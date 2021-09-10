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ДВФУ
Дальневосточный Федеральный университет


10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 3
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
02.09.2021 МТС запустила платформу для управления регионом на основе Big Data 2
30.08.2021 Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в новом учебном году 1
23.08.2021 Россия обучит иностранных чиновников отечественным ИБ-продуктам 1
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
17.05.2021 Подведомственный вуз Минцифры открыл киберполигон 1
14.05.2021 Дмитрий Чернышенко: «На пяти киберполигонах пройдут учения в 2021 году» 1
22.12.2020 4 главных научных открытия 2020 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
22.12.2020 Huawei развернет сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций Адыгейского госуниверситета 1
20.11.2020 «Ростелеком» провел тестовые учения на киберполигоне во Владивостоке 2
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
03.08.2020 Oracle помогла перейти на онлайн-обучение десяткам тысяч учащихся в России и СНГ 3
06.07.2020 Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность 2
30.06.2020 Школы и вузы на удаленке: какие ИТ помогают учить и учиться дома 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 2
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 8
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей 1
14.10.2019 Развитие прорывных сквозных технологий в России требует 850 миллиардов 1
18.09.2019 У властей просят 133 миллиарда на роботов, чтобы Россия за шесть лет догнала Запад 1
09.09.2019 Система распознавания лиц VisionLabs обеспечит безопасность в ДВФУ 2
09.09.2019 России нужно 54 миллиарда на торжество виртуальной реальности 2
05.09.2019 «Ростелеком» построит центр Киберполигона на Дальнем Востоке 5
02.09.2019 «Облако Mail.ru» запускает бесплатную программу для российских вузов 1
23.08.2019 Стартап сына Игоря Ашманова получит от государства 300 миллионов 1
25.07.2019 В России создадут «киберполигон». Кто будет его строить? 4
29.05.2019 Forbes проведет встречу с молодыми инженерами 1
27.05.2019 «Система» выделила 1 млн рублей студенческим проектам по микроэлектронике 1
11.04.2019 Центры компетенций НТИ запустили 150 научно-исследовательских проектов 1
09.04.2019 Операторы дорожных карт по сквозным технологиям приглашают к работе экспертов 1
01.04.2019 Сверхважные планы развития в России блокчейна, роботов и больших данных разработают за 1 копейку, а виртуальной реальности — за 1 рубль 1
01.04.2019 В России научились защищать дипломы в виде стартапов 3
15.10.2018 В России начали учить лидерству в цифровой экономике 3
12.10.2018 Путин поручил построить центр цифрового развития на острове Русский 1
31.08.2018 Студенты 27 российских вузов стали амбассадорами Mail.Ru Group 2
11.07.2018 АНО «Цифровая экономика» совместно с региональными властями и бизнесом создали базу «эффективных кейсов» 1
08.06.2018 В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники 1
24.05.2018 ДВФУ и SAP CIS подготовят специалистов для работы с AR и VR в бизнесе 2
23.04.2018 Mail.Ru Group предлагает 100 лучшим студентам стать представителями компании 5
03.04.2018 «Лаборатория Касперского» организует образовательные курсы для бизнесменов и топ-менеджеров 2

Публикаций - 83, упоминаний - 158

ДВФУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 11
SAP SE 3216 5
VK - Mail.ru Group 2484 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
3753 3
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
АйТи 752 2
АФК Система ПАО 995 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
Huawei 2731 2
Микрон - Micron 365 2
Samsung Electronics 5686 2
Сбербанк Деловая среда 37 1
Инсистемс 33 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
Google LLC 7158 1
KUKA Robotics - КУКА Роботикс 19 1
SIAT - Shenzhen Institutes of Advanced Technology 1 1
Oculus VR 48 1
Синтерра - Synterra 565 1
Nomix - Номикс 2 1
Peak Systems - Пик Системз 23 1
Tobii Technology 14 1
SPB Software 47 1
Ланит Конди 2 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 8
РВК - Российская венчурная компания 476 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Газпром ПАО 523 2
Газпром нефть 382 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 40 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 7 1
ВТБ24 583 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
ПК ЗСК - Заполярная строительная компания 1 1
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
Эко-Томск 1 1
MEL Science 4 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Тракторные заводы Концерн 24 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Открытие ФК 538 1
Связной ГК 881 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Вертолеты России 114 1
Роснефть НК 367 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Яндекс.Такси 271 1
Tesla Motors 241 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Аэрофлот 493 1
Норникель - Норильский никель 178 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Президент Российской Федерации 1440 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 45 1
Правительство РФ 2206 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 1 1
Союз машиностроителей России 26 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
3D-печать 135 1
Субтехнологии 8 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации 2 1
Нейрочип - Нейронный процессор - Neural Processing Unit, NPU - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 5 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Google Android 10751 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 2
Java - Язык программирования 1178 2
Linux OS 4265 2
Huawei AirEngine 9 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 25 1
Autodesk 3ds Max 53 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
Kaspersky Interactive Protection Simulation 6 1
Oracle Cloud Free Tier 7 1
Google RISE Awards 3 1
Ростелеком Национальный Киберполигон 9 1
Sony Playstation VR - PS VR 12 1
Google Scholar 2 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
Autodesk Forge 4 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 5 1
Genesys Engage 10 1
Нейросети Ашманова - PuzzleLib Нейросетевая библиотека 2 1
Murison 1 1
Kaspersky KIPS - Kaspersky Interactive Protection Simulation 4 1
Amazon Sumerian 1 1
Pico G2 2 1
ROBBO - РОББО Класс 3 1
Apple iOS 5742 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Office 1942 1
Apple - App Store 2198 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Microsoft Teams 214 1
SQL - Язык программирования 434 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Apple iPhone 5 710 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Epic Games Unreal Engine 179 1
Земцов Дмитрий 10 4
Песков Дмитрий 65 3
Ковнир Евгений 71 2
Путин Владимир 1826 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Марданов Сергей 12 2
Сулейманов Руслан 5 1
Гареев Арсен 1 1
Анисимов Никита 1 1
Гнитько Ксения 2 1
Харченко Дарья 1 1
Коротова Ирина 1 1
Сечин Игорь 27 1
Модяев Игорь 2 1
Ашманов Игорь 26 1
Боровиков Дмитрий 2 1
Нестеров Сергей 11 1
Невежин Евгений 1 1
Перельман Евгений 1 1
Слюсарь Юрий 5 1
Пестерева Ольга 11 1
Лавренова Екатерина 4 1
Мануева Екатерина 1 1
Юрченко Евгений 75 1
Сафронов Роман 33 1
Лосев Сергей 43 1
Самардак Александр 1 1
Ромашкин Александр 2 1
Павлычев Алексей 1 1
Третьяков Олег 3 1
Карпова Екатерина 1 1
Третьяков Василий 2 1
Серкова Екатерина 1 1
Оверин Аркадий 2 1
Климов Михаил 7 1
Goodenough John - Гуденаф Джон 3 1
Хачин Степан 1 1
Голохваст Кирилл 1 1
Павкин Кирилл 5 1
Бариев Искандер 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 8
Россия - СФО - Новосибирск 1971 7
Казахстан - Республика 2637 5
Россия - Иннополис 292 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Россия - Приморский край - Приморье 605 4
Япония 2792 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Южная Корея - Республика 1463 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Германия - Федеративная Республика 3648 3
Россия - Владивосток 864 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Россия - Артём 21 2
Россия - Новосибирская область 817 2
Таджикистан - Республика 437 2
Россия - Самарская область 562 2
Россия - Калининградская область 539 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 2
Россия - Томская область 421 2
Россия - Челябинская область 659 2
Ближний Восток 1475 2
Азия - Азиатский регион 1519 2
Израиль 722 2
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - Новгородская область 287 1
Дания - Королевство 371 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 5
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 2
Русский язык 985 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
Экономический эффект 20 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ГАК - Государственная аттестационная комиссия 3 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 785 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 3
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 3
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 3
CNews Analytics 1991 3
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 1 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 8
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 6
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 6
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 6
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 5
ТГУ - Томский государственный университет 64 5
ТПУ - Томский политехнический университет 48 5
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 3
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 3
АГУ - Алтайский государственный университет 13 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 3
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 2
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 2 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
Академгородок Новосибирск 29 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
МГПУ ИЦО - Институт цифрового образования 2 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 2 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 4
Worldskills - Ворлдскиллс 72 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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