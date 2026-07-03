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ОСК Объединённая судостроительная корпорация

ОСК - Объединённая судостроительная корпорация

В состав «Объединенной судостроительной корпорации» входит более 40 предприятий и организаций отрасли: проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах страны — от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Астрахани. Наряду с выполнением государственных и экспортных контрактов корпорация строит современные суда для работы в море, на шельфе и внутренних водных путях.

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03.07.2026 ИТ-директор ОСК рассказал о внедрении ИИ в судостроительной компании с выручкой 525 миллиардов

ями, а элементная база даже одного изделия — это сотни миллионов деталей. Как рассказал ИТ-директор ОСК Андрей Бреган на «CNews FORUM Кейсы 2026» такие объемы данных требуют особых подходов к ц
22.08.2025 Argo.Tech внедрила СХД в «Объединенную судостроительную корпорацию»

h внедрила СХД на базе программного комплекса Storage в «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК), превзойдя зарубежные и российские аналоги по производительности в два раза. Система хра
21.07.2025 Россия строит судостроительный САПР тяжелого класса

ИТ-импортозамещение САПР Сотрудники Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) совместно с инженерами Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) «Алмаз» и груп
22.10.2024 Вилионор Орехов -

Вилионор Орехов, ОСК: Как устроена информационная безопасность крупнейшего судостроительного предприятия страны

ию и какое место в ней занимает информационная безопасность? Вилионор Орехов: Я работаю в компании «ОСК» — Объединенной судостроительной корпорации, это лидер судостроительной отрасли России. В
16.10.2024 Компания «1520» усилила контроль за конфиденциальными данными с помощью ИБ-решений «СерчИнформ»

Объединенная строительная компания «1520» (ОСК 1520) использует продукты российского разработчика средств защиты информации «СерчИнформ». Сейчас в компании развернуты два решения вендора: DLP-система «СерчИнформ КИБ» и DCAP-система «Сер
29.03.2024 Innostage провела киберучения для сотрудников «Объединенной судостроительной корпорации»

е прошло 20 сотрудников департаментов информационных технологий и защиты информации 19 предприятий «ОСК». Тренинг проходил под руководством менторов и экспертов Центра развития навыков кибербез
30.03.2023 Innostage провела киберучения для работников «Объединенной судостроительной корпорации»

ло только при помощи средств мониторинга. В рамках расследования инцидента работники обществ группы ОСК приобрели базовые навыки работы с решениями этого класса. «Мы адаптировали киберучения дл
21.04.2020 От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность

Объединенная спичечная компания (ОСК) была создана в 2011 г., в ее состав вошли три крупнейших российских производителя спичек и спичечной соломки — фабрики «Победа», «Белка-фаворит» и ФЭСКО. Фабрики находятся далеко друг от д
26.09.2018 «Техносерв» создал корпоративный удостоверяющий центр для ОСК

созданию корпоративного удостоверяющего центра (УЦ) для «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК). В рамках проекта командой «Техносерва» были выполнены следующие работы: проведено предп
02.06.2017 «Объединённая судостроительная корпорация» и «1С» расширили сотрудничество в области ИТ

, отраслевых, целевых и иных проектов и мероприятий корпорации, дочерних и зависимых обществ группы ОСК.ОСК – крупнейшая судостроительная компания России с персоналом свыше 80 тыс. человек. В х
17.10.2016 Объединенная судостроительная корпорация повысила надежность информационной системы

орабли, различную военно-морскую технику и гражданские суда – сказал вице-президент по безопасности ОСК Валерий Фёдоров. – В информационном пространстве корпоративного центра компании циркулиру
10.02.2016 «Открытие Страхование жизни» перейдет на новый план счетов с внедрением решения «Хомнет:ОСК»

м положениям ЦБ РФ, вступающим в силу в 2016 г. В качестве технологической основы проекта автоматизации специалисты «Хомнет консалтинг» предложили использовать собственную разработку — модуль «Хомнет:ОСК». Среди всех предложенных на рынке продуктов «Открытие Страхование жизни» остановило свой выбор именно на нём, сообщили CNews в «Хомнет консалтинге». Владимир Ратушный, генеральный директор
20.10.2015 «Национальная страховая группа — Росэнерго» автоматизирует отчетность на базе «Хомнет:ОСК»

Заключен контракт на реализацию проекта в «Национальной страховой группе — Росэнерго» по автоматизации отчетности по новым отраслевым стандартам на базе программного продукта «Хомнет:ОСК». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг». «Национальная страховая группа — Росэнерго», штаб-квартира которой находится в Горно-Алтайске, присоединилась к инициативам Централь
12.05.2015 Huawei и ОСК подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Компании Huawei и «Объединенная Cудостроительная корпорация» (ОСК) заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Документ подписали генеральный
07.09.2006 "МобиМарк" и ОСК объявили о стратегическом альянсе

В рамках стратегического партнерства компании «МобиМар» и ОСК объединили свои усилия в продвижении на рынке новой бизнес-модели предоставления развлекательных и рекламных сервисов. Для этого сервисы под брендом «TAPOK.RU» будут переведены в «МобиМарк»

Публикаций - 121, упоминаний - 178

ОСК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 33
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 27
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 26
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 24
9594 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 15
Код Безопасности 812 14
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 14
ТОП-Сервис 22 14
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 13
SimbirSoft - СимбирСофт 124 13
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 13
S8 Capital - С8 Капитал 51 13
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 13
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 12
Ростелеком 10948 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 10
Ramax - Рамакс 138 10
SAP SE 5601 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
Oracle Corporation 7074 8
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 7
МегаФон 10742 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 6
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 4
Ростех - РТ-Информ 149 4
Optimacros - Оптимакрос 105 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
ОСК - ОСК.Цифра - ОСК ОЦО - ОСК Общий центр обслуживания 4 4
Cisco Systems 5372 4
Почта России ПАО 2370 34
Русагро Группа Компаний 379 25
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 23
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 21
Северсталь ПАО - Severstal 629 19
Газпром нефть 725 18
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 16
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 15
МКБ - Московский кредитный банк 657 15
Силовые машины 166 14
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 14
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 14
ГК ВИК 18 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 13
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 13
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 13
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 13
Газпром бурение 62 13
Акрон Холдинг - Akron Holding 22 13
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 13
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 13
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 13
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 11
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Газпром ПАО 1493 10
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 9
Сбер - Еаптека 59 8
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 8
Ингосстрах СПАО 478 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Альфа-Банк 1979 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 6
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Ленгипротранс - Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 13 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
Федеральное казначейство России 1949 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Федеральное собрание Российской Федерации 318 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 4
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Совет при президенте Российской Федерации 205 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 2
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Лига содействия оборонным предприятиям 9 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
СибАкадемИнновация 1 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 57
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 48
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 38
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 19
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 15
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 12
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 10
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 594 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 15
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 14
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 13
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 13
Linx Cloud 92 12
ВымпелКом - Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения 18 10
1С:ERP Управление предприятием 841 7
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 6
Microsoft Office 4170 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 5
Хомнет ОСК 8 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Microsoft Windows 16882 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Аскон - Лоцман:PLM 100 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 3
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Linux OS 11533 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 2
Цыганков Роман 62 26
Чудинов Дмитрий 103 24
Золотов Владимир 30 23
Колотев Дмитрий 30 23
Гончар Марьян 29 23
Бреган Андрей 26 23
Шадаев Максут 1210 15
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Трошина Елена 39 15
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Коптелов Андрей 134 14
Сергеев Сергей 179 13
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Ульянов Николай 176 13
Осипов Дмитрий 15 13
Ильин Дмитрий 42 13
Сурова Надежда 31 13
Воеводин Александр 40 13
Каримов Руслан 66 13
Шойтов Александр 116 13
Тятюшев Максим 215 13
Круглов Виктор 43 13
Граденко Михаил 56 13
Атоян Антон 36 13
Евсеев Артем 55 13
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 37
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Германия - Федеративная Республика 13221 6
Монголия 382 5
Япония 13807 5
Узбекистан - Республика 2005 4
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 4
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