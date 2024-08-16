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МТС оцифровала единственный город России с сельским названием

МТС провела модернизацию телеком-оборудования в городе Сельцо Брянской области. Запуск нового телеком-оборудования в микрорайоне Первомайский позволил на треть увеличить скорость мобильного интернета для местных жителей в районе, где проходит железнодорожная ветка Брянск-Жуковка, находятся жилые и социально значимые объекты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильный трафик в Сельце, где проживает более 15 тыс человек, с начала лета 2024 г. в среднем вырос в 1,5 раза. Микрорайон Первомайский находится в трех километрах от основной части города, поэтому МТС прокачала сеть для обеспечения коврового покрытия всего населенного пункта, включая трассу, соединяющую районы.

Благодаря запуску нового телеком-оборудования стабильную связь LTE получила станция Чернетово, где пассажиры могут купить билеты в онлайн-приложении, либо в ожидании электрички сделать звонки по телефону или посмотреть кино. В зоне улучшенного покрытия также находятся центральные улицы, школа, детский сад и другие объекты.

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«Мы постоянно оцениваем нагрузку на сеть и в случае необходимости модернизируем оборудование, чтобы и местным жителям, и приезжим в любой точке Брянской области были всегда доступны госуслуги в электронном виде, маркетплейсы, приложения покупки билетов на транспорт, экскурсии и другие цифровые сервисы. Без них уже нельзя представить современную жизнь», — сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

Ранее МТС обеспечила доступ к скоростной сети в Клетне, Староселье Брянского района, Беловодке и Нетяговке Мглинского района, Рабочем Севского района, Суземке и Недвольске Суземского района, в селе Уручьем Выгоничского района и Красном Заводе Суражского района, в поселке Белые Берега, Сураже, Пушкарной Слободе Севского района и Молотино Брянского района.

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