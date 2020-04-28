Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех
Вертолеты России
Публикаций - 127, упоминаний - 172
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газизов Камиль 65 13
|Носов Михаил 17 12
|Зыков Игорь 8 7
|Соколов Алексей 129 6
|Дюбанов Анатолий 88 6
|Галактионов Вячеслав 8 6
|Калина Роман 61 6
|Приданкин Андрей 30 6
|Гоцуцов Сергей 9 6
|Чукарин Алексей 56 6
|Корягин Михаил 6 6
|Макаренков Константин 40 6
|Масенков Владислав 9 6
|Матвеева Татьяна 83 6
|Мозин Олег 5 5
|Симаков Олег 107 5
|Исаев Антон 7 5
|Иванов Георгий 18 5
|Артамохов Павел 6 5
|Балашов Игорь 9 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Кудрявцев Олег 6 5
|Газизов Алексей 11 4
|Тарасевич Василий 8 4
|Шадрин Виталий 9 4
|Богданов Кирилл 103 4
|Гребенщиков Дмитрий 22 3
|Израйлев Иван 9 3
|Никифоров Николай 1143 3
|Ибрагимов Рустем 17 3
|Григорян Гагик 8 3
|Сердюков Анатолий 78 3
|Богинский Андрей 3 3
|Зайчиков Илья 12 3
|Петров Дмитрий 40 3
|Определенов Владимир 19 3
|Копаев Геннадий 16 3
|Скворцов Иван 3 3
|Путин Владимир 2452 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru