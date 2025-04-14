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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Брянская область Жуковский район Жуковка

Россия - ЦФО - Брянская область - Жуковский район - Жуковка


14.04.2025 «МегаФон» прокачал голосовую связь и мобильный интернет на федеральной трассе М-3 1
16.08.2024 МТС оцифровала единственный город России с сельским названием 1
02.07.2024 МТС включила сеть LTE еще в 17 малых населенных пунктах Калужской области 2
09.10.2023 МТС в Брянской области запустила VoLTE в пяти малых и отдаленных селах  1
28.06.2023 МТС запустила VoLTE в трех селах Брянской области и усилила связь на подъезде к Брянску 1
14.09.2012 Коллекции, банки и рестораны известных ИТ-предпринимателей России 1
19.03.2008 В «Xerox Евразия» произошли новые назначения 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 4
МегаФон 9141 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1168 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2182 1
Корус Консалтинг ГК 1239 1
Xerox 1143 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
АйТи 1377 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 192 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 53 1
iiko - айко 49 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 1
Verysell - Верисел 317 1
ПСБ - Промсвязьбанк 867 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 1
Сибнефтебанк - Акционерный Сибирский Нефтяной банк - Тюменский Нефтяник 4 1
Союз конькобежцев России - Федерация конькобежного спорта России, ФКСР - Федерация конькобежного спорта СССР - Всероссийский конькобежный союза 3 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 691 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7990 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6500 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1076 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1015 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5389 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2270 2
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 86 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2561 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11387 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1145 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5365 2
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 36 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
МТС - Мой МТС 98 1
Митькин Максим 34 3
Ананьев Дмитрий 78 1
Генс Георгий 76 1
Карачинский Анатолий 93 1
Яппаров Тагир 103 1
Паршин Константин 63 1
Клейн Константин 8 1
Ананьев Алексей 110 1
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Разумовский Дмитрий 122 1
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Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 45 1
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АиФ - Аргументы и факты 47 1
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