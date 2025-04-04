Получите все материалы CNews по ключевому слову
|04.04.2025
|
Минэкономразвития России и «Авито Путешествия» назвали самые популярные горнолыжные курорты зимы 2024/25
в вошли Архыз, Шерегеш, Кировск, Байкальск, Белокуриха, Златоуст и Дивногорск. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По объему предложения на платформе в лидерах также Сочи, Архыз и Шерегеш. «Горнолыжные курорты имеют большой потенциал роста, в том числе, с точки зрения привлечения иностранных туристов и создания новых турпродуктов для наших путешественников. Мы активно развиваем го
|10.02.2025
|
Исследование «Авито»: ИТ-специалисты чаще других россиян выбирают активный зимный отдых и предпочитают горные лыжи сноуборду
«Авито» провели опрос, который показал, что работники ИТ-сферы чаще выбирают горные лыжи, чем сноуборд – этот вид активного отдыха предпочитают 39% опрошенных, тогда как на сноуборде катаются 34%. При этом в целом айтишники демонстрируют повышенный интерес к зимним видам спорт
|15.01.2025
|
МТС: на новогодних каникулах кемеровчане встали на лыжи и вышли на лед .
меровчане и гости города проводили время на открытом воздухе все каникулы, но максимально активно – 3,4 и 6 января 2025 г., в среднем находясь в праздничных локациях не меньше часа. Прогулки в бору и лыжи предпочли люди среднего возраста, катание на коньках – молодежь и подростки. Площади с ледовыми городками и парками больше привлекали семьи. На первой короткой рабочей неделе года активнос
|12.04.2024
|
Приэльбрусье стало третьим по популярности в России в горнолыжный сезон
Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса для путешествий МТС Travel и обезличенной Big Data проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Так, горнолыжный курорт Кабардино-Балкарии стал третьим по популярности в стране среди туристов – в Приэльбрусье было соверше
|11.04.2024
|
Популярность горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии выросла на 20%
Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса для путешествий «МТС Travel» и обезличенной Big Data проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря по март. Так, горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии оказались вторыми по популярности среди туристов страны – 13,5% путешественников от общег
|11.04.2024
|
Аналитика МТС Travel: покататься на горных лыжах в Губаху чаще всего приезжают из Свердловской области
ПАО «МТС» с помощью сервиса для путешествий МТС Travel проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Выяснилось, что всесезонный курорт «Губаха» в Пермском крае чаще всего посещают жители Свердловской области. 35% от всех поез
|09.04.2024
|
Аналитика МТС Travel: почти в два раза год к году выросло число поездок на горнолыжный курорт на Алтае
Сервис для путешествий МТС Travel на базе обезличенной Big Data МТС проанализировал поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Выяснилось, что наиболее активно растет интерес россиян к горнолыжным комплексам в Сибири и Заполярье. Об этом CNews сообщили
|29.11.2023
|
МТС обеспечила связью самый восточный горнолыжный курорт в Европе
квы, Ярославской, Владимирской, Свердловской, Кировской, Вологодской, Челябинской, Тюменской, Удмуртской областей, республики Татарстан и ХМАО. В прошлом сезоне базу посетили свыше 160 тыс. человек. «Горнолыжные курорты Прикамья входят в число лучших в стране, а «Такман» - одно из любимых мест отдыха пермяков и гостей региона. Мы понимаем, как важно оставаться на связи в любом месте и продо
|14.01.2020
|
Tele2 обеспечил бесплатным Wi-Fi горнолыжные курорты Ленобласти
ами Петербурга: фотографы, путешественники, спортсмены рассказали пользователям социальных сетей, как они увлеклись зимними видами спорта, чем отличаются склоны в Ленобласти и как поставить на горные лыжи ребенка. Поводом к запуску имиджевой кампании стала реализация крупного инвестиционного проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Tele2 расширила зону покрытия сети во всех район
|07.10.2014
|
В обращение выходит марка «Зимние виды спорта» в рамках совместного выпуска Администраций связи стран-членов РСС
.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 7 октября в почтовое обращение выходит марка «Зимние виды спорта» в рамках совместного выпуска Администраций связи стран – членов Регионального содружества в области связи (РСС). На почтовой марке изображены хоккеисты в момент ликования и
