Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех Вертолеты России
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|12.05.2026
|
РЖД и «Вертолеты России» получили доли в убыточном стартапе российских ученых-физиков
изикс» (бренд Cyberphysics). АО «РЖД Управление активами» получило 2,52%, структуры «Ростеха» — АО «Вертолеты России» и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» — еще по 2,18%. ООО «Венчу
|25.08.2025
|
«Вертолеты России» построили ESM нового поколения
Холдинг «Вертолеты России» завершил масштабное внедрение ITSM/ESM-решения 1С:Itilium для управления ко
|20.08.2025
|
«Вертолеты России» перешли на отечественную систему управления корпоративными процессами
Холдинг «Вертолеты России» завершил внедрение единой отечественной платформы управления сервисами 1С:I
|03.12.2024
|
В «Вертолетах России» внедрили универсальную систему сервисной поддержки.
мы «Итилиум», прототипа «1С:ITILIUM», и авторскому надзору со стороны экспертов «Деснола», холдинг «Вертолеты России» повысил уровень эффективности в управлении сервисной ИТ-поддержки: 38 тыс.
|28.04.2020
|
«Ростелеком» помог «Вертолетам России» перевести на удаленную работу 90% сотрудников управляющей компании
«Вертолеты России» (входят в госкорпорацию Ростех) с помощью технических решений «Ростелекома»
|07.06.2019
|
«Вертолеты России» расширяют сотрудничество с «1С»
«Вертолеты России» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области информац
|09.11.2018
|
«Аванпост» внедрил Avanpost PKI и Avanpost SSO в компании холдинга «Вертолеты России»
тупом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении внедрения Avanpost PKI и Avanpost SSO в «Кумертауском авиационном производственном предприятии» («КумАПП», входит в «Вертолеты России» и «Оборонпром»), крупном авиастроительном предприятии, производящем вертолеты соосной схемы фирмы «Камов». Система, созданная в рамках данного проекта, стала важным этапом в р
|27.07.2018
|
«Вертолеты России» вкладывают 26 миллионов в российскую ОС
«Вертолеты России» переходят на отечественную ОС Холдинг «Вертолеты России», входящий в
|28.04.2018
|
«ВР-Ресурс» внедрил систему электронного документооборота DirectumRX
в соответствии с требованиями корпорации «Ростех». ВР-Ресурс – единый центр обслуживания холдинга «Вертолеты России». Компания оказывает комплекс услуг по управлению непрофильными бизнес-проце
|01.03.2018
|
«Барс груп» модернизировала мобильное приложение для «Вертолетов России»
о центра информатизации» (входит в ГК «Ростех»), модернизировала мобильное приложение СЭД холдинга «Вертолеты России», внедрив для подписания документов функционал усиленной квалифицированной э
|11.01.2018
|
Konica Minolta перевела «Вертолеты России» на аутсорсинг печати
Konica Minolta объявила о том, что компания «Вертолеты России» перешла на аутсорсинг печати, благодаря чему удалось снизить затраты на печ
|19.07.2017
|
«РТ-Информ» переведет «Вертолеты России» на цифровые технологии
«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ госкорпорации «Ростех») и «Вертолеты России» в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС, который проходит
|08.06.2017
|
«АйТеко» построила ИТ-инфраструктуру нового 14-этажного «ангара» для «Вертолетов России»
Компания «АйТеко» реализовала проект по созданию ИТ-инфраструктуры новой штаб-квартиры холдинга «Вертолеты России». После переезда холдинга «Вертолеты России» из арендуемых в Центре международной торговли офисов в 14-ти этажный многофункциональный комплекс на Большой Пионерской улиц
|05.04.2017
|
«РТ-Информ» переводит предприятия «Ростеха» на сервисную модель
«РТ-Информ» объявил о заключении сервисного контракта по оказанию услуги покопийной печати для «Вертолетов России». Как рассказали CNews в компании, сервис позволит сократить затраты на содержание печатной инфраструктуры холдинга «Ростех», добиться подробной детализации расходов на печать
|27.02.2017
|
УК «Вертолеты России» перешла с Windows на Linux
Миграция на Linux Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», начал полноценное внедрение операционно
|16.09.2016
|
«РТ-Информ» обеспечил техническое обслуживание PLM-систем «Вертолетов России»
«РТ-Информ» (госкорпорация «Ростех») объявил о победе в конкурсе на техническую поддержку систем автоматизации проектирования и управления жизненным циклом изделия (PLM) на предприятиях холдинга «Вертолеты России». Как пояснили CNews в компании, по договору заказчик получает доступ к обновленному программному обеспечению, возможность получения услуг телефонной поддержки в связи с исполь
|11.02.2016
|
«Вертолеты России» переходят с Windows на Linux и с Cisco на «Булат»
Переход на свободное ПО Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорации «Ростех», в рамках программы импортозамещения пла
|05.10.2015
|
«Вертолеты России» внедряют систему планирования и мониторинга производственных заказов
Компания «РТ-Информ» завершила первый этап проекта по созданию системы планирования и мониторинга производственных заказов на предприятиях холдинга «Вертолеты России». Новая система позволит оптимизировать организационно-производственные процессы по выпуску вертолетов, сообщили CNews в «РТ-Информ». По итогам проекта большинство предприятий
|16.05.2014
|
В «Вертолетах России» оценили итоги эксплуатации СЭД за год
«Вертолеты России» – отечественный вертолетостроительный холдинг, входящий в число мировых лидеров вертолетостроительной отрасли. Это одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями п
|14.04.2014
|
«Астерос» построил ИТ-инфраструктуру для штаб-квартиры «Вертолетов России»
Группа «Астерос» завершила проект по строительству ИТ-инфраструктуры нового офиса холдинга «Вертолеты России» в высотном здании Центра международной торговли на Краснопресненской набере
|28.08.2013
|
«Сименс» и «Вертолеты России» развивают сотрудничество в области PLM-технологий
Компании «Сименс» и «Вертолеты России» подписали меморандум о взаимопонимании. Документ определяет принципы и основные направления развития сотрудничества компаний и закрепляет решение холдинга «Вертолеты России
|24.07.2013
|
Решения «Лаборатории Касперского» защищают производство «Вертолетов России»
ория Касперского» сообщила о том, что комплексная платформа для защиты корпоративной сети Kaspersky Security для бизнеса наряду с другими защитными решениями компании обеспечит безопасность холдинга «Вертолеты России». Единая система информационной безопасности на базе продуктов «Лаборатории Касперского» будет развернута на большинстве предприятий, входящих в структуру холдинга, в том числе
|05.07.2013
|
«Энвижн Груп» автоматизировала планирование в холдинге «Вертолеты России»
Компания «Энвижн Груп» завершила внедрение системы оперативного бюджетного управления Oracle Hyperion Planning в холдинге «Вертолеты России». Oracle Hyperion Planning позволила автоматизировать процессы оперативного финансово-экономического планирования, дала возможность проводить детальный бизнес-анализ и оператив
|08.11.2012
|
«Астерос» построила ИТ-инфраструктуру нового научного комплекса «Вертолетов России» в Подмосковье
о научного комплекса площадью более 43 тыс. кв.м. на территории Национального центра вертолетостроения в Подмосковье. Ожидается, что масштабный для российской авиации проект, реализованный холдингом «Вертолеты России» и компанией «Астерос», позволит объединенным вертолетным конструкторским бюро страны работать на принципиально новом цифровом уровне технического-оснащения. Как рассказали CNe
|08.08.2012
|
Inline Technologies построила мультимедийную систему для «Вертолетов России»
Компания Inline Technologies объявила о завершении проекта по построению корпоративной мультимедийной системы для российского вертолетостроительного холдинга «Вертолеты России». Целью проекта было создание инструмента для оперативного управления предприятиями холдинга и повышения эффективности принятия управленческих решений. Построенная Inline Techn
|18.07.2012
|
«Ситроникс ИТ» развивает систему бюджетного контроля на базе Oracle Hyperion Planning для «Вертолетов России»
тадии была обеспечена интеграция плановой и фактической подсистем для всех 11 предприятий холдинга «Вертолеты России». Таким образом, в холдинге «Вертолеты России» создана централизованн
|01.02.2012
|
«Вертолеты России» оптимизировали систему бюджетного планирования на базе Oracle Hyperion Planning
«Вертолеты России», дочерняя компания ОПК «Оборонпром» (входит в состав ГК «Ростехнологии»), и
|03.10.2011
|
Холдинг «Вертолеты России» реформирует закупочную деятельность
Российский вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России», входящий в Объединенную промышленную корпорацию «Оборонпром», приступил к
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Газизов Камиль 68 14
|Носов Михаил 18 13
|Зыков Игорь 8 7
|Моторко Андрей 73 7
|Чукарин Алексей 59 6
|Галактионов Вячеслав 9 6
|Осипова Александра 18 6
|Дюбанов Анатолий 95 6
|Калина Роман 62 6
|Масенков Владислав 10 6
|Приданкин Андрей 30 6
|Гоцуцов Сергей 17 6
|Макаренков Константин 42 6
|Корягин Михаил 7 6
|Кудрявцев Олег 7 6
|Соколов Алексей 137 6
|Матвеева Татьяна 110 6
|Симаков Олег 113 5
|Емелин Дмитрий 16 5
|Артамохов Павел 6 5
|Иванов Георгий 18 5
|Исаев Антон 12 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Мозин Олег 5 5
|Балашов Игорь 16 5
|Тарасевич Василий 8 4
|Шадрин Виталий 9 4
|Сердюков Анатолий 84 4
|Газизов Алексей 11 4
|Путин Владимир 3454 4
|Богданов Кирилл 112 4
|Чемезов Сергей 147 3
|Сахненко Сергей 91 3
|Гребенщиков Дмитрий 39 3
|Определенов Владимир 20 3
|Петров Дмитрий 79 3
|Ибрагимов Рустем 23 3
|Кисляков Кирилл 7 3
|Катамадзе Анна 133 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.