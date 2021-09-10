Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДВФУ
Дальневосточный Федеральный университет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 83, упоминаний - 158
ДВФУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Земцов Дмитрий 10 4
|Песков Дмитрий 65 3
|Ковнир Евгений 71 2
|Путин Владимир 1826 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Марданов Сергей 12 2
|Сулейманов Руслан 5 1
|Гареев Арсен 1 1
|Анисимов Никита 1 1
|Гнитько Ксения 2 1
|Харченко Дарья 1 1
|Коротова Ирина 1 1
|Сечин Игорь 27 1
|Модяев Игорь 2 1
|Ашманов Игорь 26 1
|Боровиков Дмитрий 2 1
|Нестеров Сергей 11 1
|Невежин Евгений 1 1
|Перельман Евгений 1 1
|Слюсарь Юрий 5 1
|Пестерева Ольга 11 1
|Лавренова Екатерина 4 1
|Мануева Екатерина 1 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Сафронов Роман 33 1
|Лосев Сергей 43 1
|Самардак Александр 1 1
|Ромашкин Александр 2 1
|Павлычев Алексей 1 1
|Третьяков Олег 3 1
|Карпова Екатерина 1 1
|Третьяков Василий 2 1
|Серкова Екатерина 1 1
|Оверин Аркадий 2 1
|Климов Михаил 7 1
|Goodenough John - Гуденаф Джон 3 1
|Хачин Степан 1 1
|Голохваст Кирилл 1 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Бариев Искандер 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Bloomberg 785 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru