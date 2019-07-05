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OKI ОКИ Системс Рус
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|05.07.2019
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OKI Europe представила ПО Sendys Explorer
OKI Europe Ltd анонсировала выпуск универсального программного обеспечения Sendys Explorer. Эксклюзивное программное решение от OKI дает возможность пользователям из любых отраслей и организаций любого размера использовать больше возможностей принтеров и МФУ OKI. Коммерческие организации, медицинские учреждения и
|02.04.2019
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Обновление для принтера OKI Pro8432WT позволило переключаться между белым и черным тонером
Принтер OKI Pro8432WT с белым тонером получил значимое обновление: теперь пользователи могут переключаться между белым и черным тонером. Благодаря этому типографии, салоны печати на одежде, креативные
|27.06.2017
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OKI подвела итоги 2016 финансового года
Совокупная выручка OKI Europe Ltd, по подсчетам IDC, оказалась на 122% выше показателя предыдущего года. В целом, по данным IDC, по итогам 2016 года рынок вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом. Общая доля
|01.06.2017
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OKI представила следующее поколение графических принтеров с белым тонером
Компания OKI Europe Ltd в рамках выставки FESPA представила следующее поколение графических принтеров с белым тонером, разработанных с учетом изменчивых требований полиграфического рынка. Модель Pro8432
|07.04.2017
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OKI Europe представит новые печатные устройства для полиграфического бизнеса
Компания OKI Europe Ltd в рамках выставки FESPA 2017 продемонстрирует широкий спектр инновационных профессиональных печатных устройств для полиграфического бизнеса, которые печатают любую продукцию — от
|21.03.2017
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OKI представила новые модели широкоформатных МФУ Teriostar
Компания OKI Europe Ltd представила две новые модели широкоформатных многофункциональных устройств Teriostar. Они предназначены для повышения производительности труда в конструкторских бюро, строительны
|16.03.2017
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OKI Europe представила МФУ формата А4 для СМБ
Компания OKI Europe Ltd (дочернее предприятие корпорации OKI Data) объявила о выходе полноцветного МФУ формата А4, дополняющего обновленную линейку цветных принтеров, которые обеспечивают высокое
|20.10.2016
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Презентация OKI в Милане: глобальное обновление
ания, сканирования, с возможностью подключения по Gigabit Ethernet и Wi-Fi. Несмотря на то, что модели серии 3 — устройства начального уровня, это не означает снижения уровня их функциональности. OKI C332dn В новую линейку принтеров входят экономичные модели C332dn и MC363dn, которые обеспечивают непревзойденное качество печати ProQ2400l и самую высокую скорость среди устройств своег
|17.10.2016
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OKI представила новые модели принтеров и МФУ
мные» МФУ помогут разработать удобный и безопасный документооборот, что позволит воспользоваться преимуществами цифровой организации», — сказал Тецуя Кури (Tetsuya Kuri), вице-президент по маркетингу OKI Europe.Новая линейка увеличивает ассортимент «умных» принтеров, расширяет возможности интеллектуальной печати и управляет документами, контролируя локальную сеть. Компании смогут ускорить п
|14.04.2016
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OKI Europe представила новый цветной принтер Pro6410 NeonColor
Компания OKI Europe Ltd вывела на рынок принтер Pro6410 NeonColor с белым тонером из линейки полиграфических принтеров OKI Pro. Флуоресцентные изображения на практически любой поверхности при пом
|14.01.2016
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IDC определила роль «умных» МФУ в рабочей среде
т использовать цифровые технологии, хотя «умные» МФУ играют ключевую роль в переходе от бумажного документооборота к цифровому. Об этом говорится в новом официальном докладе IDC, выпущенном по заказу OKI Europe Ltd. В настоящее время в своей повседневной деятельности большинство европейских компаний используют как бумажные, так и цифровые документы. Однако треть компаний планирует перейти н
|16.12.2015
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OKI снизила цены на ряд моделей принтеров в России
яд наиболее критичных для бизнеса печатающих устройств, сообщили CNews в «ОКИ Системс Рус». В конце прошлого года компания также фиксировала цены для России в рублях. Так, стоимость цветных принтеров OKI С531 и OKI С610 формата А4 снизилась почти на 30%, а монохромного принтера OKI B731dnw — на 46%. В то же время, цветной принтер формата А3 OKI C822, цена на который уже
|11.11.2015
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OKI Europe выпустила новую серию цветных полиграфических принтеров
Компания OKI Europe представила линейку устройств серии Pro, печать на которых соответствует промышленным стандартам. Отличительной особенностью новых аппаратов является цифровая светодиодная технология
|10.11.2015
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OKI Europe представила новый цветной принтер формата A3 для офисной печати
Компания OKI Europe Ltd презентовала новую модель высокопроизводительного цветного принтера формата А3 с возможностью печати на различных носителях и с увеличенной скоростью печати. Принтер C911dn можно
|06.10.2015
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OKI создала новую компанию по производству широкоформатных принтеров
Компания OKI Data Corporation, которая входит в OKI Group, завершила сделку по приобретению бизнеса по производству инженерных систем печати широкого формата компании Seiko I Infotech Inc. Об это
|07.07.2015
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OKI представила в России новую линейку МФУ серии МС800
Компания OKI в России представила новую линейку цветных МФУ формата А3 — MC800. Об этом CNews сообщили в «ОКИ Системс Рус». Целевыми заказчиками моделей серии MC800 станут малые и крупные офисы. Высокое
|03.07.2015
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По итогам 2014 г. Oki Europe увеличила оборот на 4%
По итогам 2014 финансового года оборот компании Oki Europe Limited (дочернее предприятие корпорации Oki Data), в состав которой входит компания «Оки Системс рус», увеличился на 4% во всем мире, а операционная прибыль — на 31%. Как соо
|29.04.2015
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OKI Europe запустила интернет-академию для сетевых партнеров в регионе EMEA
Компания OKI Europe запустила OKI-академию — новую онлайн-платформу, которая предоставляет сетевым партнерам информацию о продукции, технологиях компании, учебные курсы и возможность прохождения
|20.04.2015
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OKI Europe выпустила новую линейку интеллектуальных МФУ формата A3
Компания OKI Europe выпустила новую линейку интеллектуальных МФУ формата A3 с расширенными функциональными возможностями. МФУ обеспечивают дополнительные уровни производительности бизнеса посредством sX
|30.01.2015
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OKI Europe запускает новую серию монохромных принтеров и МФУ формата А4
Компания OKI Europe обновила линейку монохромных принтеров и мультифункциональных устройств, выпустив монохромный принтер B432dn и МФУ MB472dnw. Новинки подойдут для бизнеса любого масштаба, т.к. легко
|04.12.2014
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OKI фиксирует цены на свою продукцию
Компания OKI, японский производитель принтеров и МФУ, объявила о фиксировании рублевых цен на свою продукцию в России. Понимая важность поддержки бизнеса в России, японский производитель принтеров приня
|14.02.2014
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OKI добавил функцию Google Cloud Print в МФУ серии MC300 и MC500
Компания OKI Data Corporation, входящая в OKI Group, объявила о возможности в некоторых многофункциональных аппаратах осуществлять беспроводную печать с помощью программы Google Cloud Print. Как
|20.09.2013
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OKI Europe объявила о новых назначениях в руководстве
Компания OKI Europe Limited объявила о назначении Терри Кавашима (Terry Kawashima) на должность управл
|13.12.2012
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OKI выпустила новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM
Компания OKI выводит на рынок новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM. Протокол DICOM является основным международным стандартом для обработки, хранения, печати и передачи меди
|17.10.2012
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OKI выпустила первый светодиодный принтер с возможностью печати белым тонером
Компания OKI выводит на рынок новые светодиодные принтеры, позволяющие печатать с использованием белого тонера. Они позволят предприятиям среднего и малого бизнеса решать множество задач печати быстро и
|19.10.2011
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CNews TV. X-Com и OKI изобрели новое лекарство для бизнеса
ые объемы информации — всевозможные отчеты, презентации и многое другое. Для устранения «бутылочных горлышек» бухгалтерских и аудиторских компаний российский интегратор X-Com и японский производитель OKI объединились и создали комплексное решение. смотреть на CNews.TV
|19.10.2011
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OKI и X-Com создали «облачное» ИТ-решение для бухгалтерии
Японский производитель печатных решений OKI и российский системный интегратор X-Com создали специальный ИТ-комплекс для тех, кому приходится не просто много работать с документами, но еще и печатать их в больших объемах. В первую оче
|27.09.2011
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Обзор принтера OKI C310dn: лазер уходит в прошлое
Компания OKI – пионер в области светодиодной печати. Уже более 20-ти лет она активно применяет и пропогандирует именно эту технологию. Почему? Ответ очень прост: надежность светодиодного способа гораздо
|24.08.2009
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Россия: Рынок устройств печати рухнул на 61%
и эффективности работы вендоров в целом. Вендоры устройств печати, представленные на российском рынке, подтверждают оценки, приведенные IDC. Как рассказал CNews Олег Бондарев, директор по маркетингу Oki в России, по итогам 1-го полугодия этого года отечественный рынок печатных устройств упал где-то на 45–60% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. «Эта тенденция наблюдается практи
|13.03.2009
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В OKI Electric Industry произошли кадровые перестановки
Компания OKI Electric Industry, производитель телекоммуникационного оборудования, объявила о том, что Хидеичи Кавасаки (Hideichi Kawasaki), занимавший должность управляющего директора и старшего вице-пр
|17.11.2008
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OKI Printing Solutions представила новые модели принтеров
Компания OKI Printing Solutions представила новый модельный ряд принтеров: В6250, С710, С9850, серии В400 и С800, а также полноцветный многофункциональный аппарат «все-в-одном» С9850 MFP. Многофункциона
|01.11.2008
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13 ноября состоится пресс-конференция OKI Printing Solutions
Компания OKI Printing Solutions приглашает принять участие в пресс-конференции, где вниманию посетителей будет представлен новый модельный ряд принтеров. Этой осенью компания объявляет о выходе новых цв
|30.06.2008
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Тест принтера OKI B2200: светодиодная печать в каждый дом
Компания OKI printing solutions, или просто OKI — один из мировых лидеров по производству печатной техники. Она работает на этом рынке уже более двадцати лет и прекрасно зарекомендовала себя во м
|05.02.2008
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Секреты лазерной печати: Canon, HP, Kyocera, Oki, Brother
выделяется озон, который, являясь сильным окислителем, в больших количествах считается вредным, как для внутренностей принтера, так и для здоровья человека. Многие производители (Canon, HP, Samsung, Oki и др.) стали использовать в картридже ролик заряда из проводящей резины. При заряде, ролик вращаясь, непосредственно контактирует с фотобарабаном, а поскольку воздушная прослойка отсутствуе
|20.03.2007
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OKI Printing Solutions объявил о поставке миллионного цветного принтера
Компания OKI Printing Solutions объявила о поставке миллионного цветного настольного принтера, которым стал C3400, принтер формата А4. Он был выпущен на заводе в Таиланде, на долю которого приходится 47
|01.02.2007
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OKI C8600: компактный цветной принтер формата A3
Компания OKI Printing Solutions объявила о выходе компактного цветного принтера формата A3 на российский рынок. Отличительными особенностями новой модели являются ее небольшой размер и доступная цена. М
|15.01.2007
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OKI представила высокоскоростной принтер серии Microline
Компания OKI Printing Solutions объявила о выводе на рынок нового решения в области матричной печати — принтера OKI ML1120. Эта модель предназначена для реализации бизнес-задач в организациях. Мо
|22.12.2006
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Oki разработал самый маленький усилитель
зователя, 3D surround и усилителя. Разработанный компанией чип может улучшить звук в портативных устройствах, например, мобильных телефонах, портативных навигационных системах и электронных словарях. Oki LSI ML2611 с 16bit ЦАП имеет размеры 3х3,2 мм. Начало массовых продаж новинки запланировано на июнь 2007 года.
|17.11.2005
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Объем мировых поставок светодиодных принтеров OKI достиг 6 млн.
Компания OKI Printing Solutions заявила, что объемы мировых продаж цифровых цветных и монохромных светодиодных принтеров достигли 6 миллионов единиц с момента начала производства в 1981 году. Последние
|16.11.2005
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OKI начинает производство ПО в Даляне
Компания OKI Printing Solutions открыла в Даляне (Китай) собственное производство программного обеспечения для принтеров и МФУ. OKI Data Dalian начала работу в октябре 2005 года и стала первым ра
OKI и организации, системы, технологии, персоны:
|Звонов Илья 13 6
|Лебедев Сергей 67 4
|Буров Олег 25 4
|Рязанцева Светлана 5 4
|Сиротин Илья 7 4
|Kuri Tetsuya - Кури Тецуя 3 3
|Макаренков Константин 42 2
|Селиверстова Алина 6 2
|Кусков Денис 221 1
|Чернов Александр 18 1
|Глухов Алексей 5 1
|Краснюков Андрей 4 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Фарыгин Антон 5 1
|Войнов Юрий 4 1
|Панферов Сергей 5 1
|Федоров Иван 24 1
|Низовский Григорий 36 1
|Шайков Игорь 4 1
|Роганков Игорь 7 1
|Щетинин Павел 4 1
|Демидов Михаил 134 1
|Ференец Вадим 29 1
|Лачков Евгений 40 1
|Кибалко Кирилл 46 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Смольников Иван 12 1
|Трандин Сергей 128 1
|Тимирязев Вилен 8 1
|Фешин Дмитрий 7 1
|Елисеев Александр 7 1
|Новохатский Илья 6 1
|Миронос Владимир 5 1
|Колесов Олег 6 1
|Давлетшин Анвар 5 1
|Масленников Алексей 4 1
|Кириян Андрей 4 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
|Шалимо Андрей 1 1
|Набиев Сергей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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