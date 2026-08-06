Индексная книга (каталог) CNews*
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Mitsubishi UFJ Financial Group MUFG Bank Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) Bank of Tokyo-Mitsubishi
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 26
Mitsubishi UFJ Financial Group и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
|Федеральное казначейство России 1949 1
|Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
|ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
|Штейнман Семён 1 1
|Мышко Наталья 1 1
|Osanai Atsushi - Осанаи Атсуши 1 1
|Шумилов Владимир 1 1
|Оганесян Ашот 152 1
|Цыбульский Александр 9 1
|Offin Nick - Оффин Ник 1 1
|Зенкин Денис 263 1
|Дмитракова Анна 8 1
|Заболотнева Марина 8 1
|Шибаева Светлана 1 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
|Yomiuri Shimbun 19 1
|Bloomberg 1627 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Fortune 211 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|Mercury Center 309 1
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
|University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
|Waseda University - Университет Васэда 21 1
|РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.