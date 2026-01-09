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СО ЕЭС Системный оператор Единой энергетической системы России АО НТЦ ЕЭС Научно-технический центр Единой энергетической системы

СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы

Системный оператор Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС») осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемой всей страны, которая протянулась от Калининграда до Чукотки. В структуру «СО ЕЭС» входят: исполнительный аппарат с центральным диспетчерским управлением, 7 объединенных и 49 региональных диспетчерских управлений.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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09.01.2026 Главный энергетический оператор России потратит полмиллиарда на отечественные серверы и SSD, цены на которые ракетой идут вверх

Миллионы на SSD Как выяснил CNews, АО «СО ЕЭС» — организация, которая единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчерс
21.07.2025 «Как избегать проблем в гонке импортозамещения», - ИТ-директор СО ЕЭС на CNews FORUM Кейсы

ал директор по информационным технологиям «Системного оператора Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») Глеб Лигачев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. «СО ЕЭС
25.04.2025 Системный оператор ЕЭС России доверил защиту сетей решениям UserGate

ого офиса и десятков филиалов заказчика. АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») – специализированная организация, которая осуществляет централизованное оперативно-д
25.04.2025 Системный оператор ЕЭС России доверил защиту сетей решениям UserGate

м CNews сообщили представители UserGate. АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») – специализированная организация, которая осуществляет централизованное оперативно-д
11.10.2024 ​В НИУ МЭИ открыли информационную зону Системного оператора Единой энергетической системы

и развития сотрудничества организаций. Ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев и председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на 2024-2025 гг.

19.07.2024 «Программный Продукт» повысит уровень цифровизации АО «Системный оператор единой энергетической системы»

ового рынка» (Единый личный кабинет) для АО «Системный оператор единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). Цель создания личного кабинета — организация информационного взаимодействия согласн
24.10.2023 UserGate и «Траектория технологий» модернизировали ИТ инфраструктуру НТЦ ЕЭС

Российский разработчик ИБ-решений UserGate и системный интегратор «Траектория технологий» обеспечили защиту и модернизацию ИТ-инфраструктуры НТЦ ЕЭС во всех офисах заказчика – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Цель проекта – замена морально устаревшего оборудования и защита объединенной ИТ-инфраструктуры заказ
20.01.2023 Системный оператор внедрил цифровую технологию СМЗУ для увеличения степени использования пропускной способности сети в южной части Московской энергосистемы

Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра приступил к контролю максимально допустимых перетоков (МДП) активной мощно
10.07.2020 «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП

Компания «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП, в которой 800 пользователей из 73 филиа
08.07.2020 ТТК помог оператору Единой энергетической системы перевести сотрудников на дистанционный режим работы

еть интернет для филиалов Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). Оперативно в течение двух недель была расширена пропускная способность 49 портов в 4
05.12.2018 Системные операторы России и Казахстана усовершенствовали систему информационного обмена

ентрами. Проект был реализован в рамках действующего Соглашения об информационном обмене между ОАО «СО ЕЭС» и АО «KEGOC» от 29 октября 2009 года № 05-01-С-1046 и дополнения к нему от 25 июня 20
28.11.2018 ИТ-директор крупнейшей в мире энергосистемы рассказал о вызовах эпохи цифровизации

уемых ими организациях на замену «железа», Системный оператор Единой энергетической системы России (СО ЕЭС) создал отдельную ИТ-систему для прозрачного принятия решений о модернизации ресурсов.
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Георгий Иванов, директор департамента сопровождения информационных технологий НРД; Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»; Сергей Халяпин, главный инженер Citrix RU&CIS; Иван

19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Георгий Иванов, директор департамента сопровождения информационных технологий НРД; Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»; Сергей Халяпин, главный инженер Citrix RU&CIS; Иван

01.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Михаил Платонов, старший ИТ-директор «ПепсиКо Россия, Украина, СНГ». CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-
23.01.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Михаил Платонов, старший ИТ-директор «ПепсиКо Россия, Украина, СНГ». CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-
25.12.2017 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Михаил Платонов, старший ИТ-директор «ПепсиКо Россия, Украина, СНГ». CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-
25.09.2017 «СО ЕЭС» внедрит систему мониторинга ИТ-инфраструктуры с помощью «Техносерва»

«Системный оператор Единой энергетической системы» («СО ЕЭС») и «Техносерв» объявили о создании единой территориально-распределенной системы монит
03.07.2017 «Интер РАО» и СО ЕЭС повысили эффективность сервисного обслуживания c помощью продуктов Naumen

ка ИТ «Интер РАО». Далее состоялось заседание круглого стола с участием представителей органов власти и руководителей ИТ-подразделений ведущих энергетических компаний России – «Россети», «Интер РАО», СО ЕЭС, использующих в своей деятельности передовые программные продукты российского разработчика Naumen. Участники заседания обсудили тему «ИТ как основное инновационное звено в энергетике». В
04.04.2017 СО ЕЭС построила управление ИТ-активами на российской ITSM-платформе

CNews: В 2014 году совет директоров СО ЕЭС утвердил политику развития информационных технологий на период до 2018 года. Расскажит
13.11.2015 Проект СО ЕЭС и «Техносерва» получил премию CNews Awards в номинации «Территориально-распределенный ЦОД года»

рпоративного центра обработки данных «Системного оператора Единой энергетической системы» (ЕТРК ЦОД СО ЕЭС), выполненный компанией «Техносерв», награжден ИТ-премией CNews Awards в номинации «Те
02.02.2015 В СО ЕЭС внедрена система управления токенами JaCarta Management System от «Аладдин Р.Д.»

для обеспечения информационной безопасности, и «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) завершили следующий этап проекта по построению защищённой ИТ-инфраструктуры. Теперь д
06.11.2014 ТТК выиграл аукцион Научно-технического центра Единой энергетической системы

Компания ТТК выиграла аукцион Научно-технического центра Единой энергетической системы ( «НТЦ ЕЭС») в Санкт-Петербурге на п
01.10.2014 СО ЕЭС внедрил SecureTower в семи филиалах

В семи филиалах «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) внедрен программный комплекс SecureTower, предназначенный для контроля каналов утечки
14.04.2014 СО ЕЭС оптимизировал ИТ-инфраструктуру диспетчерского управления энергосистемами Востока

В филиале СО ЕЭС «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Востока» (ОДУ Востока) начал ра
09.09.2013 СО ЕЭС внедрил Secret Disk Enterprise от «Аладдин Р.Д.»

для обеспечения информационной безопасности, и «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) сообщили о результатах следующего этапа комплексного проекта по организации защиты ко
12.02.2013 «Энергософт ИК» обеспечит сервисное обслуживание видеопроекционного оборудования в диспетчерских центрах «СО ЕЭС» по всей России

ИК» (участник VOLTA Engineering Group) выиграла открытый конкурс и заключила сервисный контракт с «СО ЕЭС» на техническое сопровождение всех установленных систем коллективного видеоотображения
11.01.2013 Оператор энергосистемы России снова сменил ИТ-директора

Спустя год в Системном операторе единой энергетической системы (СО ЕЭС) снова произошла смена ИТ-директора. С 9 января 2013 г. этот пост занял Глеб Лигачев,

11.01.2013 Глеб Лигачев назначен директором по ИТ СО ЕЭС

ратора Единой энергетической системы, назначен на должность директора по информационным технологиям СО ЕЭС. Как сообщили CNews в операторе, Глеб Лигачев является обладателем степени Master of B
19.12.2012 Optima создала видеостену для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ

Группа Optima сообщила о завершении проекта по внедрению видеостены Barco для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ, который осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Мурманской области. Исполнителем проекта выступила компания Opti
27.07.2012 «Элар» создаст электронный архив для СО ЕЭС

стемного оператора Единой энергетической системы». В филиалах объединённых диспетчерских управлений СО ЕЭС в семи регионах РФ корпорацией «Элар» будет внедрён электронный архив, интегрированный
28.12.2011 В СО ЕЭС сменился ИТ-директор

й CIO. Директором по информационным технологиям Системного оператора единой энергетической системы (СО ЕЭС) назначен Александр Перфилов. До этого момента этот пост занимал Денис Азерников, поки
08.09.2011 «АйТи» развернула ИКТ-инфраструктуру в новом здании «Регионального диспетчерского управления энергосистемы Саратовской области»

ила работы по оснащению нового здания филиала «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) — «Регионального диспетчерского управления энергосистемы Саратовской области». В ходе
15.08.2011 «Микротест» обучил ИТ-специалистов СО ЕЭС администрированию систем защиты

Микротест» сообщила о том, что ИТ-специалисты «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) прошли удаленное очное обучение в Учебном центре «Микротест» (УЦ) по программе «Админ
28.07.2011 СО ЕЭС защитил конфиденциальную информацию с помощью решений «Аладдин Р.Д.»

ой системы защиты конфиденциальной информации «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). В соответствии с принятой в СО ЕЭС технической политикой в области обеспечени
24.05.2011 «Астерос» оптимизировал управления энергосистемами Санкт-Петербурга и Ленинградской области

адской области» (Ленинградского РДУ) — филиала «Системного оператора Единой энергетической системы» СО ЕЭС. Ввод нового диспетчерского центра повысил надежность управления энергосистемами Санкт
25.11.2010 «Астерос» приступила к реконструкции офиса Челябинского диспетчерского центра СО ЕЭС

Компания «Астерос» приступила к реконструкции офиса Челябинского диспетчерского центра СО ЕЭС. В ходе работ специалисты компании создадут инженерную и ИТ-инфраструктуру центра и оснастят его высокотехнологичным оборудованием. В итоге новый диспетчерский центр позволит обеспечить

22.10.2010 Системный оператор ЕЭС под защитой «Лаборатории Касперского»

сообщила о расширении сотрудничества с «Системным оператором Единой энергетической системы России» (СО ЕЭС) и поставке ему второй партии программных решений Kaspersky Work Space Security. Внедр
25.08.2010 СО ЕЭС заплатил за IP-сеть 560 млн рублей

Системный оператор единой энергосистемы (СО ЕЭС) объявил об окончании работ по созданию новой сети передачи данных. Компания работает

02.03.2009 «Оптима» займется обслуживанием видеостен СО ЕЭС

мых объектов выросло на 8 единиц, достигнув 36 с общим количеством в 360 кубов. Деловые отношения с СО ЕЭС длятся уже более 6 лет. Первые два года проводилось гарантийное сервисное обслуживание

Публикаций - 320, упоминаний - 436

СО ЕЭС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 57
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 53
9594 42
Ростелеком 10948 37
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 30
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 29
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 29
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 24
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 23
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 22
МегаФон 10742 22
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 21
Газинформсервис - ГИС 496 21
SimbirSoft - СимбирСофт 124 20
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 18
Schneider Electric 614 18
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 18
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 29 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 17
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 15
Ланит Интеграция 219 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 13
Крок - Croc 1964 12
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 12
S8 Capital - С8 Капитал 51 12
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 12
ТОП-Сервис 22 12
Oracle Corporation 7074 12
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 11
Hoff Tech - Хофф Тех 47 11
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Diasoft - Диасофт 1144 10
UIPath 119 10
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 10
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 95
МКБ - Московский кредитный банк 657 72
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 69
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 61
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 60
РЖД - Российские железные дороги 2096 60
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 56
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 53
Почта России ПАО 2370 52
Ингосстрах СПАО 478 49
ГПБ - Газпромбанк 1273 49
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 47
Северсталь ПАО - Severstal 629 45
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 45
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 45
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 44
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 41
ПСБ - Промсвязьбанк 963 38
Сургутнефтегаз - СНГ 288 38
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 35
Русагро Группа Компаний 379 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 34
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 32
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 30
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 28
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 28
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 27
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 26
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 26
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 25
Альфа-Банк 1979 24
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 24
Абсолют Банк 249 23
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 23
НСПК - Национальная система платежных карт 948 23
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 22
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 22
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 22
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 88
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 85
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 56
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 52
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 45
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 40
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 39
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 38
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 37
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 32
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 29
Федеральное казначейство России 1949 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 23
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 19
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 17
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 12
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 11
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 8
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 8
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 7
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
4CIO 20 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 181
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 147
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 130
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 129
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 123
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 96
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 80
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 71
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 69
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 67
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 57
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 54
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 51
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 47
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 47
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 47
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 46
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 42
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 39
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 39
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 38
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 38
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 38
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 35
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 34
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 33
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 31
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 28
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 27
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 23
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 23
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 22
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 29
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 29
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 26
НКТ - Р7-Офис 543 20
Linx Cloud 92 17
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 13
Новые облачные технологии - МойОфис 958 13
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 12
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 11
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 11
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 11
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 10
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 10
IBM Public Cloud 26 10
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 9
НКТ - Р7-графика 47 9
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 9
Linux OS 11533 9
Microsoft Windows 16882 9
1С:ERP Управление предприятием 841 8
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 7
Протек - Здравсити 32 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
БИС - ITQuick - Jumse 52 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 5
Лигачев Глеб 120 103
Шадаев Максут 1210 68
Натрусов Артем 313 66
Суровец Дмитрий 115 59
Аксаков Анатолий 163 53
Демидов Сергей 129 53
Чаркин Евгений 317 52
Сергеев Сергей 179 51
Попов Андрей 116 51
Палей Лев 58 47
Клепиков Алексей 121 46
Шипов Савва 102 45
Ульянов Николай 176 42
Горбатько Александр 105 38
Онищенко Владислав 98 37
Гимранов Ринат 126 37
Волков Никита 80 36
Белоусов Максим 109 34
Ермолаев Артем 379 33
Беляев Владислав 104 32
Сахаров Александр 93 32
Воронин Петр 37 31
Чудинов Дмитрий 103 31
Евраев Михаил 266 30
Козырев Алексей 328 30
Шойтов Александр 116 30
Трошина Елена 39 30
Контемиров Юрий 32 29
Сотин Денис 216 29
Иванов Алексей 163 29
Фомичев Олег 139 29
Алифанов Кирилл 84 28
Мусич Роман 28 27
Курбатов Владимир 35 27
Сычев Артем 79 27
Нагаев Олег 30 26
Луганцев Александр 51 26
Нуйкин Андрей 50 26
Остапенко Григорий 28 25
Соколов Алексей 137 24
Россия - РФ - Российская федерация 166167 282
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 134
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 64
Европа Восточная 3138 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 25
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 20
Азия - Азиатский регион 5920 18
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 16
Европа 24964 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 14
Россия - УФО - Челябинская область 1512 14
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 12
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 12
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Израиль 2856 10
Украина 7928 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Казахстан - Республика 6048 8
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Евразия - Евразийский континент 643 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 7
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 5
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 155 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Россия - СФО - Омская область 789 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 171
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 146
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 144
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 57
Энергетика - Energy - Energetically 5855 50
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 38
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 37
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 36
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
Черкизон - Черкизовский рынок 178 29
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 26
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 25
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 25
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 24
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 20
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 20
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 19
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 18
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 17
Экономический эффект 1342 17
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 17
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 15
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 15
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 15
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 13
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 13
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 23
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Bloomberg 1627 1
N+1 - Издание 188 1
Парламентская газета 32 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
ComputerBase 14 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 103
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 24
CNews Инновация года - награда 155 16
Gartner - Гартнер 3658 13
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 11
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Forrester Research 834 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
TrendForce 187 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
S&P 500 565 1
B2B International 50 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Naumen Research 1 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
РАН - Российская академия наук 2122 10
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
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