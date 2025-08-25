Разделы

Россия СЗФО Санкт-Петербург Санкт-Петербургская городская агломерация

Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация

УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 Петербургская ИТ-компания «НЭК.Тех» открывает центр разработки в Нижнем Новгороде

ки в Нижнем Новгороде. Это уже пятое подразделение компании в России. Головной офис располагается в Санкт-Петербурге, ещё три центра исследований и разработки базируются в Москве, Чебоксарах и

25.08.2025 «Т-Технологии» открыли крупнейший флагманский ИТ-хаб в Санкт-Петербурге

ия». На одном из этажей также планируется музей карт «Т», который станет особенностью ИТ-флагмана в Санкт-Петербурге. Для удобства сотрудников от ближайших станций метрополитена до бизнес-центр
25.08.2025 Петербуржцы стали чаще покупать смартфоны по программе трейд-ин

зафиксировала повышенный интерес пользователей к программе трейд-ин в собственной розничной сети. В Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Западного федерального округа в первом полугодии 20
20.08.2025 Рядом с доходными домами 19-20 веков в Санкт-Петербурге ускорили мобильный интернет

особенной подготовки, чтобы связь была стабильной даже в пиковые нагрузки», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
15.08.2025 Администрация Санкт-Петербурга ускорила отбор кандидатов с помощью нейросети и робота Robin от SL Soft FabricaONE.AI

В работу кадровых служб Администрации Санкт-Петербурга внедрены программный робот «Геннадий» на базе платформы Robin от SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и нейросеть, разработанные специалистами университета ИТМО. Сейч
14.08.2025 Ученые CПбГУ создали роботизированную инвалидную коляску, управляемую «силой мысли»

Математики Санкт-Петербургского государственного университета и Института проблем машиноведения РАН создали алгоритм неинвазивного управления инвалидной коляской с помощью нейронных сигналов головного моз
14.08.2025 Санкт-Петербург и Ленобласть защитили от 95,5 млн спам-звонков с начала 2025 года

д. Об этом CNews сообщили представители МТС. Общая продолжительность заблокированных спам-звонков в Санкт-Петербурге и Ленобласти составила 25,5 млн минут, что эквивалентно 48 годам несостоявши
13.08.2025 Simetra разработала транспортную модель участка дороги для поселка Шушары в Санкт-Петербурге

Эксперты группы компаний Simetra завершили работы над проектом в районе Санкт-Петербурга — в поселке Шушары. В задачи команды входила разработка решений по совершенствованию организации дорожного движения (ОДД) на одном из участков дороги, который в основном исполь
13.08.2025 Автономный грузовик Navio проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 км за 24 часа

это больше 1600 км. Об этом CNews сообщили представители Navio. Для сравнения, стандартный рейс из Санкт-Петербурга в Казань занимает в среднем 58 часов, так как водитель должен соблюдать режи
12.08.2025 Впервые в России: «2ГИС» оживил мосты Санкт-Петербурга

х можно «развести» самостоятельно. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС». Разведение мостов в Санкт-Петербурге — зрелище, ради которого в город ежегодно приезжают миллионы туристов. Тепер
12.08.2025 В Петербурге иностранцам запретили работать в доставке. «Яндекс» предупредил о кратном росте цен

25 г. Речь идет о расширении видов экономической деятельности, по которым в 2025 г. работодателям в Санкт-Петербурге будет запрещено привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деят
12.08.2025 Банк «Санкт-Петербург» представляет для компаний МСБ мобильный эквайринг – решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) представляет для компаний МСБ решение для приема оплат по картам и СБ
05.08.2025 «МТС Медиа» интегрирует студию «Кинополис»

диненные русские киностудии» (ОРК), которое управляет кинопроизводственным комплексом «Кинополис» в Санкт-Петербурге. Он станет седьмым активом в периметре медиахолдинга и дополнит его мощности
31.07.2025 Умный комплекс от МТС обеспечит безопасность экипажа и грузов во время морских рейсов

прошлого года, и мы продолжаем взаимодействие, уверен, оно будет успешным», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. «Армада» занимается технически
29.07.2025 Банк «Санкт-Петербург» стал партнером по эквайрингу платформы «Эвотор.Pay»

Банк «Санкт-Петербург» стал партнером по эквайрингу платформы «Эвотор.Pay». Благодаря партнерству И
28.07.2025 Москва и Питер «пылесосят» ИТ-шников из регионов. Они обходятся дешевле. Опрос

нь активно переманивать ИТ-специалистов из регионов. Так, если в первой половине 2024 г. в Москве и Санкт-Петербурге на местных ИТ-работников приходилось 67% и 63% приглашений на вакансии, то г
28.07.2025 Московские и петербургские работодатели стали чаще интересоваться ИТ-специалистами из регионов

ли совместное исследование о востребованности ИТ-специалистов со всей России на вакансии в Москве и Санкт-Петербурге за первые пять месяцев 2025 г. Его результаты показали, что московские и пет
22.07.2025 Более 100 тыс. заявок в секунду обрабатывают новые системы срочного рынка от Петербургской Биржи и VK Tech

ический комплекс биржи, который применяется для проведения организованных торгов и клиринговых операций на срочном рынке. Платформа Tarantool может стать фундаментом для дальнейшего развития сервисов Петербургской Биржи и использования отечественного программного обеспечения. «Мы благодарим нашего технологического партнера, компанию VK Tech, за упорную работу, целеустремленность и высочайши
17.07.2025 Ученые СПбГУ разработали способ улучшения чувствительности ультрафиолетовых фотодетекторов в 22 раза

й физиками, задействует доступные методы изготовления. В работе над исследованием принимали участие: лаборатория новых полупроводниковых материалов для квантовой информатики и телекоммуникаций СПбГУ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алферова РАН, Институт аналитического приборостроения РАН, Московский центр перспективных исследований.
17.07.2025 Новый директор «МегаФона» в Магадане и Чукотке

ском автономном округе назначен Максим Загинай. Ранее он руководил техническим отделом «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Но
17.07.2025 Исследование hh.ru: «Какие регионы России стали самыми перспективными для трудоустройства этим летом?»

ва по итогам II квартала 2025 г. В первую тройку вошли Республики Татарстан и Башкортостан, а также Санкт-Петербург. В основу методологии легли шесть ключевых параметров: hh.индекс (соотношение
16.07.2025 На волнах 4G: «МегаФон» усилил сеть на набережных северной Венеции

4К-видео на свою страницу и общаться с близкими по видео без лагов», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Денис Трофимчук.
16.07.2025 Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайн объединяют усилия для борьбы с цифровыми мошенниками

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайн запустили совместный проект для поддержки граждан, столкнувшихся со
16.07.2025 «Магнит Доставка» открывает дарксторы и грейсторы

операционные модели бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка»). Ее основными элементами в Москве и Санкт-Петербурге станут сети дарксторов и грейсторов. В крупных региональных городах компания
15.07.2025 Банк «Санкт-Петербург» для МСБ: умный эквайринг и терминалы нового поколения

Банк «Санкт-Петербург» в рамках развития торгового эквайринга обновил модельный ряд терминалов и се
15.07.2025 Санкт-Петербург переходит на СУБД Jatoba для защиты данных города

том CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Получателем СУБД стал Жилищный комитет Санкт-Петербурга. Город приобрел лицензию на использование СУБД Jatoba, которая соответствует
14.07.2025 Пилотный проект для многодетных семей по покупке льготных электронных билетов стартовал в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал пилотный проект по покупке льготных электронных билетов на поезда

10.07.2025 «Диасофт» автоматизирует загрузку и учет дилерских сделок на фондовом рынке, заключенных на Санкт-Петербургской валютной бирже

Компания «Диасофт» разработала новый функционал в продукте «Операции с ценными бумагами на Санкт-Петербургской валютной бирже», который предназначен для процессинга дилерских операций

10.07.2025 Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации

ет различия между сигналами и минимизирует их, что повышает качество связи и снижает уровень шумов. Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербургский государственный ун
08.07.2025 F6: мошенники массово создают поддельные сайты оплаты проезда

всплеск мошенничества с оплатой проезда по российским автомагистралям и скоростным дорогам Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Только одна из преступных групп создала 39 доменов по транспортной
08.07.2025 НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Лазерный институт Академии наук из КНР займутся разработкой передовых микролазеров

й ведущих институтов России и Китая. Мы высоко ценим профессионализм и научные достижения коллег из Санкт-Петербурга и уверены, что наше сотрудничество станет драйвером инноваций в области новы
04.07.2025 «Обит» обеспечил цифровой инфраструктурой всесезонный «Бассейн у Флагштока» в Санкт-Петербурге

щадью 28 тыс. м². В начале 2025 г. «Обит» завершил комплекс работ по телефонизации объекта капитального строительства — архитектурного ансамбля из трех высотных флагштоков в акватории парка 300-летия Санкт-Петербурга (высота каждого — 179,5 м). Работы включали проектирование, прокладку и подключение сетей связи в условиях высокой инженерной сложности.
02.07.2025 «Яндекс» обеспечил безопасным транспортом 11 тыс. курьеров в Москве и Санкт-Петербурге

За последние полгода «Яндекс» удвоил количество курьеров на безопасных электровелосипедах собственной разработки. Они есть уже в 11 городах России, а только в Москве и Санкт-Петербурге на них выполняют доставки уже 11 тыс. курьеров. По всей стране до конца 2025 г. число курьеров, выполняющих доставки на «Яндекс Байках», достигнет 20 тыс. Об этом CNews сообщил
01.07.2025 В Санкт-Петербурге почти вдвое вырос спрос на ИИ-помощников для онлайн-встреч

МТС проанализировала использование платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 г. Весной петербуржцы почти в два раза чаще проводил
27.06.2025 67% выбирают ИИ: VK и ВШЭ узнали, чего хотят будущие ИТ-специалисты

их поступать на ИТ-направления. Инфографика доступна по ссылке. Ранее VK и Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге запустили Школу информатики, физики и технологий (ШИФТ). ШИФТ будет готовить
26.06.2025 Автомагистрали Санкт-Петербурга получили новые скорости мобильного интернета

или сеть на автомобильных дорогах на юго-западе Петербурга и в пригородах», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
25.06.2025 Санкт-Петербург — второй в стране по использованию умных устройств для бизнеса

едать рутину умным системам, освободить ресурсы для решения сложных задач», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. В пятерку российских городов,

24.06.2025 K2 Cloud открыл доступ к новому региону в Санкт-Петербурге через единую консоль управления

K2 Cloud (подразделение «К2Тех») открыл доступ к новому региону своей облачной платформы в Санкт-Петербурге. Он уже доступен всем пользователям и позволяет корпоративным клиентам строи
24.06.2025 Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других россиян выбирают для жизни и отдыха Сочи — исследование «Яндекс Аренды» и «Яндекс Путешествий»

росмотров объявлений о сдаче жилья в Сочи приходится на арендаторов из Московского региона (20,4%), Санкт-Петербурга и Ленобласти (5,1%), Орловской (2,4%), Свердловской (2,2%), Ростовской (1,9%
24.06.2025 Петербуржцы выступают против сервисов аренды электросамокатов активнее москвичей

%. В опросе сервиса по поиску работы приняли участие представители экономически активного населения Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Власти Санкт-Пет

