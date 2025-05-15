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Роганков Игорь


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Группа компаний X-Com запускает направление M&A 1
22.05.2023 X-Com выходит на рынок решений Pro-AV 1
08.09.2022 X-Com подвела итоги первого полугодия 2022 года 1
16.05.2019 Компанию «X-Com Санкт-Петербург» возглавил Андрей Мамонов 1
19.10.2011 OKI и X-Com создали «облачное» ИТ-решение для бухгалтерии 1
15.03.2010 X-Com построил ИТ-инфраструктуру в новом офисе «Нашего радио» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Роганков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

X-Com - Икс ком 150 6
МегаФон 9219 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Polymedia - Полимедиа 140 1
Legrand 78 1
Molex 28 1
OKI - ОКИ Системс Рус 171 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 253 1
Газпром ПАО 1363 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 316 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2871 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 936 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 467 1
Роснефть НК - нефтяная компания 518 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11849 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5701 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8317 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10914 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6444 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - Видеосистема 403 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1083 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1160 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2517 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12256 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5963 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17352 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1136 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6976 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16313 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3897 1
Картаев Павел 1 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 31 1
Винников Николай 1 1
Есилевский Петр 11 1
Мамонов Андрей 1 1
Прокофьев Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 5
Япония 13359 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3142 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 2
Информатика - computer science - informatique 1091 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 857 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1743 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3231 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4122 1
Физика - Physics - область естествознания 2685 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6088 1
Аудит - аудиторский услуги 2798 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 300 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 546 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
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