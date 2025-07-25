Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса

"Ледокол" 1987г Тимур Новиков "Ледокол" 1987г Тимур Новиков "Спуск на воду атомного ледокола "Ленин" 1959-60гг. Художник - Штраних Владимир Фёдорович (1888-1981) "Спуск на воду атомного ледокола "Ленин" 1959-60гг. Художник - Штраних Владимир Фёдорович (1888-1981) 15 сентября 1959 - В первое плавание отправился советский атомный ледокол «Ленин» "Ленин" был заложен на верфи в Ленинграде (современный Санкт-Петербург) в 1956 году и спущен на воду 5 декабря 1957 года. 15 сентября 1959 года ледокол отправился в свое первое плавание. Он был оснащен ядерным реактором и мог работать без остановок в течение долгого времени, обеспечивая энергией и тягой для преодоления льда. Атомные ледоколы, такие как "Ленин", стали важным элементом советской инфраструктуры для поддержания морских путей в Северном Ледовитом океане и обеспечения доставки грузов к северным портам СССР. Они также играли важную роль в исследовании и освоении арктических регионов. "Ленин" оставался в эксплуатации в течение многих лет и был потом заменен новыми атомными ледоколами, но его историческое значение как первого атомного ледокола остается непреложным. "Ленин" оставался в эксплуатации в течение многих лет и был потом заменен новыми атомными ледоколами, но его историческое значение как первого атомного ледокола остается непреложным. Члены экипажа атомохода «Ленин» на лыжной прогулке в момент короткой стоянки корабля во льдах Арктики, 1960 год. Развивающийся советский флаг на атомном ледоколе «Ленин», который буксирует ледокол «Ермак», 1961 Михаил Канеев "Атомный ледокол Ленин на Неве. Ленинград" (1959) Орест Бетехин "Атомный ледокол "Ленин" на Неве" (1959) Геннадий Герасимов "Портрет капитана атомохода "Ленин" Павла Пономарева" (1973) Владимир Штраних "Спуск на воду атомного ледокола Ленин" (1960) Советский атомный ледокол проекта 10520 «Арктика» Этот ледокол стал первым судном в истории, которое достигло Северного полюса в надводном плавании, а также вторым в мире атомным ледоколом. Это значимое достижение подчеркивает технологическую мощь и научный прогресс Советского Союза, а также его важную роль в изучении и освоении северных морей и Арктики. Этот ледокол стал символом отваги, научного потенциала и стремления к покорению самых суровых природных условий, что, безусловно, является источником гордости для страны и ее народа. Первый на полюсе! 17 августа 1977 года в 4 часа утра по московскому времени советский атомоход "Арктика" под командованием капитана Юрия Кучиева, преодолев мощный трехметровый ледяной покров Центрального полярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса. Участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией поднятия Государственного флага СССР на десятиметровую стальную мачту, установленную на льду. Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением Государственного герба СССР. «На вершине мира. Ледокол «Арктика» на Северном полюсе. 17 августа 1977 год» Смирнов Егор Анатольевич А.П. Рубан "Атомоход "Арктика" на Северном полюсе" (1977) Дмитрий Надежин "Мы пришли к тебе, Полюс", из серии "Люди и годы" (1977) Почтовая марка «Ледокол Василий Прончищев», 1978 Борис Малуев "Ледокол Cибирь" (1980) «Сиби́рь» — советский атомный ледокол типа «Арктика» Построен на Балтийском заводе имени Серго Орджоникидзе в Ленинграде по проекту 10520. Принят в эксплуатацию 28 декабря 1977 года. Атомный ледокол "Ямал", 1990-е В. Викторов "Воздушная разведка льдов" (1976) Вертолет атомного ледокола — Арктика, отправляется на ледовую разведку, 1975 год Николай Бубликов "Великий Северный морской путь" (1940) Н.Х. "Ледокол Красин. Караван во льдах" (б/д) Евгений Войшвилло "Ледокол Ермак" (1986) Сергей Макаров "Вице-адмирал С.О. Макаров в экспедиции на ледоколе "Ермак" к берегам Земли Франца-Иосифа в 1901 году" (2024) М.Г. Платунов "Первое полярное плавание ледокола "Ермак" под начальством С.О. Макарова в 1899 году" (1954) Починка винта ледокола А. Сибиряков в Чукотском море Федор Решетников, 1932 год Геннадий Сотсков "Штурм Арктики" (1983) Евгений Войшвилло "Встреча в проливе Вилькицкого в 1960 году" (1985) Евгений Чупрун "Встреча богатырей" (1987) "Северный морской путь", 1962 г. Заборовский Франц Эдуардович Штуккенберг Николай Максимович "Ледокол "Красин" во льдах", до 1937 Приморская государственная картинная галерея Евгений Войшвилло "Ледокол Красин" (1986) "Корабль во льдах" 1937 Автор:Штуккенберг Николай Максимович Борис Фогель "Ледорез Литке в Мурманском порту" (1939) Евгений Столица "Ледокол Ермак во льдах" (1899) Гибель „Челюскина‟ Федор Решетников, 1973 Виктор Бибиков "Палуба ледокола Таймыр", из серии "Побеждённая Арктика" (1939) Автор - 6vcr (ник) "Ледоколы" (2019) "Ледокол" 1987г Тимур Новиков