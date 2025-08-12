Ruby - Язык программирования

60 вредоносных библиотек Ruby скачаys 275 тыс. раз. Они охотятся на реквизиты доступа И снова здравствуйте 60 вредоносных библиотек под язык Ruby за последние два года набрали более 275 тыс. скачиваний, сообщает компания Socket. Вредоносы были опубликованы на платформе RubyGems.org, где располагается официальный менеджер пакетов для

«Дыра» в Microsoft Azure годами раскрывала исходный код приложений, написанных на PHP, Python и Ruby и Azure Web Apps) - это облачная платформа для хостинга веб-сайтов и приложений. Эксперты Wiz указывают, что уязвимость проявляется только в тех случаях, когда веб-приложения написаны на PHP, Python, Ruby или Node, и развёрнуты в облаке с использованием опции Local Git, которая позволяет синхронизировать локальный Git-репозиторий с контейнером Azure App Service. Проблема заключается в том,

Выпущен язык программирования – простой, как Ruby, и «быстрый», как C е которой в перспективе будет сформирован Crystal 2.0 Crystal – это объектно-ориентированный язык программирования высокого уровня, во многом схожий по синтаксису со сравнительно простым и популярным Ruby. Однако, в отличие от интерпретируемого Ruby, Crystal компилируется в машинный код при помощи LLVM. Состоялся релиз языка программирования Crystal 1.0, вдохновленного Ruby По

Вышел RubyMine 5 с поддержкой приложений RubyMotion ых инструментов для повышения производительности разработчиков программного обеспечения, объявила о выпуске RubyMine 5 — новой версии интегрированной среды разработки с расширенными возможностями для Ruby и Rails. RubyMine 5 предоставляет инструменты для еще большего числа Ruby-приложений, в том числе и мобильных приложений для платформы iOS на базе технологии RubyMotion, быстро наби

15 декабря в Ульяновске начнет работу конференция ruby/rails разработчиков С 15 по 16 декабря 2012 г. впервые не в Москве пройдет конференция ruby/rails разработчиков. Конференция продлится два дня, соберет вместе ведущих российских разработчиков и пройдет в формате «рубисты не только о руби». В рамках мероприятия ожидаются доклады п

Создатель Ruby присоединился к Heroku К проекту Heroku присоединился создатель языка Ruby Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto) на должность главного архитектора по Ruby. Это уже не первый случай, когда облачная компания принимает на работу создателя популярной среди раз

Рынок PaaS в России: кто играет и есть ли выигрыш? aaS-платформам. Но это не прямая конкуренция: примерно в таких же отношениях язык программирования Java состоит к популярным системам разработки (frameworks) на базе Java: Spring, Struts, Tapestry, а Ruby – к Rails и другим системам на ее основе. Если написание корпоративного веб-сайта на Java "с нуля" может занять целые месяцы времени (особенно если учитывать необходимость тестирования), т

В Ruby устранены DoS-уязвимости Вышли обновления интерпретатора Ruby - 1.8.6-p287 и 1.8.7-p72, которые содержат исправления ранее найденных уязвимостей, потенциально позволяющих обойти некоторые ограничения безопасности и реализовать атаки отказа в обслужив

В Ruby исправлены множественные уязвимости Разработчики популярного языка программирования Ruby устранили множественные уязвимости в ветках разработки интерпретатора 1.8 и 1.9. Пять исправленных уязвимостей могли привести к отказам от обслуживания или выполнению произвольного кода на

CodeGear анонсирует 3rdRail: IDE для Ruby on Rails Компания CodeGear, специализирующаяся в области инструментов для разработчиков ПО, объявила сегодня о выходе новой интегрированной среды разработки (IDE) для Ruby on Rails (RoR), Open Source фреймворка, разработанного на языке Ruby. «Новый продукт 3rdRail IDE от CodeGear представляет собой важный этап в развитии инструментов для Ruby o

ВИМКОМ начал продажу VDSL-коммутатора RUBY TECH VC-1204 Компания «ВИМКОМ» начала продажу на российском рынке VDSL-коммутатора Ruby Tech VC-1204 производства компании Ruby Tech. Модель является 12-портовым VDSL-коммутатором со встроенным 12-портовым POTS/ISDN сплиттером, применение которого позволяет передавать

"Вимком Дистрибьюция" стала "платиновым" партнером Ruby Tech ком Дистрибьюция", дистрибьютор оборудования для решений операторского класса, провела пресс-конференцию совместно с тайваньским производителем сетевого и телекоммуникационного оборудования компанией Ruby Tech. В ходе мероприятия было объявлено о присвоении "Вимком Дистрибьюции" статуса "платиновый партнер Ruby Tech". Таким образом, компания была признана ведущим партнером этого тайв