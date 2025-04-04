Лыжник 1970-е Эрик Булатов Лыжник 1970-е Эрик Булатов Лыжня для всех! (Неизвестный художник) 1980-е годы Лыжня для всех! (Неизвестный художник) 1980-е годы Главный приз – здоровье! (Зайкова О.) 1988 год Главный приз – здоровье! (Зайкова О.) 1988 год «Идемте с нами!» Плакат направлен на популяризацию лыжного спорта. Коминарец И.А. 1955 год. «Идемте с нами!» Плакат направлен на популяризацию лыжного спорта. Коминарец И.А. 1955 год. Лыжницы, 1955 Фот.: В. Тюккель Лыжницы, 1955 Фот.: В. Тюккель А.Ф. Пахомов, 1961 год. "По первому снегу" А.Ф. Пахомов, 1961 год. Лыжники, 1959 Худ.: Костров Николай Иванович
Татьяна Яблонская, «Перед стартом», 1947
Лимантова Ирина Воскресный маршрут. 1989
"В день отдыха" 1964 Автор:Суздальцев Михаил Аркадьевич
«Снегурочка», 1954 г. Дейнека Александр Александрович Холст, масло 113 x 100 см Тамбовская областная картинная галерея
«На лыжах», 1962 г. Смукрович Пётр Петрович (1928-1998)
Зимняя сказка,1960 Автор: Амир Мазитов
«Молодожёны», 1968 год. Художник — Анатолий Никич-Криличевский «Лыжи» 1969 Автор:Яровой-Равский Олег Игоревич
«Лыжники», 1950-е Худ. Никич Анатолий Юрьевич 87х162 см, холст, масло
Панов Владимир Петрович «В выходной день» 1956
"Лыжники", 1950-1960гг. Константин Вялов Константин Александрович Вялов (1900-1976) — советский художник-плакатист, график, иллюстратор, сценограф. Изучал роспись тканей в Московской государственной художественно-промышленной академии им. Строганова. Дети на лыжах, 1980-е Худ.: Николай Леонидович Кучмий
Виктор Ефимович Попков — советский живописец, художник-график
"На лыжах", 1985 г. Автор: Волков Анатолий Валентинович
"Юный физкультурник", 1963 г. Автор: Аминов Файзрахман Абдрахманович
"В зимние каникулы", 1959г. Художник - Васин Владимир Алексеевич (1918–2006)
Сигорский Василий Николаевич (1902-1978)
Лыжники. 1926 г. Лучишкин Сергей Алексеевич (1902 - 1989) Возвpaщение с лыжной пpoгулки, Ленингpaдский вокзал, Москва, 1963
«Учись прыгать на лыжах с трамплина!» Плакат направлен на пропаганду спорта. Зеленский Б. 1950 год.
«Лыжный трамплин Кавголово», 1936 г. Автор: Павлов Семен Андреевич
"У подножья трамплина" 1950-е гг. Булгаков Фёдор Сергеевич (1902 - 1991) Санный спорт (Неизвестный художник) 1973 год
«За здоровое, жизнерадостное поколение, готовое к труду и обороне Социалистической Родины!» Художник Пикалов Г. 1936 год
Слалом (горные лыжи). (Неизвестный художник) 1965 год Советский плакат изображает слалом - олимпийскую дисциплину, которая заключается в скоростном спуске с горы на лыжах. Плакат СССР иллюстрирует лыжника в динамичной позе, спускающегося с горы.
«Молодежь, на лыжи!» Плакат-пропаганда лыжного спорта. Нестерова-Берзина М., Нестерова О., 1945 год. Плакат «Горнолыжный спорт» 1976 Худ.: Мануйлов М.В.
Павлов Юрий «В снегах». 1960-е
Михаил Куприянов «Была не была», 1957 год
"Алёшка лыжник", 1953 год. Художник — Ерёменко Владимир Иванович (1922-1988)
«Зимний спорт ребят» 1937 г. Христофоров Сергей Александрович (1891-1949)
Борис Кустодиев «Лыжники» (1919 г.)
Плакат «Все на коньки!», 1958 Худ.: Иванов К.
Конькобежцы - повышайте мастерство! Малотиражный плакат, всего было выпущено 1500 экз. по заказу Тульского областного комитета по делам физкультуры и спорта. Изображен молодой человек, стремительно рассекающий лед на коньках. Голубое поле стадиона показано чистым и свободным, лишь далеко, с большим отрывом от лидера, следуют два других спортсмена. Автор неизвестен, 1950г. На коньки! / 1956 Советский пропагандистский плакат с призывом «На коньки!».
«В ЗИМНИЕ ДЕНЬКИ - НА КОНЬКИ!» А. Красицкая, 1962 год. «Зима пришла» 1950 Автор:Жолток Валериана Константиновна
На катке 1979г. Самуил Каплан
Конькобежцы 1960-е Погожев Игорь Павлович (1915-1989)
"Юные фигуристы", 1950 г. Сергеева Нина Алексеевна
"На катке "Динамо", 1950-е. Шатилов Борис Борис Алексеевич Шатилов (1905–2000) — художник-график, живописец и педагог. Учился в школе-студии И. И. Машкова. Окончил живописный факультет Центральных художественных курсов Главпрофобра при Ассоциации художников революции. "На ледяной дорожке" 1958 Автор:Преображенский Виктор Петрович
Марианна Верёвкина, «Конькобежцы», 1911