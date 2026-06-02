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Microsoft Corporation GitHub Copilot

Microsoft Corporation - GitHub Copilot

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.06.2026 Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты 1
23.04.2026 Пользователей GitHub Copilot принудительно переведут на новую модель оплаты. Программистам это не понравится 4
21.04.2026 «Билайн.аналитика»: 7 из 10 пользователей ИИ в России выбирают «Алису» 1
31.03.2026 75% разработчиков уже используют ИИ для кода 1
18.02.2026 Дистрибутив Linux Gentoo сбежал с GitHub, чтобы быть подальше от ИИ 1
27.01.2026 Как ИИ возвращает контроль над сложной ИТ-архитектурой 1
24.12.2025 Усиленные ИИ-системы для разработки поголовно уязвимы по умолчанию 4
23.12.2025 55% компаний уверены, что к 2028 г. ИИ-грамотность станет ключевым навыком для большинства профессий 1
09.10.2025 GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams 1
27.08.2025 В российских ИТ культ лени. Отрасль нанимает программистов, которые не хотят писать код сами и занимаются вайб-кодингом 1
26.05.2025 Прогноз «Монк Дидижтал Лаб»: среднее число ИТ-сбоев в России в 2025 году вырастет на 15-20% из-за активного использования ИИ-кодинга 1
26.05.2025 GetPayAll: как ИИ меняет работу россиян: исследование сервисов по профессиям и сценариям использования 1
25.04.2025 Microsoft изобретательно наказала разработчиков форков VS Code. Они внезапно лишились совместимости с C/C++ 1
07.04.2025 MTS AI начинает продажи внешним клиентам ИИ-ассистента для разработчиков 1
28.02.2025 Российские айтишники не оценили DeepSeek: китайская разработка не вошла в десятку самых востребованных нейросетей 1
27.01.2025 Антон Киселев, Dapt Tech: Интеграция ИИ в образовательные программы повысит конкурентоспособность выпускников 1
31.10.2024 Как генеративный ИИ меняет разработку ПО 1
14.10.2024 Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ 1
14.10.2024 Программист узнал, что его бросила девушка, от ИИ-ассистента на iPhone 1
22.08.2024 ИT-эксперт рассказал о влиянии искусственного интеллекта на разработку ПО 1
21.08.2024 Microsoft оставит безопасников без работы и денег. Создан инструмент для автоматического удаления уязвимостей из кода программ 1
02.08.2024 Американские госструктуры перевозят свой софт с «опасных» C и C++ на Rust 1
17.04.2024 Дистрибутив Linux Gentoo ввел тотальный запрет на любые изменения, подготовленные с помощью ИИ 1
12.04.2024 Google запустила бесплатный ИИ-инструмент для написания кода 2
02.02.2024 Программисты взбунтовались против софта JetBrains: В него встроили ИИ-помощника, который невозможно удалить 1
12.01.2024 Нейросети делают программистов тупыми. Они становятся ленивыми и забывают, как правильно писать код. Опрос 1
14.11.2023 Nvidia всех уделала с невероятным отрывом. Опубликованы сравнительные тесты обучения нейросетей Google, Intel и других 1
10.10.2023 Тотальное увольнение программистов откладывается. Пишущий код сервис GitHub Copilot приносит Microsoft многомиллионные убытки 3
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1
15.02.2023 Программистов можно начинать увольнять. Общедоступным стал сервис GitHub, пишущий половину кода проекта за $19 в месяц 3
12.01.2023 Индейцы США потребовали переименовать веб-сервер и открытую лицензию Apache 1
12.01.2023 ИИ для ленивых программистов научился подсовывать им трояны и вирусы 1
05.12.2022 Россияне спасают честь программистов. Технология из России мгновенно определяет плагиатора, даже если это ИИ 1
22.09.2022 В Python найдена гигантская 15-летняя брешь. «Отравлены» сотни тысяч проектов 1
11.07.2022 Microsoft в шаге от запрещения продажи СПО в своем магазине приложений 1

Публикаций - 36, упоминаний - 47

Microsoft Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation - GitHub 1031 20
Microsoft Corporation 25634 17
OpenAI 473 8
Google LLC 12556 8
JetBrains 83 5
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 190 4
Amazon Inc - Amazon.com 3230 4
Perplexity - Perplexity AI 51 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1670 3
Yandex - Яндекс 9001 3
Nvidia Corp 3910 3
Alibaba Group 468 2
Apple Inc 13015 2
Intel Corporation 12741 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 924 2
Adobe Figma 72 1
Бизнес-Азимут 8 1
Anthropic 109 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 49 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 258 1
GetPayAll 28 1
Hugging Face 47 1
Suno - Suno AI 10 1
Zhipu AI - Z.ai - Beijing Zhipu Huazhang Technology 11 1
Runway AI - Runway - RunwayML 21 1
MiniMax Group 9 1
Samsung Electronics 10954 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5506 1
Alphabet 168 1
X Corp - Twitter 2928 1
Восход ФГБУ НИИ 712 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15372 1
Xiaomi 2160 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 134 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9405 1
Telegram Group 2836 1
Red Hat 1364 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 198 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1668 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8629 2
Lidings - Лидингс 7 1
SHL 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 426 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Assist - Ассист 217 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1660 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 399 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1202 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 452 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 267 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21052 31
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6532 21
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4572 14
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2434 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8493 11
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1129 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33875 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7402 8
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1056 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32885 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6351 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14029 6
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 126 6
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Anthropic - Claude ИИ-чатбот 74 6
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СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 528 5
Linux OS 11326 5
Microsoft Visual Studio 428 5
JetBrains - IntelliJ Platform - IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 50 5
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 165 5
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Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 101 4
Microsoft Windows 16718 4
Microsoft Azure 1505 4
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Midjourney - нейросеть 115 3
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 39 3
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 201 3
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 113 3
C/C++ - Язык программирования 879 3
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FreePik 1747 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1667 2
Microsoft Office 4098 2
Microsoft Office 365 1031 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1181 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 918 2
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Макас Даниил 1 1
Пензин Олег 2 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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