Митькин Максим

МТС развернула обновленную цифровую сеть на въезде в Клетню 1

МТС оцифровала единственный город России с сельским названием 1

В Клетне Брянской области МТС развернула обновленную цифровую сеть 1

МТС запустила LTE в семи малых и отдаленных селах Брянской области 1

МТС прокачала сеть LTE в Белых Берегах под Брянском 1

МТС запустила LTE в брянской Суземке 1

МТС прокачала связь в брянском Сураже 1

МТС на треть увеличила скорость LTE к дачному сезону в Пушкарной Слободе Брянской области 1

МТС прокачала связь в двух магистральных поселках под Брянском 1

МТС оцифровала главный деловой квартал в Советском районе Брянска 1

МТС прокачала сеть LTE в Брянске на главных новогодних площадках 1

МТС прокачала сеть в крупном железнодорожном узле Брянска 1

МТС прокачала сеть для многодетных новоселов в брянской Дубровке 1

МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах 1

МТС оцифровала в Брянске комплекс областной больницы и флебологический центр 1

МТС разогнала интернет на родине одного из создателей Козьмы Пруткова 1

МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску 1

Директором филиала МТС в Брянской области назначен Максим Митькин 1