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БГТУ Брянский государственный технический университет БИТМ Брянский институт транспортного машиностроения

СОБЫТИЯ


17.09.2026 Дмитрий Алферов назначен генеральным директором «АМТ-Груп» 1
27.03.2023 Директором филиала МТС в Брянской области назначен Максим Митькин 1
13.03.2023 Сменил руководителя венчурный фонд «Ростеха», директором которого интересовалась Генпрокуратура 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

БГТУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16010 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 1
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