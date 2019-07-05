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OKI ОКИ Системс Рус

OKI - ОКИ Системс Рус


05.07.2019 OKI Europe представила ПО Sendys Explorer
02.04.2019 Обновление для принтера OKI Pro8432WT позволило переключаться между белым и черным тонером
27.06.2017 OKI подвела итоги 2016 финансового года
01.06.2017 OKI представила следующее поколение графических принтеров с белым тонером
07.04.2017 OKI Europe представит новые печатные устройства для полиграфического бизнеса
21.03.2017 OKI представила новые модели широкоформатных МФУ Teriostar
16.03.2017 OKI Europe представила МФУ формата А4 для СМБ
20.10.2016 Презентация OKI в Милане: глобальное обновление
17.10.2016 OKI представила новые модели принтеров и МФУ
14.04.2016 OKI Europe представила новый цветной принтер Pro6410 NeonColor
16.12.2015 OKI снизила цены на ряд моделей принтеров в России
11.11.2015 OKI Europe выпустила новую серию цветных полиграфических принтеров
10.11.2015 OKI Europe представила новый цветной принтер формата A3 для офисной печати
06.10.2015 OKI создала новую компанию по производству широкоформатных принтеров
07.07.2015 OKI представила в России новую линейку МФУ серии МС800
03.07.2015 По итогам 2014 г. Oki Europe увеличила оборот на 4%
29.04.2015 OKI Europe запустила интернет-академию для сетевых партнеров в регионе EMEA
20.04.2015 OKI Europe выпустила новую линейку интеллектуальных МФУ формата A3
30.01.2015 OKI Europe запускает новую серию монохромных принтеров и МФУ формата А4
04.12.2014 OKI фиксирует цены на свою продукцию
20.09.2013 OKI Europe объявила о новых назначениях в руководстве
13.12.2012 OKI выпустила новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM
17.10.2012 OKI выпустила первый светодиодный принтер с возможностью печати белым тонером
19.10.2011 CNews TV. X-Com и OKI изобрели новое лекарство для бизнеса
19.10.2011 OKI и X-Com создали «облачное» ИТ-решение для бухгалтерии
27.09.2011 Обзор принтера OKI C310dn: лазер уходит в прошлое
13.03.2009 В OKI Electric Industry произошли кадровые перестановки
17.11.2008 OKI Printing Solutions представила новые модели принтеров
01.11.2008 13 ноября состоится пресс-конференция OKI Printing Solutions
30.06.2008 Тест принтера OKI B2200: светодиодная печать в каждый дом
05.02.2008 Секреты лазерной печати: Canon, HP, Kyocera, Oki, Brother
20.03.2007 OKI Printing Solutions объявил о поставке миллионного цветного принтера
01.02.2007 OKI C8600: компактный цветной принтер формата A3
15.01.2007 OKI представила высокоскоростной принтер серии Microline
22.12.2006 Oki разработал самый маленький усилитель
17.11.2005 Объем мировых поставок светодиодных принтеров OKI достиг 6 млн.
16.11.2005 OKI начинает производство ПО в Даляне
14.11.2005 Oki построила завод в Шотландии
07.10.2005 OKI заключила соглашением с "Легионом"
18.03.2005 Oki отгрузила более 400 тыс. цветных лазерных принтеров

Публикаций - 160, упоминаний - 187

OKI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 44 40
Samsung Electronics 9210 25
Xerox 1085 24
Canon 1331 19
HP - Hewlett-Packard 3553 17
Seiko Epson Corporation 856 16
HP Inc. 5260 15
Fujitsu 1887 14
Lexmark 281 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 10
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 10
Hitachi - Хитачи 1402 9
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 394 9
Sony 6105 9
IBM - International Business Machines Corp 8859 9
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1100 8
Acer Group 2273 8
Intel Corporation 11134 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1442 8
Konica Minolta 356 8
Dell EMC 4678 8
Apple Inc 10508 7
Kyocera 225 7
Toshiba Corporation 2824 7
Brother 176 7
Ergodata - Эргодата 40 7
Cisco Systems 4699 7
Lenovo EMC - Iomega 173 6
Microsoft Corporation 22254 6
HP Compaq Computer Corp 1903 6
Western Digital Corporation - WDC 477 5
Landata - Ландата 63 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 262 5
Oracle Corporation 5956 5
Dealine - Дилайн 66 5
NEC 1736 5
Seagate Technology 680 5
Крок - Croc 1603 5
AMD Graphics Product Group - ATI 870 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 470 4
AHConferences 53 5
Аэрофлот 636 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 973 3
McDonald’s - Макдоналдс 190 3
ГПБ - Газпромбанк 832 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 478 3
Газпром ПАО 932 2
Евросеть Техмаркет 76 2
Белый Ветер 340 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 2
Ferrari NV 141 2
Техносила - СервисТрейд 238 2
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 21 1
Seiko Instruments Inc - SII 18 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 30 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 11 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 96 1
Мегаполис ТК 137 1
Альфа-Банк 1446 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 287 1
Открытие ФК 2311 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 780 1
Мосэнерго ПАО 112 1
Возрождение - Коммерческий банк 145 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 153 1
Татнефть 179 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2666 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3118 4
Федеральное казначейство России 1235 4
Счётная палата РФ 602 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 290 3
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 174 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 495 3
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 101 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 864 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2116 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7801 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2117 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1564 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2398 2
Управление делами президента Российской Федерации 91 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1421 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 129 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2238 1
Президент Российской Федерации 3341 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1085 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 190 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 504 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1025 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2500 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 37 1
Принтер - Printer 962 27
МФУ - Многофункциональное устройство 843 20
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 636 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8831 7
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9106 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3431 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3086 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6461 5
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 2632 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20846 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3961 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 36684 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14143 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1798 4
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 234 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 718 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 6013 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 838 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1995 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 655 2
DDR - Double data rate 2398 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1894 2
PowerPC - PPC - микропроцессорная RISC-архитектура 223 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 661 2
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 143 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 557 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 717 2
Website - Вебсайт 5826 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 512 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1062 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 951 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 211 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1380 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8109 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10360 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1254 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 654 1
Тонкий клиент - Thin client 411 1
Driver - Драйвер 546 1
Умные платформы 921 1
Apple AirPrint 112 5
ЭОС Дело СЭД 2677 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1524 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2615 4
PostScript - Язык программирования 78 3
OKI Sendys 3 3
Microsoft Windows 10 11323 3
OKI Pro8432WT - Принтер 2 2
Adobe PostScript 32 2
Konica Minolta QMS - серия принтеров 13 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 71 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1204 2
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 60 2
Google Cloud Platform - GCP 234 2
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 107 2
Dropbox - Файловый хостинг 427 2
HP Sure Supply 3 2
HP ACF - HP Anti Counterfeiting and Fraud 2 2
Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 28 1
Infor ERP LN 178 1
Microsoft SharePoint Server 594 1
Microsoft Windows Server 2003 465 1
OKI Unimessage Pro 1 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 95 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 568 1
Cognitive CuneiForm 22 1
Microsoft Windows 2000 1724 1
Procter&Gamble - Gillette 36 1
Microsoft Windows Live Hotmail 287 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 7 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 109 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 252 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Fujitsu Amilo 61 1
Konica Minolta - МФУ 2 1
Intel Celeron M 61 1
Seiko Epson Micro Piezo 30 1
Apple PowerPC 47 1
Apple iMac - Серия моноблоков 434 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 401 1
Звонов Илья 12 5
Рязанцева Светлана 5 4
Лебедев Сергей 28 4
Буров Олег 25 4
Макаренков Константин 41 2
Кириян Андрей 4 1
Мылицын Роман 83 1
Масленников Алексей 4 1
Давлетшин Анвар 4 1
Сиротин Илья 5 1
Колесов Олег 5 1
Миронос Владимир 5 1
Селиверстова Алина 5 1
Фешин Дмитрий 6 1
Тимирязев Вилен 6 1
Смольников Иван 12 1
Адров Дмитрий 34 1
Лачков Евгений 22 1
Демидов Михаил 132 1
Щетинин Павел 3 1
Роганков Игорь 3 1
Шайков Игорь 3 1
Низовский Григорий 37 1
Федоров Иван 22 1
Баласанян Владимир 42 1
Краснюков Андрей 3 1
Глухов Алексей 4 1
Чернов Александр 11 1
Орловский Виктор 315 1
Россия - Российская федерация - РФ 104560 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32752 23
Европа 10888 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44989 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12394 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13066 13
Япония 9688 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1686 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12097 7
Европа Восточная 2902 7
Украина 6021 5
Ближний Восток 2538 5
Африка - Африканский регион 2792 5
Того - Тоголезская Республика 21841 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1265 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11275 4
Европа Западная 1326 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5213 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2723 3
Россия - СФО - Новосибирск 3210 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12886 3
Азия - Азиатский регион 3694 3
Германия - Федеративная Республика 8493 3
Франция - Французская Республика 5488 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1318 2
Словения - Республика 201 2
Беларусь - Белоруссия 3426 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1591 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 930 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2166 2
Южная Корея - Республика 4040 2
Испания - Королевство 2819 2
Узбекистан - Республика 1270 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1511 2
Ирландия - Республика 816 2
Эстония - Эстонская Республика 692 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 381 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1165 2
Болгария - Республика 652 2
Италия - Итальянская Республика 3166 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3128 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 10893 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11141 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1025 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2678 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2977 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8468 2
Русский язык 4355 2
Физика - область естествознания 737 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1765 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 517 1
Психология 225 1
Мошенничество - Махинации 1281 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 37 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 4219 1
Аутсорсинг 963 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2217 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 733 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 981 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2391 1
Открытые системы ИД 155 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10427 2
Silicon 454 2
Прайм - Агентство экономической информации 686 1
DigiTimes - Издание 1283 1
CNews TV 521 1
The Engineer 79 1
IDC - International Data Corporation 4606 13
Harris Interactive 83 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3129 1
Gartner 3286 1
Медиалогия 48 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
IHS iSuppli 389 1
ITResearch 110 1
Сириус - Образовательный центр 119 3
РАН - Российская академия наук 1335 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 167 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1439 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
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