Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
OKI Pro8432WT Принтер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.04.2019
|Обновление для принтера OKI Pro8432WT позволило переключаться между белым и черным тонером 1
|01.06.2017
|OKI представила следующее поколение графических принтеров с белым тонером 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
OKI Pro8432WT и организации, системы, технологии, персоны:
|OKI - ОКИ Системс Рус 174 2
|OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 45 2
|ICC AOKpass 46 1
|Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
|Xerox - The Haloid Company 1168 1
|Xerox - Lexmark Int 303 1
|HP Inc. 5883 1
|Samsung Electronics 11065 1
|OKI Sendys 4 1
|Япония 13807 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.