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СО ЕЭС Системный оператор Единой энергетической системы России АО НТЦ ЕЭС Научно-технический центр Единой энергетической системы

СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы


24.10.2023 UserGate и «Траектория технологий» модернизировали ИТ инфраструктуру НТЦ ЕЭС

Российский разработчик ИБ-решений UserGate и системный интегратор «Траектория технологий» обеспечили защиту и модернизацию ИТ-инфраструктуры НТЦ ЕЭС во всех офисах заказчика – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Цель проекта – замена морально устаревшего оборудования и защита объединенной ИТ-инфраструктуры заказ
20.01.2023 Системный оператор внедрил цифровую технологию СМЗУ для увеличения степени использования пропускной способности сети в южной части Московской энергосистемы

Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра приступил к контролю максимально допустимых перетоков (МДП) активной мощно
10.07.2020 «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП

Компания «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП, в которой 800 пользователей из 73 филиа
08.07.2020 ТТК помог оператору Единой энергетической системы перевести сотрудников на дистанционный режим работы

еть интернет для филиалов Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). Оперативно в течение двух недель была расширена пропускная способность 49 портов в 4
05.12.2018 Системные операторы России и Казахстана усовершенствовали систему информационного обмена

ентрами. Проект был реализован в рамках действующего Соглашения об информационном обмене между ОАО «СО ЕЭС» и АО «KEGOC» от 29 октября 2009 года № 05-01-С-1046 и дополнения к нему от 25 июня 20
28.11.2018 ИТ-директор крупнейшей в мире энергосистемы рассказал о вызовах эпохи цифровизации

уемых ими организациях на замену «железа», Системный оператор Единой энергетической системы России (СО ЕЭС) создал отдельную ИТ-систему для прозрачного принятия решений о модернизации ресурсов.
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Георгий Иванов, директор департамента сопровождения информационных технологий НРД; Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»; Сергей Халяпин, главный инженер Citrix RU&CIS; Иван

19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Георгий Иванов, директор департамента сопровождения информационных технологий НРД; Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, «1С»; Сергей Халяпин, главный инженер Citrix RU&CIS; Иван

01.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Михаил Платонов, старший ИТ-директор «ПепсиКо Россия, Украина, СНГ». CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-
23.01.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Михаил Платонов, старший ИТ-директор «ПепсиКо Россия, Украина, СНГ». CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-
25.12.2017 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

Алексин, CIO, Touch Bank; Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Михаил Платонов, старший ИТ-директор «ПепсиКо Россия, Украина, СНГ». CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-
25.09.2017 «СО ЕЭС» внедрит систему мониторинга ИТ-инфраструктуры с помощью «Техносерва»

«Системный оператор Единой энергетической системы» («СО ЕЭС») и «Техносерв» объявили о создании единой территориально-распределенной системы монит
03.07.2017 «Интер РАО» и СО ЕЭС повысили эффективность сервисного обслуживания c помощью продуктов Naumen

ка ИТ «Интер РАО». Далее состоялось заседание круглого стола с участием представителей органов власти и руководителей ИТ-подразделений ведущих энергетических компаний России – «Россети», «Интер РАО», СО ЕЭС, использующих в своей деятельности передовые программные продукты российского разработчика Naumen. Участники заседания обсудили тему «ИТ как основное инновационное звено в энергетике». В
04.04.2017 СО ЕЭС построила управление ИТ-активами на российской ITSM-платформе

CNews: В 2014 году совет директоров СО ЕЭС утвердил политику развития информационных технологий на период до 2018 года. Расскажит
13.11.2015 Проект СО ЕЭС и «Техносерва» получил премию CNews Awards в номинации «Территориально-распределенный ЦОД года»

рпоративного центра обработки данных «Системного оператора Единой энергетической системы» (ЕТРК ЦОД СО ЕЭС), выполненный компанией «Техносерв», награжден ИТ-премией CNews Awards в номинации «Те
02.02.2015 В СО ЕЭС внедрена система управления токенами JaCarta Management System от «Аладдин Р.Д.»

для обеспечения информационной безопасности, и «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) завершили следующий этап проекта по построению защищённой ИТ-инфраструктуры. Теперь д
06.11.2014 ТТК выиграл аукцион Научно-технического центра Единой энергетической системы

Компания ТТК выиграла аукцион Научно-технического центра Единой энергетической системы ( «НТЦ ЕЭС») в Санкт-Петербурге на п
01.10.2014 СО ЕЭС внедрил SecureTower в семи филиалах

В семи филиалах «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) внедрен программный комплекс SecureTower, предназначенный для контроля каналов утечки
14.04.2014 СО ЕЭС оптимизировал ИТ-инфраструктуру диспетчерского управления энергосистемами Востока

В филиале СО ЕЭС «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Востока» (ОДУ Востока) начал ра
09.09.2013 СО ЕЭС внедрил Secret Disk Enterprise от «Аладдин Р.Д.»

для обеспечения информационной безопасности, и «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) сообщили о результатах следующего этапа комплексного проекта по организации защиты ко
12.02.2013 «Энергософт ИК» обеспечит сервисное обслуживание видеопроекционного оборудования в диспетчерских центрах «СО ЕЭС» по всей России

ИК» (участник VOLTA Engineering Group) выиграла открытый конкурс и заключила сервисный контракт с «СО ЕЭС» на техническое сопровождение всех установленных систем коллективного видеоотображения
11.01.2013 Оператор энергосистемы России снова сменил ИТ-директора

Спустя год в Системном операторе единой энергетической системы (СО ЕЭС) снова произошла смена ИТ-директора. С 9 января 2013 г. этот пост занял Глеб Лигачев,

11.01.2013 Глеб Лигачев назначен директором по ИТ СО ЕЭС

ратора Единой энергетической системы, назначен на должность директора по информационным технологиям СО ЕЭС. Как сообщили CNews в операторе, Глеб Лигачев является обладателем степени Master of B
19.12.2012 Optima создала видеостену для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ

Группа Optima сообщила о завершении проекта по внедрению видеостены Barco для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ, который осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Мурманской области. Исполнителем проекта выступила компания Opti
27.07.2012 «Элар» создаст электронный архив для СО ЕЭС

стемного оператора Единой энергетической системы». В филиалах объединённых диспетчерских управлений СО ЕЭС в семи регионах РФ корпорацией «Элар» будет внедрён электронный архив, интегрированный
28.12.2011 В СО ЕЭС сменился ИТ-директор

й CIO. Директором по информационным технологиям Системного оператора единой энергетической системы (СО ЕЭС) назначен Александр Перфилов. До этого момента этот пост занимал Денис Азерников, поки
08.09.2011 «АйТи» развернула ИКТ-инфраструктуру в новом здании «Регионального диспетчерского управления энергосистемы Саратовской области»

ила работы по оснащению нового здания филиала «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) — «Регионального диспетчерского управления энергосистемы Саратовской области». В ходе
15.08.2011 «Микротест» обучил ИТ-специалистов СО ЕЭС администрированию систем защиты

Микротест» сообщила о том, что ИТ-специалисты «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) прошли удаленное очное обучение в Учебном центре «Микротест» (УЦ) по программе «Админ
28.07.2011 СО ЕЭС защитил конфиденциальную информацию с помощью решений «Аладдин Р.Д.»

ой системы защиты конфиденциальной информации «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). В соответствии с принятой в СО ЕЭС технической политикой в области обеспечени
24.05.2011 «Астерос» оптимизировал управления энергосистемами Санкт-Петербурга и Ленинградской области

адской области» (Ленинградского РДУ) — филиала «Системного оператора Единой энергетической системы» СО ЕЭС. Ввод нового диспетчерского центра повысил надежность управления энергосистемами Санкт
25.11.2010 «Астерос» приступила к реконструкции офиса Челябинского диспетчерского центра СО ЕЭС

Компания «Астерос» приступила к реконструкции офиса Челябинского диспетчерского центра СО ЕЭС. В ходе работ специалисты компании создадут инженерную и ИТ-инфраструктуру центра и оснастят его высокотехнологичным оборудованием. В итоге новый диспетчерский центр позволит обеспечить

22.10.2010 Системный оператор ЕЭС под защитой «Лаборатории Касперского»

сообщила о расширении сотрудничества с «Системным оператором Единой энергетической системы России» (СО ЕЭС) и поставке ему второй партии программных решений Kaspersky Work Space Security. Внедр
25.08.2010 СО ЕЭС заплатил за IP-сеть 560 млн рублей

Системный оператор единой энергосистемы (СО ЕЭС) объявил об окончании работ по созданию новой сети передачи данных. Компания работает

02.03.2009 «Оптима» займется обслуживанием видеостен СО ЕЭС

мых объектов выросло на 8 единиц, достигнув 36 с общим количеством в 360 кубов. Деловые отношения с СО ЕЭС длятся уже более 6 лет. Первые два года проводилось гарантийное сервисное обслуживание
02.09.2008 ИТ-директор ОГК-5 перешел в СО ЕЭС

равления Центра (ОДУ Центра) - филиала компании «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). Напомним, что ранее, с 2005 г. по июль 2008 г., Сергей Дятлов занимал пост директора

Публикаций - 235, упоминаний - 296

СО ЕЭС замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10238 40
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10490 28
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1388 22
7440 21
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 17
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 28 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7471 16
Schneider Electric 541 16
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 365 15
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 201 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 329 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 118 13
Газинформсервис - ГИС 126 12
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 351 12
IBM - International Business Machines Corp 9295 12
ИКС - Yadro - КНС Групп 341 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 799 11
UIPath 89 10
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 59 10
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 153 10
ESG - Enterprise Strategy Group 217 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1957 10
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 37 10
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 10
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 634 10
Siemens AG - Siemens Group 2559 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4411 10
Крок - Croc 1751 10
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 506 9
Inline Group - Инлайн Груп 89 8
Программный продукт ГК 59 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 341 7
Oracle Corporation 6450 7
SAP SE 5040 7
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 6
Rimini Street 57 6
Такском - Taxcom 232 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8281 6
Элвис-Плюс - Элвис+ 152 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1955 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 375 81
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 58
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1342 51
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 50
РЖД - Российские железные дороги 1720 45
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 208 41
Ингосстрах СПАО 375 36
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 891 33
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 320 30
ПСБ - Промсвязьбанк 766 29
Лента - Сеть розничной торговли 1831 29
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1965 28
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 468 28
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 962 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2557 28
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 27
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 300 26
МКБ - Московский кредитный банк 475 26
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 95 26
Сургутнефтегаз - СНГ 254 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 609 25
Альфа-Банк 1650 24
ПГК - Первая грузовая компания 174 24
ТМХ - Трансмашхолдинг 108 22
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 22
НСПК - Национальная система платежных карт 666 22
Росводоканал 85 21
Открытие ФК - Банк Открытие 520 21
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 70 21
Почта России ПАО 1966 21
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 54 21
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 743 20
Абсолют Банк 198 20
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 19
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 181 19
Окей - О'Кей - Гипермаркет 200 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 333 18
Интеррос - Росбанк АКБ 566 18
Газпром нефть 534 17
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 34 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1641 74
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3132 47
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 45
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9994 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5453 31
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2480 31
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 74 29
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 282 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1691 27
Правительство Москвы 2142 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2632 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 188 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2523 18
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 42 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 17
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Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
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ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 319 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 206 7
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Московская безопасность ГКУ 7 6
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Федеральное казначейство России 1628 5
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Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 47 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 81 4
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4CIO 754 1
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Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  523 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9244 26
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13809 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27010 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23025 23
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2951 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11496 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5673 21
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3794 21
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3852 20
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8114 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18784 17
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1693 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8797 16
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1704 16
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1269 15
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2645 14
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11529 14
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 857 12
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 164 12
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 176 11
НКТ - Р7-Офис 239 10
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 111 10
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 36 10
IBM Public Cloud 26 10
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 8
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 643 7
1С:ERP Управление предприятием 406 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 925 5
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 75 5
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 74 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 201 5
Microsoft Windows 14864 5
Microsoft Office 365 889 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 823 4
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 94 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2563 4
Microsoft Windows 2000 12693 4
Aladdin JaCarta СКЗИ 339 4
Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 37 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4436 4
Oracle Java - язык программирования 2837 3
Google Android 13130 3
Linux OS 8791 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 468 3
Aladdin Secret Disk 81 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 301 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 3
GS Nanotech - SiP Amber 5 3
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 8 3
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 145 3
Новые облачные технологии - МойОфис 601 3
Haulmont - Тезис СЭД 65 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 63 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 195 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 237 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 234 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1142 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 367 2
Лигачев Глеб 78 75
Натрусов Артем 235 53
Демидов Сергей 102 51
Палей Лев 47 47
Аксаков Анатолий 138 42
Чаркин Евгений 258 41
Попов Андрей 97 40
Горбатько Александр 105 38
Сергеев Сергей 98 36
Клепиков Алексей 107 35
Шипов Савва 91 34
Воронин Петр 35 31
Контемиров Юрий 32 29
Курбатов Владимир 35 27
Мусич Роман 28 27
Сычев Артем 62 27
Шадаев Максут 762 26
Нуйкин Андрей 42 26
Беляев Владислав 68 26
Нагаев Олег 30 26
Гимранов Ринат 113 26
Онищенко Владислав 84 26
Сотин Денис 188 25
Остапенко Григорий 27 25
Волков Никита 70 25
Луганцев Александр 33 24
Соколов Алексей 133 24
Белоусов Максим 99 23
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 23
Дилбарян Павел 26 23
Ермолаев Артем 368 22
Ушаков Анатолий 41 22
Сахаров Александр 50 21
Ягнятинский Евгений 32 21
Лысенко Юрий 32 21
Гадарь Дмитрий 24 21
Путин Сергей 56 21
Суровец Дмитрий 44 21
Кузьмич Всеволод 31 19
Евраев Михаил 249 19
Россия - РФ - Российская федерация 129514 202
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40502 119
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13544 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15878 46
Европа Восточная 3034 31
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 456 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50954 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6652 17
Азия - Азиатский регион 5232 15
Европа 21590 14
Россия - ПФО - Мордовия Республика 555 12
Россия - УФО - Челябинская область 1043 12
Россия - ЦФО - Воронежская область 689 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1456 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13897 9
Израиль 2654 9
Украина 7423 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3497 8
Россия - ЮФО - Республика Крым 816 8
Земля - планета Солнечной системы 10049 8
Германия - Федеративная Республика 12324 8
Россия - СФО - Новосибирск 3895 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2525 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1027 5
Россия - Сибирь 2195 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1363 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 101 5
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 396 4
Казахстан - Республика 5173 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2493 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1095 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2925 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15724 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 480 4
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 412 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 564 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 337 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1340 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2426 3
Бразилия - Федеративная Республика 2267 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4924 124
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43939 115
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46670 112
Энергетика - Energy - Energetically 4625 35
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2597 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4865 31
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3929 30
Черкизон - Черкизовский рынок 138 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11526 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11664 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21748 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3372 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9776 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6320 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14693 21
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3592 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25584 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16055 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5868 15
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1823 15
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 209 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5200 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5359 14
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2079 13
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1025 13
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2662 13
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3236 13
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1969 13
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Проектный офис - Project Office 510 12
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7285 12
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1745 11
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 204 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2023 11
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4226 10
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 637 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11062 23
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 301 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 743 1
Парламентская газета 14 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 871 1
РОИ - Российская общественная инициатива 77 1
N+1 - Издание 143 1
НГС - Новости Новосибирска 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7639 91
Gartner - Гартнер 3516 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2556 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 276 3
Forrester Research 815 3
IDC - International Data Corporation 4882 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 556 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 344 1
Naumen Research 1 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 1
CNews ИТ-инфраструктура 34 1
S&P 500 554 1
B2B International 50 1
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Juniper Research 511 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 1
Fortune Global 500 284 1
РАН - Российская академия наук 1824 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 48 3
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка 27 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 24 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 61 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 775 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 9 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 17 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 634 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 257 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 190 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 67 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 137 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 514 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 301 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 109 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 144 1
Микротест УЦ - Учебный центр 6 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 142 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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