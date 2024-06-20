Индексная книга (каталог) CNews*
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Telia Company Telia Carrier Телиа Кэрриер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|20.06.2024
|Зарубежный интернет-трафик в России вырос на треть 1
|31.03.2021
|Cisco предложила новую инфраструктуру для интернета будущего 1
|27.11.2018
|Оператор Telia Carrier расширил свое присутствие в дата-центре IXcellerate Moscow One 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Telia Company и организации, системы, технологии, персоны:
|Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 333 1
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 441 1
|Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 256 1
|Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 6 1
|Willner Guy - Вилнер Гай 15 1
|Колесов Константин 15 1
|Булаев Илья 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167366 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14832 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47827 1
|Европа 25005 1
|Silicon 496 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11579 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.