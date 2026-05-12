Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ростех Вертолеты России

Ростех - Вертолеты России

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.05.2026 РЖД и «Вертолеты России» получили доли в убыточном стартапе российских ученых-физиков

изикс» (бренд Cyberphysics). АО «РЖД Управление активами» получило 2,52%, структуры «Ростеха» — АО «Вертолеты России» и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» — еще по 2,18%. ООО «Венчу
25.08.2025 «Вертолеты России» построили ESM нового поколения

Холдинг «Вертолеты России» завершил масштабное внедрение ITSM/ESM-решения 1С:Itilium для управления ко
20.08.2025 «Вертолеты России» перешли на отечественную систему управления корпоративными процессами

Холдинг «Вертолеты России» завершил внедрение единой отечественной платформы управления сервисами 1С:I
03.12.2024 В «Вертолетах России» внедрили универсальную систему сервисной поддержки.

мы «Итилиум», прототипа «1С:ITILIUM», и авторскому надзору со стороны экспертов «Деснола», холдинг «Вертолеты России» повысил уровень эффективности в управлении сервисной ИТ-поддержки: 38 тыс.

28.04.2020 «Ростелеком» помог «Вертолетам России» перевести на удаленную работу 90% сотрудников управляющей компании

«Вертолеты России» (входят в госкорпорацию Ростех) с помощью технических решений «Ростелекома»
07.06.2019 «Вертолеты России» расширяют сотрудничество с «1С»

«Вертолеты России» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области информац
09.11.2018 «Аванпост» внедрил Avanpost PKI и Avanpost SSO в компании холдинга «Вертолеты России»

тупом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении внедрения Avanpost PKI и Avanpost SSO в «Кумертауском авиационном производственном предприятии» («КумАПП», входит в «Вертолеты России» и «Оборонпром»), крупном авиастроительном предприятии, производящем вертолеты соосной схемы фирмы «Камов». Система, созданная в рамках данного проекта, стала важным этапом в р
27.07.2018 «Вертолеты России» вкладывают 26 миллионов в российскую ОС

«Вертолеты России» переходят на отечественную ОС Холдинг «Вертолеты России», входящий в
28.04.2018 «ВР-Ресурс» внедрил систему электронного документооборота DirectumRX

в соответствии с требованиями корпорации «Ростех». ВР-Ресурс – единый центр обслуживания холдинга «Вертолеты России». Компания оказывает комплекс услуг по управлению непрофильными бизнес-проце
01.03.2018 «Барс груп» модернизировала мобильное приложение для «Вертолетов России»

о центра информатизации» (входит в ГК «Ростех»), модернизировала мобильное приложение СЭД холдинга «Вертолеты России», внедрив для подписания документов функционал усиленной квалифицированной э
11.01.2018 Konica Minolta перевела «Вертолеты России» на аутсорсинг печати

Konica Minolta объявила о том, что компания «Вертолеты России» перешла на аутсорсинг печати, благодаря чему удалось снизить затраты на печ
19.07.2017 «РТ-Информ» переведет «Вертолеты России» на цифровые технологии

«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ госкорпорации «Ростех») и «Вертолеты России» в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС, который проходит
08.06.2017 «АйТеко» построила ИТ-инфраструктуру нового 14-этажного «ангара» для «Вертолетов России»

Компания «АйТеко» реализовала проект по созданию ИТ-инфраструктуры новой штаб-квартиры холдинга «Вертолеты России». После переезда холдинга «Вертолеты России» из арендуемых в Центре международной торговли офисов в 14-ти этажный многофункциональный комплекс на Большой Пионерской улиц
05.04.2017 «РТ-Информ» переводит предприятия «Ростеха» на сервисную модель

«РТ-Информ» объявил о заключении сервисного контракта по оказанию услуги покопийной печати для «Вертолетов России». Как рассказали CNews в компании, сервис позволит сократить затраты на содержание печатной инфраструктуры холдинга «Ростех», добиться подробной детализации расходов на печать
27.02.2017 УК «Вертолеты России» перешла с Windows на Linux

Миграция на Linux Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», начал полноценное внедрение операционно
16.09.2016 «РТ-Информ» обеспечил техническое обслуживание PLM-систем «Вертолетов России»

«РТ-Информ» (госкорпорация «Ростех») объявил о победе в конкурсе на техническую поддержку систем автоматизации проектирования и управления жизненным циклом изделия (PLM) на предприятиях холдинга «Вертолеты России». Как пояснили CNews в компании, по договору заказчик получает доступ к обновленному программному обеспечению, возможность получения услуг телефонной поддержки в связи с исполь
11.02.2016 «Вертолеты России» переходят с Windows на Linux и с Cisco на «Булат»

Переход на свободное ПО Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорации «Ростех», в рамках программы импортозамещения пла
05.10.2015 «Вертолеты России» внедряют систему планирования и мониторинга производственных заказов

Компания «РТ-Информ» завершила первый этап проекта по созданию системы планирования и мониторинга производственных заказов на предприятиях холдинга «Вертолеты России». Новая система позволит оптимизировать организационно-производственные процессы по выпуску вертолетов, сообщили CNews в «РТ-Информ». По итогам проекта большинство предприятий

16.05.2014 В «Вертолетах России» оценили итоги эксплуатации СЭД за год

«Вертолеты России» – отечественный вертолетостроительный холдинг, входящий в число мировых лидеров вертолетостроительной отрасли. Это одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями п
14.04.2014 «Астерос» построил ИТ-инфраструктуру для штаб-квартиры «Вертолетов России»

Группа «Астерос» завершила проект по строительству ИТ-инфраструктуры нового офиса холдинга «Вертолеты России» в высотном здании Центра международной торговли на Краснопресненской набере
28.08.2013 «Сименс» и «Вертолеты России» развивают сотрудничество в области PLM-технологий

Компании «Сименс» и «Вертолеты России» подписали меморандум о взаимопонимании. Документ определяет принципы и основные направления развития сотрудничества компаний и закрепляет решение холдинга «Вертолеты России
24.07.2013 Решения «Лаборатории Касперского» защищают производство «Вертолетов России»

ория Касперского» сообщила о том, что комплексная платформа для защиты корпоративной сети Kaspersky Security для бизнеса наряду с другими защитными решениями компании обеспечит безопасность холдинга «Вертолеты России». Единая система информационной безопасности на базе продуктов «Лаборатории Касперского» будет развернута на большинстве предприятий, входящих в структуру холдинга, в том числе
05.07.2013 «Энвижн Груп» автоматизировала планирование в холдинге «Вертолеты России»

Компания «Энвижн Груп» завершила внедрение системы оперативного бюджетного управления Oracle Hyperion Planning в холдинге «Вертолеты России». Oracle Hyperion Planning позволила автоматизировать процессы оперативного финансово-экономического планирования, дала возможность проводить детальный бизнес-анализ и оператив
08.11.2012 «Астерос» построила ИТ-инфраструктуру нового научного комплекса «Вертолетов России» в Подмосковье

о научного комплекса площадью более 43 тыс. кв.м. на территории Национального центра вертолетостроения в Подмосковье. Ожидается, что масштабный для российской авиации проект, реализованный холдингом «Вертолеты России» и компанией «Астерос», позволит объединенным вертолетным конструкторским бюро страны работать на принципиально новом цифровом уровне технического-оснащения. Как рассказали CNe
08.08.2012 Inline Technologies построила мультимедийную систему для «Вертолетов России»

Компания Inline Technologies объявила о завершении проекта по построению корпоративной мультимедийной системы для российского вертолетостроительного холдинга «Вертолеты России». Целью проекта было создание инструмента для оперативного управления предприятиями холдинга и повышения эффективности принятия управленческих решений. Построенная Inline Techn
18.07.2012 «Ситроникс ИТ» развивает систему бюджетного контроля на базе Oracle Hyperion Planning для «Вертолетов России»

тадии была обеспечена интеграция плановой и фактической подсистем для всех 11 предприятий холдинга «Вертолеты России». Таким образом, в холдинге «Вертолеты России» создана централизованн
01.02.2012 «Вертолеты России» оптимизировали систему бюджетного планирования на базе Oracle Hyperion Planning

«Вертолеты России», дочерняя компания ОПК «Оборонпром» (входит в состав ГК «Ростехнологии»), и
03.10.2011 Холдинг «Вертолеты России» реформирует закупочную деятельность

Российский вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России», входящий в Объединенную промышленную корпорацию «Оборонпром», приступил к


Публикаций - 180, упоминаний - 241

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 90
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 33
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 28
Ростех - РТ-Информ 149 23
9594 19
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 19
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 18
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 15
Ростелеком 10948 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 11
SAP SE 5601 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
БАРС Груп 579 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Microsoft Corporation 25775 10
Oracle Corporation 7074 10
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 9
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 14 8
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 8
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 8
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 8
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
МегаФон 10742 5
Softline - Софтлайн 3743 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
1С-Битрикс - Bitrix 675 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 4
Dassault Systemes 235 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 4
Ростелеком - Булат НИЦ 52 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 49
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 38
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 36
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 30
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 27
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 22
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Роснефть НК - нефтяная компания 562 11
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 11 10
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 9
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 9
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 8
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 8
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 7
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 7
Газпром ПАО 1493 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 7
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 6
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Почта России ПАО 2370 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 5
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 10 5
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 5
Татнефть 243 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Федеральное казначейство России 1949 13
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 7
Правительство Челябинской области 78 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 6
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 5
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 5
Альянстрансатом 6 5
Администрация Твери 5 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Мосгортранс ГУП 139 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 80
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 66
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 39
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 35
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 28
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 26
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 22
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 18
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 17
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 14
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 13
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 11
Linux OS 11533 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 10
Microsoft Windows 16882 10
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 9
БАРС.Alpha BI 47 8
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 8
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 8
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 15 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 6
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 6
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 5
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 5
Siemens Teamcenter 73 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 3
Oracle Hyperion 259 3
Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 64 3
Технология здоровья - Медкарта 24 6 3
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 3
Астерос Контакт Авиа 18 3
Dassault Systemes - BoostAerospace 3 3
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-28Н Ночной охотник - ударный вертолёт 25 3
Kaspersky OS 156 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Outlook 1506 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Газизов Камиль 68 14
Носов Михаил 18 13
Зыков Игорь 8 7
Моторко Андрей 73 7
Чукарин Алексей 59 6
Галактионов Вячеслав 9 6
Осипова Александра 18 6
Дюбанов Анатолий 95 6
Калина Роман 62 6
Масенков Владислав 10 6
Приданкин Андрей 30 6
Гоцуцов Сергей 17 6
Макаренков Константин 42 6
Корягин Михаил 7 6
Кудрявцев Олег 7 6
Соколов Алексей 137 6
Матвеева Татьяна 110 6
Симаков Олег 113 5
Емелин Дмитрий 16 5
Артамохов Павел 6 5
Иванов Георгий 18 5
Исаев Антон 12 5
Баренбойм Владислав 5 5
Мухамадеев Ильяс 5 5
Мозин Олег 5 5
Балашов Игорь 16 5
Тарасевич Василий 8 4
Шадрин Виталий 9 4
Сердюков Анатолий 84 4
Газизов Алексей 11 4
Путин Владимир 3454 4
Богданов Кирилл 112 4
Чемезов Сергей 147 3
Сахненко Сергей 91 3
Гребенщиков Дмитрий 39 3
Определенов Владимир 20 3
Петров Дмитрий 79 3
Ибрагимов Рустем 23 3
Кисляков Кирилл 7 3
Катамадзе Анна 133 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 161
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 47
Европа 24964 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 9
Россия - УФО - Челябинская область 1512 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Ближний Восток 3154 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 8
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 27 7
Япония 13807 7
Украина 7928 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 6
Испания - Королевство 3840 6
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Индия - Bharat 5870 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 66
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 66
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 64
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 24
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 8
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Английский язык 7030 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
РИА Новости 1033 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Известия ИД 770 1
Российская газета 290 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
PLMpedia 1 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Ведомости 1466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
CNews Инновация года - награда 155 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
НМГ - Медиалогия 37 2
Gartner - Гартнер 3658 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Technavio 29 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
НИЦ Курчатовский институт - ВИАМ - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
ЦНИИСУ - Центральный научно-исследовательский институт систем управления и экономики 1 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 14 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
CNews FORUM Кейсы 313 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Best Office Awards 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще