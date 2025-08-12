Разделы

Веб-сервисы
|

Впервые в России: «2ГИС» оживил мосты Санкт-Петербурга

Впервые в России: «2ГИС» оживил мосты Санкт-Петербурга. Теперь прямо на карте они разводятся и сводятся по реальному расписанию. А еще их можно «развести» самостоятельно. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС».

Разведение мостов в Санкт-Петербурге — зрелище, ради которого в город ежегодно приезжают миллионы туристов. Теперь на это шоу можно посмотреть и в «2ГИС»: геосервис впервые в России начинает показывать реалистичную анимацию разведения петербургских мостов — по актуальному расписанию.

Как это работает

Днем все мосты на карте сведены, а ночью разведены — как и в реальной жизни в сезон навигации в городе (с апреля по ноябрь). Разведение и сведение запускается на карте точно по расписанию. А если не хочется ждать ночи, чтобы это увидеть — можно самостоятельно «развести» мосты. Один клик — и мост плавно и величественно поднимается.

На карте 2ГИС «ожили» шесть знаковых переправ: Дворцовый мост; Троицкий мост; Благовещенский мост; Мост Александра Невского; Биржевой мост; Литейный мост.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

«Мы превратили мосты Петербурга в нечто большее, чем просто элементы карты — теперь это интерактивная навигация. Мосты можно изучать, приближать, отдалять и увидеть как они реально работают. Такой зрелищности на карте не предлагает ни один другой геосервис в стране, — сказал руководитель отдела развития карт в «2ГИС» Андрей Кочанов. — Планируете вечернюю прогулку на стрелку Васильевского или ночное катание по Неве? Загляните в «2ГИС» — узнайте расписание разведения мостов и не попадете в ловушку. Это не просто красиво, но еще и полезно».

Новая функция уже доступна в актуальной версии мобильного приложения «2ГИС» на Android, а также в онлайн-версии на сайте, в версии для iOS отображение разводных мостов в Петербурге появится в ближайшие дни.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Правительство Великобритании на фоне засухи просит удалять старые письма и фото, чтобы ЦОДы расходовали меньше воды

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Google вернулся к личным собеседованиям, потому что кандидаты на работу мошенничают с ИИ

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще