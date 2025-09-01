Разделы

Городецкий Ярослав


УПОМИНАНИЯ


01.09.2025 Билайн во второй раз подряд стал лидером рынка доставки контента в России 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
18.04.2024 Компания CDNvideo стала официальным партнером конференции CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024» 1
20.12.2023 Ярослав Городецкий, CDNvideo: Мы создаем мост между миром телекома и миром интернет-приложений 1
06.12.2023 YouTube грозит скорое замедление в России. Но власти тут ни при чем 2
18.10.2023 «Билайн» приобрел сеть доставки контента CDNvideo 1
01.09.2023 «Билайн» купил одного из лидеров российского CDN 1
25.07.2017 TrueConf и CDNvideo запустили платформу для трансляции видеоконференций 1
17.05.2017 Китайский интернет-гигант вложился в российского CDN-провайдера 1
17.12.2015 100 российских ИТ-компаний получили поддержку в рамках программы стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции 1
13.10.2015 К 2019 г. 72% от всего интернет-видеотрафика в мире будет приходиться на сети CDN 1
08.11.2012 «1С-Битрикс: Управление сайтом» интегрирована с CDN с предоставлением бесплатного трафика 1
29.10.2010 CDNvideo обеспечила вещание прямого эфира канала «Россия 24» на мобильные устройства 1
26.12.2003 Где зарыты главные деньги IP-телефонии? 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Городецкий Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 41 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9025 4
МегаФон 9546 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 3
Akamai Technologies - Limelight Networks 156 3
Samsung Electronics 10471 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 607 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13657 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4321 2
Google LLC 12066 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 308 2
Cisco Systems 5182 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
TrueConf - ТруКонф 415 1
1С-Битрикс - Bitrix 604 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
HP 3Com 677 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1308 1
Siemens AG - Siemens Group 2610 1
Мостком 8 1
8691 1
KPN - Tofane Global - iBasis 13 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 374 1
ITXC Corporation - Internet Telephony Exchange Carrier 20 1
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 1
CDNetworks 4 1
ESG - Enterprise Strategy Group 248 1
MERA Networks 18 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 861 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5120 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3027 1
McKinsey & Company Int 257 1
МегаФон Ритейл 84 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2066 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
Oracle Corporation 6798 1
РВК - Российская венчурная компания 551 2
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 6 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 311 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 57 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 1
Лента - Сеть розничной торговли 2206 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 67 1
Автодом - АВТОDOM 29 1
Visa International 1961 1
eBay Inc 1627 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 95 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2931 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 500 1
Комус 102 1
Leomax - Леомакс 7 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2785 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3188 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 765 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6333 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 395 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16719 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31215 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70334 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21509 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7602 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21830 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12675 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16252 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54891 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8606 2
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 58 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25419 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14214 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4407 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14178 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28559 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25197 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9446 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11864 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3024 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7286 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9096 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3634 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3360 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30222 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25102 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16566 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22319 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4730 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12766 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2271 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8369 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6594 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1275 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4249 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2215 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4276 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 254 1
Google YouTube - Видеохостинг 2846 3
Google Global Cache 24 2
ByteDance - TikTok 298 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7225 1
JavaScript - JS - язык программирования 1284 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 192 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 1
Adobe HLS - Adobe HTTP Live Streaming 5 1
МТС - NUUM 35 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 40 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 199 1
Google Cloud Services 229 1
Kaspersky Smart - Kaspersky Smart Home & IoT Scanner 8 1
Kaspersky Secure Mobility Management - Kaspersky MDM 4 1
Red Hat WildFly - Keycloak 44 1
Передовые технологии - RuDesktop 30 1
Google YouTube Shorts 19 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1275 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 52 1
InterSystems Cache 135 1
Kaspersky Internet Security 464 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1169 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 23 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 142 1
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 67 1
GZIP - GNU Zip 31 1
Google WebP 28 1
Ивленков Сергей 3 2
Одинцов Дмитрий 116 1
Макаров Валентин 237 1
Богачев Игорь 180 1
Дырмовский Дмитрий 140 1
Рыжиков Сергей 111 1
Санадзе Георгий 18 1
Солонин Виталий 89 1
Franz Ted - Франц Тед 1 1
Масленников Игорь 36 1
Корсаков Анатолий 10 1
Ильин Николай 24 1
Мызовский Герман 11 1
Надененко Константин 4 1
Тяжлов Юрий 1 1
Красильников Дмитрий 5 1
Кравченко Владимир 2 1
Коробкова Наталья 3 1
Никашов Константин 7 1
Федорушкин Илья 13 1
Ахметжанов Марат 1 1
Воропаев Алексей 6 1
Мамут Владимир 1 1
Гафурова Наталья 1 1
Семенченко Сергей 3 1
Крутько Иван 25 1
Будник Иван 19 1
Горелкин Антон 101 1
Афанасьев Александр 39 1
Киселёв Алексей 76 1
Лебедев Алексей 25 1
Быков Сергей 25 1
Николаев Александр 39 1
Горбунов Андрей 3 1
Морозов Евгений 17 1
Авдеев Алексей 10 1
Дубовиков Ярослав 4 1
Колесов Константин 14 1
Кузнецов Олег 17 1
Чегодаев Станислав 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 152530 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52934 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14352 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17774 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44872 5
Сингапур - Республика 1887 5
Казахстан - Республика 5722 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1059 4
Узбекистан - Республика 1823 4
Молдавия - Республика Молдова 717 4
Германия - Федеративная Республика 12848 4
Израиль 2775 4
Нидерланды 3584 4
Армения - Республика 2348 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1330 4
Беларусь - Белоруссия 5934 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18181 3
Европа Западная 1487 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4042 2
Африка - Африканский регион 3541 2
Ближний Восток 3009 2
Украина 7723 2
Европа 24493 2
Южная Корея - Республика 6784 1
Европа Восточная 3113 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4174 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2512 1
Россия - СФО - Новосибирск 4536 1
Великобритания - Лондон 2395 1
Индонезия - Республика 991 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2112 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1559 1
Америка Латинская 1859 1
США - Калифорния 4691 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1162 1
Австрия - Австрийская Республика 1325 1
Китай - Шанхай 798 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1044 1
Латвия - Рига 98 1
Украина - Киев 1135 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53728 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14574 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50144 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7734 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17016 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6503 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2582 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5153 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1588 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8134 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2212 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5348 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30965 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1801 1
Английский язык 6810 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9650 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4582 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6962 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1142 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 683 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3608 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3516 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3756 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11266 1
Импортозамещение - параллельный импорт 541 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25310 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7160 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 325 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3293 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5699 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5135 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1299 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 325 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6068 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4642 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5467 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1848 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 964 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 650 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Temasek Holdings - Mediacorp 5 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1045 1
ComNews - Медиа-бизнес 130 1
Gartner - Гартнер 3588 1
Synergy Research Group 44 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3401 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 124 1
Рустелеком ТК 304 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1048 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
GITEX Technology - международная выставка 39 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2086 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380821, в очереди разбора - 737547.
Создано именных указателей - 181773.
