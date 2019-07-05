OKI - ОКИ Системс Рус

OKI Europe представила ПО Sendys Explorer OKI Europe Ltd анонсировала выпуск универсального программного обеспечения Sendys Explorer. Эксклюзивное программное решение от OKI дает возможность пользователям из любых отраслей и организаций любого размера использовать больше возможностей принтеров и МФУ OKI. Коммерческие организации, медицинские учреждения и

Обновление для принтера OKI Pro8432WT позволило переключаться между белым и черным тонером Принтер OKI Pro8432WT с белым тонером получил значимое обновление: теперь пользователи могут переключаться между белым и черным тонером. Благодаря этому типографии, салоны печати на одежде, креативные

OKI подвела итоги 2016 финансового года Совокупная выручка OKI Europe Ltd, по подсчетам IDC, оказалась на 122% выше показателя предыдущего года. В целом, по данным IDC, по итогам 2016 года рынок вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом. Общая доля

OKI представила следующее поколение графических принтеров с белым тонером Компания OKI Europe Ltd в рамках выставки FESPA представила следующее поколение графических принтеров с белым тонером, разработанных с учетом изменчивых требований полиграфического рынка. Модель Pro8432

OKI Europe представит новые печатные устройства для полиграфического бизнеса Компания OKI Europe Ltd в рамках выставки FESPA 2017 продемонстрирует широкий спектр инновационных профессиональных печатных устройств для полиграфического бизнеса, которые печатают любую продукцию — от

OKI представила новые модели широкоформатных МФУ Teriostar Компания OKI Europe Ltd представила две новые модели широкоформатных многофункциональных устройств Teriostar. Они предназначены для повышения производительности труда в конструкторских бюро, строительны

OKI Europe представила МФУ формата А4 для СМБ Компания OKI Europe Ltd (дочернее предприятие корпорации OKI Data) объявила о выходе полноцветного МФУ формата А4, дополняющего обновленную линейку цветных принтеров, которые обеспечивают высокое

Презентация OKI в Милане: глобальное обновление ания, сканирования, с возможностью подключения по Gigabit Ethernet и Wi-Fi. Несмотря на то, что модели серии 3 — устройства начального уровня, это не означает снижения уровня их функциональности. OKI C332dn В новую линейку принтеров входят экономичные модели C332dn и MC363dn, которые обеспечивают непревзойденное качество печати ProQ2400l и самую высокую скорость среди устройств своег

OKI представила новые модели принтеров и МФУ мные» МФУ помогут разработать удобный и безопасный документооборот, что позволит воспользоваться преимуществами цифровой организации», — сказал Тецуя Кури (Tetsuya Kuri), вице-президент по маркетингу OKI Europe.Новая линейка увеличивает ассортимент «умных» принтеров, расширяет возможности интеллектуальной печати и управляет документами, контролируя локальную сеть. Компании смогут ускорить п

OKI Europe представила новый цветной принтер Pro6410 NeonColor Компания OKI Europe Ltd вывела на рынок принтер Pro6410 NeonColor с белым тонером из линейки полиграфических принтеров OKI Pro. Флуоресцентные изображения на практически любой поверхности при пом

IDC определила роль «умных» МФУ в рабочей среде т использовать цифровые технологии, хотя «умные» МФУ играют ключевую роль в переходе от бумажного документооборота к цифровому. Об этом говорится в новом официальном докладе IDC, выпущенном по заказу OKI Europe Ltd. В настоящее время в своей повседневной деятельности большинство европейских компаний используют как бумажные, так и цифровые документы. Однако треть компаний планирует перейти н

OKI снизила цены на ряд моделей принтеров в России яд наиболее критичных для бизнеса печатающих устройств, сообщили CNews в «ОКИ Системс Рус». В конце прошлого года компания также фиксировала цены для России в рублях. Так, стоимость цветных принтеров OKI С531 и OKI С610 формата А4 снизилась почти на 30%, а монохромного принтера OKI B731dnw — на 46%. В то же время, цветной принтер формата А3 OKI C822, цена на который уже

OKI Europe выпустила новую серию цветных полиграфических принтеров Компания OKI Europe представила линейку устройств серии Pro, печать на которых соответствует промышленным стандартам. Отличительной особенностью новых аппаратов является цифровая светодиодная технология

OKI Europe представила новый цветной принтер формата A3 для офисной печати Компания OKI Europe Ltd презентовала новую модель высокопроизводительного цветного принтера формата А3 с возможностью печати на различных носителях и с увеличенной скоростью печати. Принтер C911dn можно

OKI создала новую компанию по производству широкоформатных принтеров Компания OKI Data Corporation, которая входит в OKI Group, завершила сделку по приобретению бизнеса по производству инженерных систем печати широкого формата компании Seiko I Infotech Inc. Об это

OKI представила в России новую линейку МФУ серии МС800 Компания OKI в России представила новую линейку цветных МФУ формата А3 — MC800. Об этом CNews сообщили в «ОКИ Системс Рус». Целевыми заказчиками моделей серии MC800 станут малые и крупные офисы. Высокое

По итогам 2014 г. Oki Europe увеличила оборот на 4% По итогам 2014 финансового года оборот компании Oki Europe Limited (дочернее предприятие корпорации Oki Data), в состав которой входит компания «Оки Системс рус», увеличился на 4% во всем мире, а операционная прибыль — на 31%. Как соо

OKI Europe запустила интернет-академию для сетевых партнеров в регионе EMEA Компания OKI Europe запустила OKI-академию — новую онлайн-платформу, которая предоставляет сетевым партнерам информацию о продукции, технологиях компании, учебные курсы и возможность прохождения

OKI Europe выпустила новую линейку интеллектуальных МФУ формата A3 Компания OKI Europe выпустила новую линейку интеллектуальных МФУ формата A3 с расширенными функциональными возможностями. МФУ обеспечивают дополнительные уровни производительности бизнеса посредством sX

OKI Europe запускает новую серию монохромных принтеров и МФУ формата А4 Компания OKI Europe обновила линейку монохромных принтеров и мультифункциональных устройств, выпустив монохромный принтер B432dn и МФУ MB472dnw. Новинки подойдут для бизнеса любого масштаба, т.к. легко

OKI фиксирует цены на свою продукцию Компания OKI, японский производитель принтеров и МФУ, объявила о фиксировании рублевых цен на свою продукцию в России. Понимая важность поддержки бизнеса в России, японский производитель принтеров приня

OKI добавил функцию Google Cloud Print в МФУ серии MC300 и MC500 Компания OKI Data Corporation, входящая в OKI Group, объявила о возможности в некоторых многофункциональных аппаратах осуществлять беспроводную печать с помощью программы Google Cloud Print. Как

OKI Europe объявила о новых назначениях в руководстве Компания OKI Europe Limited объявила о назначении Терри Кавашима (Terry Kawashima) на должность управл

OKI выпустила новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM Компания OKI выводит на рынок новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM. Протокол DICOM является основным международным стандартом для обработки, хранения, печати и передачи меди

OKI выпустила первый светодиодный принтер с возможностью печати белым тонером Компания OKI выводит на рынок новые светодиодные принтеры, позволяющие печатать с использованием белого тонера. Они позволят предприятиям среднего и малого бизнеса решать множество задач печати быстро и

CNews TV. X-Com и OKI изобрели новое лекарство для бизнеса ые объемы информации — всевозможные отчеты, презентации и многое другое. Для устранения «бутылочных горлышек» бухгалтерских и аудиторских компаний российский интегратор X-Com и японский производитель OKI объединились и создали комплексное решение. смотреть на CNews.TV

OKI и X-Com создали «облачное» ИТ-решение для бухгалтерии Японский производитель печатных решений OKI и российский системный интегратор X-Com создали специальный ИТ-комплекс для тех, кому приходится не просто много работать с документами, но еще и печатать их в больших объемах. В первую оче

Обзор принтера OKI C310dn: лазер уходит в прошлое Компания OKI – пионер в области светодиодной печати. Уже более 20-ти лет она активно применяет и пропогандирует именно эту технологию. Почему? Ответ очень прост: надежность светодиодного способа гораздо

Россия: Рынок устройств печати рухнул на 61% и эффективности работы вендоров в целом. Вендоры устройств печати, представленные на российском рынке, подтверждают оценки, приведенные IDC. Как рассказал CNews Олег Бондарев, директор по маркетингу Oki в России, по итогам 1-го полугодия этого года отечественный рынок печатных устройств упал где-то на 45–60% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. «Эта тенденция наблюдается практи

В OKI Electric Industry произошли кадровые перестановки Компания OKI Electric Industry, производитель телекоммуникационного оборудования, объявила о том, что Хидеичи Кавасаки (Hideichi Kawasaki), занимавший должность управляющего директора и старшего вице-пр

OKI Printing Solutions представила новые модели принтеров Компания OKI Printing Solutions представила новый модельный ряд принтеров: В6250, С710, С9850, серии В400 и С800, а также полноцветный многофункциональный аппарат «все-в-одном» С9850 MFP. Многофункциона

13 ноября состоится пресс-конференция OKI Printing Solutions Компания OKI Printing Solutions приглашает принять участие в пресс-конференции, где вниманию посетителей будет представлен новый модельный ряд принтеров. Этой осенью компания объявляет о выходе новых цв

Тест принтера OKI B2200: светодиодная печать в каждый дом Компания OKI printing solutions, или просто OKI — один из мировых лидеров по производству печатной техники. Она работает на этом рынке уже более двадцати лет и прекрасно зарекомендовала себя во м

Секреты лазерной печати: Canon, HP, Kyocera, Oki, Brother выделяется озон, который, являясь сильным окислителем, в больших количествах считается вредным, как для внутренностей принтера, так и для здоровья человека. Многие производители (Canon, HP, Samsung, Oki и др.) стали использовать в картридже ролик заряда из проводящей резины. При заряде, ролик вращаясь, непосредственно контактирует с фотобарабаном, а поскольку воздушная прослойка отсутствуе

OKI Printing Solutions объявил о поставке миллионного цветного принтера Компания OKI Printing Solutions объявила о поставке миллионного цветного настольного принтера, которым стал C3400, принтер формата А4. Он был выпущен на заводе в Таиланде, на долю которого приходится 47

OKI C8600: компактный цветной принтер формата A3 Компания OKI Printing Solutions объявила о выходе компактного цветного принтера формата A3 на российский рынок. Отличительными особенностями новой модели являются ее небольшой размер и доступная цена. М

OKI представила высокоскоростной принтер серии Microline Компания OKI Printing Solutions объявила о выводе на рынок нового решения в области матричной печати — принтера OKI ML1120. Эта модель предназначена для реализации бизнес-задач в организациях. Мо

Oki разработал самый маленький усилитель зователя, 3D surround и усилителя. Разработанный компанией чип может улучшить звук в портативных устройствах, например, мобильных телефонах, портативных навигационных системах и электронных словарях. Oki LSI ML2611 с 16bit ЦАП имеет размеры 3х3,2 мм. Начало массовых продаж новинки запланировано на июнь 2007 года.

Объем мировых поставок светодиодных принтеров OKI достиг 6 млн. Компания OKI Printing Solutions заявила, что объемы мировых продаж цифровых цветных и монохромных светодиодных принтеров достигли 6 миллионов единиц с момента начала производства в 1981 году. Последние