Впервые в России: «2ГИС» оживил мосты Санкт-Петербурга

Впервые в России: «2ГИС» оживил мосты Санкт-Петербурга. Теперь прямо на карте они разводятся и сводятся по реальному расписанию. А еще их можно «развести» самостоятельно. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС».

Разведение мостов в Санкт-Петербурге — зрелище, ради которого в город ежегодно приезжают миллионы туристов. Теперь на это шоу можно посмотреть и в «2ГИС»: геосервис впервые в России начинает показывать реалистичную анимацию разведения петербургских мостов — по актуальному расписанию.

Как это работает

Днем все мосты на карте сведены, а ночью разведены — как и в реальной жизни в сезон навигации в городе (с апреля по ноябрь). Разведение и сведение запускается на карте точно по расписанию. А если не хочется ждать ночи, чтобы это увидеть — можно самостоятельно «развести» мосты. Один клик — и мост плавно и величественно поднимается.

На карте 2ГИС «ожили» шесть знаковых переправ: Дворцовый мост; Троицкий мост; Благовещенский мост; Мост Александра Невского; Биржевой мост; Литейный мост.

«Мы превратили мосты Петербурга в нечто большее, чем просто элементы карты — теперь это интерактивная навигация. Мосты можно изучать, приближать, отдалять и увидеть как они реально работают. Такой зрелищности на карте не предлагает ни один другой геосервис в стране, — сказал руководитель отдела развития карт в «2ГИС» Андрей Кочанов. — Планируете вечернюю прогулку на стрелку Васильевского или ночное катание по Неве? Загляните в «2ГИС» — узнайте расписание разведения мостов и не попадете в ловушку. Это не просто красиво, но еще и полезно».

Новая функция уже доступна в актуальной версии мобильного приложения «2ГИС» на Android, а также в онлайн-версии на сайте, в версии для iOS отображение разводных мостов в Петербурге появится в ближайшие дни.