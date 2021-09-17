Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
2ГИС
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ДубльГИС
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 173, упоминаний - 389
2ГИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 6
|Сысоев Александр 18 5
|Шадаев Максут 384 2
|Волож Аркадий 181 2
|Богуславский Леонид 25 2
|Алисов Александр 1 1
|Снегирев Сергей 4 1
|Попов Дмитрий 19 1
|Зыков Владимир 2 1
|Стыскин Андрей 9 1
|Колесников Алексей 13 1
|Комаров Алексей 6 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Ганин Сергей 3 1
|Ющенко Александр 25 1
|Фролов Александр 26 1
|Абрамков Александр 29 1
|Крейнин Владислав 10 1
|Селезнев Сергей 1 1
|Василевский Андрей 18 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Черногубова Наталья 9 1
|Денисов Павел 1 1
|Гармаш Вера 2 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Белов Василий 18 1
|Алексеев Тимофей 3 1
|White Alex - Уайт Алекс 3 1
|Рычагова Мария 1 1
|Абрамов Александр 6 1
|Сырков Александр 1 1
|Золотарев Александр 3 1
|Деобальд Александр 2 1
|Кулин Филипп 39 1
|Клишас Андрей 44 1
|Тимашев Ратмир 58 1
|Баронов Андрей 8 1
|Греф Герман 205 1
|Лацанич Василь 92 1
|Оганесян Ашот 58 1
|CNews Analytics 1988 1
|Frost & Sullivan 101 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований - Аналитический центр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759972, в очереди разбора - 663662.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759972, в очереди разбора - 663662.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru