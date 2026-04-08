Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение

«Ленфильм» — старейшая киностудия нашей страны, «колыбель» отечественного кинематографа. Именно на территории современного «Ленфильма», в Четвертом павильоне, а в то время в театре «Аквариум», состоялся первый киносеанс в России. Сегодня киностудия остается крупнейшей съемочной площадкой в городе. На ее территории располагается четыре павильона, база кинотехники, пост-продакшн. В коллекции студии огромное количество костюмов, реквизита, игрового транспорта и много другого. «Ленфильм» предоставляет полный спектр услуг для кинопроизводства — от создания сценария и до выхода фильма на экраны. На киностудии активно работает культурно-выставочный центр «Ленфильм» — общественно-культурное пространство с кафе, выставочным залами, книжным магазином и кинозалом, где помимо фильмов, можно послушать лекции мэтров кино. Кинозал оборудован самым передовым оборудованием, фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.