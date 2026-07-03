Получите все материалы CNews по ключевому слову
ОСК Объединённая судостроительная корпорация
В состав «Объединенной судостроительной корпорации» входит более 40 предприятий и организаций отрасли: проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах страны — от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Астрахани. Наряду с выполнением государственных и экспортных контрактов корпорация строит современные суда для работы в море, на шельфе и внутренних водных путях.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.07.2026
|
ИТ-директор ОСК рассказал о внедрении ИИ в судостроительной компании с выручкой 525 миллиардов
ями, а элементная база даже одного изделия — это сотни миллионов деталей. Как рассказал ИТ-директор ОСК Андрей Бреган на «CNews FORUM Кейсы 2026» такие объемы данных требуют особых подходов к ц
|22.08.2025
|
Argo.Tech внедрила СХД в «Объединенную судостроительную корпорацию»
h внедрила СХД на базе программного комплекса Storage в «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК), превзойдя зарубежные и российские аналоги по производительности в два раза. Система хра
|21.07.2025
|
Россия строит судостроительный САПР тяжелого класса
ИТ-импортозамещение САПР Сотрудники Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) совместно с инженерами Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) «Алмаз» и груп
|22.10.2024
|
Вилионор Орехов -
Вилионор Орехов, ОСК: Как устроена информационная безопасность крупнейшего судостроительного предприятия страны
ию и какое место в ней занимает информационная безопасность? Вилионор Орехов: Я работаю в компании «ОСК» — Объединенной судостроительной корпорации, это лидер судостроительной отрасли России. В
|16.10.2024
|
Компания «1520» усилила контроль за конфиденциальными данными с помощью ИБ-решений «СерчИнформ»
Объединенная строительная компания «1520» (ОСК 1520) использует продукты российского разработчика средств защиты информации «СерчИнформ». Сейчас в компании развернуты два решения вендора: DLP-система «СерчИнформ КИБ» и DCAP-система «Сер
|29.03.2024
|
Innostage провела киберучения для сотрудников «Объединенной судостроительной корпорации»
е прошло 20 сотрудников департаментов информационных технологий и защиты информации 19 предприятий «ОСК». Тренинг проходил под руководством менторов и экспертов Центра развития навыков кибербез
|30.03.2023
|
Innostage провела киберучения для работников «Объединенной судостроительной корпорации»
ло только при помощи средств мониторинга. В рамках расследования инцидента работники обществ группы ОСК приобрели базовые навыки работы с решениями этого класса. «Мы адаптировали киберучения дл
|21.04.2020
|
От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность
Объединенная спичечная компания (ОСК) была создана в 2011 г., в ее состав вошли три крупнейших российских производителя спичек и спичечной соломки — фабрики «Победа», «Белка-фаворит» и ФЭСКО. Фабрики находятся далеко друг от д
|26.09.2018
|
«Техносерв» создал корпоративный удостоверяющий центр для ОСК
созданию корпоративного удостоверяющего центра (УЦ) для «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК). В рамках проекта командой «Техносерва» были выполнены следующие работы: проведено предп
|02.06.2017
|
«Объединённая судостроительная корпорация» и «1С» расширили сотрудничество в области ИТ
, отраслевых, целевых и иных проектов и мероприятий корпорации, дочерних и зависимых обществ группы ОСК.ОСК – крупнейшая судостроительная компания России с персоналом свыше 80 тыс. человек. В х
|17.10.2016
|
Объединенная судостроительная корпорация повысила надежность информационной системы
орабли, различную военно-морскую технику и гражданские суда – сказал вице-президент по безопасности ОСК Валерий Фёдоров. – В информационном пространстве корпоративного центра компании циркулиру
|10.02.2016
|
«Открытие Страхование жизни» перейдет на новый план счетов с внедрением решения «Хомнет:ОСК»
м положениям ЦБ РФ, вступающим в силу в 2016 г. В качестве технологической основы проекта автоматизации специалисты «Хомнет консалтинг» предложили использовать собственную разработку — модуль «Хомнет:ОСК». Среди всех предложенных на рынке продуктов «Открытие Страхование жизни» остановило свой выбор именно на нём, сообщили CNews в «Хомнет консалтинге». Владимир Ратушный, генеральный директор
|20.10.2015
|
«Национальная страховая группа — Росэнерго» автоматизирует отчетность на базе «Хомнет:ОСК»
Заключен контракт на реализацию проекта в «Национальной страховой группе — Росэнерго» по автоматизации отчетности по новым отраслевым стандартам на базе программного продукта «Хомнет:ОСК». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг». «Национальная страховая группа — Росэнерго», штаб-квартира которой находится в Горно-Алтайске, присоединилась к инициативам Централь
|12.05.2015
|
Huawei и ОСК подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Компании Huawei и «Объединенная Cудостроительная корпорация» (ОСК) заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Документ подписали генеральный
|07.09.2006
|
"МобиМарк" и ОСК объявили о стратегическом альянсе
В рамках стратегического партнерства компании «МобиМар» и ОСК объединили свои усилия в продвижении на рынке новой бизнес-модели предоставления развлекательных и рекламных сервисов. Для этого сервисы под брендом «TAPOK.RU» будут переведены в «МобиМарк»
ОСК и организации, системы, технологии, персоны:
|Цыганков Роман 62 26
|Чудинов Дмитрий 103 24
|Золотов Владимир 30 23
|Колотев Дмитрий 30 23
|Гончар Марьян 29 23
|Бреган Андрей 26 23
|Шадаев Максут 1210 15
|Трандин Сергей 128 15
|Трошина Елена 39 15
|Королева Валентина 18 15
|Суровец Дмитрий 115 15
|Алифанов Кирилл 84 14
|Ивин Владимир 19 14
|Близгарев Юрий 21 14
|Гребеник Геннадий 68 14
|Матвейчев Олег 21 14
|Чекмарев Анатолий 22 14
|Мезенцев Роман 41 14
|Шершнев Алексей 20 14
|Бурдюгова Татьяна 21 14
|Халтурин Максим 17 14
|Коптелов Андрей 134 14
|Сергеев Сергей 179 13
|Лигачев Глеб 120 13
|Афанасьев Александр 53 13
|Катамадзе Анна 133 13
|Нестеров Александр 52 13
|Титов Алексей 62 13
|Ульянов Николай 176 13
|Осипов Дмитрий 15 13
|Ильин Дмитрий 42 13
|Сурова Надежда 31 13
|Воеводин Александр 40 13
|Каримов Руслан 66 13
|Шойтов Александр 116 13
|Тятюшев Максим 215 13
|Круглов Виктор 43 13
|Граденко Михаил 56 13
|Атоян Антон 36 13
|Евсеев Артем 55 13
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.