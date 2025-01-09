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VAS Experts перевел казахстанского телеком-оператора на протокол IPv6

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts реализовал поддержку протоколов IPv6 и DualStack IPv4/IPv6 в инфраструктуре казахстанского телеком-оператора X-COM. Теперь все его абоненты получают доступ к новой версии протоколов по умолчанию. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Протоколы IPv4 и IPv6 являются ключевыми компонентами интернета, обеспечивая передачу данных между устройствами в сети. В свое время IPv4 стал основным стандартом адресации, однако с ростом числа подключенных устройств стало очевидно, что его 32-битное адресное пространство не может удовлетворить потребности пользователей. Для решения этой проблемы был создан IPv6, который обеспечивает 128-битные адреса и новые функции, такие как встроенная поддержка безопасности, улучшенный QoS (качество обслуживания), автоконфигурация и др.

Следуя требованиям абонентов, казахстанский телеком-оператор X-COM перевел свою инфраструктуру с протокола IPv4 на IPv6. VAS Experts внедрил новое решение на базе многофункциональной платформы СКАТ DPI. Процесс перевода состоял из нескольких этапов: получение адресов в RIPE и распределение сетей; планирование сети; настройка BGP; настройка DNS; интеграция с GGC (Google Global Cache) и настройка Radius.

На сегодняшний день IPv6 доступен всем абонентам X-COM по умолчанию. 21,3% пользователей уже его активировали. Внедрение IPv6 позволило телеком-оператору построить систему индивидуальных IP-адресов, улучшить маршрутизацию и конфигурацию, повысить безопасность.

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Цифровизация

«IPv6 — это не просто новый стандарт интернет-протокола, а необходимость, продиктованная современными реалиями. Ограничения IPv4, такие, как нехватка адресов и сложность сетевой архитектуры, делают переход на IPv6 неизбежным шагом для компаний, стремящихся обеспечить стабильную работу своих сетей и подготовиться к будущим вызовам. Организации, начавшие внедрение IPv6 уже сегодня, получат конкурентное преимущество, подготовив свои сети к росту числа подключенных устройств и повышенным требованиям пользователей», — сказал директор по развитию VAS Experts Артем Терещенко.

Мир сетевых технологий продолжит двигаться в сторону более широкого применения IPv6. Увеличение доли IPv6-трафика и постепенное смещение пропорций между IPv4 и IPv6 приведут к улучшению глобальной интернет-экосистемы. Однако этот процесс будет эволюционным, а не революционным.

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