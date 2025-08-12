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Ruby Язык программирования

Ruby - Язык программирования

СОБЫТИЯ

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12.08.2025 60 вредоносных библиотек Ruby скачаys 275 тыс. раз. Они охотятся на реквизиты доступа

И снова здравствуйте 60 вредоносных библиотек под язык Ruby за последние два года набрали более 275 тыс. скачиваний, сообщает компания Socket. Вредоносы были опубликованы на платформе RubyGems.org, где располагается официальный менеджер пакетов для
28.12.2021 «Дыра» в Microsoft Azure годами раскрывала исходный код приложений, написанных на PHP, Python и Ruby

и Azure Web Apps) - это облачная платформа для хостинга веб-сайтов и приложений. Эксперты Wiz указывают, что уязвимость проявляется только в тех случаях, когда веб-приложения написаны на PHP, Python, Ruby или Node, и развёрнуты в облаке с использованием опции Local Git, которая позволяет синхронизировать локальный Git-репозиторий с контейнером Azure App Service. Проблема заключается в том,

26.03.2021 Выпущен язык программирования – простой, как Ruby, и «быстрый», как C

е которой в перспективе будет сформирован Crystal 2.0 Crystal – это объектно-ориентированный язык программирования высокого уровня, во многом схожий по синтаксису со сравнительно простым и популярным Ruby. Однако, в отличие от интерпретируемого Ruby, Crystal компилируется в машинный код при помощи LLVM. Состоялся релиз языка программирования Crystal 1.0, вдохновленного Ruby По
08.02.2013 Вышел RubyMine 5 с поддержкой приложений RubyMotion

ых инструментов для повышения производительности разработчиков программного обеспечения, объявила о выпуске RubyMine 5 — новой версии интегрированной среды разработки с расширенными возможностями для Ruby и Rails. RubyMine 5 предоставляет инструменты для еще большего числа Ruby-приложений, в том числе и мобильных приложений для платформы iOS на базе технологии RubyMotion, быстро наби
15.11.2012 15 декабря в Ульяновске начнет работу конференция ruby/rails разработчиков

С 15 по 16 декабря 2012 г. впервые не в Москве пройдет конференция ruby/rails разработчиков. Конференция продлится два дня, соберет вместе ведущих российских разработчиков и пройдет в формате «рубисты не только о руби». В рамках мероприятия ожидаются доклады п
14.07.2011 Создатель Ruby присоединился к Heroku

К проекту Heroku присоединился создатель языка Ruby Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto) на должность главного архитектора по Ruby. Это уже не первый случай, когда облачная компания принимает на работу создателя популярной среди раз
22.04.2011 Рынок PaaS в России: кто играет и есть ли выигрыш?

aaS-платформам. Но это не прямая конкуренция: примерно в таких же отношениях язык программирования Java состоит к популярным системам разработки (frameworks) на базе Java: Spring, Struts, Tapestry, а Ruby – к Rails и другим системам на ее основе. Если написание корпоративного веб-сайта на Java "с нуля" может занять целые месяцы времени (особенно если учитывать необходимость тестирования), т
12.08.2008 В Ruby устранены DoS-уязвимости

Вышли обновления интерпретатора Ruby - 1.8.6-p287 и 1.8.7-p72, которые содержат исправления ранее найденных уязвимостей, потенциально позволяющих обойти некоторые ограничения безопасности и реализовать атаки отказа в обслужив
23.06.2008 В Ruby исправлены множественные уязвимости

Разработчики популярного языка программирования Ruby устранили множественные уязвимости в ветках разработки интерпретатора 1.8 и 1.9. Пять исправленных уязвимостей могли привести к отказам от обслуживания или выполнению произвольного кода на
24.09.2007 CodeGear анонсирует 3rdRail: IDE для Ruby on Rails

Компания CodeGear, специализирующаяся в области инструментов для разработчиков ПО, объявила сегодня о выходе новой интегрированной среды разработки (IDE) для Ruby on Rails (RoR), Open Source фреймворка, разработанного на языке Ruby. «Новый продукт 3rdRail IDE от CodeGear представляет собой важный этап в развитии инструментов для Ruby o
20.08.2004 ВИМКОМ начал продажу VDSL-коммутатора RUBY TECH VC-1204

Компания «ВИМКОМ» начала продажу на российском рынке VDSL-коммутатора Ruby Tech VC-1204 производства компании Ruby Tech. Модель является 12-портовым VDSL-коммутатором со встроенным 12-портовым POTS/ISDN сплиттером, применение которого позволяет передавать

27.08.2003 "Вимком Дистрибьюция" стала "платиновым" партнером Ruby Tech

ком Дистрибьюция", дистрибьютор оборудования для решений операторского класса, провела пресс-конференцию совместно с тайваньским производителем сетевого и телекоммуникационного оборудования компанией Ruby Tech. В ходе мероприятия было объявлено о присвоении "Вимком Дистрибьюции" статуса "платиновый партнер Ruby Tech". Таким образом, компания была признана ведущим партнером этого тайв
28.01.1999 NEC Corporation получила лицензию MIPS Technologies на следующее поколение 64-битных процессоров Ruby

Компания NEC Corporation получила лицензию MIPS Technologies Inc. на следующее поколение 64-битных процессоров под названием Ruby. Использование процессора Ruby обеспечивает выполнение более одного миллиарда инструкций в секунду и диапазон частоты генератора до 1 ГГц. Также NEC еще на 10 лет продлила свою MIPS

Публикаций - 162, упоминаний - 162

Ruby и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 39
Google LLC 12688 21
Microsoft Corporation - GitHub 1075 20
Oracle Corporation 7074 15
Red Hat 1378 10
Apple Inc 13154 9
JetBrains 86 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Canonical 221 7
Nginx - Энджайникс 209 7
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 7
9594 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
Dropbox 527 5
Salesforce 498 5
Yahoo! 3726 5
Broadcom - VMware 2610 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
X Corp - Twitter 2938 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Puppet 29 3
Открытые технологии 732 3
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 3
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 71 3
HP Inc. 5883 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 3
1С-Битрикс - Bitrix 675 3
GNOME Foundation 23 3
Zabbix SIA - Заббикс 175 2
Indiegogo 57 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 2
Mozilla Foundation 208 2
MIPS Technologies 34 2
Tuxedo Computers 16 2
Quanta Computer 215 2
TAU Technologies - ТАУ Технологии 12 2
Superjob - Суперджоб 858 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Сбер - СберАвто 38 2
Y Combinator - венчурный фонд 57 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Kickstarter 136 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
American Express - Amex 338 2
Runa Capital 158 2
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Block - Square 203 1
Uber 357 1
Nikola Corporation 9 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Фора Банк 86 1
Синдика ХК - Старбакс 4 1
Югрефтрансфлот 1 1
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 10 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Gett 88 1
Tesla Motors 461 1
Visa International 1993 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Walt Disney Company 647 1
Русский стандарт Банк 509 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Ford 434 1
JCB International 146 1
Airbnb 101 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Мосгортранс ГУП 139 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Правительство Челябинской области 78 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
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