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2ГИС
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17.09.2021 Курсы обмена валют в офисах Сбербанка появились на картах 2ГИС 3
09.09.2021 «Билайн бизнес» запускает решение «Бизнес.Репутация» 1
27.07.2021 Сбербанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС 2
09.07.2021 Google поплатится за нетерпимость к конкурентам, или как главный поисковик мира пытался уничтожить магазин приложений Samsung 1
31.05.2021 «Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны 1
27.05.2021 Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео 1
27.05.2021 ФЛИП: полностью автономный транспорт от SberAutoTech 1
14.04.2021 Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 2
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
24.12.2020 «Сбер» и «2ГИС» запускают рейтинг безопасности заведений во время COVID-19 1
22.12.2020 Первая серия беспилотников Sber выехала на улицы Москвы для испытаний 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
16.12.2020 «2ГИС» запустила бесплатный грузовой навигатор в 99 городах России 3
12.11.2020 2ГИС начала публичное бета-тестирование Android Auto 10
02.11.2020 Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой 1
27.10.2020 Общественный транспорт в один клик: 2ГИС покажет движение автобусов во всех версиях сервиса 2
21.09.2020 App Annie: летом россияне потратили в приложениях для путешествий $2,1 миллиона 1
09.09.2020 Сбербанк и Mail.ru покупают «Кухню на районе» 3
03.09.2020 Сбербанк получил контрольный пакет акций «2ГИС» 7
25.08.2020 «2ГИС» запустила навигатор для грузовиков в Москве и Подмосковье 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 1
19.08.2020 Совместное O2O-предприятие Сбербанка и Mail.ru Group получило 12 миллиардов на развитие бизнеса 1
13.08.2020 «Яндекс» обвинили в пиратстве на 3 миллиарда 1
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
04.08.2020 Сбербанк запустил проект «Сберрядом» для малого бизнеса и частных клиентов 1
17.07.2020 Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком 1
25.06.2020 «Яндекс» разводится со Сбербанком на деньги Абрамовича 1
17.06.2020 Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн 1
11.06.2020 Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» 6
11.06.2020 Картографический сервис 2ГИС стал частью экосистемы Сбербанка 2
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
06.04.2020 Власти попросили «Яндекс» и Mail.ru ухудшить качество онлайн-видео 1
05.02.2020 Росреестр предложил сформировать экспертную группу по развитию геоинформационных технологий и пространственных данных 1
14.01.2020 Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор 1
27.12.2019 Главное в огосударствлении российского ИТ-рынка: итоги года 1
03.12.2019 Путин подписал «закон против Apple» 1
17.10.2019 Цифровизация малого бизнеса в России буксует, потому что ее не хочет руководство и не хватает денег 1
14.08.2019 2GIS автоматизировала работу внутренней техподдержки с помощью ИИ Microsoft 4

Публикаций - 173, упоминаний - 389

2ГИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 27
VK - Mail.ru Group 2483 25
Google LLC 7144 23
Rambler Group - Рамблер ГК 485 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 9
Apple Inc - Эппл Рус 7692 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 7
Microsoft Corporation 11060 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
АФК Система ПАО 994 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Dr.Web - Доктор Веб 976 3
Facebook 3765 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Samsung Electronics 5651 3
Skillbox - Скилбокс 27 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Cisco Systems 2038 2
Telegram Group 702 2
Элвис-Плюс 69 2
Acronis - Акронис 364 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн 16 2
SberAutoTech - Sber Automotive Technologies 5 2
Explay - Эксплей 165 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Астерос - Asteros 531 1
Prestigio 167 1
Fly 123 1
Transas - Транзас ГК 54 1
Зеленая точка - Интелситигрупп 5 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
VMware End-User Computing 25 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 23
О2О Delivery club 153 9
Ситимобил - Служба такси 113 6
О2О Холдинг 43 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
RTP Global 7 4
ЦИАН - CIAN 39 3
СберЛогистика 42 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Яндекс.Такси 271 3
Яндекс.Еда 93 3
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Avito - Авито 171 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 2
Открытие ФК 538 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Альфа-Банк 1123 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
ЯКласс 19 1
Почта Банк 289 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Кассир.ру - Kassir.ru 12 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
Связной ГК 877 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Сбербанк страхование 47 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 2 1
Почта России ПАО 1572 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Президент Российской Федерации 1439 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Правительство РФ 2201 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Президент США 105 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Правительство Москвы 653 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Фонд Росконгресс 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
Руссофт - Russoft 250 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 3
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 63 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
Website - Вебсайт 116 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
3D-печать 135 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 102 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Google Android 10750 64
Apple iOS 5741 47
Symbian OS 776 22
Google Play - Google Store - Android Market 2515 15
Microsoft Windows Phone OS 1472 10
VK - Mail.ru Одноклассники 857 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 7
Microsoft Windows 10 6629 7
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 7
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 4
Apple macOS X 901 4
WhatsApp Messenger 654 3
ICQ 495 3
Google Maps - Карты Google 398 3
VK - Mail.ru Maps.me 45 3
СберФуд - SberFood 17 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Apple CarPlay 28 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 3
Яндекс.Маркет 439 3
Apple iPad 3263 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
Drom.ru 7 2
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 2
Apple Maps 28 2
Samsung Electronics Bada 171 2
Microsoft Store 229 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Excel 436 2
Microsoft Windows Phone Store 54 2
Google YouTube - Видеохостинг 1713 2
WeChat - Мессенджер 96 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Microsoft Skype 1467 1
Google Android Auto 13 1
Nokia Ovi Store 51 1
Microsoft Office 1934 1
Путин Владимир 1824 6
Сысоев Александр 18 5
Шадаев Максут 384 2
Волож Аркадий 181 2
Богуславский Леонид 25 2
Алисов Александр 1 1
Снегирев Сергей 4 1
Попов Дмитрий 19 1
Зыков Владимир 2 1
Стыскин Андрей 9 1
Колесников Алексей 13 1
Комаров Алексей 6 1
Бырдин Алексей 21 1
Ганин Сергей 3 1
Ющенко Александр 25 1
Фролов Александр 26 1
Абрамков Александр 29 1
Крейнин Владислав 10 1
Селезнев Сергей 1 1
Василевский Андрей 18 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Черногубова Наталья 9 1
Денисов Павел 1 1
Гармаш Вера 2 1
Ведехин Игорь 23 1
Белов Василий 18 1
Алексеев Тимофей 3 1
White Alex - Уайт Алекс 3 1
Рычагова Мария 1 1
Абрамов Александр 6 1
Сырков Александр 1 1
Золотарев Александр 3 1
Деобальд Александр 2 1
Кулин Филипп 39 1
Клишас Андрей 44 1
Тимашев Ратмир 58 1
Баронов Андрей 8 1
Греф Герман 205 1
Лацанич Василь 92 1
Оганесян Ашот 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 93
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 32
Россия - СФО - Новосибирск 1965 30
Украина 3361 18
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 15
Казахстан - Республика 2627 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 14
Россия - ПФО - Казань 1513 14
Россия - ПФО - Самара 1287 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Европа 3745 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Нидерланды 972 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Кипр - Республика 247 2
Узбекистан - Республика 822 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Россия - Челябинск 770 1
Россия - Уфа 640 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Таджикистан - Республика 434 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Беларусь - Минск 327 1
Россия - Республика Дагестан 262 1
Россия - Республика Алтай 684 1
Кавказ 57 1
Россия - Нижневартовск 106 1
Европа Балканский полуостров 11 1
Россия - Телецкое озеро 5 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 218 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Сингапур - Республика 808 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
Федеральное законодательство 254 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 58 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
CNews - ZOOM.CNews 1093 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
Forbes - Форбс 441 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 2
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
Радио России - радиостанция 30 1
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
Руспрофайл 3 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Wikipedia - Википедия 276 1
The Wall Street Journal 709 1
Bloomberg 785 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
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