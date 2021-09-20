Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОСК
Объединённая судостроительная корпорация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 70
ОСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 4
|Рахманов Алексей 4 3
|Косов Игорь 2 2
|Болтрукевич Константин 8 2
|Думин Антон 7 1
|Туляков Александр 2 1
|Горянский Павел 15 1
|Biao Wan - Бяо Вань 20 1
|Долгов Константин 4 1
|Гутенёв Владимир 6 1
|Сулоев Андрей 1 1
|Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 2 1
|Рукавишникова Мария 5 1
|Еловиков Игорь 2 1
|Терехов Сергей 3 1
|Тихомиров Сергей 8 1
|Бутерин Виталий 20 1
|Клебанов Дмитрий 2 1
|Лопухов Константин 1 1
|Лопухов Александр 9 1
|Сурков Владислав 59 1
|Игнатова Людмила 5 1
|Ефимов Петр 30 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Бургов Владимир 9 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Чамара Денис 57 1
|Феоктистов Вадим 13 1
|Натрусов Артем 121 1
|CNews Analytics 1991 2
|Juniper Research 278 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769707, в очереди разбора - 673391.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769707, в очереди разбора - 673391.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru