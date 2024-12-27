В 2024 г. ДВФУ направил более 1 млрд руб. на решение задач технологического лидерства России

Итоги реализации программы «Приоритет-2030» подвели в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). В 2024 г. на создание инновационных разработок и технологий, развитие научной инфраструктуры университет, правительство региона и бизнес-партнеры вуза инвестировали 1 082,6 млн руб. В рамках программы развития поддержаны 44 научных проекта, которые отвечают задачам реального сектора экономики и нацелены на технологическое лидерство по ключевым стратегическим направлениям: инжиниринг, искусственный интеллект и большие данные, биотехнологии и биомедицина. Об этом CNews сообщили представители ДВФУ.

Научно-технологические проекты в программе развития ДВФУ имеют коммерческий потенциал и уже востребованы рынком. Благодаря государственной программе «Приоритет-2030» ученые университета совместно с партнерами из реального сектора экономики доводят разработки до коммерчески востребованных продуктов.

«Современные вызовы требуют от нас обеспечения научно-технологического лидерства страны, подготовки кадров для новой экономики и эффективного трансфера знаний в региональную экономику. В соответствии с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина ДВФУ объявлен вузом, обеспечивающим подготовку кадров и научных разработок для обеспечения технологического лидерства России. Развитие инфраструктуры университета: строительство второй очереди кампуса и ИНТЦ «Русский» позволит сформировать к 2030 г. на Дальнем Востоке центр развития технологий, который станет мощным локомотивом технологического прогресса в масштабах всей России. Мы объединим здесь усилия бизнеса и науки, а все разработки будут направлены на решение важнейших задач макрорегиона», — отметил ректор ДВФУ Борис Коробец.

«Университет становится генератором идей и образов будущего, а также готовит специалистов, соответствующих новым требованиям времени. Для ДВФУ ключевая задача – стать центральным элементом этих трансформаций с привлечением международной экспертизы и партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это предполагает движение в сторону высокотехнологичной экономики, реализацию не только кадрового обеспечения инноваций, но и эффективного трансфера знаний между промышленными корпорациями, научно-производственными объединениями и академическим сообществом», — отметила проректор по развитию ДВФУ Елена Харисова.

Значительные успехи получены в рамках стратегического проекта «Науки о жизни». В 2024 г. в Лаборатории биохимической инженерии и бионаносистем доработали и выпустили партии биологически активных добавок (БАД) из уникального дальневосточного сырья: «Селенмар», «ПолиСОС» (альгинат кальция), «Сироп из элеутерококка». В 2024 г. на часть препаратов заключены договоры на опытное производство с Дальневосточным водорослевым комбинатом и Саратовским государственным медицинским университетом.

Также в стратпроекте с 2022 г. ведутся исследования и испытания клеточных линий для тестирования лекарственных средств. По заказу компании «Р-Фарм» разработаны тест-системы для лекарственных средств от злокачественных опухолей. В 2024 г. ученые подтвердили эффективность клеточных линий.

Для того чтобы стать основными поставщиками цифровых технологий на Дальнем Востоке России и странах АТР, ДВФУ включился в процесс разработки сложных информационных систем с применением инструментов предиктивной аналитики и искусственного интеллекта в рамках стратегического проекта «Центр цифрового развития».

Так, совместно со Сбербанком была разработана ИИ-модель, позволяющая оптимизировать работу портовых терминалов и прогнозировать время нахождения отдельного контейнера в порту. В 2024 г. данная модель была апробирована в реальных условиях на базе партнера. Также совместно со Сбербанком в рамках цифрового полигона. внедрили системы, которые предотвращают аварии и технические сбои, помогают избежать простоев и лишних расходов, связанных с выходом из строя оборудования, электронных систем, прорывов труб и затопления помещений. За период промышленной эксплуатации цифровой платформы «Умный кампус» затраты на эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры кампуса сократились на 12,5%, что позволило обеспечить экономический эффект в размере более 140 млн руб.

Кроме того, ученые работают над созданием отечественной системы прогнозирования тропических циклонов. Сервис обеспечивает высокую точность обнаружения и диагностики циклона за три дня до его появления, работает полностью в автоматическом режиме обновляя данные каждые 30 минут, что превосходит мировые аналоги в 12 раз. Разработанный прототип сервиса уже в 2024 г. проходит апробацию в системе МЧС России. Также ведутся работы по внедрению сервиса в Государственную информационную систему оперативной поставки данных дистанционного зондирования Земли Роскосмоса.

В рамках стратегического проекта «Центр инжиниринга» ученые ДВФУ внедрили комплекс для настройки промышленных 3D-принтеров на производстве в авиастроительной компании «Прогресс» и провели калибровку сеии печатающих узлов оборудования. Для развития импортонезависимых разработок и обслуживания имеющихся 3D-принтеров струйной печати ученые создали макет роботизированной малобюджетной аддитивной технологии струйной печати связующим для изготовления песчано-полимерной линейной оснастки. Устройство на 50% дешевле аналогов.

Развитие и адаптация технологий в условиях Арктического региона становится актуальной задачей в связи с развитием Северного морского пути (СМП). Ученые ДВФУ в рамках стратегического проекта «Физика и материаловедение» сосредоточились на решении задач физических и химических свойств материалов в условиях Арктики. Ученые Политехнического института по заказу компании «Уральская сталь» разработали методики комплексных испытаний материалов трубошпунтов, используемых на морском шельфе в Арктическом регионе, а также сформировали базу данных проектирования новых и реконструкции действующих гидротехнических сооружений на морском шельфе. Это открывает новые возможности для транспортировки грузов и развития экономики, а также обеспечивает надежность и безопасность гидротехнических сооружений. Разработка имеет перспективы применения при строительстве и реконструкции гидротехнических сооружений портов, газо- и нефтедобывающих платформ.

В рамках стратегического проекта «Мировой океан» решили проблему приморских морских ферм, которая заключалась в низком качестве устриц в летний сезон, что приводило к снижению экономической эффективности предпринимателей. Ученые ДВФУ по заказу компании «Дальстам Марин» разработали технологию селекции устриц, основанную на современных генетических методах. Эта технология позволяет ускорить процесс улучшения качества объектов аквакультуры без использования ГМО и лекарственных препаратов, а также исключить из популяции непродуктивных и нефертильных особей, выращивание которых приносит лишь убытки. Кроме того, ученые Лаборатории экологии продолжают работу над созданием технологии контроля состояния дальневосточного трепанга.

Отметим, что важную роль в технологическом лидерстве играет благоприятная экосистема для высококвалифицированных кадров. Для этого ДВФУ начал делать переход в предпринимательский тип университета, а именно создавать на острове Русском инновационный кластер. В этом кластере университет совместно с ИНТЦ «Русский» формирует центр развития высокотехнологичных отраслей макрорегиона, что открывает новые рабочие места в сфере высоких технологий. Первым шагом стало строительство и запуск в 2024 г. Инновационно-производственного центра при поддержке Правительства Приморского края.

ДВФУ с 2021 г. участвует в программе «Приоритет-2030» в рамках трека «Территориальное и (или) отраслевое лидерство». Программа реализуется по инициативе Президента России и направлена на достижение национальных целей России, в том числе на укрепление технологического лидерства страны.