Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++

Чешская JetBrains отключила россиянам возможность скачивать IntelliJ IDEA – одну из самых известных сред разработки на Java. Она также используется для Python, JavaScript и других языков. Причины блокировки JetBrains не указывает, но на сайте отмечено, что скачивание запрещено по юридическим причинам.

Санкции по-чешски. Или по-русски

Компания JetBrains из Чехии, известная своими инструменты для разработки на языках Java (любимый язык российских программистов), Kotlin, C#, C++, Python, PHP, JavaScript и многих других, лишила россиян доступа к интегрированной среде разработки IntelliJ IDEA. Это ее самый известный и популярный продукт. Российским программистам отныне она недоступна для скачивания с официального сайта компании.

Как убедилась редакция CNews, при попытке скачать дистрибутив IntelliJ IDEA вместо необходимого им файла пользователи видят на экране ошибку 451. Эта ошибка означает, что доступ к среде разработки запрещен по некоторым юридическим причинам.

Других официальных комментариев JetBrains на момент выхода материала не давала. Однако код ошибки, в теории, может отсылать к новым 12 и 13 пакетам антироссийских санкций Евросоюза, в состав которого входит и Чехия. Впрочем, как показал пример Microsoft, этим санкциям подчиняются компании и за пределами ЕС.

Нейросеть «Кандинский» Едва ли программистов обрадовали новые ограничения JetBrains. Но выход, пусть и не очень этичный, есть всегда

JetBrains была основана в 2000 г. и специализируется на выпуске продуктов для разработки на языках Java, C#, Ruby, PHP, Python, Objective-C, C++, VB.NET, Scala и др. Штаб-квартира находится в Праге. Одним из основателей JetBrains является россиянин Сергей Дмитриев. Как сообщал CNews, в 2012 г. он ушел из компании и покинул пост гендиректора JetBrains. Двое других сооснователей компании – Евгений Беляев и Валентин Кипятков. В начале XXI века Евгений Беляев вышел из состава учредителей компании.

Экспортный контроль

В описании к ошибке 451 на сайте JetBrains сказано следующее: «К сожалению, в настоящее время мы не можем предоставлять вам наши продукты или услуги из-за правил экспортного контроля» (We are sorry, but we are currently unable to provide our products or services to you due to export control regulations).

Новые санкции ЕС напрямую запрещают поставлять в Россию, в том числе, и программный контент. Также есть ограничения на пользования иностранными облачными сервисами, чем и воспользовалась Microsoft в марте 2024 г., выгнав из своих облаков клиентов из России.

Пара кликов до цели

Решить проблему с доступом к IntelliJ IDEA оказалось довольно легко. Выяснилось, что сайт JetBrains отслеживает IP-адреса посетителей и не дает доступ к дистрибутивам только пользователям с российских IP. Если виртуально переехать за пределы России, то скачивание IntelliJ IDEA с официального сайта разработчиков перестает быть проблемой.

Тем россиянам, которых не особо волнует финансовое положение иностранных разработчиков и вопрос этики использования нелицензионного ПО, в Рунете доступны завалы различных версий IntelliJ IDEA в пиратском исполнении. Есть возможность скачивания как свежих, так и архивных версий данной среды разработки, а также возможность выбора дистрибутивов для различных платформ – Windows, macOS и Linux.

Зачем пиратить софт JetBrains

У российских программистов есть как минимум одна веская причина пользоваться взломанными версиями наработок JetBrains. Компания очень активно поддерживает санкции против России, и запрет скачивания IntelliJ IDEA с ее официального сайта – не первая и не единственная мера давления на россиян.

В сентябре 2023 г. JetBrains официально прекратила продлевать российским пользователям лицензии на свое ПО. Притом коснулось это в первую очередь академических персональных лицензий для пользователей, которые выдавались студентам и преподавателям. Это коснулось пользователей не только из России, но и из Белоруссии.

К слову, в Белоруссии на уровне закона разрешено пиратить софт компаний из недружественных стран. В России такого закона на момент выпуска материала не было.

Как и в случае с дистрибутивами IntelliJ IDEA, прекращение продления лицензий JetBrains связала с экспортными ограничениями. Что самое важное, незадолго до этого JetBrains заверила своих пользователей, что не станет накладывать ограничения на бесплатные подписки и лицензии для пользователей из России и Белоруссии.