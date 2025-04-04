Разделы

Спорт Зимние виды спорта Лыжи лыжный спорт сноуборд горнолыжные курорты Конькобежный спорт


 

Лыжник 1970-е Эрик Булатов Лыжник 1970-е Эрик Булатов
Лыжня для всех! (Неизвестный художник) 1980-е годы Лыжня для всех! (Неизвестный художник) 1980-е годы
Главный приз – здоровье! (Зайкова О.) 1988 год Главный приз – здоровье! (Зайкова О.) 1988 год
«Идемте с нами!» Плакат направлен на популяризацию лыжного спорта. Коминарец И.А. 1955 год. «Идемте с нами!» Плакат направлен на популяризацию лыжного спорта. Коминарец И.А. 1955 год.
Лыжницы, 1955 Фот.: В. Тюккель Лыжницы, 1955 Фот.: В. Тюккель
А.Ф. Пахомов, 1961 год. "По первому снегу" А.Ф. Пахомов, 1961 год. "По первому снегу"
Лыжники, 1959 Худ.: Костров Николай Иванович Лыжники, 1959 Худ.: Костров Николай Иванович
Татьяна Яблонская, «Перед стартом», 1947 Татьяна Яблонская, «Перед стартом», 1947
Лимантова Ирина Воскресный маршрут. 1989 Лимантова Ирина Воскресный маршрут. 1989
"В день отдыха" 1964 Автор:Суздальцев Михаил Аркадьевич "В день отдыха" 1964 Автор:Суздальцев Михаил Аркадьевич
«Снегурочка», 1954 г. Дейнека Александр Александрович Холст, масло 113 x 100 см Тамбовская областная картинная галерея «Снегурочка», 1954 г. Дейнека Александр Александрович Холст, масло 113 x 100 см Тамбовская областная картинная галерея
«На лыжах», 1962 г. Смукрович Пётр Петрович (1928-1998) «На лыжах», 1962 г. Смукрович Пётр Петрович (1928-1998)
Зимняя сказка,1960 Автор: Амир Мазитов Зимняя сказка,1960 Автор: Амир Мазитов
«Молодожёны», 1968 год. Художник — Анатолий Никич-Криличевский «Молодожёны», 1968 год. Художник — Анатолий Никич-Криличевский
«Лыжи» 1969 Автор:Яровой-Равский Олег Игоревич «Лыжи» 1969 Автор:Яровой-Равский Олег Игоревич
«Лыжники», 1950-е Худ. Никич Анатолий Юрьевич 87х162 см, холст, масло «Лыжники», 1950-е Худ. Никич Анатолий Юрьевич 87х162 см, холст, масло
Панов Владимир Петрович «В выходной день» 1956 Панов Владимир Петрович «В выходной день» 1956
"Лыжники", 1950-1960гг. Константин Вялов Константин Александрович Вялов (1900-1976) — советский художник-плакатист, график, иллюстратор, сценограф. Изучал роспись тканей в Московской государственной художественно-промышленной академии им. Строганова. "Лыжники", 1950-1960гг. Константин Вялов Константин Александрович Вялов (1900-1976) — советский художник-плакатист, график, иллюстратор, сценограф. Изучал роспись тканей в Московской государственной художественно-промышленной академии им. Строганова.
Дети на лыжах, 1980-е Худ.: Николай Леонидович Кучмий Дети на лыжах, 1980-е Худ.: Николай Леонидович Кучмий
Виктор Ефимович Попков — советский живописец, художник-график Виктор Ефимович Попков — советский живописец, художник-график
"На лыжах", 1985 г. Автор: Волков Анатолий Валентинович "На лыжах", 1985 г. Автор: Волков Анатолий Валентинович
"Юный физкультурник", 1963 г. Автор: Аминов Файзрахман Абдрахманович "Юный физкультурник", 1963 г. Автор: Аминов Файзрахман Абдрахманович
"В зимние каникулы", 1959г. Художник - Васин Владимир Алексеевич (1918–2006) "В зимние каникулы", 1959г. Художник - Васин Владимир Алексеевич (1918–2006)
Сигорский Василий Николаевич (1902-1978) Сигорский Василий Николаевич (1902-1978)
Лыжники. 1926 г. Лучишкин Сергей Алексеевич (1902 - 1989) Лыжники. 1926 г. Лучишкин Сергей Алексеевич (1902 - 1989)
Возвpaщение с лыжной пpoгулки, Ленингpaдский вокзал, Москва, 1963 Возвpaщение с лыжной пpoгулки, Ленингpaдский вокзал, Москва, 1963
«Учись прыгать на лыжах с трамплина!» Плакат направлен на пропаганду спорта. Зеленский Б. 1950 год. «Учись прыгать на лыжах с трамплина!» Плакат направлен на пропаганду спорта. Зеленский Б. 1950 год.
«Лыжный трамплин Кавголово», 1936 г. Автор: Павлов Семен Андреевич «Лыжный трамплин Кавголово», 1936 г. Автор: Павлов Семен Андреевич
"У подножья трамплина" 1950-е гг. Булгаков Фёдор Сергеевич (1902 - 1991) "У подножья трамплина" 1950-е гг. Булгаков Фёдор Сергеевич (1902 - 1991)
Санный спорт (Неизвестный художник) 1973 год Санный спорт (Неизвестный художник) 1973 год
«За здоровое, жизнерадостное поколение, готовое к труду и обороне Социалистической Родины!» Художник Пикалов Г. 1936 год «За здоровое, жизнерадостное поколение, готовое к труду и обороне Социалистической Родины!» Художник Пикалов Г. 1936 год
Слалом (горные лыжи). (Неизвестный художник) 1965 год Советский плакат изображает слалом - олимпийскую дисциплину, которая заключается в скоростном спуске с горы на лыжах. Плакат СССР иллюстрирует лыжника в динамичной позе, спускающегося с горы. Слалом (горные лыжи). (Неизвестный художник) 1965 год Советский плакат изображает слалом - олимпийскую дисциплину, которая заключается в скоростном спуске с горы на лыжах. Плакат СССР иллюстрирует лыжника в динамичной позе, спускающегося с горы.
«Молодежь, на лыжи!» Плакат-пропаганда лыжного спорта. Нестерова-Берзина М., Нестерова О., 1945 год. «Молодежь, на лыжи!» Плакат-пропаганда лыжного спорта. Нестерова-Берзина М., Нестерова О., 1945 год.
Плакат «Горнолыжный спорт» 1976 Худ.: Мануйлов М.В. Плакат «Горнолыжный спорт» 1976 Худ.: Мануйлов М.В.
Павлов Юрий «В снегах». 1960-е Павлов Юрий «В снегах». 1960-е
Михаил Куприянов «Была не была», 1957 год Михаил Куприянов «Была не была», 1957 год
"Алёшка лыжник", 1953 год. Художник — Ерёменко Владимир Иванович (1922-1988) "Алёшка лыжник", 1953 год. Художник — Ерёменко Владимир Иванович (1922-1988)
«Зимний спорт ребят» 1937 г. Христофоров Сергей Александрович (1891-1949) «Зимний спорт ребят» 1937 г. Христофоров Сергей Александрович (1891-1949)
Борис Кустодиев «Лыжники» (1919 г.) Борис Кустодиев «Лыжники» (1919 г.)
Плакат «Все на коньки!», 1958 Худ.: Иванов К. Плакат «Все на коньки!», 1958 Худ.: Иванов К.
Конькобежцы - повышайте мастерство! Малотиражный плакат, всего было выпущено 1500 экз. по заказу Тульского областного комитета по делам физкультуры и спорта. Изображен молодой человек, стремительно рассекающий лед на коньках. Голубое поле стадиона показано чистым и свободным, лишь далеко, с большим отрывом от лидера, следуют два других спортсмена. Автор неизвестен, 1950г. Конькобежцы - повышайте мастерство! Малотиражный плакат, всего было выпущено 1500 экз. по заказу Тульского областного комитета по делам физкультуры и спорта. Изображен молодой человек, стремительно рассекающий лед на коньках. Голубое поле стадиона показано чистым и свободным, лишь далеко, с большим отрывом от лидера, следуют два других спортсмена. Автор неизвестен, 1950г.
На коньки! / 1956 Советский пропагандистский плакат с призывом «На коньки!». На коньки! / 1956 Советский пропагандистский плакат с призывом «На коньки!».
«В ЗИМНИЕ ДЕНЬКИ - НА КОНЬКИ!» А. Красицкая, 1962 год. «В ЗИМНИЕ ДЕНЬКИ - НА КОНЬКИ!» А. Красицкая, 1962 год.
«Зима пришла» 1950 Автор:Жолток Валериана Константиновна «Зима пришла» 1950 Автор:Жолток Валериана Константиновна
На катке 1979г. Самуил Каплан На катке 1979г. Самуил Каплан
Конькобежцы 1960-е Погожев Игорь Павлович (1915-1989) Конькобежцы 1960-е Погожев Игорь Павлович (1915-1989)
"Юные фигуристы", 1950 г. Сергеева Нина Алексеевна "Юные фигуристы", 1950 г. Сергеева Нина Алексеевна
"На катке "Динамо", 1950-е. Шатилов Борис Борис Алексеевич Шатилов (1905–2000) — художник-график, живописец и педагог. Учился в школе-студии И. И. Машкова. Окончил живописный факультет Центральных художественных курсов Главпрофобра при Ассоциации художников революции. "На катке "Динамо", 1950-е. Шатилов Борис Борис Алексеевич Шатилов (1905–2000) — художник-график, живописец и педагог. Учился в школе-студии И. И. Машкова. Окончил живописный факультет Центральных художественных курсов Главпрофобра при Ассоциации художников революции.
"На ледяной дорожке" 1958 Автор:Преображенский Виктор Петрович "На ледяной дорожке" 1958 Автор:Преображенский Виктор Петрович
Марианна Верёвкина, «Конькобежцы», 1911 Марианна Верёвкина, «Конькобежцы», 1911

04.04.2025 Минэкономразвития России и «Авито Путешествия» назвали самые популярные горнолыжные курорты зимы 2024/25

в вошли Архыз, Шерегеш, Кировск, Байкальск, Белокуриха, Златоуст и Дивногорск. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По объему предложения на платформе в лидерах также Сочи, Архыз и Шерегеш. «Горнолыжные курорты имеют большой потенциал роста, в том числе, с точки зрения привлечения иностранных туристов и создания новых турпродуктов для наших путешественников. Мы активно развиваем го
10.02.2025 Исследование «Авито»: ИТ-специалисты чаще других россиян выбирают активный зимный отдых и предпочитают горные лыжи сноуборду

«Авито» провели опрос, который показал, что работники ИТ-сферы чаще выбирают горные лыжи, чем сноуборд – этот вид активного отдыха предпочитают 39% опрошенных, тогда как на сноуборде катаются 34%. При этом в целом айтишники демонстрируют повышенный интерес к зимним видам спорт
15.01.2025 МТС: на новогодних каникулах кемеровчане встали на лыжи и вышли на лед .

меровчане и гости города проводили время на открытом воздухе все каникулы, но максимально активно – 3,4 и 6 января 2025 г., в среднем находясь в праздничных локациях не меньше часа. Прогулки в бору и лыжи предпочли люди среднего возраста, катание на коньках – молодежь и подростки. Площади с ледовыми городками и парками больше привлекали семьи. На первой короткой рабочей неделе года активнос
12.04.2024 Приэльбрусье стало третьим по популярности в России в горнолыжный сезон

Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса для путешествий МТС Travel и обезличенной Big Data проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Так, горнолыжный курорт Кабардино-Балкарии стал третьим по популярности в стране среди туристов – в Приэльбрусье было соверше
11.04.2024 Популярность горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии выросла на 20%

Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса для путешествий «МТС Travel» и обезличенной Big Data проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря по март. Так, горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии оказались вторыми по популярности среди туристов страны – 13,5% путешественников от общег
11.04.2024 Аналитика МТС Travel: покататься на горных лыжах в Губаху чаще всего приезжают из Свердловской области

ПАО «МТС» с помощью сервиса для путешествий МТС Travel проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Выяснилось, что всесезонный курорт «Губаха» в Пермском крае чаще всего посещают жители Свердловской области. 35% от всех поез
09.04.2024 Аналитика МТС Travel: почти в два раза год к году выросло число поездок на горнолыжный курорт на Алтае

Сервис для путешествий МТС Travel на базе обезличенной Big Data МТС проанализировал поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Выяснилось, что наиболее активно растет интерес россиян к горнолыжным комплексам в Сибири и Заполярье. Об этом CNews сообщили
29.11.2023 МТС обеспечила связью самый восточный горнолыжный курорт в Европе

квы, Ярославской, Владимирской, Свердловской, Кировской, Вологодской, Челябинской, Тюменской, Удмуртской областей, республики Татарстан и ХМАО. В прошлом сезоне базу посетили свыше 160 тыс. человек. «Горнолыжные курорты Прикамья входят в число лучших в стране, а «Такман» - одно из любимых мест отдыха пермяков и гостей региона. Мы понимаем, как важно оставаться на связи в любом месте и продо
14.01.2020 Tele2 обеспечил бесплатным Wi-Fi горнолыжные курорты Ленобласти

ами Петербурга: фотографы, путешественники, спортсмены рассказали пользователям социальных сетей, как они увлеклись зимними видами спорта, чем отличаются склоны в Ленобласти и как поставить на горные лыжи ребенка. Поводом к запуску имиджевой кампании стала реализация крупного инвестиционного проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Tele2 расширила зону покрытия сети во всех район
07.10.2014 В обращение выходит марка «Зимние виды спорта» в рамках совместного выпуска Администраций связи стран-членов РСС

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 7 октября в почтовое обращение выходит марка «Зимние виды спорта» в рамках совместного выпуска Администраций связи стран – членов Регионального содружества в области связи (РСС). На почтовой марке изображены хоккеисты в момент ликования и


