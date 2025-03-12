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Индексная книга (каталог) CNews*
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Колесов Константин


12.03.2025 «Билайн» расширил пропускную способность своей сети доставки контента 1
20.06.2024 Зарубежный интернет-трафик в России вырос на треть 1
06.12.2023 YouTube грозит скорое замедление в России. Но власти тут ни при чем 2
10.04.2023 Билайн увеличил скорость YouTube и отклик в онлайн-играх на Дальнем Востоке 1
17.11.2022 билайн увеличил скорость открытия видео в YouTube 1
05.10.2022 «билайн» увеличил пропускную способность соединения с сервисами VK более чем до 2 тб/с 1
15.12.2021 Билайн запустил локальный сервер в Южно-Сахалинске 1
23.06.2021 «Билайн бизнес»: на московском DDoS фронте все спокойно 1
23.06.2021 «Билайн Бизнес» не обнаружил в сети ШПД Москвы следов крупных DDoS-атак 1
14.11.2014 Генеральным директором Beeline в Таджикистане станет Константин Колесов 2
07.09.2009 Телеком-монополист занялся демпингом 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Колесов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8791 9
Google LLC 11856 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 424 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3983 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Киевстар - Kyivstar 541 1
Укртелеком 241 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 127 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 1
Nokia Alcatel-Lucent Business Systems 3 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
G-Core Labs 73 1
Wargaming 152 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Amazon Inc - Amazon.com 3023 1
Valve Software 209 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 1
Blizzard Entertainment 328 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 835 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 205 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 38 1
Telegram Group 2054 1
Ростелеком 9787 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 946 1
Cisco Systems 5129 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Telia Company - Telia Carrier - Телиа Кэрриер 3 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 244 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16097 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9409 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3150 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10615 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20819 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12769 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3983 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6439 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17168 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7430 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1994 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 363 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3268 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12605 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6472 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11161 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8531 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5781 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 306 1
Пропускная способность - Bandwidth 1760 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 244 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 344 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2937 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3775 1
Web 2.0 - Веб 2.0 397 1
Google YouTube - Видеохостинг 2770 5
Google Global Cache 24 2
МТС - NUUM 34 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 777 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
WhatsApp Messenger 1094 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1800 1
ВымпелКом - Билайн Интернет 18 1
Baidu 284 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 169 1
Google Cloud Services 223 1
ByteDance - TikTok 260 1
FreePik 1045 1
Arelion - Twelve99 - TSIC - TeliaSonera Carrier Networks - TeliaSonera International Carrier - Telia IC - Telia International Carrier 23 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 321 1
Google YouTube Shorts 14 1
InterSystems Cache 134 1
Кравец Игорь 3 1
Треухов Владимир 1 1
Сурлу Милош 2 1
Городецкий Ярослав 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2687 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1166 2
Япония 13321 2
Европа 21832 2
Казахстан - Республика 5581 1
Украина 7639 1
Таджикистан - Республика 871 1
Украина - Киев 1127 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 899 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 328 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 241 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7540 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3007 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 452 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 52 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 130 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 214 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 471 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 81 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 214 1
Азия - Азиатский регион 5568 1
Япония - Токио 995 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17543 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1585 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6455 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8673 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11044 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1797 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 510 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3060 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 762 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2427 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6206 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11027 1
Энергетика - Energy - Energetically 5147 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4704 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2971 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
НаУКМА - Киево-Могилянская академия Национальный университет 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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