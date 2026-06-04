ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет

Серверы Crusader внедрены в инфраструктуру Дальневосточного федерального университета Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, объявила о завершении поставки серверного оборудования Crusader для Дальневосточного федерального университета — одного из крупнейших вузов Дальнего Востока России и ключевого научно-образовательного центра Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках проекта унив

«1С-Рарус» модернизировал систему финансово-хозяйственного учета в ДВФУ этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Создание цифровой инфраструктуры – ключевой приоритет ДВФУ в рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030». Для оптимиз

«Ростелеком», ДВФУ и «Цифра Инвест» объединятся для создания «Цифрового кампуса» «Ростелеком», Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и ООО «Управляющая компания Цифра Инвест» заключили трехстороннее соглашение о сотрудни

Решения на основе данных: ДВФУ перейдет на ИИ-аналитику от Сбербанка умент подписали заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов и проректор по развитию ДВФУ Наталья Ватолкина. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Партнерство нацелено

«Ростелеком» и «РТК-ЦОД» перевели инфраструктуру Дальневосточного федерального университета в облако нией «РТК-ЦОД» завершили миграцию информационных систем Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в «Публичное облако». В рамках стратегического проекта провайдер перевел в виртуальную

«Авантелеком» перевел телефонию Дальневосточного государственного университета путей сообщения на российское ПО Российский разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» провел проект по импортозамещению систем телефонной связи Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком». Специалистами «Авантелеком» был осуществлен перевод телефонии высшего учебног

Ученые ДВФУ и ШАД «Яндекса» создали нейросеть для определения загрязнения водоемов в труднодоступных регионах ML-разработчики Школы анализа данных «Яндекса» при поддержке Yandex B2B Tech и ученых Политехнического института ДВФУ создали и опубликовали в открытый доступ нейросеть, которая умеет определять объем, массу и виды мусора на побережьях водоемов. Решение применили в экологической экспедиции в Южно-Камчатск

В 2024 г. ДВФУ направил более 1 млрд руб. на решение задач технологического лидерства России Итоги реализации программы «Приоритет-2030» подвели в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). В 2024 г. на создание инновационных разработок и технологий, развитие научной инфрастр

«Т1 Цифровая Академия» и ДВФУ запускают обучающую программу по эксплуатации БАС оставит «Т1 Цифровая Академия», а также на очной летной практике, которая будет проводиться на базе ДВФУ. «Беспилотные технологии вышли из авангарда технологий и стали востребованы сразу во мно

Innostage и ДВФУ создадут студенческий SOC во Владивостоке ИТ-компания Innostage и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно работать над созданием и

Ученые ДВФУ создали систему автоматического мониторинга тайфунов на базе нейросети Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) подошли к финальной стадии разработки системы мониторинга тропических циклонов. Об этом

«Сбер» и ДВФУ откроют центр искусственного интеллекта во Вьетнаме «Сбер», Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Ханойский государственный университет (ХГУ) подписали соглашение о сотрудничестве в с

Ученые ДВФУ создают мультибитную трехмерную магнитную память Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с зарубежными коллегами на основе массивов сегментированных нанопроволок иссл

В ДВФУ запустили интеллектуальную систему для мониторинга окружающей среды роектировали инженеры центра проектной деятельности Дальневосточного федерального университета (ЦПД ДВФУ). Оборудование прогнозирует и контролирует экологическое состояние окружающей среды и пр

«Сбер» и ДВФУ открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта «Сбер» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыли офис совместного Дальневосточного центра искусственного интеллекта. В церемонии

Российский производитель протезов рук «Моторика» разрабатывает протез с обратной связью болей. После успешной операции по имплантации электродов «Моторика» совместно с Медицинским центром ДВФУ и Центром нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколтеха приступила

«IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете ь современные компетенции, необходимые для развития электроники будущего. Это позволяет выпускникам ДВФУ становиться лидерами развития IT-сообщества не только на Дальнем Востоке, но и во всей с

Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей рожной карты развития технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). Документ подготовлен Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) в рамках реализации мероприятий федерального

Система распознавания лиц VisionLabs обеспечит безопасность в ДВФУ Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) стал первым в России учреждением высшего образования, запустившим охранное видеонаблюде

«Ростелеком» построит центр Киберполигона на Дальнем Востоке ссийской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение, направленное на создание Дальневосточного центра Киберполигона «Р

ДВФУ и SAP CIS подготовят специалистов для работы с AR и VR в бизнесе логической инициативы по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности на базе ДВФУ. В Лаборатории SAP Next-Gen в ДВФУ студенты и преподаватели вуза получат доступ к

ДВФУ и «Лаборатория Касперского» откроют образовательный центр на Русском острове Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение по стратегическому партнерству в образ

В ДВФУ работают над созданием быстрой энергонезависимой недорогой памяти Научный сотрудник Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олег Третьяков в составе международной группы исследователей впервые в мире обнаружил «

ОМС оказывает услуги по обслуживанию и техподдержке инфраструктуры ДВФУ на базе Naumen Service Desk оператор ОМС в рамках комплексного управления кампусом Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обслуживает все аспекты жизнедеятельности студенческого городка на острове Русский. В к

«Техносерв» построил ИКТ-инфраструктуру для медцентра ДВФУ во Владивостоке ого ее использования и пациентами, и медперсоналом, — заявил Олег Пак, директор медицинского центра ДВФУ. — Например, беспроводная сеть Wi-Fi в нашем медцентре нужна не только для оперативного

Дальневосточный федеральный университет запускает интерактивную интеграционную среду, созданную на базе решений IBM которые до момента объединения функционировали автономно. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) является одним из наиболее динамично развивающихся ВУЗов России и Азиатско-Тихоокенског

«Техносерв Консалтинг» создает информационную систему в медицинском центре ДВФУ рассказали CNews в «Техносерв Консалтинг», медцентр Дальневосточного федерального университета (МЦ ДВФУ) открыл свои двери в июне этого года и является одним из самых современных медицинских у

Ученые ДВФУ создали систему беспроводной связи для шахт и рудников научный руководитель группы, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой приборостроения ДВФУ Владимир Короченцев, данная система связи является уникальным изобретением и не имеет ан

Дальневосточный федеральный университет под защитой Eset NOD32 шению о выборе единого корпоративного стандарта антивирусной защиты, говорится в сообщении Eset. «В ДВФУ длительное время использовались антивирусные продукты разных производителей, и у нас был

«Дальневосточный федеральный университет» внедрит программный продукт «ВидеоМост» другие. Уникальная инфраструктура объединила в один четыре вуза. Кроме того, на сегодняшний день у ДВФУ пятнадцать филиалов, несколько научно-образовательных центров, совместные лаборатории с

Peak Systems и «Сбербанк России» создают кампусную карту для студентов ДВФУ еализации проекта по созданию кампусной карты студентам Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На сегодняшний день завершен первый этап работ по внедрению программно-аппаратного ком

ДВФУ оснастят системой «Электронный университет» за 647 млн руб. кий край), на котором завершается строительства кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В ходе осмотра премьер-министру была представлена система «Электронный университет», к

ДВГУ приобретёт мобильный ЦОД Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) объявил открытый аукцион, по итогам которого рассчитывает определить поставщика мобильн

ДВГУ модернизирует ИС библиотеки Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) продолжает открытый конкурс № К-107 по выбору ИТ-поставщика. Напомним, что ДВГУ

ДВГУ закупает ИТ-оборудование Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) объявил открытый конкурс № К-107, в рамках которого определит ИТ-поставщика. В частност