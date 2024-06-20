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Telia Company Telia Carrier Телиа Кэрриер

СОБЫТИЯ

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20.06.2024 Зарубежный интернет-трафик в России вырос на треть 1
31.03.2021 Cisco предложила новую инфраструктуру для интернета будущего 1
27.11.2018 Оператор Telia Carrier расширил свое присутствие в дата-центре IXcellerate Moscow One 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Telia Company и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5374 2
IXcellerate - Икселерейт 153 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 1
Deutsche Telekom 956 1
Vodafone Group 1412 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Telegram Group 2971 1
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4581 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 138 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6880 1
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Web 2.0 - Веб 2.0 400 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3255 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11588 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4821 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18440 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3431 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3000 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18164 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35427 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13007 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36491 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2590 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3909 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 403 1
Cisco CCS - Cisco CloudCenter Suite - Cisco Cloud Services Stack - Cisco Cloudlock CASB - Cisco Cloud Access Security Broker - Cisco CMSP - Cisco Cloud and Managed Services Program - Cisco Cloud Native Broadband Network Gateway 6 1
Cisco Crosswork Cloud 4 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 30 1
Cisco Silicon One Q 4 1
Google Global Cache 25 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 1
FreePik 1868 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 346 1
Cisco Business Critical Services 1 1
Cisco Routed Optical Networking 2 1
Google Cloud Platform - GCP 387 1
Microsoft Azure 1530 1
Google YouTube - Видеохостинг 3010 1
МТС - NUUM 37 1
Arelion - Twelve99 - TSIC - TeliaSonera Carrier Networks - TeliaSonera International Carrier - Telia IC - Telia International Carrier 23 1
Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 6 1
Willner Guy - Вилнер Гай 15 1
Колесов Константин 15 1
Булаев Илья 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 167366 3
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PoP - Point of Presence - Точки присутствия 323 1
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1830 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3384 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1515 1
Энергетика - Energy - Energetically 5917 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6748 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 799 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11729 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58100 1
Silicon 496 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11579 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
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