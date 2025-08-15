Разделы

Россия ЦФО Московская область Пирогово Пироговское водохранилище


УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 «Мегамаркет» расширяет географию экспресс-доставки: заказы «по клику» теперь доступны в 40 новых населенных пунктах 1
11.07.2024 «МегаФон» усилил 4G в жилых массивах Ижевска 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
14.09.2012 Коллекции, банки и рестораны известных ИТ-предпринимателей России 1
24.06.2009 В Подмосковье пройдет парусная регата «Банковский кубок-2009» 1
11.11.2008 Московский областной филиал «Комстар-ОТС» внедрил NGN-решение от «МФИ Софт» 1
11.03.2008 Цифровые карты России: экспертиза R&D.CNews. Часть 5. Государственные цифровые топокарты 1
02.10.2007 Цифровые карты России: экспертиза R&D.CNews. Часть 1 1
21.09.2007 АСВТ строит сеть Wi-Fi в районе Пироговского водохранилища 1
09.08.2007 Абсурдная Россия: картографическая трагедия 1
30.08.2000 АО "Вымпелком" сообщило о расширении зоны обслуживания сети "Би Лайн GSM" 2

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9005 2
МегаФон 9495 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 1
Корус Консалтинг ГК 1281 1
Yandex - Яндекс 7998 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1478 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 609 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
АйТи 1416 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1670 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
МФИ Софт 123 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 194 1
АСВТ 93 1
iiko - айко 51 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 325 1
ПСБ - Промсвязьбанк 878 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 350 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 200 1
ПромСвязьКапитал 83 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 89 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 19 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 127 1
Союз конькобежцев России - Федерация конькобежного спорта России, ФКСР - Федерация конькобежного спорта СССР - Всероссийский конькобежный союза 3 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1250 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 713 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5643 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6322 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 103 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54582 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8854 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70009 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28505 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25143 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8359 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1441 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 824 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3807 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21660 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12736 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16670 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8356 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3004 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21452 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8552 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9073 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2822 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1872 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14185 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7588 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 138 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 965 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5071 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 158 1
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 36 1
Куртеев Валентин 5 3
Краснов Михаил 84 1
Ананьев Алексей 110 1
Ян Давид 68 1
Ананьев Дмитрий 80 1
Генс Георгий 76 1
Карачинский Анатолий 94 1
Яппаров Тагир 103 1
Касимов Игорь 17 1
Васин Василий 35 1
Рудников Вячеслав 10 1
Кравцов Алексей 33 1
Корсаков Анатолий 10 1
Широков Игорь 8 1
Дали Сальвадор 7 1
Фридман Борис 4 1
Иванишвили Бидзина 7 1
Феофанов Андрей 2 1
Отрашевский Юрий 8 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7874 7
Россия - РФ - Российская федерация 152005 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44760 5
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 210 3
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 165 3
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 108 3
Беларусь - Белоруссия 5921 2
Грузия 1266 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 305 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 144 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2970 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 896 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дедовск 13 2
Москва - СВАО - Ярославского шоссе - Ярославка 25 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14333 1
Япония 13412 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17732 1
Италия - Итальянская Республика 4401 1
Испания - Королевство 3744 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 850 1
Армения - Республика 2345 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2569 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52880 1
Украина 7712 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 244 1
Казахстан - Республика 5708 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 369 1
Турция - Турецкая республика 2446 1
Южная Корея - Республика 6768 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1009 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 708 1
Абхазия - Республика 179 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 1
Россия - ЮФО - Севастополь 561 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 967 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 151 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 111 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6171 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6137 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2518 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19691 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30848 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53560 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5132 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 982 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50013 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14497 1
Английский язык 6805 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11240 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5445 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6478 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1877 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4577 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7180 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16974 1
Увлечения и хобби - Hobbies 375 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5253 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 210 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1779 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10375 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9306 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5847 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25212 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
Сноб 7 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1594 1
Микроинформ 32 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1242 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378030, в очереди разбора - 742082.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

