Программисты взбунтовались против софта JetBrains: В него встроили ИИ-помощника, который невозможно удалить

«Проблемный» ИИ-помощник

Чешская JetBrains столкнулась с критикой в свой адрес после того, как в продуктах компании появился помощник программиста с искусственным интеллектом (ИИ). От плагина, обеспечивающего работу ассистента, как оказалось, практически невозможно избавиться, что вызвало недовольство пользователей, пишет The Register.

В декабре 2023 г. компания JetBrains запустила JetBrains AI Assistant – помощника программиста на основе искусственного интеллекта. Анонсируя новый инструмент, в компании заявили о его глубокой интеграции со средами разработки (IDE) JetBrains, а также отметили функциональное сходство нового инструмента с ассистентом GitHub Copilot, поддержка которого дорого обходится владеющей им Microsoft.

Интеграция выполняемой на стороне клиента IDE с работающим в облаке ИИ-помощником осуществляется при помощи специального расширения для среды разработки (плагина), который, как выяснилось, является ее неотъемлемой частью – наряду с некоторыми другими плагинами.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте JetBrains, ИИ-ассистент компании предоставляет такие возможности как рефакторинг кода; чат с ИИ-ботом, который способен давать подсказки разработчику по его запросу, причем в контексте текущего проекта; многострочное автодополнение и документирование кода.

Доступ к инструменту предоставляется по подписке. Ассистент может быть использован совместно с такими продуктами JetBrains как IntelliJ IDEA, PyCharm, PhpStorm, ReSharper и др.

Неудаляемый плагин

Некоторые из пользователей продуктов JetBrains по тем или иным причинам хотели бы полностью удалить соответствующий плагин со своего компьютера, но это оказалось непростой задачей. Даже с его отключением возникали проблемы. Так, согласно множественным жалобам пользователей, после установки обновления IDE дополнение AI Assistant вновь оказывалось активным, хотя ранее его работа была принудительно остановлена.

Поэтому в системе отслеживания ошибок компании (YouTrack) вскоре появилось обращение к разработчикам с просьбой «обеспечить возможность окончательного удаления плагина из системы». В десятках комментариев к оригинальному сообщению можно обнаружить множество аргументов в пользу предоставления пользователям такой возможности.

Претензии к выбранному JetBrains подходу к интеграции ИИ-помощника

В частности, по словам отдельных комментаторов, применение инструментов вроде JetBrains AI Assistant идет вразрез с политикой безопасности в некоторых компаниях.

«Я просто хочу пояснить, что не могу использовать этот продукт в компании, в которой я работаю, потому что принятая в ней политика безопасности не допускает применения немодифицированных ИИ-продуктов в разработке продукта», – отметил пользователь, подписавшийся как Расти Дитон (Rusty Deaton).

Пользователь под именем Маркус Грененген (Marcus Grenängen) написал, что больше не доверяет компании и не собирается в дальнейшем оплачивать ее услуги.

«Это неприемлемо. По умолчанию он [инструмент] не должен комплектоваться чем-то, что может передать всю кодовую базу бог знает куда. Это очень плохой шаг со стороны JetBrains, и я не буду продлевать какие-либо подписки после этого. Доверие [к компании] было подорвано, и это никак нельзя не изменить», – заявил он.

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Помимо этого, по мнению пользователей, применение AI Assistant может обернуться для разработчика проблемами правового характера, поскольку ничего неизвестно о происхождении кода, который генерирует помощник. Многое зависит от того, на каких материалах обучалась большая языковая модель, обеспечивающая работу ИИ-ассистента. Среди этих материалов в теории могли быть защищенные авторским правом фрагменты кода.

Пользователь Алан Берлисон (Alan Burlison) главной проблемой выбранного JetBrains подхода к интеграции ИИ-помощника с со средами разработки назвал теоретическую возможность того, что компания может «сливать» IP-адрес клиента, который «виден» сервису, кому угодно.

Повода для беспокойства нет

В разговоре с The Register представитель JetBrains Мэтт Эллис (Matt Ellis) заявил, что опасения пользователей относительно безопасности фирменного ИИ-помощника программиста преимущественно беспочвенны.

По его словам, хотя соответствующий плагин и включен в стандартную поставку ряда IDE компании, по умолчанию он неактивен, и никакие данные с машины пользователя без его согласия в Сеть софт не отправляет. Чтобы начать работу с инструментом, необходимо для начала войти в учетную запись, принять условия использования данных компанией, затем либо оформить платную подписку, либо согласиться с условиями бесплатного пробного периода, отметил Эллис.

Наконец, представитель JetBrains, пояснил, что информация, переданная с клиентского компьютера на серверы AI Assistant, не применяется компанией в качестве набора данных для обучения нейросети. Отдельные ИИ-операции и вовсе выполняются непосредственно на клиентском устройстве – в таких случаях отсутствует необходимость в отправке пользовательских данных, в том числе программного кода, вовне.

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В августе 2023 г. CNews писал, что популярный сервис видеоконференций Zoom наделил себя правом неограниченно использовать любые данные пользователей, в том числе переписку и записи сеансов видеосвязи – для этого соответствующие изменения были внесены в новую версию соглашения о предоставлении услуг. Критика, обрушившаяся на сервис в ответ на этот шаг, вынудила Zoom уточнить, что собираемые им данные не будут использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта без согласия клиента.

В JetBrains затрудняются оценить, насколько велико количество недовольных новшеством пользователей, но отмечают, что многие клиенты дали ему позитивную оценку. В компании рассчитывают найти компромиссное решение, которое устроит всех.