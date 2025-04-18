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Северный Ледовитый океан Хребет Ломоносова



18.04.2025 В России строится ГИС для развития Арктики на Astra Linux и PostgreSQL 1
26.10.2007 Борьба за Арктику будет продолжена 1
13.08.2007 Борьба за Арктику: новая холодная война 1
13.08.2007 Датская экспедиция исследует хребет Ломоносова 1
08.08.2007 Дана оценка стоимости месторождений Ледовитового океана 1
08.08.2007 В.Путин подвел итоги экспедиции "Арктика-2007" 1
02.08.2007 Началось погружение батискафов "Мир" на дно Северного Ледовитого океана 1
02.06.2006 У Арктики было "тропическое" прошлое 1
02.06.2006 У Арктики было "тропическое" прошлое 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Северный Ледовитый океан и организации, системы, технологии, персоны:

Hansa - Ханса 114 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4601 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 36 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6046 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3250 2
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 55 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4473 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12750 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
Чилингаров Артур 8 2
Сагалевич Анатолий 2 1
Трутнев Юрий 14 1
Путин Владимир 3227 1
Фортов Владимир 16 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 772 8
Северный Ледовитый океан 119 6
Россия - РФ - Российская федерация 147534 6
Канада 4911 5
Дания - Гренландия 141 4
Дания - Королевство 1305 4
Швеция - Королевство 3639 3
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 3
Норвегия - Королевство 1808 3
Арктика - Северный полюс 175 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 399 3
Мировой океан - World Ocean 511 2
Нидерланды 3551 2
Исландия 242 2
Финляндия - Финляндская Республика 3620 2
Евразия - Евразийский континент 616 2
Земля - планета Солнечной системы 10441 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52450 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2542 2
Норвегия - Шпицберген - Свальбард 35 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1064 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1133 1
Европа 21879 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Россия - Крайний Север 287 1
Россия - Заполярье 120 1
Канада - Баффинова Земля 7 1
Россия - Восточная Сибирь 265 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29793 5
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 848 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 820 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1470 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2790 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8885 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5613 1
Английский язык 6716 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5910 1
Энергетика - Energy - Energetically 5193 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 341 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 3
AP - Associated Press 2005 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 39 2
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 2
РАН - Российская академия наук 1914 1
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