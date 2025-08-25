Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Санкт-Петербург Санкт-Петербургская городская агломерация
УПОМИНАНИЯ
|25.08.2025
|
Петербургская ИТ-компания «НЭК.Тех» открывает центр разработки в Нижнем Новгороде
ки в Нижнем Новгороде. Это уже пятое подразделение компании в России. Головной офис располагается в Санкт-Петербурге, ещё три центра исследований и разработки базируются в Москве, Чебоксарах и
|25.08.2025
|
«Т-Технологии» открыли крупнейший флагманский ИТ-хаб в Санкт-Петербурге
ия». На одном из этажей также планируется музей карт «Т», который станет особенностью ИТ-флагмана в Санкт-Петербурге. Для удобства сотрудников от ближайших станций метрополитена до бизнес-центр
|25.08.2025
|
Петербуржцы стали чаще покупать смартфоны по программе трейд-ин
зафиксировала повышенный интерес пользователей к программе трейд-ин в собственной розничной сети. В Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Западного федерального округа в первом полугодии 20
|20.08.2025
|
Рядом с доходными домами 19-20 веков в Санкт-Петербурге ускорили мобильный интернет
особенной подготовки, чтобы связь была стабильной даже в пиковые нагрузки», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
|15.08.2025
|
Администрация Санкт-Петербурга ускорила отбор кандидатов с помощью нейросети и робота Robin от SL Soft FabricaONE.AI
В работу кадровых служб Администрации Санкт-Петербурга внедрены программный робот «Геннадий» на базе платформы Robin от SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и нейросеть, разработанные специалистами университета ИТМО. Сейч
|14.08.2025
|
Ученые CПбГУ создали роботизированную инвалидную коляску, управляемую «силой мысли»
Математики Санкт-Петербургского государственного университета и Института проблем машиноведения РАН создали алгоритм неинвазивного управления инвалидной коляской с помощью нейронных сигналов головного моз
|14.08.2025
|
Санкт-Петербург и Ленобласть защитили от 95,5 млн спам-звонков с начала 2025 года
д. Об этом CNews сообщили представители МТС. Общая продолжительность заблокированных спам-звонков в Санкт-Петербурге и Ленобласти составила 25,5 млн минут, что эквивалентно 48 годам несостоявши
|13.08.2025
|
Simetra разработала транспортную модель участка дороги для поселка Шушары в Санкт-Петербурге
Эксперты группы компаний Simetra завершили работы над проектом в районе Санкт-Петербурга — в поселке Шушары. В задачи команды входила разработка решений по совершенствованию организации дорожного движения (ОДД) на одном из участков дороги, который в основном исполь
|13.08.2025
|
Автономный грузовик Navio проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 км за 24 часа
это больше 1600 км. Об этом CNews сообщили представители Navio. Для сравнения, стандартный рейс из Санкт-Петербурга в Казань занимает в среднем 58 часов, так как водитель должен соблюдать режи
|12.08.2025
|
Впервые в России: «2ГИС» оживил мосты Санкт-Петербурга
х можно «развести» самостоятельно. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС». Разведение мостов в Санкт-Петербурге — зрелище, ради которого в город ежегодно приезжают миллионы туристов. Тепер
|12.08.2025
|
В Петербурге иностранцам запретили работать в доставке. «Яндекс» предупредил о кратном росте цен
25 г. Речь идет о расширении видов экономической деятельности, по которым в 2025 г. работодателям в Санкт-Петербурге будет запрещено привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деят
|12.08.2025
|
Банк «Санкт-Петербург» представляет для компаний МСБ мобильный эквайринг – решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон
Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) представляет для компаний МСБ решение для приема оплат по картам и СБ
|05.08.2025
|
«МТС Медиа» интегрирует студию «Кинополис»
диненные русские киностудии» (ОРК), которое управляет кинопроизводственным комплексом «Кинополис» в Санкт-Петербурге. Он станет седьмым активом в периметре медиахолдинга и дополнит его мощности
|31.07.2025
|
Умный комплекс от МТС обеспечит безопасность экипажа и грузов во время морских рейсов
прошлого года, и мы продолжаем взаимодействие, уверен, оно будет успешным», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. «Армада» занимается технически
|29.07.2025
|
Банк «Санкт-Петербург» стал партнером по эквайрингу платформы «Эвотор.Pay»
Банк «Санкт-Петербург» стал партнером по эквайрингу платформы «Эвотор.Pay». Благодаря партнерству И
|28.07.2025
|
Москва и Питер «пылесосят» ИТ-шников из регионов. Они обходятся дешевле. Опрос
нь активно переманивать ИТ-специалистов из регионов. Так, если в первой половине 2024 г. в Москве и Санкт-Петербурге на местных ИТ-работников приходилось 67% и 63% приглашений на вакансии, то г
|28.07.2025
|
Московские и петербургские работодатели стали чаще интересоваться ИТ-специалистами из регионов
ли совместное исследование о востребованности ИТ-специалистов со всей России на вакансии в Москве и Санкт-Петербурге за первые пять месяцев 2025 г. Его результаты показали, что московские и пет
|22.07.2025
|
Более 100 тыс. заявок в секунду обрабатывают новые системы срочного рынка от Петербургской Биржи и VK Tech
ический комплекс биржи, который применяется для проведения организованных торгов и клиринговых операций на срочном рынке. Платформа Tarantool может стать фундаментом для дальнейшего развития сервисов Петербургской Биржи и использования отечественного программного обеспечения. «Мы благодарим нашего технологического партнера, компанию VK Tech, за упорную работу, целеустремленность и высочайши
|17.07.2025
|
Ученые СПбГУ разработали способ улучшения чувствительности ультрафиолетовых фотодетекторов в 22 раза
й физиками, задействует доступные методы изготовления. В работе над исследованием принимали участие: лаборатория новых полупроводниковых материалов для квантовой информатики и телекоммуникаций СПбГУ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алферова РАН, Институт аналитического приборостроения РАН, Московский центр перспективных исследований.
|17.07.2025
|
Новый директор «МегаФона» в Магадане и Чукотке
ском автономном округе назначен Максим Загинай. Ранее он руководил техническим отделом «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Но
|17.07.2025
|
Исследование hh.ru: «Какие регионы России стали самыми перспективными для трудоустройства этим летом?»
ва по итогам II квартала 2025 г. В первую тройку вошли Республики Татарстан и Башкортостан, а также Санкт-Петербург. В основу методологии легли шесть ключевых параметров: hh.индекс (соотношение
|16.07.2025
|
На волнах 4G: «МегаФон» усилил сеть на набережных северной Венеции
4К-видео на свою страницу и общаться с близкими по видео без лагов», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Денис Трофимчук.
|16.07.2025
|
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайн объединяют усилия для борьбы с цифровыми мошенниками
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайн запустили совместный проект для поддержки граждан, столкнувшихся со
|16.07.2025
|
«Магнит Доставка» открывает дарксторы и грейсторы
операционные модели бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка»). Ее основными элементами в Москве и Санкт-Петербурге станут сети дарксторов и грейсторов. В крупных региональных городах компания
|15.07.2025
|
Банк «Санкт-Петербург» для МСБ: умный эквайринг и терминалы нового поколения
Банк «Санкт-Петербург» в рамках развития торгового эквайринга обновил модельный ряд терминалов и се
|15.07.2025
|
Санкт-Петербург переходит на СУБД Jatoba для защиты данных города
том CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Получателем СУБД стал Жилищный комитет Санкт-Петербурга. Город приобрел лицензию на использование СУБД Jatoba, которая соответствует
|14.07.2025
|
Пилотный проект для многодетных семей по покупке льготных электронных билетов стартовал в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге стартовал пилотный проект по покупке льготных электронных билетов на поезда
|10.07.2025
|
«Диасофт» автоматизирует загрузку и учет дилерских сделок на фондовом рынке, заключенных на Санкт-Петербургской валютной бирже
Компания «Диасофт» разработала новый функционал в продукте «Операции с ценными бумагами на Санкт-Петербургской валютной бирже», который предназначен для процессинга дилерских операций
|10.07.2025
|
Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации
ет различия между сигналами и минимизирует их, что повышает качество связи и снижает уровень шумов. Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербургский государственный ун
|08.07.2025
|
F6: мошенники массово создают поддельные сайты оплаты проезда
всплеск мошенничества с оплатой проезда по российским автомагистралям и скоростным дорогам Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Только одна из преступных групп создала 39 доменов по транспортной
|08.07.2025
|
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Лазерный институт Академии наук из КНР займутся разработкой передовых микролазеров
й ведущих институтов России и Китая. Мы высоко ценим профессионализм и научные достижения коллег из Санкт-Петербурга и уверены, что наше сотрудничество станет драйвером инноваций в области новы
|04.07.2025
|
«Обит» обеспечил цифровой инфраструктурой всесезонный «Бассейн у Флагштока» в Санкт-Петербурге
щадью 28 тыс. м². В начале 2025 г. «Обит» завершил комплекс работ по телефонизации объекта капитального строительства — архитектурного ансамбля из трех высотных флагштоков в акватории парка 300-летия Санкт-Петербурга (высота каждого — 179,5 м). Работы включали проектирование, прокладку и подключение сетей связи в условиях высокой инженерной сложности.
|02.07.2025
|
«Яндекс» обеспечил безопасным транспортом 11 тыс. курьеров в Москве и Санкт-Петербурге
За последние полгода «Яндекс» удвоил количество курьеров на безопасных электровелосипедах собственной разработки. Они есть уже в 11 городах России, а только в Москве и Санкт-Петербурге на них выполняют доставки уже 11 тыс. курьеров. По всей стране до конца 2025 г. число курьеров, выполняющих доставки на «Яндекс Байках», достигнет 20 тыс. Об этом CNews сообщил
|01.07.2025
|
В Санкт-Петербурге почти вдвое вырос спрос на ИИ-помощников для онлайн-встреч
МТС проанализировала использование платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 г. Весной петербуржцы почти в два раза чаще проводил
|27.06.2025
|
67% выбирают ИИ: VK и ВШЭ узнали, чего хотят будущие ИТ-специалисты
их поступать на ИТ-направления. Инфографика доступна по ссылке. Ранее VK и Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге запустили Школу информатики, физики и технологий (ШИФТ). ШИФТ будет готовить
|26.06.2025
|
Автомагистрали Санкт-Петербурга получили новые скорости мобильного интернета
или сеть на автомобильных дорогах на юго-западе Петербурга и в пригородах», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
|25.06.2025
|
Санкт-Петербург — второй в стране по использованию умных устройств для бизнеса
едать рутину умным системам, освободить ресурсы для решения сложных задач», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. В пятерку российских городов,
|24.06.2025
|
K2 Cloud открыл доступ к новому региону в Санкт-Петербурге через единую консоль управления
K2 Cloud (подразделение «К2Тех») открыл доступ к новому региону своей облачной платформы в Санкт-Петербурге. Он уже доступен всем пользователям и позволяет корпоративным клиентам строи
|24.06.2025
|
Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других россиян выбирают для жизни и отдыха Сочи — исследование «Яндекс Аренды» и «Яндекс Путешествий»
росмотров объявлений о сдаче жилья в Сочи приходится на арендаторов из Московского региона (20,4%), Санкт-Петербурга и Ленобласти (5,1%), Орловской (2,4%), Свердловской (2,2%), Ростовской (1,9%
|24.06.2025
|
Петербуржцы выступают против сервисов аренды электросамокатов активнее москвичей
%. В опросе сервиса по поиску работы приняли участие представители экономически активного населения Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Власти Санкт-Пет
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3290 267
|Рейман Леонид 1053 186
|Шадаев Максут 1095 150
|Казарин Станислав 175 144
|Медведев Дмитрий 1658 138
|Брюквин Юрий 299 121
|Кусков Денис 221 113
|Чаркин Евгений 302 110
|Громов Иван 102 102
|Никифоров Николай 1136 87
|Козырев Алексей 326 86
|Ермолаев Артем 379 84
|Натрусов Артем 299 81
|Евраев Михаил 263 81
|Орловский Виктор 394 75
|Гуральников Сергей 164 73
|Осеевский Михаил 329 69
|Лысенко Эдуард 311 69
|Сотин Денис 216 66
|Матвиенко Валентина 113 66
|Фомичев Олег 139 66
|Скородумов Анатолий 65 61
|Щеголев Игорь 698 54
|Белоусов Максим 109 53
|Паршин Максим 320 53
|Соловенчук Александр 123 53
|Клепиков Алексей 119 51
|Нуралиев Борис 292 50
|Бойко Елена 152 50
|Макаров Валентин 237 50
|Кочетков Владислав 248 50
|Свердлов Денис 200 48
|Абакумов Евгений 211 48
|Попов Алексей 336 48
|Козак Николай 179 45
|Греф Герман 456 45
|Попов Андрей 113 45
|Чернышенко Дмитрий 574 45
|Аксаков Анатолий 158 43
|Богданов Кирилл 112 43
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380824, в очереди разбора - 737540.
Создано именных указателей - 181774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.