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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Пегасов Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 80
Пегасов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аксаков Анатолий 98 11
|Дьяченко Валерий 66 10
|Емельченков Сергей 83 9
|Сотин Денис 102 9
|Белоусов Максим 59 8
|Беляев Владислав 65 8
|Чаркин Евгений 182 7
|Шипов Савва 70 7
|Путятинский Сергей 53 7
|Нагаев Олег 30 7
|Лигачев Глеб 60 7
|Попов Андрей 72 7
|Демидов Сергей 50 7
|Фомичев Олег 107 6
|Абакумов Евгений 103 6
|Иванов Алексей 76 6
|Клепиков Алексей 77 6
|Онищенко Владислав 41 6
|Урьяс Вадим 76 6
|Бойко Елена 151 6
|Бычков Александр 39 6
|Козырев Алексей 270 6
|Карпов Иван 41 6
|Шадаев Максут 384 6
|Волков Никита 50 6
|Гимранов Ринат 56 6
|Прохорова Алла 45 6
|Евраев Михаил 222 6
|Богданов Кирилл 91 6
|Шевченко Владимир 135 6
|Сахаров Александр 30 6
|Ермолаев Артем 340 6
|Семенихин Игорь 37 5
|Садовенко Илья 60 5
|Чикунов Андрей 16 5
|Гришина Дарья 15 5
|Рыбаков Александр 24 5
|Кучугин Илья 41 5
|Натрусов Артем 121 5
|Халматов Максим 45 5
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767930, в очереди разбора - 671615.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767930, в очереди разбора - 671615.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru