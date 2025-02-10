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Терещенко Артем



10.02.2025 ITPod и VAS Experts развивают технологическое партнерство 1
03.02.2025 VAS Experts протестировал возможность распознавания трафика в виртуальной среде 1
28.01.2025 VAS Experts провел исследование распознавания маскируемого сетевого трафика нейросетями 1
22.01.2025 Вышла новая версия СКАТ DPI от VAS Experts 1
09.01.2025 VAS Experts перевел казахстанского телеком-оператора на протокол IPv6 1
26.12.2024 VAS Experts улучшил мониторинг вирусной активности благодаря интеграции QoE Analytics и технологий «Лаборатории Касперского» 1
25.12.2024 VAS Experts вступил в Ассоциацию документальной электросвязи 1
12.12.2024 VAS Experts оптимизировала сетевой трафик телеком-оператора в Венесуэле 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Терещенко Артем и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 15 8
Cable Norte 1 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 17 1
Solera Networks - Audatex - Аудатэкс 5 1
Cisco Systems 5120 1
Citrix Systems 813 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 1
Broadcom - VMware 2365 1
NetApp - Network Appliance 638 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 43 1
X-Com - Икс ком 139 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5949 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 227 8
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1324 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2892 4
IPv4 - Internet Protocol version 4 251 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 253 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 2
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 233 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 381 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4098 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2154 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 510 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 845 1
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 52 1
Website URL - Uniform Resource Locator 880 1
ECMP - Equal-cost multi-path routing 13 1
Маршрутизация - Routing 502 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 726 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9343 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 1
Стандартизация - Standardization 2136 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3408 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10143 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9387 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4889 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1922 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3118 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11419 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 459 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3648 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 115 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 72 1
ITG - VAS Experts - СКАТ DPI 9 6
Google Global Cache 24 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 55 1
ResNet - Residual Neural Network 13 1
ITG - ITPOD Server 3 1
ITG - ITPOD Storage 11 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 85 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 43 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 167 1
Борняков Илья 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 145072 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 306 1
Казахстан - Республика 5550 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5859 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51299 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29222 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 651 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 288 1
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