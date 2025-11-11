Получите все материалы CNews по ключевому слову
Корсаков Анатолий
|Газпром СтройТЭК Салават 3 1
|Газпром ПАО 1405 1
|Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 205 1
|BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3230 1
|Федеральное казначейство России 1870 1
|Ильин Николай 25 1
|Мызовский Герман 11 1
|Федорушкин Илья 14 1
|Никашов Константин 7 1
|Волков Николай 8 1
|Коробкова Наталья 3 1
|Красильников Дмитрий 5 1
|Тяжлов Юрий 1 1
|Гроо Александр 2 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Санадзе Георгий 18 1
|Солонин Виталий 89 1
|Городецкий Ярослав 14 1
|Franz Ted - Франц Тед 1 1
|Масленников Игорь 36 1
|Кравченко Владимир 2 1
