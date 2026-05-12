Ростех - Вертолеты России

РЖД и «Вертолеты России» получили доли в убыточном стартапе российских ученых-физиков изикс» (бренд Cyberphysics). АО «РЖД Управление активами» получило 2,52%, структуры «Ростеха» — АО «Вертолеты России» и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» — еще по 2,18%. ООО «Венчу

«Вертолеты России» построили ESM нового поколения Холдинг «Вертолеты России» завершил масштабное внедрение ITSM/ESM-решения 1С:Itilium для управления ко

«Вертолеты России» перешли на отечественную систему управления корпоративными процессами Холдинг «Вертолеты России» завершил внедрение единой отечественной платформы управления сервисами 1С:I

В «Вертолетах России» внедрили универсальную систему сервисной поддержки. мы «Итилиум», прототипа «1С:ITILIUM», и авторскому надзору со стороны экспертов «Деснола», холдинг «Вертолеты России» повысил уровень эффективности в управлении сервисной ИТ-поддержки: 38 тыс.

«Ростелеком» помог «Вертолетам России» перевести на удаленную работу 90% сотрудников управляющей компании «Вертолеты России» (входят в госкорпорацию Ростех) с помощью технических решений «Ростелекома»

«Вертолеты России» расширяют сотрудничество с «1С» «Вертолеты России» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области информац

«Аванпост» внедрил Avanpost PKI и Avanpost SSO в компании холдинга «Вертолеты России» тупом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении внедрения Avanpost PKI и Avanpost SSO в «Кумертауском авиационном производственном предприятии» («КумАПП», входит в «Вертолеты России» и «Оборонпром»), крупном авиастроительном предприятии, производящем вертолеты соосной схемы фирмы «Камов». Система, созданная в рамках данного проекта, стала важным этапом в р

«Вертолеты России» вкладывают 26 миллионов в российскую ОС «Вертолеты России» переходят на отечественную ОС Холдинг «Вертолеты России», входящий в

«ВР-Ресурс» внедрил систему электронного документооборота DirectumRX в соответствии с требованиями корпорации «Ростех». ВР-Ресурс – единый центр обслуживания холдинга «Вертолеты России». Компания оказывает комплекс услуг по управлению непрофильными бизнес-проце

«Барс груп» модернизировала мобильное приложение для «Вертолетов России» о центра информатизации» (входит в ГК «Ростех»), модернизировала мобильное приложение СЭД холдинга «Вертолеты России», внедрив для подписания документов функционал усиленной квалифицированной э

Konica Minolta перевела «Вертолеты России» на аутсорсинг печати Konica Minolta объявила о том, что компания «Вертолеты России» перешла на аутсорсинг печати, благодаря чему удалось снизить затраты на печ

«РТ-Информ» переведет «Вертолеты России» на цифровые технологии «РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ госкорпорации «Ростех») и «Вертолеты России» в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС, который проходит

«АйТеко» построила ИТ-инфраструктуру нового 14-этажного «ангара» для «Вертолетов России» Компания «АйТеко» реализовала проект по созданию ИТ-инфраструктуры новой штаб-квартиры холдинга «Вертолеты России». После переезда холдинга «Вертолеты России» из арендуемых в Центре международной торговли офисов в 14-ти этажный многофункциональный комплекс на Большой Пионерской улиц

«РТ-Информ» переводит предприятия «Ростеха» на сервисную модель «РТ-Информ» объявил о заключении сервисного контракта по оказанию услуги покопийной печати для «Вертолетов России». Как рассказали CNews в компании, сервис позволит сократить затраты на содержание печатной инфраструктуры холдинга «Ростех», добиться подробной детализации расходов на печать

УК «Вертолеты России» перешла с Windows на Linux Миграция на Linux Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», начал полноценное внедрение операционно

«РТ-Информ» обеспечил техническое обслуживание PLM-систем «Вертолетов России» «РТ-Информ» (госкорпорация «Ростех») объявил о победе в конкурсе на техническую поддержку систем автоматизации проектирования и управления жизненным циклом изделия (PLM) на предприятиях холдинга «Вертолеты России». Как пояснили CNews в компании, по договору заказчик получает доступ к обновленному программному обеспечению, возможность получения услуг телефонной поддержки в связи с исполь

«Вертолеты России» переходят с Windows на Linux и с Cisco на «Булат» Переход на свободное ПО Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорации «Ростех», в рамках программы импортозамещения пла

«Вертолеты России» внедряют систему планирования и мониторинга производственных заказов Компания «РТ-Информ» завершила первый этап проекта по созданию системы планирования и мониторинга производственных заказов на предприятиях холдинга «Вертолеты России». Новая система позволит оптимизировать организационно-производственные процессы по выпуску вертолетов, сообщили CNews в «РТ-Информ». По итогам проекта большинство предприятий

В «Вертолетах России» оценили итоги эксплуатации СЭД за год «Вертолеты России» – отечественный вертолетостроительный холдинг, входящий в число мировых лидеров вертолетостроительной отрасли. Это одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями п

«Астерос» построил ИТ-инфраструктуру для штаб-квартиры «Вертолетов России» Группа «Астерос» завершила проект по строительству ИТ-инфраструктуры нового офиса холдинга «Вертолеты России» в высотном здании Центра международной торговли на Краснопресненской набере

«Сименс» и «Вертолеты России» развивают сотрудничество в области PLM-технологий Компании «Сименс» и «Вертолеты России» подписали меморандум о взаимопонимании. Документ определяет принципы и основные направления развития сотрудничества компаний и закрепляет решение холдинга «Вертолеты России

Решения «Лаборатории Касперского» защищают производство «Вертолетов России» ория Касперского» сообщила о том, что комплексная платформа для защиты корпоративной сети Kaspersky Security для бизнеса наряду с другими защитными решениями компании обеспечит безопасность холдинга «Вертолеты России». Единая система информационной безопасности на базе продуктов «Лаборатории Касперского» будет развернута на большинстве предприятий, входящих в структуру холдинга, в том числе

«Энвижн Груп» автоматизировала планирование в холдинге «Вертолеты России» Компания «Энвижн Груп» завершила внедрение системы оперативного бюджетного управления Oracle Hyperion Planning в холдинге «Вертолеты России». Oracle Hyperion Planning позволила автоматизировать процессы оперативного финансово-экономического планирования, дала возможность проводить детальный бизнес-анализ и оператив

«Астерос» построила ИТ-инфраструктуру нового научного комплекса «Вертолетов России» в Подмосковье о научного комплекса площадью более 43 тыс. кв.м. на территории Национального центра вертолетостроения в Подмосковье. Ожидается, что масштабный для российской авиации проект, реализованный холдингом «Вертолеты России» и компанией «Астерос», позволит объединенным вертолетным конструкторским бюро страны работать на принципиально новом цифровом уровне технического-оснащения. Как рассказали CNe

Inline Technologies построила мультимедийную систему для «Вертолетов России» Компания Inline Technologies объявила о завершении проекта по построению корпоративной мультимедийной системы для российского вертолетостроительного холдинга «Вертолеты России». Целью проекта было создание инструмента для оперативного управления предприятиями холдинга и повышения эффективности принятия управленческих решений. Построенная Inline Techn

«Ситроникс ИТ» развивает систему бюджетного контроля на базе Oracle Hyperion Planning для «Вертолетов России» тадии была обеспечена интеграция плановой и фактической подсистем для всех 11 предприятий холдинга «Вертолеты России». Таким образом, в холдинге «Вертолеты России» создана централизованн

«Вертолеты России» оптимизировали систему бюджетного планирования на базе Oracle Hyperion Planning «Вертолеты России», дочерняя компания ОПК «Оборонпром» (входит в состав ГК «Ростехнологии»), и