), основатель, председатель правления и генеральный директор Dell, в партнерстве с инвестиционной компанией Silver Lake приобретет Dell. Согласно достигнутым договоренностям, акционеры Dell получат по $13,65 денежными средствами за каждую обыкновенную акцию Dell. Сумма сделки составит примерно $24,4