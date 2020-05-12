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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ICC
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МТП
Международная торговая палата



12.05.2020 Запущен блокчейн-стартап по цифровой верификации статуса человека на COVID-19 1
27.03.2020 Philips наращивает производство важнейших медицинских решений для борьбы с пандемией COVID-19 1
13.12.2018 Арестован экс-редактор российского PC Week 1
17.11.2018 Арестован экс-акционер «Мегафона» 1
16.08.2017 Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился 1
21.06.2017 Toshiba продает полупроводниковый бизнес за $18 млрд. Впервые рассекречен покупатель 1
14.06.2017 Вокруг Toshiba развернулась ценовая война 1
04.03.2016 Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора 1
02.03.2016 «ВТБ-Капитал» обвинили в захвате сотового оператора 1
05.12.2014 Америка готовится отказаться от управления интернетом 1
25.09.2014 МТС и Узбекистан создали СП для оказания услуг сотовой связи 1
16.10.2013 В Финляндии арестован партнер «питерских связистов» 1
29.07.2013 Расследование: кому достался поставщик «питерской группы связистов» 1
03.10.2011 «Альфа-групп» подставила хозяев крупнейшего оператора Турции на $932 млн 1
31.05.2011 Семья основателя “Мегафона” осталась без наследства 1
03.03.2011 МТС предупредила иностранные компании о рисках инвестирования в экономику Туркменистана 1
07.02.2011 Президент Туркмении распорядился создать частные сотовые компании 1
23.12.2010 МТС заставили вернуть деньги туркменским абонентам 1
22.12.2010 Туркменов лишили МТС 1
21.12.2010 Министерство связи Туркменистана приостанавливает деятельность МТС 2
10.09.2010 Рейман окончательно ушел из власти 1
15.02.2010 Призраки из прошлого больше не мучают телеком-активы «Альфы» 1
10.08.2009 TeliaSonera отсудила для «Альфа-групп» акции Turkcell 1
13.05.2009 «Питерские связисты» всплыли в Финляндии и Германии 1
07.11.2008 Деньги «питерских» связистов пропали в Бермудском треугольнике 1
18.08.2008 Конфликт акционеров подарил «Билайну» $2,8 млрд 1
30.06.2008 «Мегафон» не может расстаться с «питерскими» 1
23.05.2008 Россия объединилась против пиратства в посольстве США 1
12.05.2008 «Питерские связисты» ликвидировали свои офшоры 1
25.04.2008 Владельцу «Мегафона» грозит тюрьма 1
10.03.2008 Скандинавы нечаянно помогли турецким планам «Альфы» 1
11.12.2007 Властелины связи: кому принадлежит русский телеком? 1
26.01.2007 Арбитражный трибунал обязал Cukurova продать акции Turkcell 1
06.07.2006 Российские регионы выступают за строительство новых АЭС 1
05.07.2006 В. Путин: к вопросу строительства новых АЭС Россия будет подходить аккуратно 1
05.06.2006 Суд: частоты в России выдают неправильно 1
17.04.2006 США: у российского е-бизнеса проблемы с законом 1

Публикаций - 37, упоминаний - 38

ICC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5058 16
Питерская группа связистов 129 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6983 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5956 7
Ростелеком Связьинвест 914 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7039 5
Синтерра - Synterra 692 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 85 2
Apple Inc - Эппл Рус 8315 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 320 2
АСВТ 44 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 119 2
АФК Система ПАО 1238 2
Google LLC 8222 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 554 1
4275 1
МегаФон ПетерСтар 181 1
Cisco Systems 2420 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 41 1
Royal Philips 31 1
Microsoft Corporation 13191 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 543 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 1
Philips 924 1
СМАРТС Компания 300 1
ICC AOKpass 16 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 100 2
Альфа-Групп 419 2
IPOC 49 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4404 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
Трансаэро - авиакомпания 43 2
Юнитайл - Unitile 5 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 225 1
International SOS 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6123 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1768 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 95 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 306 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 940 1
NAND flash memory - Флеш-память 242 2
ИВЛ - Искусственная вентиляция легких - Искусственное дыхание 10 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 783 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1298 1
Рейман Леонид 637 4
Маевский Игорь 24 2
Маевский Леонид 26 2
Рожецкин Леонид 20 2
Евтушенков Владимир 152 1
Букин Максим 3 1
Свирский Павел 10 1
Монэгэн Татьяна 2 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 20 1
Яковицкий Алексей 12 1
Houten Frans van - Хаутен Франс ван 9 1
Акопьян Артур 15 1
Липич Григорий 56 1
Богатов Антон 74 1
Россия - Российская федерация - РФ 63367 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16865 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8511 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19616 3
Турция - Турецкая республика 1049 3
Германия - Федеративная Республика 4281 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6542 2
Латвия - Юрмала 13 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8923 2
Великобритания - Лондон 1008 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 654 2
Азия - Азиатский регион 1737 2
Казахстан - Республика 2968 1
Северная Америка 1574 1
Украина 3941 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1435 1
Европа Центральная 128 1
США - Нью-Йорк 1302 1
Африка - Африканский регион 1676 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 996 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 976 1
Нидерланды 1098 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 676 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 132 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 92 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 219 1
Коммерсантъ - Издательский дом 517 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3988 1
Независимая газета 4 1
Компьютерра 12 1
Мобильные системы 3 1
CNews Analytics 2303 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
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