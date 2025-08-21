Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181424
ИКТ 14101
Организации 10959
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26061
Персоны 78038
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

Коневских Марина


УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 «2ГИС» представил детский профиль с уведомлениями и историей перемещений 1
15.11.2024 Карты живут людьми: 2ГИС представил новые возможности геосервиса для пользователей 1
23.11.2023 2ГИС представил друзей на карте, 500 реалистичных зданий и обновленный навигатор 1
07.12.2022 2ГИС представил новый выбор еды, Про-версию для бизнеса и показал прототипы реалистичных карт 1
12.05.2022 2ГИС стал легче — для московских пользователей в 3,5 раза 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Коневских Марина и организации, системы, технологии, персоны:

2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 331 4
Apple Inc 12371 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4311 1
Лента - Сеть розничной торговли 2201 1
BMW Group 461 1
Сочи Парк 12 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25170 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11847 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2016 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4723 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3007 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25055 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1013 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1025 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7492 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1232 1
Оповещение и уведомление - Notification 5116 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14164 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12737 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 876 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4990 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9536 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 395 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1964 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17567 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2340 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11812 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10201 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1361 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7891 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1466 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11993 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12749 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7094 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3642 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8387 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22275 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8350 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11022 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5771 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1444 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26473 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 648 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54717 1
Google Android 14440 4
Apple iOS 8055 4
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 69 1
Демченко Дмитрий 7 2
Салов Алексей 2 1
Горячева Алевтина 2 1
Игнатов Максим 3 1
Картавцев Александр 3 1
Кириллов Сергей 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44811 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18157 3
Россия - СФО - Новосибирск 4524 2
Россия - РФ - Российская федерация 152226 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17749 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1655 1
Европа 24482 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1764 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1646 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3279 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4166 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1198 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3165 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1647 1
Южная Корея - Республика 6772 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19724 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 745 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1627 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 106 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2848 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25249 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7702 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 155 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1111 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1271 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379316, в очереди разбора - 738635.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: