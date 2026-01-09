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СО ЕЭС Системный оператор Единой энергетической системы России АО НТЦ ЕЭС Научно-технический центр Единой энергетической системы
Системный оператор Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС») осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемой всей страны, которая протянулась от Калининграда до Чукотки. В структуру «СО ЕЭС» входят: исполнительный аппарат с центральным диспетчерским управлением, 7 объединенных и 49 региональных диспетчерских управлений.
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СОБЫТИЯ
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|09.01.2026
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Главный энергетический оператор России потратит полмиллиарда на отечественные серверы и SSD, цены на которые ракетой идут вверх
Миллионы на SSD Как выяснил CNews, АО «СО ЕЭС» — организация, которая единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчерс
|21.07.2025
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«Как избегать проблем в гонке импортозамещения», - ИТ-директор СО ЕЭС на CNews FORUM Кейсы
ал директор по информационным технологиям «Системного оператора Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») Глеб Лигачев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. «СО ЕЭС
|25.04.2025
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Системный оператор ЕЭС России доверил защиту сетей решениям UserGate
ого офиса и десятков филиалов заказчика. АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») – специализированная организация, которая осуществляет централизованное оперативно-д
|25.04.2025
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Системный оператор ЕЭС России доверил защиту сетей решениям UserGate
м CNews сообщили представители UserGate. АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») – специализированная организация, которая осуществляет централизованное оперативно-д
|11.10.2024
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В НИУ МЭИ открыли информационную зону Системного оператора Единой энергетической системы
и развития сотрудничества организаций. Ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев и председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на 2024-2025 гг.
|19.07.2024
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«Программный Продукт» повысит уровень цифровизации АО «Системный оператор единой энергетической системы»
ового рынка» (Единый личный кабинет) для АО «Системный оператор единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). Цель создания личного кабинета — организация информационного взаимодействия согласн
|24.10.2023
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UserGate и «Траектория технологий» модернизировали ИТ инфраструктуру НТЦ ЕЭС
Российский разработчик ИБ-решений UserGate и системный интегратор «Траектория технологий» обеспечили защиту и модернизацию ИТ-инфраструктуры НТЦ ЕЭС во всех офисах заказчика – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Цель проекта – замена морально устаревшего оборудования и защита объединенной ИТ-инфраструктуры заказ
|20.01.2023
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Системный оператор внедрил цифровую технологию СМЗУ для увеличения степени использования пропускной способности сети в южной части Московской энергосистемы
Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра приступил к контролю максимально допустимых перетоков (МДП) активной мощно
|10.07.2020
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«1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП
Компания «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП, в которой 800 пользователей из 73 филиа
|08.07.2020
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ТТК помог оператору Единой энергетической системы перевести сотрудников на дистанционный режим работы
еть интернет для филиалов Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). Оперативно в течение двух недель была расширена пропускная способность 49 портов в 4
|05.12.2018
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Системные операторы России и Казахстана усовершенствовали систему информационного обмена
ентрами. Проект был реализован в рамках действующего Соглашения об информационном обмене между ОАО «СО ЕЭС» и АО «KEGOC» от 29 октября 2009 года № 05-01-С-1046 и дополнения к нему от 25 июня 20
|28.11.2018
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ИТ-директор крупнейшей в мире энергосистемы рассказал о вызовах эпохи цифровизации
уемых ими организациях на замену «железа», Системный оператор Единой энергетической системы России (СО ЕЭС) создал отдельную ИТ-систему для прозрачного принятия решений о модернизации ресурсов.
|27.02.2018
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Георгий Иванов, директор департамента сопровождения информационных технологий НРД; Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»; Сергей Халяпин, главный инженер Citrix RU&CIS; Иван
|19.02.2018
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Георгий Иванов, директор департамента сопровождения информационных технологий НРД; Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»; Сергей Халяпин, главный инженер Citrix RU&CIS; Иван
|01.02.2018
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Михаил Платонов, старший ИТ-директор «ПепсиКо Россия, Украина, СНГ». CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-
|23.01.2018
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Михаил Платонов, старший ИТ-директор «ПепсиКо Россия, Украина, СНГ». CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-
|25.12.2017
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Михаил Платонов, старший ИТ-директор «ПепсиКо Россия, Украина, СНГ». CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-
|25.09.2017
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«СО ЕЭС» внедрит систему мониторинга ИТ-инфраструктуры с помощью «Техносерва»
«Системный оператор Единой энергетической системы» («СО ЕЭС») и «Техносерв» объявили о создании единой территориально-распределенной системы монит
|03.07.2017
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«Интер РАО» и СО ЕЭС повысили эффективность сервисного обслуживания c помощью продуктов Naumen
ка ИТ «Интер РАО». Далее состоялось заседание круглого стола с участием представителей органов власти и руководителей ИТ-подразделений ведущих энергетических компаний России – «Россети», «Интер РАО», СО ЕЭС, использующих в своей деятельности передовые программные продукты российского разработчика Naumen. Участники заседания обсудили тему «ИТ как основное инновационное звено в энергетике». В
|04.04.2017
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СО ЕЭС построила управление ИТ-активами на российской ITSM-платформе
CNews: В 2014 году совет директоров СО ЕЭС утвердил политику развития информационных технологий на период до 2018 года. Расскажит
|13.11.2015
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Проект СО ЕЭС и «Техносерва» получил премию CNews Awards в номинации «Территориально-распределенный ЦОД года»
рпоративного центра обработки данных «Системного оператора Единой энергетической системы» (ЕТРК ЦОД СО ЕЭС), выполненный компанией «Техносерв», награжден ИТ-премией CNews Awards в номинации «Те
|02.02.2015
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В СО ЕЭС внедрена система управления токенами JaCarta Management System от «Аладдин Р.Д.»
для обеспечения информационной безопасности, и «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) завершили следующий этап проекта по построению защищённой ИТ-инфраструктуры. Теперь д
|06.11.2014
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ТТК выиграл аукцион Научно-технического центра Единой энергетической системы
Компания ТТК выиграла аукцион Научно-технического центра Единой энергетической системы ( «НТЦ ЕЭС») в Санкт-Петербурге на п
|01.10.2014
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СО ЕЭС внедрил SecureTower в семи филиалах
В семи филиалах «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) внедрен программный комплекс SecureTower, предназначенный для контроля каналов утечки
|14.04.2014
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СО ЕЭС оптимизировал ИТ-инфраструктуру диспетчерского управления энергосистемами Востока
В филиале СО ЕЭС «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Востока» (ОДУ Востока) начал ра
|09.09.2013
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СО ЕЭС внедрил Secret Disk Enterprise от «Аладдин Р.Д.»
для обеспечения информационной безопасности, и «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) сообщили о результатах следующего этапа комплексного проекта по организации защиты ко
|12.02.2013
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«Энергософт ИК» обеспечит сервисное обслуживание видеопроекционного оборудования в диспетчерских центрах «СО ЕЭС» по всей России
ИК» (участник VOLTA Engineering Group) выиграла открытый конкурс и заключила сервисный контракт с «СО ЕЭС» на техническое сопровождение всех установленных систем коллективного видеоотображения
|11.01.2013
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Оператор энергосистемы России снова сменил ИТ-директора
Спустя год в Системном операторе единой энергетической системы (СО ЕЭС) снова произошла смена ИТ-директора. С 9 января 2013 г. этот пост занял Глеб Лигачев,
|11.01.2013
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Глеб Лигачев назначен директором по ИТ СО ЕЭС
ратора Единой энергетической системы, назначен на должность директора по информационным технологиям СО ЕЭС. Как сообщили CNews в операторе, Глеб Лигачев является обладателем степени Master of B
|19.12.2012
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Optima создала видеостену для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ
Группа Optima сообщила о завершении проекта по внедрению видеостены Barco для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ, который осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Мурманской области. Исполнителем проекта выступила компания Opti
|27.07.2012
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«Элар» создаст электронный архив для СО ЕЭС
стемного оператора Единой энергетической системы». В филиалах объединённых диспетчерских управлений СО ЕЭС в семи регионах РФ корпорацией «Элар» будет внедрён электронный архив, интегрированный
|28.12.2011
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В СО ЕЭС сменился ИТ-директор
й CIO. Директором по информационным технологиям Системного оператора единой энергетической системы (СО ЕЭС) назначен Александр Перфилов. До этого момента этот пост занимал Денис Азерников, поки
|08.09.2011
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«АйТи» развернула ИКТ-инфраструктуру в новом здании «Регионального диспетчерского управления энергосистемы Саратовской области»
ила работы по оснащению нового здания филиала «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) — «Регионального диспетчерского управления энергосистемы Саратовской области». В ходе
|15.08.2011
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«Микротест» обучил ИТ-специалистов СО ЕЭС администрированию систем защиты
Микротест» сообщила о том, что ИТ-специалисты «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) прошли удаленное очное обучение в Учебном центре «Микротест» (УЦ) по программе «Админ
|28.07.2011
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СО ЕЭС защитил конфиденциальную информацию с помощью решений «Аладдин Р.Д.»
ой системы защиты конфиденциальной информации «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). В соответствии с принятой в СО ЕЭС технической политикой в области обеспечени
|24.05.2011
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«Астерос» оптимизировал управления энергосистемами Санкт-Петербурга и Ленинградской области
адской области» (Ленинградского РДУ) — филиала «Системного оператора Единой энергетической системы» СО ЕЭС. Ввод нового диспетчерского центра повысил надежность управления энергосистемами Санкт
|25.11.2010
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«Астерос» приступила к реконструкции офиса Челябинского диспетчерского центра СО ЕЭС
Компания «Астерос» приступила к реконструкции офиса Челябинского диспетчерского центра СО ЕЭС. В ходе работ специалисты компании создадут инженерную и ИТ-инфраструктуру центра и оснастят его высокотехнологичным оборудованием. В итоге новый диспетчерский центр позволит обеспечить
|22.10.2010
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Системный оператор ЕЭС под защитой «Лаборатории Касперского»
сообщила о расширении сотрудничества с «Системным оператором Единой энергетической системы России» (СО ЕЭС) и поставке ему второй партии программных решений Kaspersky Work Space Security. Внедр
|25.08.2010
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СО ЕЭС заплатил за IP-сеть 560 млн рублей
Системный оператор единой энергосистемы (СО ЕЭС) объявил об окончании работ по созданию новой сети передачи данных. Компания работает
|02.03.2009
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«Оптима» займется обслуживанием видеостен СО ЕЭС
мых объектов выросло на 8 единиц, достигнув 36 с общим количеством в 360 кубов. Деловые отношения с СО ЕЭС длятся уже более 6 лет. Первые два года проводилось гарантийное сервисное обслуживание
СО ЕЭС и организации, системы, технологии, персоны:
|Лигачев Глеб 120 103
|Шадаев Максут 1210 68
|Натрусов Артем 313 66
|Суровец Дмитрий 115 59
|Аксаков Анатолий 163 53
|Демидов Сергей 129 53
|Чаркин Евгений 317 52
|Сергеев Сергей 179 51
|Попов Андрей 116 51
|Палей Лев 58 47
|Клепиков Алексей 121 46
|Шипов Савва 102 45
|Ульянов Николай 176 42
|Горбатько Александр 105 38
|Онищенко Владислав 98 37
|Гимранов Ринат 126 37
|Волков Никита 80 36
|Белоусов Максим 109 34
|Ермолаев Артем 379 33
|Беляев Владислав 104 32
|Сахаров Александр 93 32
|Воронин Петр 37 31
|Чудинов Дмитрий 103 31
|Евраев Михаил 266 30
|Козырев Алексей 328 30
|Шойтов Александр 116 30
|Трошина Елена 39 30
|Контемиров Юрий 32 29
|Сотин Денис 216 29
|Иванов Алексей 163 29
|Фомичев Олег 139 29
|Алифанов Кирилл 84 28
|Мусич Роман 28 27
|Курбатов Владимир 35 27
|Сычев Артем 79 27
|Нагаев Олег 30 26
|Луганцев Александр 51 26
|Нуйкин Андрей 50 26
|Остапенко Григорий 28 25
|Соколов Алексей 137 24
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