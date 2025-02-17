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Митькин Максим



17.02.2025 МТС обеспечила связью свыше 40 тыс. жителей в 117 малых селах Брянской области 1
06.09.2024 МТС развернула обновленную цифровую сеть на въезде в Клетню 1
16.08.2024 МТС оцифровала единственный город России с сельским названием 1
25.07.2024 В Клетне Брянской области МТС развернула обновленную цифровую сеть 1
28.06.2024 МТС запустила LTE в семи малых и отдаленных селах Брянской области 1
28.06.2024 МТС прокачала сеть LTE в Белых Берегах под Брянском 1
31.05.2024 МТС запустила LTE в брянской Суземке 1
30.05.2024 МТС прокачала связь в брянском Сураже 1
26.04.2024 МТС на треть увеличила скорость LTE к дачному сезону в Пушкарной Слободе Брянской области 1
19.04.2024 МТС прокачала связь в двух магистральных поселках под Брянском 1
17.04.2024 МТС включила LTE к открытию уникальной «цветной» выставки в Музее дятьковского хрусталя 1
05.04.2024 МТС прокачала связь на участке федеральной трассы «Брянск-Беларусь» 1
27.03.2024 МТС прокачала связь на участке федеральной трассы «Брянск-Смоленск» 1
29.02.2024 МТС добавила «голоса» федеральной трассе «Брянск-Беларусь» 1
22.02.2024 МТС оцифровала главный деловой квартал в Советском районе Брянска 1
28.12.2023 МТС прокачала сеть LTE в Брянске на главных новогодних площадках 1
28.12.2023 МТС ускорила мобильный интернет в ТЦ «Аэро Парк» к новогоднему шоппингу 1
30.11.2023 В Брянской области МТС запустила LTE в Староселье, Рабочем и Беловодке 1
23.11.2023 МТС добавила интернет-скоростей в Трубчевске Брянской области 1
17.11.2023 МТС прокачала сеть в крупном железнодорожном узле Брянска 1
09.11.2023 МТС прокачала сеть для многодетных новоселов в брянской Дубровке 1
09.10.2023 МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах  1
25.08.2023 МТС оцифровала ледовый дворец «Брянск» к Первенству национальной молодежной хоккейной лиги 1
10.08.2023 МТС «прокачала» мобильный интернет на вокзалах Унечи 1
01.08.2023 МТС в Брянске улучшила связь в Фокинском, Бежицком и Советском районах 1
31.07.2023 МТС оцифровала в Брянске комплекс областной больницы и флебологический центр 1
19.07.2023 МТС разогнала интернет на родине одного из создателей Козьмы Пруткова 1
28.06.2023 МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску 1
27.06.2023 МТС обеспечила связью торговый центр «Атмосфера» 1
16.06.2023 МТС оцифровала «хрустальный» город 1
22.05.2023 МТС «включила» LTE для теплиц и ферм в Добруни 1
21.04.2023 В Брянской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тыс. человек 1
27.03.2023 Директором филиала МТС в Брянской области назначен Максим Митькин 1
19.08.2015 Tele2 запустила сеть 4G в Сочи 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Митькин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 32
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2912 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 54 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 259 1
Фабрика атмосферы СЗ АО 1 1
Милград - Брянский молочный комбинат 1 1
ФХР - Федерация хоккея России - НМХЛ - Национальная молодёжная хоккейная лига 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 114 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7758 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8258 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5803 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16000 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27939 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5296 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 18
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 18
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11190 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24552 17
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2719 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20725 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2926 6
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1005 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24251 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8054 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10558 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1787 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6464 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1000 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4045 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6609 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12082 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1015 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 1
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БГУ им. И. Г. Петровского - Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 1
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