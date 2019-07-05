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OKI ОКИ Системс Рус

OKI - ОКИ Системс Рус

СОБЫТИЯ

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05.07.2019 OKI Europe представила ПО Sendys Explorer

OKI Europe Ltd анонсировала выпуск универсального программного обеспечения Sendys Explorer. Эксклюзивное программное решение от OKI дает возможность пользователям из любых отраслей и организаций любого размера использовать больше возможностей принтеров и МФУ OKI. Коммерческие организации, медицинские учреждения и
02.04.2019 Обновление для принтера OKI Pro8432WT позволило переключаться между белым и черным тонером

Принтер OKI Pro8432WT с белым тонером получил значимое обновление: теперь пользователи могут переключаться между белым и черным тонером. Благодаря этому типографии, салоны печати на одежде, креативные

27.06.2017 OKI подвела итоги 2016 финансового года

Совокупная выручка OKI Europe Ltd, по подсчетам IDC, оказалась на 122% выше показателя предыдущего года. В целом, по данным IDC, по итогам 2016 года рынок вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом. Общая доля

01.06.2017 OKI представила следующее поколение графических принтеров с белым тонером

Компания OKI Europe Ltd в рамках выставки FESPA представила следующее поколение графических принтеров с белым тонером, разработанных с учетом изменчивых требований полиграфического рынка. Модель Pro8432
07.04.2017 OKI Europe представит новые печатные устройства для полиграфического бизнеса

Компания OKI Europe Ltd в рамках выставки FESPA 2017 продемонстрирует широкий спектр инновационных профессиональных печатных устройств для полиграфического бизнеса, которые печатают любую продукцию — от
21.03.2017 OKI представила новые модели широкоформатных МФУ Teriostar

Компания OKI Europe Ltd представила две новые модели широкоформатных многофункциональных устройств Teriostar. Они предназначены для повышения производительности труда в конструкторских бюро, строительны
16.03.2017 OKI Europe представила МФУ формата А4 для СМБ

Компания OKI Europe Ltd (дочернее предприятие корпорации OKI Data) объявила о выходе полноцветного МФУ формата А4, дополняющего обновленную линейку цветных принтеров, которые обеспечивают высокое
20.10.2016 Презентация OKI в Милане: глобальное обновление

ания, сканирования, с возможностью подключения по Gigabit Ethernet и Wi-Fi. Несмотря на то, что модели серии 3 — устройства начального уровня, это не означает снижения уровня их функциональности.    OKI C332dn В новую линейку принтеров входят экономичные модели C332dn и MC363dn, которые обеспечивают непревзойденное качество печати ProQ2400l и самую высокую скорость среди устройств своег
17.10.2016 OKI представила новые модели принтеров и МФУ

мные» МФУ помогут разработать удобный и безопасный документооборот, что позволит воспользоваться преимуществами цифровой организации», — сказал Тецуя Кури (Tetsuya Kuri), вице-президент по маркетингу OKI Europe.Новая линейка увеличивает ассортимент «умных» принтеров, расширяет возможности интеллектуальной печати и управляет документами, контролируя локальную сеть. Компании смогут ускорить п
14.04.2016 OKI Europe представила новый цветной принтер Pro6410 NeonColor

Компания OKI Europe Ltd вывела на рынок принтер Pro6410 NeonColor с белым тонером из линейки полиграфических принтеров OKI Pro. Флуоресцентные изображения на практически любой поверхности при пом
14.01.2016 IDC определила роль «умных» МФУ в рабочей среде

т использовать цифровые технологии, хотя «умные» МФУ играют ключевую роль в переходе от бумажного документооборота к цифровому. Об этом говорится в новом официальном докладе IDC, выпущенном по заказу OKI Europe Ltd. В настоящее время в своей повседневной деятельности большинство европейских компаний используют как бумажные, так и цифровые документы. Однако треть компаний планирует перейти н
16.12.2015 OKI снизила цены на ряд моделей принтеров в России

яд наиболее критичных для бизнеса печатающих устройств, сообщили CNews в «ОКИ Системс Рус». В конце прошлого года компания также фиксировала цены для России в рублях. Так, стоимость цветных принтеров OKI С531 и OKI С610 формата А4 снизилась почти на 30%, а монохромного принтера OKI B731dnw — на 46%. В то же время, цветной принтер формата А3 OKI C822, цена на который уже
11.11.2015 OKI Europe выпустила новую серию цветных полиграфических принтеров

Компания OKI Europe представила линейку устройств серии Pro, печать на которых соответствует промышленным стандартам. Отличительной особенностью новых аппаратов является цифровая светодиодная технология
10.11.2015 OKI Europe представила новый цветной принтер формата A3 для офисной печати

Компания OKI Europe Ltd презентовала новую модель высокопроизводительного цветного принтера формата А3 с возможностью печати на различных носителях и с увеличенной скоростью печати. Принтер C911dn можно
06.10.2015 OKI создала новую компанию по производству широкоформатных принтеров

Компания OKI Data Corporation, которая входит в OKI Group, завершила сделку по приобретению бизнеса по производству инженерных систем печати широкого формата компании Seiko I Infotech Inc. Об это
07.07.2015 OKI представила в России новую линейку МФУ серии МС800

Компания OKI в России представила новую линейку цветных МФУ формата А3 — MC800. Об этом CNews сообщили в «ОКИ Системс Рус». Целевыми заказчиками моделей серии MC800 станут малые и крупные офисы. Высокое
03.07.2015 По итогам 2014 г. Oki Europe увеличила оборот на 4%

По итогам 2014 финансового года оборот компании Oki Europe Limited (дочернее предприятие корпорации Oki Data), в состав которой входит компания «Оки Системс рус», увеличился на 4% во всем мире, а операционная прибыль — на 31%. Как соо
29.04.2015 OKI Europe запустила интернет-академию для сетевых партнеров в регионе EMEA

Компания OKI Europe запустила OKI-академию — новую онлайн-платформу, которая предоставляет сетевым партнерам информацию о продукции, технологиях компании, учебные курсы и возможность прохождения

20.04.2015 OKI Europe выпустила новую линейку интеллектуальных МФУ формата A3

Компания OKI Europe выпустила новую линейку интеллектуальных МФУ формата A3 с расширенными функциональными возможностями. МФУ обеспечивают дополнительные уровни производительности бизнеса посредством sX
30.01.2015 OKI Europe запускает новую серию монохромных принтеров и МФУ формата А4

Компания OKI Europe обновила линейку монохромных принтеров и мультифункциональных устройств, выпустив монохромный принтер B432dn и МФУ MB472dnw. Новинки подойдут для бизнеса любого масштаба, т.к. легко

04.12.2014 OKI фиксирует цены на свою продукцию

Компания OKI, японский производитель принтеров и МФУ, объявила о фиксировании рублевых цен на свою продукцию в России. Понимая важность поддержки бизнеса в России, японский производитель принтеров приня
14.02.2014 OKI добавил функцию Google Cloud Print в МФУ серии MC300 и MC500

Компания OKI Data Corporation, входящая в OKI Group, объявила о возможности в некоторых многофункциональных аппаратах осуществлять беспроводную печать с помощью программы Google Cloud Print. Как

20.09.2013 OKI Europe объявила о новых назначениях в руководстве

Компания OKI Europe Limited объявила о назначении Терри Кавашима (Terry Kawashima) на должность управл
13.12.2012 OKI выпустила новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM

Компания OKI выводит на рынок новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM. Протокол DICOM является основным международным стандартом для обработки, хранения, печати и передачи меди
17.10.2012 OKI выпустила первый светодиодный принтер с возможностью печати белым тонером

Компания OKI выводит на рынок новые светодиодные принтеры, позволяющие печатать с использованием белого тонера. Они позволят предприятиям среднего и малого бизнеса решать множество задач печати быстро и
19.10.2011 CNews TV. X-Com и OKI изобрели новое лекарство для бизнеса

ые объемы информации — всевозможные отчеты, презентации и многое другое. Для устранения «бутылочных горлышек» бухгалтерских и аудиторских компаний российский интегратор X-Com и японский производитель OKI объединились и создали комплексное решение. смотреть на CNews.TV
19.10.2011 OKI и X-Com создали «облачное» ИТ-решение для бухгалтерии

Японский производитель печатных решений OKI и российский системный интегратор X-Com создали специальный ИТ-комплекс для тех, кому приходится не просто много работать с документами, но еще и печатать их в больших объемах. В первую оче
27.09.2011 Обзор принтера OKI C310dn: лазер уходит в прошлое

Компания OKI – пионер в области светодиодной печати. Уже более 20-ти лет она активно применяет и пропогандирует именно эту технологию. Почему? Ответ очень прост: надежность светодиодного способа гораздо
24.08.2009 Россия: Рынок устройств печати рухнул на 61%

и эффективности работы вендоров в целом. Вендоры устройств печати, представленные на российском рынке, подтверждают оценки, приведенные IDC. Как рассказал CNews Олег Бондарев, директор по маркетингу Oki в России, по итогам 1-го полугодия этого года отечественный рынок печатных устройств упал где-то на 45–60% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. «Эта тенденция наблюдается практи
13.03.2009 В OKI Electric Industry произошли кадровые перестановки

Компания OKI Electric Industry, производитель телекоммуникационного оборудования, объявила о том, что Хидеичи Кавасаки (Hideichi Kawasaki), занимавший должность управляющего директора и старшего вице-пр
17.11.2008 OKI Printing Solutions представила новые модели принтеров

Компания OKI Printing Solutions представила новый модельный ряд принтеров: В6250, С710, С9850, серии В400 и С800, а также полноцветный многофункциональный аппарат «все-в-одном» С9850 MFP. Многофункциона
01.11.2008 13 ноября состоится пресс-конференция OKI Printing Solutions

Компания OKI Printing Solutions приглашает принять участие в пресс-конференции, где вниманию посетителей будет представлен новый модельный ряд принтеров. Этой осенью компания объявляет о выходе новых цв
30.06.2008 Тест принтера OKI B2200: светодиодная печать в каждый дом

Компания OKI printing solutions, или просто OKI — один из мировых лидеров по производству печатной техники. Она работает на этом рынке уже более двадцати лет и прекрасно зарекомендовала себя во м
05.02.2008 Секреты лазерной печати: Canon, HP, Kyocera, Oki, Brother

выделяется озон, который, являясь сильным окислителем, в больших количествах считается вредным, как для внутренностей принтера, так и для здоровья человека. Многие производители (Canon, HP, Samsung, Oki и др.) стали использовать в картридже ролик заряда из проводящей резины. При заряде, ролик вращаясь, непосредственно контактирует с фотобарабаном, а поскольку воздушная прослойка отсутствуе
20.03.2007 OKI Printing Solutions объявил о поставке миллионного цветного принтера

Компания OKI Printing Solutions объявила о поставке миллионного цветного настольного принтера, которым стал C3400, принтер формата А4. Он был выпущен на заводе в Таиланде, на долю которого приходится 47
01.02.2007 OKI C8600: компактный цветной принтер формата A3

Компания OKI Printing Solutions объявила о выходе компактного цветного принтера формата A3 на российский рынок. Отличительными особенностями новой модели являются ее небольшой размер и доступная цена. М
15.01.2007 OKI представила высокоскоростной принтер серии Microline

Компания OKI Printing Solutions объявила о выводе на рынок нового решения в области матричной печати — принтера OKI ML1120. Эта модель предназначена для реализации бизнес-задач в организациях. Мо
22.12.2006 Oki разработал самый маленький усилитель

зователя, 3D surround и усилителя. Разработанный компанией чип может улучшить звук в портативных устройствах, например, мобильных телефонах, портативных навигационных системах и электронных словарях. Oki LSI ML2611 с 16bit ЦАП имеет размеры 3х3,2 мм. Начало массовых продаж новинки запланировано на июнь 2007 года.
17.11.2005 Объем мировых поставок светодиодных принтеров OKI достиг 6 млн.

Компания OKI Printing Solutions заявила, что объемы мировых продаж цифровых цветных и монохромных светодиодных принтеров достигли 6 миллионов единиц с момента начала производства в 1981 году. Последние

16.11.2005 OKI начинает производство ПО в Даляне

Компания OKI Printing Solutions открыла в Даляне (Китай) собственное производство программного обеспечения для принтеров и МФУ. OKI Data Dalian начала работу в октябре 2005 года и стала первым ра

Публикаций - 174, упоминаний - 175

OKI и организации, системы, технологии, персоны:

OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 45 40
Samsung Electronics 11065 30
Xerox - The Haloid Company 1168 29
Canon 1439 23
Seiko Epson Corporation 908 22
HP Inc. 5883 21
HP - Hewlett-Packard 3662 19
Xerox - Lexmark Int 303 16
Fujitsu 2105 15
OKI Electric Industry 21 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 12
Brother - Brother Industries - Бразер 215 10
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 10
Hitachi - Хитачи 1501 10
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 9
Cisco Systems 5372 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Konica Minolta 423 9
Sony 6739 9
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 9
Dell EMC 5180 8
Intel Corporation 12811 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Toshiba Corporation 2980 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 8
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
Ergodata - Эргодата 45 7
Microsoft Corporation 25775 7
Apple Inc 13156 7
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 6
Lenovo EMC - Iomega 177 6
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 6
AMD Graphics Product Group - ATI 973 5
ELKO Group - Элко Групп - АБ-Трейд - Абсолют-Трейд - Торговый дом Абсолют 44 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 5
Western Digital Corporation - WDC 589 5
Oracle Corporation 7074 5
Крок - Croc 1964 5
AHConferences 53 5
Газпром ПАО 1493 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Hansol Group - Hansol Electronics 8 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
КонсультантПлюс 161 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ferrari NV 159 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Белый Ветер 365 2
Евросеть - Техмаркет 81 2
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Альфа-Банк 1979 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Bank of America - Банк Америки 271 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Sheraton - Шератон 21 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Газпром трансгаз 157 1
Hyosung - Nautilus Hyosung - Hyosung TNC Corporation - Hyosung Heavy Industries Corporation - Hyosung Chemical Corporation - Hyosung TNS Corporation 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 1
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 1
Seiko Instruments Inc - SII 19 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Федеральное казначейство России 1949 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 98
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 34
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 29
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 23
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Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 20
Монохромное изображение - Monochrome image 642 20
Принтер - скорость печати 590 19
Принтер струйный - Inkjet printer 739 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Оцифровка - Digitization 5185 13
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 12
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 12
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 11
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 11
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 10
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1195 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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