Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180307
ИКТ 14018
Организации 10896
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26008
Персоны 77626
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 863

ICC AOKpass


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 Состоялся релиз Efros DefOps 2.13 компании «Газинформсервис» 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
31.08.2020 «Рамакс Интернейшнл» сертифицировала решение на SAP Cloud Platform для инвентаризации предметов временного пользования 1
12.05.2020 Запущен блокчейн-стартап по цифровой верификации статуса человека на COVID-19 2
21.06.2019 Сбербанк и Trend Micro начинают сотрудничество в сфере кибербезопасности 1
20.06.2019 Сбербанк представил исследование Bi.zone о современных киберугрозах 1
02.04.2019 Обновление для принтера OKI Pro8432WT позволило переключаться между белым и черным тонером 1
29.11.2018 Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио 1
19.10.2017 КРОК запускает платформу Data Lake в формате управляемого сервиса 1
21.06.2017 Toshiba продает полупроводниковый бизнес за $18 млрд. Впервые рассекречен покупатель 1
14.06.2017 Вокруг Toshiba развернулась ценовая война 1
13.12.2016 Вслед за дополненной реальностью появятся «дополненные люди» 1
06.06.2016 В России открылся центр интернета вещей SAP 1
10.03.2016 SAP представил новую программу сертификации партнерских облачных продуктов 1
23.06.2015 SAP открывает офис Центра интеграционной сертификации в Москве 1
25.09.2014 МТС и Узбекистан создали СП для оказания услуг сотовой связи 1
28.02.2014 Big Data попытается угадать будущих обладателей Оскара 1
13.12.2012 Выпущен релиз-кандидат онлайн платформы для создания, редактирования и заказа фотокниг FotoBOOK.Platform 1
09.07.2012 «Телигент» выпустил новую версию продукта для интерактивного обслуживания клиентов 1
05.06.2012 «Телигент» представил обновленный комплекс продуктов для обслуживания клиентов на основе веб-технологий 1
19.10.2010 Epson представляет широкоформатные принтеры для фотографов и художников 1
25.11.2009 Новый лазерный принтер Xerox создан с учетом пожеланий клиентов 1
02.06.2009 Виктор Иванников: Развивая СПО, нужно думать на 10 лет вперед 1
23.05.2008 Россия объединилась против пиратства в посольстве США 1
15.09.2005 Paint Shop Pro X: новый фоторедактор от Corel 1
01.04.2005 Практика: как настроить монитор для игр 1
23.03.2004 ООН разработала Конвенцию об электронной торговле 1
03.03.2004 Samsung революционизирует цветную печать без лишнего шума 1
08.12.2003 Adobe сделал цветовые профили бесплатными 1
14.05.2003 magicolor 7300 - новый высокоскоростной цветной лазерный принтер 1
24.04.2003 HP Designjet 120 – персональная многоформатная система печати для профессионалов в области графики 1
05.02.2003 Magiсolor 2350 – новый цветной лазерный принтер от Minolta-QMS 1
13.11.2002 Seagate и Intel объединяются в помощи создателям мощных технологических решений 1
04.03.2002 Рынок e-commerce на платформе EDI переживает всплеск конкуренции 1
01.08.2001 Международная Торговая Палата призвала ЕС пересмотреть правила для электронной коммерции 1
16.04.2001 Раскрыто крупное интернет-мошенничество 1
29.03.2001 У геев будет свое интернет-казино 1
12.10.2000 Hewlett-Packard представила линейку широкоформатных принтеров 1
30.08.2000 Canon USA и EFI представили линейку высокопроизводительных контроллеров для цветных принтеров и копиров 1
15.04.1999 Adobe выпустила четвертую версию Adobe Acrobat 1

Публикаций - 40, упоминаний - 41

ICC AOKpass и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5367 5
Microsoft Corporation 24994 4
IBM - International Business Machines Corp 9496 3
HP Inc. 5727 3
HP - Hewlett-Packard 3629 3
Adobe Systems 1563 3
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 417 2
Google LLC 12045 2
Apple Inc 12353 2
Cisco Systems 5176 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13547 2
Intel Corporation 12384 2
8651 2
Oracle Corporation 6791 2
Dell EMC 5056 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 542 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 443 2
Samsung Electronics 10438 2
Western Digital Corporation - WDC 560 2
Kingston Technology 199 2
Toshiba Corporation 2939 2
SanDisk 320 2
Westinghouse Electric 39 2
Konica Minolta 409 2
Dell Technologies - Dell Computer 2143 2
Teligent - Телигент 20 2
OKI - ОКИ Системс Рус 171 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 397 1
Trend Micro 620 1
MDA GmbH - Macdonald Dettwiler And Associates Gmbh 9 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 44 1
Крок - Croc 1789 1
Amazon Inc - Amazon.com 3078 1
LG Electronics 3648 1
Sony 6587 1
Nvidia Corp 3623 1
Philips 2069 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7820 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 2
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 2
Silver Lake Partners 76 2
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 8 2
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 2
International SOS 2 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 35 1
Asahi Glass 47 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 307 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ICC - InterContinental Casinos 1 1
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 9 1
Euroclear 18 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1726 1
ГПБ - Газпромбанк 1132 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2925 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 275 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 532 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 508 1
Uber 333 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 246 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1093 1
ВТБ - Почта Банк 479 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 1
Абсолют Банк 237 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 33 1
Русагро Группа Компаний 317 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 116 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12333 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3276 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5060 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6158 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3213 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3061 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4682 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 296 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2780 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
ООН ЮНСИТРАЛ - Комиссия ООН по праву международной торговли - UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5132 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2863 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2073 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1874 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3177 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1953 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3469 1
Федеральное казначейство России 1832 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 44 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 255 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 306 1
Linux Foundation 188 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 39 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 365 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 260 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 10
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6002 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25298 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22221 7
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 481 6
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 804 5
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1348 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13235 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21408 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26421 4
CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Key или Black - четырёхцветная автотипия 81 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10189 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29967 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7058 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14191 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7223 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31077 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6003 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25128 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11757 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12049 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12576 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10778 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32669 3
Принтер - скорость печати 587 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6706 3
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 604 3
NAND flash memory - флеш-память 629 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2954 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1103 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9659 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16502 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5958 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7027 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8543 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4150 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12601 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4318 2
Microsoft Windows 16060 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3009 4
Adobe PostScript 111 4
Linux OS 10542 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2151 3
Adobe Photoshop 784 3
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 3
Microsoft Paint - Графический редактор 68 2
Pantone Validated 75 2
HP DesignJet - Серия принтеров 48 2
Adobe Illustrator 131 2
Adobe InDesign 67 2
Konica Minolta QMS - серия принтеров 19 2
HP Jetdirect 18 2
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 60 2
Konica Minolta MagiColor - серия лазерных принтеров 13 2
SAP Store - SAP Marketplace 8 2
OKI Pro8432WT - Принтер 2 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Microsoft Office 3866 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 848 1
Autodesk AutoCAD 349 1
Intel Itanium 630 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 56 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 355 1
Apache OpenOffice 482 1
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 1
Corel Paint Shop - графический редактор 25 1
Corel Photo-Paint - Графический редактор 32 1
Corel Photo Album 1 1
Microsoft Windows NT 885 1
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 57 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Google Android 14418 1
Монэгэн Татьяна 2 2
Кузнецов Станислав 141 2
Биветски Андрей 14 2
Лыкошин Александр 2 2
Путин Владимир 3282 1
Thakkar Dhanya - Таккар Даня 1 1
Липич Григорий 65 1
Нуралиев Борис 292 1
Никитин Игорь 14 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Баранов Роман 14 1
Любимов Юрий 4 1
Gens Frank - Генс Фрэнк 9 1
Демидов Алексей 24 1
Иванников Виктор 23 1
Радаев Александр 44 1
Третьяк Михаил 3 1
Торосян Вахе 6 1
Бахин Евгений 22 1
Гасилин Денис 11 1
DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
Лебедев Евгений 13 1
Парменова Наталия 63 1
Khan Imran - Хан Имран 9 1
Армяков Дмитрий 11 1
Кирьянова Александра 140 1
Аксенов Олег 47 1
Шадаев Максут 1088 1
Абакумов Евгений 208 1
Врацкий Андрей 147 1
Харитонов Вадим 29 1
Нестеров Алексей 146 1
Ульянов Николай 140 1
Калякин Павел 67 1
Оберемок Надежда 31 1
Аникин Дмитрий 49 1
Нальский Максим 37 1
Левашов Михаил 9 1
Милованов Андрей 32 1
Каушанский Александр 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52862 7
Япония 13408 4
Европа 24471 4
Германия - Федеративная Республика 12832 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1044 2
Франция - Французская Республика 7930 2
Канада 4940 2
Южная Корея - Республика 6765 2
Азия - Азиатский регион 5655 1
Европа Восточная 3111 1
Африка - Африканский регион 3536 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 726 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17719 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4033 1
Нидерланды 3580 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 54 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2941 1
Узбекистан - Республика 1815 1
Зимбабве - Республика 119 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7866 1
Китай - Тайвань 4076 1
Сингапур - Республика 1885 1
Солнечная система - Solar system 2536 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 375 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3365 1
Москва - ЦАО - Фрунзенская набережная 6 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30815 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16956 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2852 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6184 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14477 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3278 2
Английский язык 6804 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3236 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1417 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6623 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11437 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5827 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8090 2
Энергетика - Energy - Energetically 5349 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3614 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2452 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 423 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 449 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 864 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3729 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 363 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3686 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 167 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1136 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 328 1
Физика - Physics - область естествознания 2728 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4141 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7681 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8803 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19661 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3706 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10361 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1797 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1259 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11237 1
Аренда 2528 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4828 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5976 1
Forbes - Форбс 878 1
Bloomberg 1343 1
Fortune 208 1
Ananova 250 1
PCPro 53 1
ComputerUser 8 1
IDC - International Data Corporation 4927 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
CNews Инновация года - награда 125 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 60 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1039 1
РАН - Российская академия наук 1959 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1197 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 1
Waseda University - Университет Васэда 21 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2532 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Cyber Polygon 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
SAP TechEd 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1242 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1167 1
CNews FORUM Кейсы 276 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 69 1
CNews AWARDS - награда 531 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще