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ОСК
Объединённая судостроительная корпорация


20.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
08.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
27.08.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
15.07.2021 Российское судостроение переходит на отечественное ПО для коммуникаций 2
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 1
18.09.2020 Комиссия Госдумы по развитию организаций ОПК представит блок предложений в Правительство 1
19.05.2020 Вадим Феоктистов, ММК: Проекты Индустрии 4.0 уже принесли нам $25 млн 1
21.04.2020 От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность 7
13.12.2019 Владимир Бургов, CommuniGate Systems: Предприятия ОПК нужно защищать не только от кибератак, но и от разгильдяйства 2
08.10.2019 1С представила флагманское решение «1С:ERP. Управление холдингом» 1
26.08.2019 Венчурный фонд «Ростеха» с директором, которым раньше интересовалась Генпрокуратура, вложился в свой первый стартап 1
17.04.2019 Россияне наладили производство безопасной замены ПК и телефонам на базе Linux для бизнеса и госсектора 1
26.09.2018 «Техносерв» создал корпоративный удостоверяющий центр для ОСК 6
17.07.2018 Венчурными инвестициями «Ростеха» будет управлять экс-чиновник, у которого Генпрокуратура нашла незаконные миллионы 1
07.06.2018 ГК «Техносерв» вошел в пятерку крупнейших поставщиков ИТ в промышленности по версии CNews 1
26.05.2018 Российская промышленность 4.0: как не опоздать на поезд в будущее 1
09.04.2018 «Петербургский цифровой форум 2018» приглашает к участию 18-19 апреля 2018 года 1
03.04.2018 «Петербургский цифровой форум 2018» приглашает к участию 18-19 апреля 2018 года 1
22.09.2017 Глава Центробанка на встрече с Путиным выступила против биткоинов 1
30.06.2017 IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру ЦОД «Балтийского завода» 3
02.06.2017 Путин пообещал обогатить россиян цифровой экономикой и стартапами 1
02.06.2017 «Объединённая судостроительная корпорация» и «1С» расширили сотрудничество в области ИТ 13
09.02.2017 «РТ-Информ» представит дорожную карту развития централизованных ИС «Ростеха» 1
17.10.2016 Объединенная судостроительная корпорация повысила надежность информационной системы 2
13.04.2016 ИТ-расходы российской «оборонки» выросли на 10% 1
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
12.05.2015 Huawei и ОСК подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
25.11.2014 ЦКБ морской техники «Рубин» внедряет «Парус — Предприятие 8» 1
20.03.2014 Оборонные предприятия России задумались об импортозамещении в сфере ИТ 1
20.11.2013 «Билайн» создаст единый номер отписки от спама 1
10.10.2013 «Билайн» объединяет усилия с SMS-агрегаторами для противодействия спаму 1
21.08.2012 «Вест Концепт» поставит ПО Microsoft для «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро» 2
07.08.2012 Экспертный совет при Медведеве: ИТ-бизнес представлен слабо 1
03.07.2012 ВТБ24 раздаст клиентам ридеры для безопасного онлайн-банкинга 1
19.06.2012 Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 1
12.05.2012 Завершилась конференция «Инновации в САПР — Сколково 2012»: итоги 1
19.07.2011 Softline автоматизировала работу Хабаровского судостроительного завода с помощью «Компаса-3D» 2
12.05.2009 26 июня в Санкт-Петербурге пройдет PLM-форум IMDS-2009 1
17.03.2009 26 июня в Санкт-Петербурге состоится PLM-форум IMDS-2009 1
20.01.2009 «Бизнес Технологии» автоматизирует работу СНСЗ 1

Публикаций - 40, упоминаний - 70

ОСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 5
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 3
Yandex - Яндекс 4103 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
СМС Трафик - SMS Traffic 4 2
SAP SE 3220 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
АФК Система ПАО 998 2
Google LLC 7177 2
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Alibaba Group 298 2
Cisco Systems 2056 2
iTeco - Ай-Теко 720 1
Вист Групп - Vist Group 32 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Tionix - Тионикс 48 1
Getmobit - Гетмобит 7 1
Rus.Support - Рус.Саппорт 2 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Custis 73 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
ЕАЕ-Консалт 8 1
Ortems 11 1
Ланит Консалтинг 4 1
West Concept - Вест Концепт 54 1
Lenovo Group 1641 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Intel Corporation 4204 1
Softline - Софтлайн 1475 1
3779 1
Oracle Corporation 3363 1
Информзащита 423 1
Крок 1221 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Acronis - Акронис 365 1
KPMG - КПМГ 131 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 5
РВК - Российская венчурная компания 476 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Газпром нефть 382 2
НОРК - Национальная оптово-распределительная компания 2 2
Северсталь ПАО 204 2
ТехноНИКОЛЬ 26 2
Ростех - РТ Венчурные инвестиции 2 2
Альфа-Банк 1127 2
Новатэк 27 1
Абрау-Дюрсо 9 1
ОСК Кронштадтский морской завод 1 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Зарубежнефть 27 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
АвтоВАЗ 119 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 3 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Вертолеты России 114 1
Татнефть 114 1
Роснефть НК 367 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта России ПАО 1579 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Президент Российской Федерации 1442 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 5 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Роснано 456 2
Администрация Президента РФ 269 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
Ярославская областная Дума 4 1
Рособоронэкспорт 34 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Правительство РФ 2208 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Лига содействия оборонным предприятиям 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Smart Factory - "умный завод" - технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий 3 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 56 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
USB Type-C - USB-C 901 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 3
Telegram - Мессенджер 80 2
Linux OS 4276 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Oracle Self Service Procurement Cloud 1 1
ММК iКлиент 2 1
ММК - Мой ММК 2 1
IBM System 360 Operating System - GM-OS 1 1
Red Hat OVirt 6 1
ММК Робот-Рекрутер 2 1
Getmobit GM Smart System 2 1
1С:Корпорация 10 1
Microsoft VDI - Microsoft Desktop Virtualization 6 1
Citrix XenDesktop 84 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management 22 1
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System 7 1
HPE OneView 7 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Getmobit GM-Box 4 1
HPE Synergy 21 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 271 1
ICQ 500 1
Intel Celeron - Серия процессоров 260 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Huawei Fusion - Серия смартфонов 1 1
Комплит ЦОД 2 1
HPE SimpliVity 25 1
Asterisk 58 1
1С:CRM 32 1
Сервионика РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации 21 1
VMware Horizon 55 1
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 1
Аскон Компас-3D 66 1
Путин Владимир 1828 4
Рахманов Алексей 4 3
Косов Игорь 2 2
Болтрукевич Константин 8 2
Думин Антон 7 1
Туляков Александр 2 1
Горянский Павел 15 1
Biao Wan - Бяо Вань 20 1
Долгов Константин 4 1
Гутенёв Владимир 6 1
Сулоев Андрей 1 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 2 1
Рукавишникова Мария 5 1
Еловиков Игорь 2 1
Терехов Сергей 3 1
Тихомиров Сергей 8 1
Бутерин Виталий 20 1
Клебанов Дмитрий 2 1
Лопухов Константин 1 1
Лопухов Александр 9 1
Сурков Владислав 59 1
Игнатова Людмила 5 1
Ефимов Петр 30 1
Дворкович Аркадий 169 1
Бургов Владимир 9 1
Сахненко Сергей 71 1
Чамара Денис 57 1
Феоктистов Вадим 13 1
Натрусов Артем 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Европа 3788 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - Астрахань 242 2
Япония 2811 2
Кипр - Республика 248 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - Курск 232 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Пензенская область 349 1
Россия - Дубна 134 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Швейцария - Давос 35 1
Россия - Вологодская область 320 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
CNews Analytics 1991 2
Juniper Research 278 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769707, в очереди разбора - 673391.
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