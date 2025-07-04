VAS Experts представил обновление Wi-Fi HotSpot 1.5.11 с новым дизайном и расширенной кастомизацией

Разработчик решений для анализа и управления сетевым трафиком VAS Experts выпустил обновленную версию модуля Wi-Fi HotSpot, инструмента авторизации пользователей в публичных и корпоративных Wi-Fi-сетях. Версия 1.5.11 получила переработанный интерфейс, улучшенную стабильность на мобильных устройствах и расширенные возможности по кастомизации. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Wi-Fi HotSpot 1.5.11 предлагает адаптивный дизайн пользовательского портала. Страницы авторизации стали быстрее загружаться, корректно отображаются на любых устройствах и позволяют гибко подстраиваться под фирменный стиль. Новый UX-фреймворк упростил навигацию, сделав интерфейс понятным даже при первом использовании.

Особое внимание разработчики уделили стабильности работы на мобильных устройствах. В обновлении устранены ошибки масштабирования, повышена совместимость с браузерами iOS и Android, а также оптимизирована работа анимаций. Это важно для сегментов, где большинство трафика приходится на смартфоны, например, в гостиницах, кафе, аэропортах и торговых центрах.

Гибкая кастомизация CSS стала еще одним нововведением. Пользователи могут редактировать файл hotspot_custom.css, настраивая цвета, шрифты и элементы интерфейса. Такой подход позволяет адаптировать портал под нужды конкретного бизнеса, от небольших кафе до крупных корпораций.

Среди других улучшений — переработанная локализация. Интерфейс поддерживает актуальные переводы, устранены дублирующиеся и устаревшие фразы, а язык отображения теперь корректно определяется в разных сценариях. Это критично для операторов с широкой географией и необходимостью учитывать языковое разнообразие аудитории.

Обновление также устраняет накопленные баги: улучшена работа с DPIUI, устранены проблемы загрузки стилей, повышена устойчивость авторизации. Новая версия полностью совместима с DPIUI2 версии 2.36.17 и выше, что обеспечивает корректную интеграцию всех новых функций и стабильную работу административного интерфейса.

«В Wi-Fi HotSpot 1.5.11 мы сфокусировались на практических задачах — удобстве для пользователя, стабильности на мобильных устройствах и возможностях тонкой настройки для администраторов. Сегодня портал Wi-Fi должен быть не просто точкой входа в интернет, но и частью цифрового опыта. Мы создаем инструмент, который помогает операторам оказывать сервис на уровне современных ожиданий», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

Обновленный Wi-Fi HotSpot уже доступен для загрузки. VAS Experts рекомендует переход на 1.5.11 всем действующим пользователям модуля.