Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ICC
International Chamber of Commerce
МТП
Международная торговая палата
Публикаций - 37, упоминаний - 38
ICC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 940 1
|Рейман Леонид 637 4
|Маевский Игорь 24 2
|Маевский Леонид 26 2
|Рожецкин Леонид 20 2
|Евтушенков Владимир 152 1
|Букин Максим 3 1
|Свирский Павел 10 1
|Монэгэн Татьяна 2 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 20 1
|Яковицкий Алексей 12 1
|Houten Frans van - Хаутен Франс ван 9 1
|Акопьян Артур 15 1
|Липич Григорий 56 1
|Богатов Антон 74 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 517 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3988 1
|Независимая газета 4 1
|Компьютерра 12 1
|Мобильные системы 3 1
|CNews Analytics 2303 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 853180, в очереди разбора - 756371.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 853180, в очереди разбора - 756371.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru