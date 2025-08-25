Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация

Петербургская ИТ-компания «НЭК.Тех» открывает центр разработки в Нижнем Новгороде ки в Нижнем Новгороде. Это уже пятое подразделение компании в России. Головной офис располагается в Санкт-Петербурге, ещё три центра исследований и разработки базируются в Москве, Чебоксарах и

«Т-Технологии» открыли крупнейший флагманский ИТ-хаб в Санкт-Петербурге ия». На одном из этажей также планируется музей карт «Т», который станет особенностью ИТ-флагмана в Санкт-Петербурге. Для удобства сотрудников от ближайших станций метрополитена до бизнес-центр

Петербуржцы стали чаще покупать смартфоны по программе трейд-ин зафиксировала повышенный интерес пользователей к программе трейд-ин в собственной розничной сети. В Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Западного федерального округа в первом полугодии 20

Рядом с доходными домами 19-20 веков в Санкт-Петербурге ускорили мобильный интернет особенной подготовки, чтобы связь была стабильной даже в пиковые нагрузки», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Администрация Санкт-Петербурга ускорила отбор кандидатов с помощью нейросети и робота Robin от SL Soft FabricaONE.AI В работу кадровых служб Администрации Санкт-Петербурга внедрены программный робот «Геннадий» на базе платформы Robin от SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и нейросеть, разработанные специалистами университета ИТМО. Сейч

Ученые CПбГУ создали роботизированную инвалидную коляску, управляемую «силой мысли» Математики Санкт-Петербургского государственного университета и Института проблем машиноведения РАН создали алгоритм неинвазивного управления инвалидной коляской с помощью нейронных сигналов головного моз

Санкт-Петербург и Ленобласть защитили от 95,5 млн спам-звонков с начала 2025 года д. Об этом CNews сообщили представители МТС. Общая продолжительность заблокированных спам-звонков в Санкт-Петербурге и Ленобласти составила 25,5 млн минут, что эквивалентно 48 годам несостоявши

Simetra разработала транспортную модель участка дороги для поселка Шушары в Санкт-Петербурге Эксперты группы компаний Simetra завершили работы над проектом в районе Санкт-Петербурга — в поселке Шушары. В задачи команды входила разработка решений по совершенствованию организации дорожного движения (ОДД) на одном из участков дороги, который в основном исполь

Автономный грузовик Navio проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 км за 24 часа это больше 1600 км. Об этом CNews сообщили представители Navio. Для сравнения, стандартный рейс из Санкт-Петербурга в Казань занимает в среднем 58 часов, так как водитель должен соблюдать режи

Впервые в России: «2ГИС» оживил мосты Санкт-Петербурга х можно «развести» самостоятельно. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС». Разведение мостов в Санкт-Петербурге — зрелище, ради которого в город ежегодно приезжают миллионы туристов. Тепер

В Петербурге иностранцам запретили работать в доставке. «Яндекс» предупредил о кратном росте цен 25 г. Речь идет о расширении видов экономической деятельности, по которым в 2025 г. работодателям в Санкт-Петербурге будет запрещено привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деят

Банк «Санкт-Петербург» представляет для компаний МСБ мобильный эквайринг – решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) представляет для компаний МСБ решение для приема оплат по картам и СБ

«МТС Медиа» интегрирует студию «Кинополис» диненные русские киностудии» (ОРК), которое управляет кинопроизводственным комплексом «Кинополис» в Санкт-Петербурге. Он станет седьмым активом в периметре медиахолдинга и дополнит его мощности

Умный комплекс от МТС обеспечит безопасность экипажа и грузов во время морских рейсов прошлого года, и мы продолжаем взаимодействие, уверен, оно будет успешным», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. «Армада» занимается технически

Банк «Санкт-Петербург» стал партнером по эквайрингу платформы «Эвотор.Pay» Банк «Санкт-Петербург» стал партнером по эквайрингу платформы «Эвотор.Pay». Благодаря партнерству И

Москва и Питер «пылесосят» ИТ-шников из регионов. Они обходятся дешевле. Опрос нь активно переманивать ИТ-специалистов из регионов. Так, если в первой половине 2024 г. в Москве и Санкт-Петербурге на местных ИТ-работников приходилось 67% и 63% приглашений на вакансии, то г

Московские и петербургские работодатели стали чаще интересоваться ИТ-специалистами из регионов ли совместное исследование о востребованности ИТ-специалистов со всей России на вакансии в Москве и Санкт-Петербурге за первые пять месяцев 2025 г. Его результаты показали, что московские и пет

Более 100 тыс. заявок в секунду обрабатывают новые системы срочного рынка от Петербургской Биржи и VK Tech ический комплекс биржи, который применяется для проведения организованных торгов и клиринговых операций на срочном рынке. Платформа Tarantool может стать фундаментом для дальнейшего развития сервисов Петербургской Биржи и использования отечественного программного обеспечения. «Мы благодарим нашего технологического партнера, компанию VK Tech, за упорную работу, целеустремленность и высочайши

Ученые СПбГУ разработали способ улучшения чувствительности ультрафиолетовых фотодетекторов в 22 раза й физиками, задействует доступные методы изготовления. В работе над исследованием принимали участие: лаборатория новых полупроводниковых материалов для квантовой информатики и телекоммуникаций СПбГУ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алферова РАН, Институт аналитического приборостроения РАН, Московский центр перспективных исследований.

Новый директор «МегаФона» в Магадане и Чукотке ском автономном округе назначен Максим Загинай. Ранее он руководил техническим отделом «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Но

Исследование hh.ru: «Какие регионы России стали самыми перспективными для трудоустройства этим летом?» ва по итогам II квартала 2025 г. В первую тройку вошли Республики Татарстан и Башкортостан, а также Санкт-Петербург. В основу методологии легли шесть ключевых параметров: hh.индекс (соотношение

На волнах 4G: «МегаФон» усилил сеть на набережных северной Венеции 4К-видео на свою страницу и общаться с близкими по видео без лагов», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Денис Трофимчук.

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайн объединяют усилия для борьбы с цифровыми мошенниками Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайн запустили совместный проект для поддержки граждан, столкнувшихся со

«Магнит Доставка» открывает дарксторы и грейсторы операционные модели бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка»). Ее основными элементами в Москве и Санкт-Петербурге станут сети дарксторов и грейсторов. В крупных региональных городах компания

Банк «Санкт-Петербург» для МСБ: умный эквайринг и терминалы нового поколения Банк «Санкт-Петербург» в рамках развития торгового эквайринга обновил модельный ряд терминалов и се

Санкт-Петербург переходит на СУБД Jatoba для защиты данных города том CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Получателем СУБД стал Жилищный комитет Санкт-Петербурга. Город приобрел лицензию на использование СУБД Jatoba, которая соответствует

Пилотный проект для многодетных семей по покупке льготных электронных билетов стартовал в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге стартовал пилотный проект по покупке льготных электронных билетов на поезда

«Диасофт» автоматизирует загрузку и учет дилерских сделок на фондовом рынке, заключенных на Санкт-Петербургской валютной бирже Компания «Диасофт» разработала новый функционал в продукте «Операции с ценными бумагами на Санкт-Петербургской валютной бирже», который предназначен для процессинга дилерских операций

Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации ет различия между сигналами и минимизирует их, что повышает качество связи и снижает уровень шумов. Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербургский государственный ун

F6: мошенники массово создают поддельные сайты оплаты проезда всплеск мошенничества с оплатой проезда по российским автомагистралям и скоростным дорогам Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Только одна из преступных групп создала 39 доменов по транспортной

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Лазерный институт Академии наук из КНР займутся разработкой передовых микролазеров й ведущих институтов России и Китая. Мы высоко ценим профессионализм и научные достижения коллег из Санкт-Петербурга и уверены, что наше сотрудничество станет драйвером инноваций в области новы

«Обит» обеспечил цифровой инфраструктурой всесезонный «Бассейн у Флагштока» в Санкт-Петербурге щадью 28 тыс. м². В начале 2025 г. «Обит» завершил комплекс работ по телефонизации объекта капитального строительства — архитектурного ансамбля из трех высотных флагштоков в акватории парка 300-летия Санкт-Петербурга (высота каждого — 179,5 м). Работы включали проектирование, прокладку и подключение сетей связи в условиях высокой инженерной сложности.

«Яндекс» обеспечил безопасным транспортом 11 тыс. курьеров в Москве и Санкт-Петербурге За последние полгода «Яндекс» удвоил количество курьеров на безопасных электровелосипедах собственной разработки. Они есть уже в 11 городах России, а только в Москве и Санкт-Петербурге на них выполняют доставки уже 11 тыс. курьеров. По всей стране до конца 2025 г. число курьеров, выполняющих доставки на «Яндекс Байках», достигнет 20 тыс. Об этом CNews сообщил

В Санкт-Петербурге почти вдвое вырос спрос на ИИ-помощников для онлайн-встреч МТС проанализировала использование платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 г. Весной петербуржцы почти в два раза чаще проводил

67% выбирают ИИ: VK и ВШЭ узнали, чего хотят будущие ИТ-специалисты их поступать на ИТ-направления. Инфографика доступна по ссылке. Ранее VK и Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге запустили Школу информатики, физики и технологий (ШИФТ). ШИФТ будет готовить

Автомагистрали Санкт-Петербурга получили новые скорости мобильного интернета или сеть на автомобильных дорогах на юго-западе Петербурга и в пригородах», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Санкт-Петербург — второй в стране по использованию умных устройств для бизнеса едать рутину умным системам, освободить ресурсы для решения сложных задач», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. В пятерку российских городов,

K2 Cloud открыл доступ к новому региону в Санкт-Петербурге через единую консоль управления K2 Cloud (подразделение «К2Тех») открыл доступ к новому региону своей облачной платформы в Санкт-Петербурге. Он уже доступен всем пользователям и позволяет корпоративным клиентам строи

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других россиян выбирают для жизни и отдыха Сочи — исследование «Яндекс Аренды» и «Яндекс Путешествий» росмотров объявлений о сдаче жилья в Сочи приходится на арендаторов из Московского региона (20,4%), Санкт-Петербурга и Ленобласти (5,1%), Орловской (2,4%), Свердловской (2,2%), Ростовской (1,9%