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Ростех
Вертолеты России



28.04.2020 «Ростелеком» помог «Вертолетам России» перевести на удаленную работу 90% сотрудников управляющей компании
07.06.2019 «Вертолеты России» расширяют сотрудничество с «1С»
09.11.2018 «Аванпост» внедрил Avanpost PKI и Avanpost SSO в компании холдинга «Вертолеты России»
27.07.2018 «Вертолеты России» вкладывают 26 миллионов в российскую ОС
01.03.2018 «Барс груп» модернизировала мобильное приложение для «Вертолетов России»
11.01.2018 Konica Minolta перевела «Вертолеты России» на аутсорсинг печати
19.07.2017 «РТ-Информ» переведет «Вертолеты России» на цифровые технологии
08.06.2017 «АйТеко» построила ИТ-инфраструктуру нового 14-этажного «ангара» для «Вертолетов России»
05.04.2017 «РТ-Информ» переводит предприятия «Ростеха» на сервисную модель
27.02.2017 УК «Вертолеты России» перешла с Windows на Linux
16.09.2016 «РТ-Информ» обеспечил техническое обслуживание PLM-систем «Вертолетов России»
11.02.2016 «Вертолеты России» переходят с Windows на Linux и с Cisco на «Булат»
05.10.2015 «Вертолеты России» внедряют систему планирования и мониторинга производственных заказов
16.05.2014 В «Вертолетах России» оценили итоги эксплуатации СЭД за год
14.04.2014 «Астерос» построил ИТ-инфраструктуру для штаб-квартиры «Вертолетов России»
28.08.2013 «Сименс» и «Вертолеты России» развивают сотрудничество в области PLM-технологий
24.07.2013 Решения «Лаборатории Касперского» защищают производство «Вертолетов России»
05.07.2013 «Энвижн Груп» автоматизировала планирование в холдинге «Вертолеты России»
08.11.2012 «Астерос» построила ИТ-инфраструктуру нового научного комплекса «Вертолетов России» в Подмосковье
08.08.2012 Inline Technologies построила мультимедийную систему для «Вертолетов России»
18.07.2012 «Ситроникс ИТ» развивает систему бюджетного контроля на базе Oracle Hyperion Planning для «Вертолетов России»
01.02.2012 «Вертолеты России» оптимизировали систему бюджетного планирования на базе Oracle Hyperion Planning
03.10.2011 Холдинг «Вертолеты России» реформирует закупочную деятельность

Публикаций - 127, упоминаний - 172

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2399 55
Ростех - РТ-Информ 113 21
5306 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7877 12
Ростех - Швабе Холдинг 156 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8577 11
Siemens AG - Сименс Россия 2263 10
SAP SE 4384 10
Астерос - Asteros 602 10
Oracle Corporation 5828 9
РусБИТех - ГК Astra Linux 499 9
Барс груп 453 9
Microsoft Corporation 21285 8
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 309 8
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 208 7
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 82 7
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 72 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 729 7
Ростех - Технодинамика 27 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1524 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 234 6
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 6
Микрон - Micron 584 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3779 6
АТОЛ ГК 181 5
Navitel - Навител Навигатор 278 5
Ростех - Автоматика Концерн 490 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1083 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1353 4
1С-Битрикс - Bitrix 415 4
IBM - International Business Machines Corp 8733 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6261 4
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 195 4
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 131 3
B2B-Center - Центр развития экономики 142 3
Аскон - Ascon 274 3
КСК Технологии 33 3
Корус Консалтинг ГК 996 3
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 117 3
Diasoft - Диасофт 509 3
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 129 22
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 58 16
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 15
Ростех - Вертолеты России - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 18 9
Роснефть НК 420 9
X5 Group 654 8
РЖД - Российские железные дороги 1353 8
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 88 8
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 123 7
АвтоВАЗ 161 7
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 21 6
РусГидро ПАО 175 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 80 6
ПСБ - Промсвязьбанк 639 6
Аэрофлот 619 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 5
Почта России ПАО 1806 5
КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 5 5
Татэнерго 37 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1974 5
ГПБ - Газпромбанк 806 5
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 21 5
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 5
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 195 4
Агропромкомплектация ГК 6 4
Airbus Group 192 4
Техмаш - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 15 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4925 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 191 4
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 34 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 777 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 107 3
Башнефть ПАО АНК 112 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 232 3
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 94 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 44 3
Татнефть 169 3
РВК - Российская венчурная компания 515 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7472 15
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2050 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3718 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1258 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 945 7
Федеральное казначейство России 1035 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1152 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 7
Правительство РФ 3966 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 831 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1862 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 26 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 103 6
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 28 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
Альянстрансатом 6 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1211 5
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 5 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1766 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2059 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2375 5
Администрация Твери 4 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2036 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 90 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2851 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 516 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1208 2
Счётная палата РФ 566 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 989 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1789 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1264 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 55 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
Союз машиностроителей России 26 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12421 37
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1838 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3718 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2321 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2566 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4710 8
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 991 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10164 6
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 222 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1583 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4077 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5953 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 653 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1997 5
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2079 5
Мобильное приложение - Mobile app 2422 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1114 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 695 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3130 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1013 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1375 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1612 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1694 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 194 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2747 3
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 435 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 839 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3566 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 99 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18108 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2333 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 178 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2888 2
Умные платформы 685 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 263 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6698 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 265 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1521 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 548 10
Linux OS 7307 10
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 7
БАРС.Alpha BI 34 6
МТС SmartMed - телемедицинский проект - МТС eHealth 25 6
Oracle Hyperion Planning 115 6
АТОЛ Онлайн-кассы 54 5
Microsoft Windows 1477 5
МТС Cloud - CloudMTS 144 5
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 5
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 115 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 5
Microsoft Windows 10 10289 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 684 4
Siemens Teamcenter 50 4
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 203 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 231 4
Технология здоровья - Медкарта 24 6 3
Kaspersky OS 41 3
Астерос Контакт Авиа 18 3
Microsoft Outlook 1210 3
Хоулмонт - Тезис 89 3
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 62 3
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 48 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 3
Microsoft SQL Server 1270 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 452 2
1С:ERP Управление предприятием 213 2
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 12 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 309 2
Microsoft Exchange Server 352 2
Diasoft Database Adapter 12 2
Kaspersky Internet Security 347 2
Microsoft SharePoint Server 538 2
Microsoft Office PowerPoint 613 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 140 2
Apple iPad 3559 2
Diasoft Legacy Renovation 4 2
WSS Docs 16 2
Газизов Камиль 65 13
Носов Михаил 17 12
Зыков Игорь 8 7
Соколов Алексей 129 6
Дюбанов Анатолий 88 6
Галактионов Вячеслав 8 6
Калина Роман 61 6
Приданкин Андрей 30 6
Гоцуцов Сергей 9 6
Чукарин Алексей 56 6
Корягин Михаил 6 6
Макаренков Константин 40 6
Масенков Владислав 9 6
Матвеева Татьяна 83 6
Мозин Олег 5 5
Симаков Олег 107 5
Исаев Антон 7 5
Иванов Георгий 18 5
Артамохов Павел 6 5
Балашов Игорь 9 5
Мухамадеев Ильяс 5 5
Баренбойм Владислав 5 5
Кудрявцев Олег 6 5
Газизов Алексей 11 4
Тарасевич Василий 8 4
Шадрин Виталий 9 4
Богданов Кирилл 103 4
Гребенщиков Дмитрий 22 3
Израйлев Иван 9 3
Никифоров Николай 1143 3
Ибрагимов Рустем 17 3
Григорян Гагик 8 3
Сердюков Анатолий 78 3
Богинский Андрей 3 3
Зайчиков Илья 12 3
Петров Дмитрий 40 3
Определенов Владимир 19 3
Копаев Геннадий 16 3
Скворцов Иван 3 3
Путин Владимир 2452 3
Россия - Российская федерация - РФ 90449 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28502 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12111 14
Россия - УФО - Челябинская область 862 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11404 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35873 6
Япония 8062 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4344 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9924 5
Германия - Федеративная Республика 7863 5
Арктика 328 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2021 4
Украина 5604 4
Испания - Королевство 2582 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 787 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11702 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1092 4
Азия - Азиатский регион 3221 3
Америка Латинская 1383 3
Турция - Стамбул 125 3
Индонезия - Республика 771 3
Турция - Турецкая республика 1490 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 3
Португалия - Португальская Республика 657 3
Франция - Французская Республика 5015 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 309 3
Нигерия - Федеративная Республика 233 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2908 3
Индия - Республика 4111 3
Сингапур - Республика 1528 3
Польша - Республика 1473 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1728 3
Россия - СФО - Новосибирск 3011 2
Россия - ПФО - Казань 1905 2
Европа Восточная 2839 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 842 2
Бразилия - Федеративная Республика 1901 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 870 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1131 2
Италия - Итальянская Республика 2921 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3670 17
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1285 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2036 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5098 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5089 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2770 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 7
Русский язык 2509 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 5
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 76 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 3
Английский язык 456 3
Транспорт 256 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 157 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 79 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 566 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 799 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 319 1
Первая Мировая война 39 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 366 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1112 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 152 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 522 1
Сельское хозяйство 84 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 404 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 37 1
Образование в России 956 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 32 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 457 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 1
Инсорсинг - Инхаус 31 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 358 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 23 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1843 1
РИА Новости 750 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
Российская газета 219 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
CNews Инновация года - награда 32 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2725 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 615 2
Медиалогия 46 2
IDC - International Data Corporation 4552 1
Gartner 3208 1
451 Research Group 45 1
Technavio 23 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 104 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 307 3
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 95 2
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 73 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 173 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 10 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 23 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 15 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 248 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 99 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 182 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 16 1
ИРИ - Институт развития интернета 95 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 171 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 522 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 780 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1422 8
CNews FORUM Кейсы 49 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 57 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 62 2
Олимпийские игры - Olympic Games 528 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 753 1
Worldskills - Ворлдскиллс 82 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 441 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 47 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 3 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 150 1
МТС Телеком Идея 51 1
Best Office Awards 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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Создано именных указателей - 65741.
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