Кочанов Андрей


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Впервые в России: «2ГИС» оживил мосты Санкт-Петербурга 1
17.04.2025 2ГИС «оживил» общественный транспорт: реалистичные модели автобусов ездят прямо на картах 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кочанов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 326 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4715 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5746 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4352 1
Google Android 14420 1
Apple iOS 8045 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18122 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19670 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2763 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 958 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377404, в очереди разбора - 744451.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

