Индексная книга (каталог) CNews*
Google Global Cache
Google Global Cache


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.12.2025 YouTube в России конец? Google отключит и заберет из России свои кэш-серверы 2
09.01.2025 VAS Experts перевел казахстанского телеком-оператора на протокол IPv6 1
13.08.2024 «Яндекс» придумал хитрый и легальный способ обхода замедления YouTube. Работает на всех устройствах 1
12.08.2024 Внезапные последствия. Провайдеры требуют от властей объяснить замедление YouTube. Россияне массово разрывают договоры с операторами 2
09.08.2024 Роскомнадзор разыскивает кэш-серверы YouTube по всем ЦОДам и операторам России 1
12.07.2024 Россиян отлучают от YouTube. Любимый миллионами сервис работает со сбоями по всей стране. Обвиняют Google 2
20.06.2024 Зарубежный интернет-трафик в России вырос на треть 1
07.02.2024 YouTube заблокировал телеканалы 40 российских регионов 1
06.12.2023 YouTube грозит скорое замедление в России. Но власти тут ни при чем 2
12.09.2023 Россиян отключают от Google. В чем причина 1
01.09.2023 «Билайн» купил одного из лидеров российского CDN 1
11.08.2023 В России началась блокировка Gmail, Google Docs, Google Диск 1
28.03.2023 VK готовится к отключению YouTube в России 1
21.12.2022 В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN 1
06.10.2022 Российскую «дочку» Google завалили исками. Она должна сотни миллионов рублей десяткам кредиторов 1
29.09.2022 Российской «дочке» Google отказывают в банкротстве, пока она не выплатит многомиллиардный штраф 1
07.09.2022 В России перекрывают доступ к сервисам Google. Но средства обхода блокировок выручают 2
22.06.2022 «Яндекс» выпустил «убийцу» суперпопулярного сервиса Google. Новый вариант умнее и удобнее 1
17.06.2022 Российская «дочка» Google подала на банкротство 1
08.06.2022 На счетах российской «дочки» Google арестован миллиард рублей 1
30.05.2022 У браузера Chrome уровень защиты от фишинга около нуля. Миллиарды пользователей под угрозой кражи денег и данных 1
26.05.2022 Google начал уничтожать свою инфраструктуру в России. Грядет ухудшение работы YouTube 2
24.11.2021 Власти России собрались обложить YouTube и TikTok особым побором 1
09.09.2019 «Ростелеком» на Юге ускорил работу интернет-сервисов Google 1
30.10.2006 Google объявил победителей Global Code Jam 2006 1

Публикаций - 25, упоминаний - 31

Google Global Cache и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12288 23
Google Russia - Гугл Россия 221 8
Ростелеком 10353 7
Yandex - Яндекс 8512 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14349 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9213 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 359 4
МегаФон 9960 3
Telegram Group 2599 3
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 42 2
Apple Inc 12659 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 2
Cloudflare 131 2
Microsoft Corporation 25270 2
VK - Mail.ru Group 3537 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 260 1
ЭР-Телеком Холдинг - Айхоум - iHome 4 1
Telia Company - Telia Carrier - Телиа Кэрриер 3 1
Barracuda Networks 20 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 43 1
МФТИ-Телеком 4 1
Epicstars - Эпикстарс 6 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 46 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3132 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 375 1
Google Ireland Limited 14 1
Oracle Corporation 6882 1
Softline - Софтлайн 3290 1
Selectel - Селектел 449 1
G-Core Labs 73 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 245 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 65 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 216 1
Cisco Systems 5226 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1156 1
ОБИТ 106 1
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 12 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 275 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1040 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 1
Adventum - Адвентум консалтинг 5 1
Click.ru - Клик.ру 4 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3005 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 403 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 289 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1333 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1087 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12911 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 369 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 831 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 64 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 116 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5268 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 14 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 7
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 414 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3079 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9512 4
Application store - магазин приложений 1370 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 2
Оповещение и уведомление - Notification 5384 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 75 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3541 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 2
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 115 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3109 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1013 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 272 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 110 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 52 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 98 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14900 1
Google YouTube - Видеохостинг 2898 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3444 5
Google Cloud Services 233 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 938 4
Google Gmail 988 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 3
InterSystems Cache 138 2
FreePik 1454 2
МТС - NUUM 35 2
ByteDance - TikTok 320 2
Google Chrome - браузер 1652 2
Google Android 14740 2
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 68 2
Google Safe Browsing 8 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 242 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 265 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 228 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 42 1
Google YouTube Shorts 22 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 82 1
VK RuStore - Рустор 517 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 7 1
Google Play Games 5 1
Tencent Trovo 5 1
Arelion - Twelve99 - TSIC - TeliaSonera Carrier Networks - TeliaSonera International Carrier - Telia IC - Telia International Carrier 23 1
hCAPTCHA 3 1
ITG - VAS Experts - СКАТ DPI 19 1
Apple Safari - браузер 876 1
Mozilla Firefox - браузер 1920 1
Apple macOS 2259 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 620 1
StatCounter 451 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 407 1
Statista 255 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2020 1
Microsoft Windows 16369 1
Google - reCaptcha - re:CAPTCHA - NoCAPTCHA 24 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 413 1
Яндекс.Навигатор 111 1
Горелкин Антон 110 3
Хинштейн Александр 146 3
Городецкий Ярослав 14 2
Колесов Константин 14 2
Шадаев Максут 1153 2
Мамонтов Аркадий 2 1
Морозов Евгений 17 1
Бойко Алексей 102 1
Дубовиков Ярослав 4 1
Морозов Кирилл 5 1
Черноокий Денис 2 1
Волков Денис 9 1
Ивленков Сергей 3 1
Винокуров Кирилл 2 1
Зинченко Валерий 4 1
Лукьяненко Марина 1 1
Попов Евгений 11 1
Булаев Илья 5 1
Скабеева Ольга 1 1
Грищенко Олег 3 1
Терещенко Артем 30 1
Онянов Сергей 9 1
Осеевский Михаил 333 1
Казарян Карен 80 1
Соловьев Владимир 108 1
Марасанов Валерий 2 1
Петров Дмитрий 69 1
Фенюшин Евгений 26 1
Горбунов Андрей 3 1
Станкевич Андрей 17 1
Митричев Петр 14 1
Гук Андрей 39 1
Галушко Дмитрий 24 1
Липов Андрей 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 6
Европа 24654 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 440 2
Украина 7801 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 2
Казахстан - Республика 5814 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 424 1
Ирландия - Республика 1026 1
Нидерланды 3637 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 1
Узбекистан - Республика 1877 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2971 1
Япония 13553 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 687 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 727 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 772 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4294 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 735 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 689 1
Россия - СЗФО - Псковская область 672 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 4
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 3
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3667 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Английский язык 6881 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
Энергетика - Energy - Energetically 5529 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 231 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3165 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 264 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 501 5
Царьград - телеканал 29 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 319 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 3
Forbes - Форбс 916 3
Ведомости 1258 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1080 2
The Independent 32 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1145 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 427 1
Рен ТВ - телеканал 76 1
SimilarWeb 58 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Рустелеком ТК 304 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1098 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

