JetBrains IntelliJ Platform IntelliJ IDEA среда разработки программного обеспечения


СОБЫТИЯ

18.02.2026 Дистрибутив Linux Gentoo сбежал с GitHub, чтобы быть подальше от ИИ 1
21.11.2025 Агентный режим: GigaCode от Сбербанка научился автономно выполнять задания разработчиков с помощью ИИ 1
25.09.2025 Вышла новая версия российской интегрированной среды разработки OpenIDE 2025.1 2
31.07.2025 Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки 2
28.07.2025 Разработчик ПО с российскими корнями оставит программистов из России без популярной среды разработки на Java и Kotlin 4
02.06.2025 Рабочие пространства и обновленный интерфейс — масштабный релиз платформы Citeck от SL Soft 2
17.04.2025 Российская компания выпустит универсальный инструмент Java-программиста на замену иностранным. За ней стоят создатели Astra Linux и выходцы из Oracle 5
17.04.2025 OpenIDE — новая отечественная среда разработки для надежных и безопасных ИТ-проектов 1
25.03.2025 Максим Тятюшев, «СберТех», — о российской облачной среде разработки со встроенным ИИ-ассистентом 1
13.02.2025 «Хоулмонт» представила новый продукт — платформу для процессной разработки OpenBPM 2
16.12.2024 В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста 4
12.12.2024 Как перейти на российские инструменты для Java-разработчиков 5
04.12.2024 Explyt выпустил плагин для автоматической генерации тестов на базе ИИ и формальных методов 1
01.11.2024 Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть 4
23.10.2024 Очередное ужесточение блокировки лицензий IntelliJ IDEA в РФ 5
10.10.2024 Как ИИ увеличивает производительность программистов, менеджеров и операторов колл-центров 1
05.09.2024 Компания с российскими корнями сломала программистам из России мощный инструмент разработки для Android. Решение найдено 2
03.07.2024 Российским программистам объявлен бойкот. Известный разработчик закрыл доступ к своим пакетам PHP, Ubuntu и Debian 2
01.07.2024 Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++ 2
02.02.2024 Программисты взбунтовались против софта JetBrains: В него встроили ИИ-помощника, который невозможно удалить 1
15.09.2023 В PT Application Inspector появилась поддержка интегрированных сред разработки 1
07.08.2023 Умер «отец» легендарного текстового редактора, который обожают программисты 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 2
15.02.2023 Программистов можно начинать увольнять. Общедоступным стал сервис GitHub, пишущий половину кода проекта за $19 в месяц 1
27.01.2023 IBS разработала утилиту по нагрузочному тестированию для крупного российского банка 1
02.09.2022 Сергей Романков, «Сибур Диджитал»: В «Сибур Диджитал» не считают, что раз мы нефтегазохимическая компания, то ИТ-продукты должны заказывать у подрядчиков 1
21.06.2021 IBS AppLine Innovation выпустила обновление решения «Хамелеон» для автоматизации тестирования SAP 1
04.03.2021 Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО 1
03.02.2021 «Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту 1
22.10.2020 Сбер приобрел у Haulmont low-code продукт CUBA Studio 1
14.10.2020 Выпущена новая версия анализатора кода Solar appScreener с поддержкой IntelliJ IDEA и Visual Studio 2
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS 2
18.05.2017 Google переводит Android на язык программирования из России 1
29.06.2016 Haulmont перевела платформу CUBA в Open Source 1
28.01.2016 Российские разработчики выпустили «конкурента Microsoft Visual Studio» 2
26.03.2014 Oracle выпустила Java 8, созданную при участии российских программистов 1
20.05.2013 Новая среда разработки Android Studio создана на основе российского проекта 3
11.04.2013 JetBrains переехала в новый офис в Санкт-Петербурге 1
22.03.2013 Новая версия AppCode от JetBrains интегрирована со средой разработки Kiwi и внешними браузерами документации 1
11.03.2013 Вышла новая версия WebStorm — интегрированной среды разработки для JavaScript 3

Публикаций - 46, упоминаний - 88

JetBrains и организации, системы, технологии, персоны:

JetBrains 78 25
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 132 14
GitHub 993 11
Microsoft Corporation 25342 9
Oracle Corporation 6905 9
Google LLC 12351 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2608 7
Открытая среда разработки 5 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 3
Apple Inc 12763 3
Huawei 4297 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1549 2
Telegram Group 2667 2
Открытые технологии 716 1
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 1
Питерская группа связистов 437 1
Huawei Mobile Services 73 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 127 1
Парадигма 161 1
Jelastic 27 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 33 1
БИТ - Банковские информационные технологии 5 1
Никотех - Nicotech 16 1
Бизнес-Азимут 8 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 310 1
MOS Technology - Commodore Semiconductor Group - Amiga 25 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 1
Explyt - Эсприто Девелопмент 2 1
StormBPMN - ШТОРМБПМН 1 1
Broadcom - VMware 2512 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5331 1
SAP SE 5466 1
Dell EMC 5108 1
Amazon Inc - Amazon.com 3164 1
X Corp - Twitter 2915 1
Yandex - Яндекс 8623 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14662 1
Intel Corporation 12588 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8315 9
Visa International 1977 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Резонанс НПП 388 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1535 1
Lidings - Лидингс 6 1
SHL 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 409 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 1
Лента - Сеть розничной торговли 2293 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13058 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5062 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 164 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1365 1
Apache Software Foundation - ASF 222 3
OpenJDK Community 11 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
Eclipse Foundation 25 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 251 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 350 23
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8217 21
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2286 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 14
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 860 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27198 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18840 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23291 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26152 11
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12431 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5846 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32022 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4703 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34075 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7053 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4379 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32100 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4154 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14931 5
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1548 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9403 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17212 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11505 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2835 5
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 112 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6026 4
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 156 4
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1651 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12371 4
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 187 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 671 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4528 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2173 3
Repository - Репозиторий 1057 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5678 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6712 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5996 3
DevOps - Development и Operations 1106 3
Oracle Java - язык программирования 3354 30
JavaScript - JS - язык программирования 1344 15
JetBrains - Kotlin - язык программирования 119 15
Python - высокоуровневый язык программирования 1171 14
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 144 13
Oracle Java Development Kit - JDK 200 12
Google Android 14832 11
OpenIDE 23 9
Google Android Studio - Среда разработки 25 9
Axiom JDK СЗИ 141 8
Linux OS 11037 8
Apache NetBeans IDE - NetBeans Integrated Development Environment 50 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 48 7
EPFL - Scala - Язык программирования 153 7
Microsoft TypeScript - язык программирования 81 6
JetBrains - ReSharper 9 6
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 376 6
C/C++ - Язык программирования 855 6
Microsoft Windows 16446 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5210 5
Ruby - Язык программирования 158 5
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 44 5
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 198 4
Apple iOS 8329 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1421 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 4
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 132 4
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 105 4
Microsoft Visual Studio 422 4
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 117 4
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 51 4
Microsoft VB.NET - язык программирования 18 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 347 3
GitHub Copilot 32 3
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 118 3
Apple macOS 2287 3
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 211 3
Broadcom - VMware - Spring Boot 19 3
Haulmont - CUBA Studio 6 2
Беляев Евгений 5 4
Кипятков Валентин 5 4
Дмитриев Сергей 34 4
Сазонов Федор 5 3
Глащенко Андрей 7 3
Марченко Николай 3 2
Wang Chenglu - Ванг Ченглу 5 1
Петренко Александр 9 1
Лановенко Валерий 46 1
Стрельцов Николай 5 1
Бугаенко Андрей 13 1
Шкредов Сергей 1 1
Макеев Антон 1 1
Карпов Роман 77 1
Кострюкова Надежда 4 1
Фадеев Виктор 4 1
Тятюшев Максим 163 1
Шмаков Антон 71 1
Буленков Константин 1 1
Лабзовский Григорий 2 1
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 1
Макас Даниил 1 1
Пензин Олег 2 1
Дегтярев Николай 4 1
Арутюнян Рубен 1 1
Шатров Григорий 1 1
Айрапетов Никита 1 1
Shafirov Max - Шафиров Макс 1 1
Романков Сергей 1 1
Черномазова Марина 3 1
Гаранин Иван 2 1
Володкевич Вячеслав 1 1
Гринь Татьяна 1 1
Володченко Антон 3 1
Butterick Matthew - Баттерик Мэтью 2 1
Кудинов Владислав 2 1
Mclean Erik - Маклин Ерик 7 1
Мосиенко Максим 1 1
Сазонов Илья 2 1
Шустанов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158624 31
Чехия - Чешская Республика 1333 8
Чехия - Прага 207 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18827 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 4
Германия - Бавария - Мюнхен 480 3
США - Массачусетс - Бостон 383 3
Беларусь - Белоруссия 6087 2
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 107 1
Нидерланды - Делфт 22 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 118 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18384 1
Европа 24688 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 1
Африка - Африканский регион 3580 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2950 1
Россия - СФО - Новосибирск 4710 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 106 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14554 1
Нидерланды 3649 1
Швейцария - Цюрих 278 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1015 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 127 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 90 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Уганда - Республика 89 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32008 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8391 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4943 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11456 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 624 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10489 4
Английский язык 6896 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3244 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10771 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3679 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7816 2
Экономический эффект 1216 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 628 2
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 136 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2808 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 84 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7608 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 356 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2593 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 949 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 1
Паспорт - Паспортные данные 2743 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1188 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1764 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3267 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 596 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1690 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6698 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3727 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 267 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 132 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 56 2
The Register - The Register Hardware 1726 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
TechPowerUp 21 1
Ars Technica 438 1
TechRadar 95 1
IEEE Spectrum 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 796 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 1
РАН - Российская академия наук 2037 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 205 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 132 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 49 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2593 11
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 1
