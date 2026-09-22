Microsoft села в лужу. Программисты не хотят работать в Windows и бегут на макбуки. Linux им тоже не нужен

Разработчики ПО со всего мира массово игнорируют Windows работают преимущественно на macOS, даже на Linux Это проблема для Microsoft – в 2026 г. она посвятила много времени подгонке Windows 11 под запросы программистов, но привлечь их внимание у нее не вышло.

Windows, давай, до свидания»

Разработчики ПО продолжают отказываются работать в Windows, даже несмотря на то, что Microsoft пересобирает Windows 11 с учетом их требований, пишет профильный портал Windows Latest. На это указывает опрос издания The Pragmatic Engineer, в котором участвовали программисты со всего мира.

У них спросили, какую ОС они используют для разработки ПО. Windows оказалась на третьем месте с результатом всего 12,2%, но на первом находится вовсе не Linux, несмотря на расхожий стереотип о том что его обожают все программисты.

Linux взял в этом рейтинге «серебро» с результатом 24,2%. С огромным отрывом победила Apple macOS – у нее 61,6%. И это при том, что она никогда не позиционировалась как ОС для программистов.

От перемены мест слагаемых

Свой первый опрос издания провело в заблокированной в России соцсети Х. Для более широкого видения картины следом был запущен второй опрос, на этот раз в соцсети LinkedIn, которая тоже заблокирована на территории России.

Фото: ArthurHidden / FreePik Раньше macOS предпочитали художники и музыканты. Теперь - программисты

Его результаты не стали неожиданностью. Windows вновь обосновалась на третьем месте с 12%, пропустив вперед Linux с 20% и macOS с 66%. Здесь проголосовали 6000 человек, в первом опросе – около 4100.

Как пишет Windows Latest, подобное отношение программистов к Windows может быть весьма неприятным для Microsoft. В последние годы корпорация делает довольно много для того, чтобы сделать Windows удобной для разработчиков, но те по-прежнему предпочитают работать в macOS и Linux.

По мнению экспертов портала, 12-процентный результат Windows – это скорее вопрос предпочтений, нежели реальная доля рынка этой ОС. На это косвенно указывает другой опрос, проведенный в 2025 г. самым известным порталом для программистов – Stack Overflow.

В нем приняли участие десятки тысяч респондентов по всему миру, и он показал, что Windows является наиболее распространенной основной операционной системой среди профессиональных разработчиков (примерно 49,5%), по сравнению с 32,9% для macOS. Linux в данном опросе – явный аутсайдер. Однако в этом опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа, в отличие от опроса The Pragmatic Engineer.

Чем так хороши macOS и Linux

Как пишет Windows Latest, платформа macOS предоставляет разработчикам среду на основе Unix с привычными инструментами командной строки и менеджерами пакетов, заключенную в рабочий стол, который в основном не мешает работе, без лишнего программного обеспечения и дополнительных продаж. Также на популярность этой ОС среди программистов может влиять и тот факт, что процессоры Apple M выделяются как высокой производительностью, так и минимальным потреблением энергии.

Существует также Xcode – официальная интегрированная среда разработки, разработанная Apple для создания ПО под ее операционные системы. Она работает только под macOS/ как итог, для тех, кто разрабатывает программное обеспечение для систем Apple, выбор macOS – это единственный вариант.

У Linux имеются свои адепты. Например, разработчики, работающие с серверами, контейнерами, облачной инфраструктурой и множеством задач искусственного интеллекта, хотят, чтобы их среда разработки напоминала среду Linux, в которой в конечном итоге будет распространяться их программное обеспечение. Именно поэтому Linux предпочтительнее для работы с Docker, Kubernetes, Python и облачной инфраструктурой, пишет Windows Latest.

Порох еще остался

У Microsoft тоже есть свои «фишки», которые могли бы пригодиться программистам. Например, Visual Studio остается одной из доминирующих сред разработки, .NET официально работает на Windows, Linux и macOS, а Windows сохраняет широкое присутствие в корпоративной среде, а также явное доминирование в сфере компьютерных игр.

Также в составе современных версий Windows есть Windows Subsystem for Linux (WSL) – подсистема, позволяющая запускать Linux без полного перехода на эту систему.

В 2026 г. Microsoft посвятила себя модернизации WSL, улучшив доступ к файлам , сетевые возможности и упростив настройку, описав ее как основополагающую для запуска рабочих нагрузок Linux в Windows. Эта работа привела к созданию WSL Containers – встроенного инструмента wslc для создания и запуска контейнеров Linux, который устраняет необходимость в сторонних инструментах, таких как Docker Desktop.

На конференции Build 2026 компания Microsoft пообещала сделать Windows 11 операционной системой для разработки ИИ, предоставив Coreutils для Windows (переработанную на Rust версию утилит командной строки GNU, работающих непосредственно в Windows), а также Windows Developer Configurations на базе WinGet, позволяющие одним командом настраивать VS Code, GitHub Copilot, WSL и PowerShell 7.

В ту же волну вошли Windows Development Skills для разработки нативных приложений с участием агентов, экспериментальный интеллектуальный терминал и Microsoft Execution Containers — управляемый политиками слой, позволяющий разработчикам контролировать, к чему может обращаться агент ИИ на устройстве.