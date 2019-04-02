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OKI Pro8432WT Принтер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.04.2019 Обновление для принтера OKI Pro8432WT позволило переключаться между белым и черным тонером 1
01.06.2017 OKI представила следующее поколение графических принтеров с белым тонером 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

OKI Pro8432WT и организации, системы, технологии, персоны:

OKI - ОКИ Системс Рус 174 2
OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 45 2
ICC AOKpass 46 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
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DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 1
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Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 190 1
OKI Sendys 4 1
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Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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