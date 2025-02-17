Митькин Максим
Митькин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 32
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2912 1
|DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
|Гагарин Юрий 89 1
|Перагов Андрей 18 1
|Прутков Козьма 7 1
|Толстой Алексей 3 1
|Холодов Андрей 19 1
|Калошина Светлана 1 1
|Жемчужников Алексей 2 1
|Пугачев Валерий 1 1
|Жемчужниковы Александр 1 1
|Вольнова Евгения 1 1
|БГТУ - Брянский государственный технический университет - БИТМ - Брянский институт транспортного машиностроения 2 1
|БГУ им. И. Г. Петровского - Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского 3 1
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