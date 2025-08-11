Получите все материалы CNews по ключевому слову
ICC AOKpass
УПОМИНАНИЯ
ICC AOKpass и организации, системы, технологии, персоны:
|Монэгэн Татьяна 2 2
|Кузнецов Станислав 141 2
|Биветски Андрей 14 2
|Лыкошин Александр 2 2
|Путин Владимир 3282 1
|Thakkar Dhanya - Таккар Даня 1 1
|Липич Григорий 65 1
|Нуралиев Борис 292 1
|Никитин Игорь 14 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
|Баранов Роман 14 1
|Любимов Юрий 4 1
|Gens Frank - Генс Фрэнк 9 1
|Демидов Алексей 24 1
|Иванников Виктор 23 1
|Радаев Александр 44 1
|Третьяк Михаил 3 1
|Торосян Вахе 6 1
|Бахин Евгений 22 1
|Гасилин Денис 11 1
|DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
|Лебедев Евгений 13 1
|Парменова Наталия 63 1
|Khan Imran - Хан Имран 9 1
|Армяков Дмитрий 11 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Аксенов Олег 47 1
|Шадаев Максут 1088 1
|Абакумов Евгений 208 1
|Врацкий Андрей 147 1
|Харитонов Вадим 29 1
|Нестеров Алексей 146 1
|Ульянов Николай 140 1
|Калякин Павел 67 1
|Оберемок Надежда 31 1
|Аникин Дмитрий 49 1
|Нальский Максим 37 1
|Левашов Михаил 9 1
|Милованов Андрей 32 1
|Каушанский Александр 34 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5976 1
|Forbes - Форбс 878 1
|Bloomberg 1343 1
|Fortune 208 1
|Ananova 250 1
|PCPro 53 1
|ComputerUser 8 1
|IDC - International Data Corporation 4927 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
|CNews Инновация года - награда 125 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 60 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.