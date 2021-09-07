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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Пегасов Сергей


07.09.2021 ПСБ внедрил автоматизированную систему принятия решений для клиентов малого и среднего бизнеса 2
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
17.09.2019 CNews соберет в Москве экспертов по ИКТ в финсекторе. Заканчивается регистрация 1
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 2
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
14.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» состоится 26 сентября 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
07.06.2019 CIO Промсвязьбанка в интервью CNews: Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков 13
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
21.11.2018 Цифровизация вынуждает банки становиться более открытыми 2
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 2
30.08.2017 Банк «Российский капитал» построил систему резервного копирования на базе ПО Commvault 1
05.07.2017 Softline внедрила систему резервного копирования для банка «Российский капитал» 1
28.10.2013 Как устроено управление ИТ в «Роснефти». СХЕМА 1
02.07.2013 Бывший ИТ-менеджер «Сбербанка» вышел на работу в «Роснефть» 4
01.07.2013 Из Сбербанка уходит ИТ-директор по корпоративному и инвест-блоку 1
01.07.2013 Из «Сбербанк-Технологий» увольняется гендиректор 1
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 2
22.02.2013 Герман Греф: Орловский хорош в части инноваций, на них он и сосредоточится 2
20.02.2013 Исход: "Сбербанк" покидает создатель мегаЦОДа 3
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
13.11.2012 Управляющий директор ИТ-блока «Сбербанка» выступил с докладом о ЦОД банка на CNews Forum 2012 2
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
16.10.2012 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1
09.10.2012 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга 1
02.10.2012 Уникальные компьютеры-столы покажут в Москве. ФОТО 1
24.09.2012 CNews FORUM 2012: Крупнейшие организации страны готовятся обсудить будущее ИТ в России 1
17.08.2012 CNews FORUM 2012: Список VIP-докладчиков и гостей пополняется с каждым днем 1
03.08.2012 В «Сбербанк» идет новая волна ИТ-звезд: первое назначение 1
05.07.2012 Крупнейшие ИТ-заказчики России соберутся на CNews FORUM 2012 1

Публикаций - 52, упоминаний - 80

Пегасов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 8
Schneider Electric 409 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 6
Rambler Group - Рамблер ГК 486 5
Microsoft Corporation 11143 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 4
SAP SE 3218 3
Cinimex - Синимекс 160 3
Diasoft - Диасофт 354 3
3770 3
IBM Европа 7 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Такском - Taxcom 119 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Центр2М - Center2М 47 2
Rimini Street 38 2
Ситилинк - Citilink 190 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Hitachi Vantara 100 2
Ситилабс 25 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Google LLC 7168 1
Verysell - Верисел 93 1
Saprun - Сапран групп 38 1
A1qa - Технологии качества 7 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Brother 113 1
АйТи 752 1
Программный продукт ГК 92 1
Pentaho 51 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Oracle Corporation 3360 1
IBM 3554 1
Yandex - Яндекс 4101 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 12
X5 Group 599 11
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 10
Газпромбанк - ГПБ 693 10
Почта России ПАО 1577 9
Уралсиб Банк 390 9
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 8
Mary Kay - Мэри Кэй 82 8
Черкизово ГК 73 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 8
Открытие ФК 538 7
UBS AG 119 7
АльфаСтрахование СГ 208 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Аэрофлот 493 6
Геобанк КБ 30 6
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
Альфа-Банк 1127 6
Ингосстрах СПАО 210 6
Банк Зенит 131 5
PepsiCo - Пепсико 95 5
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 5
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 5
Мелстон ГК 11 5
Норникель - Норильский никель 178 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
Альфа-Банк Казахстан 16 4
О’Кей - Сеть магазинов 61 4
Росводоканал 44 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 4
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 4
Совкомбанк ПАО 147 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Правительство Москвы 653 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Правительство РФ 2207 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Счётная палата РФ 461 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 6
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 5
Big Data - Большие данные 1136 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Google Android 10751 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
IBM Cognos BI 143 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 11 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Аксаков Анатолий 98 11
Дьяченко Валерий 66 10
Емельченков Сергей 83 9
Сотин Денис 102 9
Белоусов Максим 59 8
Беляев Владислав 65 8
Чаркин Евгений 182 7
Шипов Савва 70 7
Путятинский Сергей 53 7
Нагаев Олег 30 7
Лигачев Глеб 60 7
Попов Андрей 72 7
Демидов Сергей 50 7
Фомичев Олег 107 6
Абакумов Евгений 103 6
Иванов Алексей 76 6
Клепиков Алексей 77 6
Онищенко Владислав 41 6
Урьяс Вадим 76 6
Бойко Елена 151 6
Бычков Александр 39 6
Козырев Алексей 270 6
Карпов Иван 41 6
Шадаев Максут 384 6
Волков Никита 50 6
Гимранов Ринат 56 6
Прохорова Алла 45 6
Евраев Михаил 222 6
Богданов Кирилл 91 6
Шевченко Владимир 135 6
Сахаров Александр 30 6
Ермолаев Артем 340 6
Семенихин Игорь 37 5
Садовенко Илья 60 5
Чикунов Андрей 16 5
Гришина Дарья 15 5
Рыбаков Александр 24 5
Кучугин Илья 41 5
Натрусов Артем 121 5
Халматов Максим 45 5
Россия - Российская федерация - РФ 57617 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 7
Восточная Европа 1688 7
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Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 4
Россия - Республика Крым 626 4
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Казахстан - Республика 2646 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Украина 3389 1
Европа 3781 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
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