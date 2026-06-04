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ДВФУ Дальневосточный Федеральный университет

ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) - один из крупнейших вузов на Дальнем Востоке страны, созданный в 1899 году. Учреждение расположено на острове Русский, рядом с Владивостоком.

СОБЫТИЯ


04.06.2026 Серверы Crusader внедрены в инфраструктуру Дальневосточного федерального университета

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, объявила о завершении поставки серверного оборудования Crusader для Дальневосточного федерального университета — одного из крупнейших вузов Дальнего Востока России и ключевого научно-образовательного центра Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках проекта унив
10.10.2025 «1С-Рарус» модернизировал систему финансово-хозяйственного учета в ДВФУ

этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Создание цифровой инфраструктуры – ключевой приоритет ДВФУ в рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030». Для оптимиз
04.09.2025 «Ростелеком», ДВФУ и «Цифра Инвест» объединятся для создания «Цифрового кампуса»

«Ростелеком», Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и ООО «Управляющая компания Цифра Инвест» заключили трехстороннее соглашение о сотрудни
04.09.2025 Решения на основе данных: ДВФУ перейдет на ИИ-аналитику от Сбербанка

умент подписали заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов и проректор по развитию ДВФУ Наталья Ватолкина. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Партнерство нацелено

16.06.2025 «Ростелеком» и «РТК-ЦОД» перевели инфраструктуру Дальневосточного федерального университета в облако

нией «РТК-ЦОД» завершили миграцию информационных систем Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в «Публичное облако». В рамках стратегического проекта провайдер перевел в виртуальную

22.04.2025 «Авантелеком» перевел телефонию Дальневосточного государственного университета путей сообщения на российское ПО

Российский разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» провел проект по импортозамещению систем телефонной связи Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком». Специалистами «Авантелеком» был осуществлен перевод телефонии высшего учебног
31.03.2025 Ученые ДВФУ и ШАД «Яндекса» создали нейросеть для определения загрязнения водоемов в труднодоступных регионах

ML-разработчики Школы анализа данных «Яндекса» при поддержке Yandex B2B Tech и ученых Политехнического института ДВФУ создали и опубликовали в открытый доступ нейросеть, которая умеет определять объем, массу и виды мусора на побережьях водоемов. Решение применили в экологической экспедиции в Южно-Камчатск
27.12.2024 В 2024 г. ДВФУ направил более 1 млрд руб. на решение задач технологического лидерства России

Итоги реализации программы «Приоритет-2030» подвели в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). В 2024 г. на создание инновационных разработок и технологий, развитие научной инфрастр
22.11.2024 «Т1 Цифровая Академия» и ДВФУ запускают обучающую программу по эксплуатации БАС

оставит «Т1 Цифровая Академия», а также на очной летной практике, которая будет проводиться на базе ДВФУ. «Беспилотные технологии вышли из авангарда технологий и стали востребованы сразу во мно
24.05.2024 Innostage и ДВФУ создадут студенческий SOC во Владивостоке

ИТ-компания Innostage и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно работать над созданием и
14.06.2023 Ученые ДВФУ создали систему автоматического мониторинга тайфунов на базе нейросети

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) подошли к финальной стадии разработки системы мониторинга тропических циклонов. Об этом
06.04.2023 «Сбер» и ДВФУ откроют центр искусственного интеллекта во Вьетнаме

«Сбер», Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Ханойский государственный университет (ХГУ) подписали соглашение о сотрудничестве в с
25.10.2022 Ученые ДВФУ создают мультибитную трехмерную магнитную память

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с зарубежными коллегами на основе массивов сегментированных нанопроволок иссл
06.10.2022 В ДВФУ запустили интеллектуальную систему для мониторинга окружающей среды

роектировали инженеры центра проектной деятельности Дальневосточного федерального университета (ЦПД ДВФУ). Оборудование прогнозирует и контролирует экологическое состояние окружающей среды и пр
07.09.2022 «Сбер» и ДВФУ открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта

«Сбер» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыли офис совместного Дальневосточного центра искусственного интеллекта. В церемонии
11.05.2022 Российский производитель протезов рук «Моторика» разрабатывает протез с обратной связью

болей. После успешной операции по имплантации электродов «Моторика» совместно с Медицинским центром ДВФУ и Центром нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколтеха приступила
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете

ь современные компетенции, необходимые для развития электроники будущего. Это позволяет выпускникам ДВФУ становиться лидерами развития IT-сообщества не только на Дальнем Востоке, но и во всей с
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей

рожной карты развития технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). Документ подготовлен Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) в рамках реализации мероприятий федерального
09.09.2019 Система распознавания лиц VisionLabs обеспечит безопасность в ДВФУ

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) стал первым в России учреждением высшего образования, запустившим охранное видеонаблюде
05.09.2019 «Ростелеком» построит центр Киберполигона на Дальнем Востоке

ссийской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение, направленное на создание Дальневосточного центра Киберполигона «Р
24.05.2018 ДВФУ и SAP CIS подготовят специалистов для работы с AR и VR в бизнесе

логической инициативы по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности на базе ДВФУ. В Лаборатории SAP Next-Gen в ДВФУ студенты и преподаватели вуза получат доступ к
02.06.2017 ДВФУ и «Лаборатория Касперского» откроют образовательный центр на Русском острове

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение по стратегическому партнерству в образ
16.01.2017 В ДВФУ работают над созданием быстрой энергонезависимой недорогой памяти

Научный сотрудник Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олег Третьяков в составе международной группы исследователей впервые в мире обнаружил «
14.03.2016 ОМС оказывает услуги по обслуживанию и техподдержке инфраструктуры ДВФУ на базе Naumen Service Desk

оператор ОМС в рамках комплексного управления кампусом Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обслуживает все аспекты жизнедеятельности студенческого городка на острове Русский. В к
05.11.2013 «Техносерв» построил ИКТ-инфраструктуру для медцентра ДВФУ во Владивостоке

ого ее использования и пациентами, и медперсоналом, — заявил Олег Пак, директор медицинского центра ДВФУ. — Например, беспроводная сеть Wi-Fi в нашем медцентре нужна не только для оперативного

19.09.2013 Дальневосточный федеральный университет запускает интерактивную интеграционную среду, созданную на базе решений IBM

которые до момента объединения функционировали автономно. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) является одним из наиболее динамично развивающихся ВУЗов России и Азиатско-Тихоокенског
19.09.2013 «Техносерв Консалтинг» создает информационную систему в медицинском центре ДВФУ

рассказали CNews в «Техносерв Консалтинг», медцентр Дальневосточного федерального университета (МЦ ДВФУ) открыл свои двери в июне этого года и является одним из самых современных медицинских у
07.05.2013 Ученые ДВФУ создали систему беспроводной связи для шахт и рудников

научный руководитель группы, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой приборостроения ДВФУ Владимир Короченцев, данная система связи является уникальным изобретением и не имеет ан
22.05.2012 Дальневосточный федеральный университет под защитой Eset NOD32

шению о выборе единого корпоративного стандарта антивирусной защиты, говорится в сообщении Eset. «В ДВФУ длительное время использовались антивирусные продукты разных производителей, и у нас был
15.02.2012 «Дальневосточный федеральный университет» внедрит программный продукт «ВидеоМост»

другие. Уникальная инфраструктура объединила в один четыре вуза. Кроме того, на сегодняшний день у ДВФУ пятнадцать филиалов, несколько научно-образовательных центров, совместные лаборатории с

30.01.2012 Peak Systems и «Сбербанк России» создают кампусную карту для студентов ДВФУ

еализации проекта по созданию кампусной карты студентам Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На сегодняшний день завершен первый этап работ по внедрению программно-аппаратного ком
13.09.2011 ДВФУ оснастят системой «Электронный университет» за 647 млн руб.

кий край), на котором завершается строительства кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В ходе осмотра премьер-министру была представлена система «Электронный университет», к
01.09.2009 ДВГУ приобретёт мобильный ЦОД

Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) объявил открытый аукцион, по итогам которого рассчитывает определить поставщика мобильн
28.11.2006 ДВГУ модернизирует ИС библиотеки

Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) продолжает открытый конкурс № К-107 по выбору ИТ-поставщика. Напомним, что ДВГУ

20.11.2006 ДВГУ закупает ИТ-оборудование

Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) объявил открытый конкурс № К-107, в рамках которого определит ИТ-поставщика. В частност
07.11.2006 ДВГУ модернизирует сеть

Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) приступает к расширению и модернизации компьютерной и телефонной сети, в связи с чем пр

Публикаций - 212, упоминаний - 336

ДВФУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
Ростелеком 10948 32
МегаФон 10742 15
Yandex - Яндекс 9216 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 8
SAP SE 5601 7
Microsoft Corporation 25775 7
9594 7
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 6
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
HP Inc. 5883 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Google LLC 12690 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Huawei 4677 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
АКОС 68 4
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 4
Samsung Electronics 11065 4
Cisco Systems 5372 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
Apple Inc 13156 3
Intel Corporation 12811 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 2
АйТи 1519 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 11
РВК - Российская венчурная компания 571 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Газпром ПАО 1493 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Газпром нефть 725 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Эксмо-АСТ - издательство 80 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 26 2
Четыре Лапы 18 2
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 2
Фетисов Арена КСК - концертно-спортивный комплекс 4 2
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Востока 8 2
Моторика - Завод специального оборудования - ЗСО 3 2
Почта России ПАО 2370 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Спортмастер - Sportmaster 201 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Carl Zeiss AG 307 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 20
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
РНФ - Российский научный фонд 201 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 10 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 31 2
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ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 7 2
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
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ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 35
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 15
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 13
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 11
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