Корсаков Анатолий


СОБЫТИЯ


11.11.2025 «Аскон» и «Трамплин Электроникс» выпустят инженерный ПАК на отечественном процессоре 1
20.07.2021 Corpsoft24 внедрила новую ERP для «Газпром СтройТЭК Салават» 1
03.08.2011 «Енисейтелеком» запустил услугу «Мобильная АТС» на базе VoIP-платформы «МФИ Софт» 1
10.06.2011 «МФИ Софт» будет развивать в «Сколково» систему защиты операторских сетей 1
26.05.2011 «МФИ Софт» расширил функциональность АПК «SIMBoxБарьер» для использования на сетях фиксированной связи 1
01.12.2010 «МФИ Софт» протестировал «Российский Телефонный узел» на модульном сервере AquaServer N90 X60 1
10.11.2010 СМК «МФИ Софт» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 1
04.03.2010 Общее число внедрений решений «МФИ Софт» в России и СНГ превысило 580 1
11.11.2008 Московский областной филиал «Комстар-ОТС» внедрил NGN-решение от «МФИ Софт» 1
18.10.2005 "ВестКолл": решение проблемы устаревших телефонных станций 1
26.12.2003 Где зарыты главные деньги IP-телефонии? 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Корсаков Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

МФИ Софт 123 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
Тарио Трейдинг - TARIO.net - Тарио.Нэт - Тарио Комьюникейшнс - Tario Communication 42 1
Siemens AG - Siemens Group 2626 1
Мостком 8 1
KPN - Tofane Global - iBasis 13 1
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 1
ITXC Corporation - Internet Telephony Exchange Carrier 20 1
MERA Networks 18 1
Cisco Systems 5216 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 326 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 972 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 205 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 230 1
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 52 1
ВестКолл - WestCall 90 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
HP 3Com 680 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
8897 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
STC 96 1
Газпром СтройТЭК Салават 3 1
Газпром ПАО 1405 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 205 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3230 1
Федеральное казначейство России 1870 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8426 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25465 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9285 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72338 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21866 4
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 334 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 342 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4324 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 263 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 825 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8809 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56582 2
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 322 1
Softswitch - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 122 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5778 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5601 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11465 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10510 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3904 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1129 1
Аналоговые технологии 2826 1
Автоответчик - Answering machine 204 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1156 1
Маршрутизация - Routing 548 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 519 1
Интерконнект 88 1
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 107 1
VoIP - IP Centrex - центрекс - централизованные услуги в области телефонии 44 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1423 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 706 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1085 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7220 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1166 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2287 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 894 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 283 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8873 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3287 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 283 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11884 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 167 4
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа - РТУ-комплекс 18 1
S8 Capital - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 63 1
1С:ERP Управление предприятием 689 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
МТС Автосекретарь 67 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 202 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 475 1
Ильин Николай 25 1
Мызовский Герман 11 1
Федорушкин Илья 14 1
Никашов Константин 7 1
Волков Николай 8 1
Коробкова Наталья 3 1
Красильников Дмитрий 5 1
Тяжлов Юрий 1 1
Гроо Александр 2 1
Шибанов Владимир 32 1
Санадзе Георгий 18 1
Солонин Виталий 89 1
Городецкий Ярослав 14 1
Franz Ted - Франц Тед 1 1
Масленников Игорь 36 1
Кравченко Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 155557 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14455 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пирогово - Пироговское водохранилище 11 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дедовск 13 1
Азия - Азиатский регион 5725 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3037 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8047 1
Европа Восточная 3121 1
Америка Южная 868 1
Ближний Восток 3023 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2648 1
Европа Западная 1489 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 169 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 59 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45459 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13543 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50959 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2051 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 912 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1750 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 830 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1821 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25788 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54651 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6189 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6296 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Gartner - Гартнер 3601 1
Synergy Research Group 46 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8344 1
