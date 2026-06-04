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ДВФУ Дальневосточный Федеральный университет
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) - один из крупнейших вузов на Дальнем Востоке страны, созданный в 1899 году. Учреждение расположено на острове Русский, рядом с Владивостоком.
СОБЫТИЯ
|04.06.2026
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Серверы Crusader внедрены в инфраструктуру Дальневосточного федерального университета
Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, объявила о завершении поставки серверного оборудования Crusader для Дальневосточного федерального университета — одного из крупнейших вузов Дальнего Востока России и ключевого научно-образовательного центра Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках проекта унив
|10.10.2025
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«1С-Рарус» модернизировал систему финансово-хозяйственного учета в ДВФУ
этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Создание цифровой инфраструктуры – ключевой приоритет ДВФУ в рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030». Для оптимиз
|04.09.2025
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«Ростелеком», ДВФУ и «Цифра Инвест» объединятся для создания «Цифрового кампуса»
«Ростелеком», Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и ООО «Управляющая компания Цифра Инвест» заключили трехстороннее соглашение о сотрудни
|04.09.2025
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Решения на основе данных: ДВФУ перейдет на ИИ-аналитику от Сбербанка
умент подписали заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов и проректор по развитию ДВФУ Наталья Ватолкина. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Партнерство нацелено
|16.06.2025
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«Ростелеком» и «РТК-ЦОД» перевели инфраструктуру Дальневосточного федерального университета в облако
нией «РТК-ЦОД» завершили миграцию информационных систем Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в «Публичное облако». В рамках стратегического проекта провайдер перевел в виртуальную
|22.04.2025
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«Авантелеком» перевел телефонию Дальневосточного государственного университета путей сообщения на российское ПО
Российский разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» провел проект по импортозамещению систем телефонной связи Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком». Специалистами «Авантелеком» был осуществлен перевод телефонии высшего учебног
|31.03.2025
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Ученые ДВФУ и ШАД «Яндекса» создали нейросеть для определения загрязнения водоемов в труднодоступных регионах
ML-разработчики Школы анализа данных «Яндекса» при поддержке Yandex B2B Tech и ученых Политехнического института ДВФУ создали и опубликовали в открытый доступ нейросеть, которая умеет определять объем, массу и виды мусора на побережьях водоемов. Решение применили в экологической экспедиции в Южно-Камчатск
|27.12.2024
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В 2024 г. ДВФУ направил более 1 млрд руб. на решение задач технологического лидерства России
Итоги реализации программы «Приоритет-2030» подвели в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). В 2024 г. на создание инновационных разработок и технологий, развитие научной инфрастр
|22.11.2024
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«Т1 Цифровая Академия» и ДВФУ запускают обучающую программу по эксплуатации БАС
оставит «Т1 Цифровая Академия», а также на очной летной практике, которая будет проводиться на базе ДВФУ. «Беспилотные технологии вышли из авангарда технологий и стали востребованы сразу во мно
|24.05.2024
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Innostage и ДВФУ создадут студенческий SOC во Владивостоке
ИТ-компания Innostage и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно работать над созданием и
|14.06.2023
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Ученые ДВФУ создали систему автоматического мониторинга тайфунов на базе нейросети
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) подошли к финальной стадии разработки системы мониторинга тропических циклонов. Об этом
|06.04.2023
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«Сбер» и ДВФУ откроют центр искусственного интеллекта во Вьетнаме
«Сбер», Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Ханойский государственный университет (ХГУ) подписали соглашение о сотрудничестве в с
|25.10.2022
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Ученые ДВФУ создают мультибитную трехмерную магнитную память
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с зарубежными коллегами на основе массивов сегментированных нанопроволок иссл
|06.10.2022
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В ДВФУ запустили интеллектуальную систему для мониторинга окружающей среды
роектировали инженеры центра проектной деятельности Дальневосточного федерального университета (ЦПД ДВФУ). Оборудование прогнозирует и контролирует экологическое состояние окружающей среды и пр
|07.09.2022
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«Сбер» и ДВФУ открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта
«Сбер» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыли офис совместного Дальневосточного центра искусственного интеллекта. В церемонии
|11.05.2022
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Российский производитель протезов рук «Моторика» разрабатывает протез с обратной связью
болей. После успешной операции по имплантации электродов «Моторика» совместно с Медицинским центром ДВФУ и Центром нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколтеха приступила
|10.09.2021
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«IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете
ь современные компетенции, необходимые для развития электроники будущего. Это позволяет выпускникам ДВФУ становиться лидерами развития IT-сообщества не только на Дальнем Востоке, но и во всей с
|20.12.2019
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Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей
рожной карты развития технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). Документ подготовлен Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) в рамках реализации мероприятий федерального
|09.09.2019
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Система распознавания лиц VisionLabs обеспечит безопасность в ДВФУ
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) стал первым в России учреждением высшего образования, запустившим охранное видеонаблюде
|05.09.2019
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«Ростелеком» построит центр Киберполигона на Дальнем Востоке
ссийской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение, направленное на создание Дальневосточного центра Киберполигона «Р
|24.05.2018
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ДВФУ и SAP CIS подготовят специалистов для работы с AR и VR в бизнесе
логической инициативы по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности на базе ДВФУ. В Лаборатории SAP Next-Gen в ДВФУ студенты и преподаватели вуза получат доступ к
|02.06.2017
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ДВФУ и «Лаборатория Касперского» откроют образовательный центр на Русском острове
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение по стратегическому партнерству в образ
|16.01.2017
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В ДВФУ работают над созданием быстрой энергонезависимой недорогой памяти
Научный сотрудник Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олег Третьяков в составе международной группы исследователей впервые в мире обнаружил «
|14.03.2016
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ОМС оказывает услуги по обслуживанию и техподдержке инфраструктуры ДВФУ на базе Naumen Service Desk
оператор ОМС в рамках комплексного управления кампусом Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обслуживает все аспекты жизнедеятельности студенческого городка на острове Русский. В к
|05.11.2013
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«Техносерв» построил ИКТ-инфраструктуру для медцентра ДВФУ во Владивостоке
ого ее использования и пациентами, и медперсоналом, — заявил Олег Пак, директор медицинского центра ДВФУ. — Например, беспроводная сеть Wi-Fi в нашем медцентре нужна не только для оперативного
|19.09.2013
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Дальневосточный федеральный университет запускает интерактивную интеграционную среду, созданную на базе решений IBM
которые до момента объединения функционировали автономно. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) является одним из наиболее динамично развивающихся ВУЗов России и Азиатско-Тихоокенског
|19.09.2013
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«Техносерв Консалтинг» создает информационную систему в медицинском центре ДВФУ
рассказали CNews в «Техносерв Консалтинг», медцентр Дальневосточного федерального университета (МЦ ДВФУ) открыл свои двери в июне этого года и является одним из самых современных медицинских у
|07.05.2013
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Ученые ДВФУ создали систему беспроводной связи для шахт и рудников
научный руководитель группы, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой приборостроения ДВФУ Владимир Короченцев, данная система связи является уникальным изобретением и не имеет ан
|22.05.2012
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Дальневосточный федеральный университет под защитой Eset NOD32
шению о выборе единого корпоративного стандарта антивирусной защиты, говорится в сообщении Eset. «В ДВФУ длительное время использовались антивирусные продукты разных производителей, и у нас был
|15.02.2012
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«Дальневосточный федеральный университет» внедрит программный продукт «ВидеоМост»
другие. Уникальная инфраструктура объединила в один четыре вуза. Кроме того, на сегодняшний день у ДВФУ пятнадцать филиалов, несколько научно-образовательных центров, совместные лаборатории с
|30.01.2012
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Peak Systems и «Сбербанк России» создают кампусную карту для студентов ДВФУ
еализации проекта по созданию кампусной карты студентам Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На сегодняшний день завершен первый этап работ по внедрению программно-аппаратного ком
|13.09.2011
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ДВФУ оснастят системой «Электронный университет» за 647 млн руб.
кий край), на котором завершается строительства кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В ходе осмотра премьер-министру была представлена система «Электронный университет», к
|01.09.2009
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ДВГУ приобретёт мобильный ЦОД
Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) объявил открытый аукцион, по итогам которого рассчитывает определить поставщика мобильн
|28.11.2006
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ДВГУ модернизирует ИС библиотеки
Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) продолжает открытый конкурс № К-107 по выбору ИТ-поставщика. Напомним, что ДВГУ
|20.11.2006
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ДВГУ закупает ИТ-оборудование
Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) объявил открытый конкурс № К-107, в рамках которого определит ИТ-поставщика. В частност
|07.11.2006
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ДВГУ модернизирует сеть
Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) приступает к расширению и модернизации компьютерной и телефонной сети, в связи с чем пр
ДВФУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 8
|Сысоева Евгения 129 7
|Чернышенко Дмитрий 581 6
|Земцов Дмитрий 14 5
|Ляпунов Игорь 132 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Песков Дмитрий 129 3
|Егоров Игорь 45 3
|Балаценко Андрей 32 3
|Марченко Антон 12 3
|Козлова Дарья 41 3
|Давидюк Андрей 13 3
|Коробец Борис 3 3
|Бунина Елена 35 2
|Ведяхин Александр 180 2
|Гольцов Александр 84 2
|Шайхутдинов Роман 116 2
|Марданов Сергей 18 2
|Гузаиров Айдар 64 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Миклушевский Владимир 18 2
|Вирцер Евгений 43 2
|Чех Илья 9 2
|Анисимов Никита 16 2
|Кулешов Денис 16 2
|Ельцин Борис. 99 2
|Чернышов Михаил 45 2
|Карташов Андрей 10 2
|Дяблов Роман 11 2
|Белейчев Александр 10 2
|Самардак Александр 5 2
|Перагов Андрей 18 2
|Олейникова Анна 13 2
|Волошин Константин 16 2
|Ящук Наталия 5 2
|Алдошин Олег 41 2
|Алексанин Григорий 2 2
|Биктимиров Артур 2 2
|Красильников Илья 7 2
|Бровко Александр 10 2
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