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Северный Ледовитый океан Хребет Ломоносова
|18.04.2025
|В России строится ГИС для развития Арктики на Astra Linux и PostgreSQL 1
|26.10.2007
|Борьба за Арктику будет продолжена 1
|13.08.2007
|Борьба за Арктику: новая холодная война 1
|13.08.2007
|Датская экспедиция исследует хребет Ломоносова 1
|08.08.2007
|Дана оценка стоимости месторождений Ледовитового океана 1
|08.08.2007
|В.Путин подвел итоги экспедиции "Арктика-2007" 1
|02.08.2007
|Началось погружение батискафов "Мир" на дно Северного Ледовитого океана 1
|02.06.2006
|У Арктики было "тропическое" прошлое 1
|02.06.2006
|У Арктики было "тропическое" прошлое 1
Северный Ледовитый океан и организации, системы, технологии, персоны:
|Hansa - Ханса 114 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 2
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4601 2
|U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 36 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6046 1
|Чилингаров Артур 8 2
|Сагалевич Анатолий 2 1
|Трутнев Юрий 14 1
|Путин Владимир 3227 1
|Фортов Владимир 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 5
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 3
|AP - Associated Press 2005 1
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