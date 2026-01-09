СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы

Главный энергетический оператор России потратит полмиллиарда на отечественные серверы и SSD, цены на которые ракетой идут вверх Миллионы на SSD Как выяснил CNews, АО «СО ЕЭС» — организация, которая единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчерс

«Как избегать проблем в гонке импортозамещения», - ИТ-директор СО ЕЭС на CNews FORUM Кейсы ал директор по информационным технологиям «Системного оператора Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») Глеб Лигачев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. «СО ЕЭС

Системный оператор ЕЭС России доверил защиту сетей решениям UserGate ого офиса и десятков филиалов заказчика. АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») – специализированная организация, которая осуществляет централизованное оперативно-д

Системный оператор ЕЭС России доверил защиту сетей решениям UserGate м CNews сообщили представители UserGate. АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») – специализированная организация, которая осуществляет централизованное оперативно-д

​В НИУ МЭИ открыли информационную зону Системного оператора Единой энергетической системы и развития сотрудничества организаций. Ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев и председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на 2024-2025 гг.

«Программный Продукт» повысит уровень цифровизации АО «Системный оператор единой энергетической системы» ового рынка» (Единый личный кабинет) для АО «Системный оператор единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). Цель создания личного кабинета — организация информационного взаимодействия согласн

UserGate и «Траектория технологий» модернизировали ИТ инфраструктуру НТЦ ЕЭС Российский разработчик ИБ-решений UserGate и системный интегратор «Траектория технологий» обеспечили защиту и модернизацию ИТ-инфраструктуры НТЦ ЕЭС во всех офисах заказчика – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Цель проекта – замена морально устаревшего оборудования и защита объединенной ИТ-инфраструктуры заказ

Системный оператор внедрил цифровую технологию СМЗУ для увеличения степени использования пропускной способности сети в южной части Московской энергосистемы Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра приступил к контролю максимально допустимых перетоков (МДП) активной мощно

«1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП Компания «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП, в которой 800 пользователей из 73 филиа

ТТК помог оператору Единой энергетической системы перевести сотрудников на дистанционный режим работы еть интернет для филиалов Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). Оперативно в течение двух недель была расширена пропускная способность 49 портов в 4

Системные операторы России и Казахстана усовершенствовали систему информационного обмена ентрами. Проект был реализован в рамках действующего Соглашения об информационном обмене между ОАО «СО ЕЭС» и АО «KEGOC» от 29 октября 2009 года № 05-01-С-1046 и дополнения к нему от 25 июня 20

ИТ-директор крупнейшей в мире энергосистемы рассказал о вызовах эпохи цифровизации уемых ими организациях на замену «железа», Системный оператор Единой энергетической системы России (СО ЕЭС) создал отдельную ИТ-систему для прозрачного принятия решений о модернизации ресурсов.

«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Георгий Иванов, директор департамента сопровождения информационных технологий НРД; Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»; Сергей Халяпин, главный инженер Citrix RU&CIS; Иван

«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Георгий Иванов, директор департамента сопровождения информационных технологий НРД; Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»; Сергей Халяпин, главный инженер Citrix RU&CIS; Иван

«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Михаил Платонов, старший ИТ-директор «ПепсиКо Россия, Украина, СНГ». CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-

«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Михаил Платонов, старший ИТ-директор «ПепсиКо Россия, Украина, СНГ». CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-

«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Михаил Платонов, старший ИТ-директор «ПепсиКо Россия, Украина, СНГ». CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-

«СО ЕЭС» внедрит систему мониторинга ИТ-инфраструктуры с помощью «Техносерва» «Системный оператор Единой энергетической системы» («СО ЕЭС») и «Техносерв» объявили о создании единой территориально-распределенной системы монит

«Интер РАО» и СО ЕЭС повысили эффективность сервисного обслуживания c помощью продуктов Naumen ка ИТ «Интер РАО». Далее состоялось заседание круглого стола с участием представителей органов власти и руководителей ИТ-подразделений ведущих энергетических компаний России – «Россети», «Интер РАО», СО ЕЭС, использующих в своей деятельности передовые программные продукты российского разработчика Naumen. Участники заседания обсудили тему «ИТ как основное инновационное звено в энергетике». В

СО ЕЭС построила управление ИТ-активами на российской ITSM-платформе CNews: В 2014 году совет директоров СО ЕЭС утвердил политику развития информационных технологий на период до 2018 года. Расскажит

Проект СО ЕЭС и «Техносерва» получил премию CNews Awards в номинации «Территориально-распределенный ЦОД года» рпоративного центра обработки данных «Системного оператора Единой энергетической системы» (ЕТРК ЦОД СО ЕЭС), выполненный компанией «Техносерв», награжден ИТ-премией CNews Awards в номинации «Те

В СО ЕЭС внедрена система управления токенами JaCarta Management System от «Аладдин Р.Д.» для обеспечения информационной безопасности, и «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) завершили следующий этап проекта по построению защищённой ИТ-инфраструктуры. Теперь д

ТТК выиграл аукцион Научно-технического центра Единой энергетической системы Компания ТТК выиграла аукцион Научно-технического центра Единой энергетической системы ( «НТЦ ЕЭС») в Санкт-Петербурге на п

СО ЕЭС внедрил SecureTower в семи филиалах В семи филиалах «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) внедрен программный комплекс SecureTower, предназначенный для контроля каналов утечки

СО ЕЭС оптимизировал ИТ-инфраструктуру диспетчерского управления энергосистемами Востока В филиале СО ЕЭС «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Востока» (ОДУ Востока) начал ра

СО ЕЭС внедрил Secret Disk Enterprise от «Аладдин Р.Д.» для обеспечения информационной безопасности, и «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) сообщили о результатах следующего этапа комплексного проекта по организации защиты ко

«Энергософт ИК» обеспечит сервисное обслуживание видеопроекционного оборудования в диспетчерских центрах «СО ЕЭС» по всей России ИК» (участник VOLTA Engineering Group) выиграла открытый конкурс и заключила сервисный контракт с «СО ЕЭС» на техническое сопровождение всех установленных систем коллективного видеоотображения

Оператор энергосистемы России снова сменил ИТ-директора Спустя год в Системном операторе единой энергетической системы (СО ЕЭС) снова произошла смена ИТ-директора. С 9 января 2013 г. этот пост занял Глеб Лигачев,

Глеб Лигачев назначен директором по ИТ СО ЕЭС ратора Единой энергетической системы, назначен на должность директора по информационным технологиям СО ЕЭС. Как сообщили CNews в операторе, Глеб Лигачев является обладателем степени Master of B

Optima создала видеостену для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ Группа Optima сообщила о завершении проекта по внедрению видеостены Barco для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ, который осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Мурманской области. Исполнителем проекта выступила компания Opti

«Элар» создаст электронный архив для СО ЕЭС стемного оператора Единой энергетической системы». В филиалах объединённых диспетчерских управлений СО ЕЭС в семи регионах РФ корпорацией «Элар» будет внедрён электронный архив, интегрированный

В СО ЕЭС сменился ИТ-директор й CIO. Директором по информационным технологиям Системного оператора единой энергетической системы (СО ЕЭС) назначен Александр Перфилов. До этого момента этот пост занимал Денис Азерников, поки

«АйТи» развернула ИКТ-инфраструктуру в новом здании «Регионального диспетчерского управления энергосистемы Саратовской области» ила работы по оснащению нового здания филиала «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) — «Регионального диспетчерского управления энергосистемы Саратовской области». В ходе

«Микротест» обучил ИТ-специалистов СО ЕЭС администрированию систем защиты Микротест» сообщила о том, что ИТ-специалисты «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) прошли удаленное очное обучение в Учебном центре «Микротест» (УЦ) по программе «Админ

СО ЕЭС защитил конфиденциальную информацию с помощью решений «Аладдин Р.Д.» ой системы защиты конфиденциальной информации «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). В соответствии с принятой в СО ЕЭС технической политикой в области обеспечени

«Астерос» оптимизировал управления энергосистемами Санкт-Петербурга и Ленинградской области адской области» (Ленинградского РДУ) — филиала «Системного оператора Единой энергетической системы» СО ЕЭС. Ввод нового диспетчерского центра повысил надежность управления энергосистемами Санкт

«Астерос» приступила к реконструкции офиса Челябинского диспетчерского центра СО ЕЭС Компания «Астерос» приступила к реконструкции офиса Челябинского диспетчерского центра СО ЕЭС. В ходе работ специалисты компании создадут инженерную и ИТ-инфраструктуру центра и оснастят его высокотехнологичным оборудованием. В итоге новый диспетчерский центр позволит обеспечить

Системный оператор ЕЭС под защитой «Лаборатории Касперского» сообщила о расширении сотрудничества с «Системным оператором Единой энергетической системы России» (СО ЕЭС) и поставке ему второй партии программных решений Kaspersky Work Space Security. Внедр

СО ЕЭС заплатил за IP-сеть 560 млн рублей Системный оператор единой энергосистемы (СО ЕЭС) объявил об окончании работ по созданию новой сети передачи данных. Компания работает