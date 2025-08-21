Получите все материалы CNews по ключевому слову
Коневских Марина
УПОМИНАНИЯ
Коневских Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 331 4
|Apple Inc 12371 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4311 1
|Google Android 14440 4
|Apple iOS 8055 4
|Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 69 1
|Демченко Дмитрий 7 2
|Салов Алексей 2 1
|Горячева Алевтина 2 1
|Игнатов Максим 3 1
|Картавцев Александр 3 1
|Кириллов Сергей 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379316, в очереди разбора - 738635.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.