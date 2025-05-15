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Роганков Игорь
УПОМИНАНИЯ
|15.05.2025
|Группа компаний X-Com запускает направление M&A 1
|22.05.2023
|X-Com выходит на рынок решений Pro-AV 1
|08.09.2022
|X-Com подвела итоги первого полугодия 2022 года 1
|16.05.2019
|Компанию «X-Com Санкт-Петербург» возглавил Андрей Мамонов 1
|19.10.2011
|OKI и X-Com создали «облачное» ИТ-решение для бухгалтерии 1
|15.03.2010
|X-Com построил ИТ-инфраструктуру в новом офисе «Нашего радио» 1
Роганков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|X-Com - Икс ком 150 6
|МегаФон 9219 1
|Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
|Polymedia - Полимедиа 140 1
|Legrand 78 1
|Molex 28 1
|OKI - ОКИ Системс Рус 171 1
|ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
|Картаев Павел 1 1
|Hawking Stephen - Хокинг Стивен 31 1
|Винников Николай 1 1
|Есилевский Петр 11 1
|Мамонов Андрей 1 1
|Прокофьев Игорь 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 5
|Япония 13359 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3142 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 1
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