Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OKI ОКИ Системс Рус
Публикаций - 160, упоминаний - 187
OKI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Звонов Илья 12 5
|Рязанцева Светлана 5 4
|Лебедев Сергей 28 4
|Буров Олег 25 4
|Макаренков Константин 41 2
|Кириян Андрей 4 1
|Мылицын Роман 83 1
|Масленников Алексей 4 1
|Давлетшин Анвар 4 1
|Сиротин Илья 5 1
|Колесов Олег 5 1
|Миронос Владимир 5 1
|Селиверстова Алина 5 1
|Фешин Дмитрий 6 1
|Тимирязев Вилен 6 1
|Смольников Иван 12 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Лачков Евгений 22 1
|Демидов Михаил 132 1
|Щетинин Павел 3 1
|Роганков Игорь 3 1
|Шайков Игорь 3 1
|Низовский Григорий 37 1
|Федоров Иван 22 1
|Баласанян Владимир 42 1
|Краснюков Андрей 3 1
|Глухов Алексей 4 1
|Чернов Александр 11 1
|Орловский Виктор 315 1
|Открытые системы ИД 155 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10427 2
|Silicon 454 2
|Прайм - Агентство экономической информации 686 1
|DigiTimes - Издание 1283 1
|CNews TV 521 1
|The Engineer 79 1
|IDC - International Data Corporation 4606 13
|Harris Interactive 83 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3129 1
|Gartner 3286 1
|Медиалогия 48 1
|IDC Russia - IDC Россия 161 1
|IHS iSuppli 389 1
|ITResearch 110 1
|Сириус - Образовательный центр 119 3
|РАН - Российская академия наук 1335 1
|РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru